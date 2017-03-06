Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 марта 2017

До сих пор не ясно, сбит ли сирийский истребитель, упавший на границе с Турцией, протурецкими боевиками или упал в результате неисправности. Тем не менее после этого эпизода Анкара заявила, что готова на уступки Башару Асаду, подчеркнув, что сирийские земли должны принадлежать сирийцам. Означает ли это прекращение кровопролитных боев турецкой и сирийской армий?

В интернете утром в воскресенье появилась видеозапись с места крушения истребителя ВВС Сирии недалеко от турецкой границы. Летчик успел катапультироваться и позже был найден в 500 метрах от места происшествия в провинции Хатай. Ранее турецкие спасатели нашли пилота разбившегося истребителя. Пилот ранен.

Сперва пилота доставили в жандармерию, а после госпитализировали. Пилот находится в больнице турецкого города Хатай. Летчика долго не могли найти из-за плохой погоды, передает «Интерфакс». Haberturk уточняет, что пилот был один. Напомним, накануне сирийский военный самолет — согласно разным данным, это МиГ-21 или МиГ-23 — упал на территории Турции.

Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» утверждали, что сами сбили самолет, однако военные источники говорят, что он упал из-за проблем с двигателем или другой технической неисправности. Стоит отметить, что «Ахрар аш-Шам» — протурецкая группировка.

Столкновение неизбежно

Как писала газета «Взгляд», в последние дни уже были зафиксированы случаи прямого столкновения между сирийской и турецкой армиями или подконтрольными туркам группировками. Ранее сообщалось о том, что под Эль-Бабом, у населенного пункта Тадеф, турецкий спецназ попытался прорвать линию обороны САА при помощи бронетехники. В результате 15 сирийских солдат погибли, трое попали в плен, и двоих из них непонятно с какой целью активно демонстрируют по турецкому телевидению. Турецкий спецназ потерял одну бронемашину (ее захватили сирийцы) и примерно 40 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, сообщалось о столкновениях между подконтрольными Турции группировками и бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF), в рядах которых сражаются курдские отряды.

В то же время Анкара, похоже, ведет активные переговоры с сирийским правительством — и сразу после крушения истребителя дала понять, что готова на уступки. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что не против контроля сирийской правительственной армии над Манбиджем, добавив, что сирийские земли должны принадлежать сирийцам. Он отметил, что силы самообороны сирийских курдов покидают город, передает РИА «Новости».

Тегеран может провоцировать конфликт с турками

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооруженных сил региона Института инновационного развития Антон Мардасов, комментируя газете «Взгляд» крушение самолета, отметил, что в целом самолеты ВВС Сирии, а это, по предположению Мардасова, может быть и МиГ-21, и МиГ-23, и учебно-боевой самолет Л-39, очень старые — их легко поразить даже не с помощью ПЗРК, а, например, из крупнокалиберных пулеметов.

«Подобные машины уже сбивались над Восточным Алеппо, причем также было непонятно, потерпел самолет крушение сам или был сбит из ПЗРК или крупнокалиберного пулемета. У той же „Ахрар аш-Шам“ вполне могут быть средства, способные „приземлить“ сирийский самолет», — сообщил он.

По мнению Мардасова, произошедшее с сирийским самолетом не является чем-то экстраординарным.

Если самолет действительно был сбит боевиками, то, как отметил Мардасов, остается не ясным, какая из фракций «Ахрар аш-Шам» его сбила и территорию какой из фракций, собственно, бомбила сирийская авиация.

«Проблема в том, что сейчас идут переговоры в Астане, на которых эта группировка не напрямую, но косвенно представлена. Турецкая операция „Щит Евфрата“ начала раскол „Ахрара“, поскольку ее отряды уходили в буферную зону, и поначалу это даже не особо афишировалось. Затем в рамках размежевания оппозиции фракция была разделена фактически на два лагеря: тяготеющий к „ан-Нусре“* и к „Сирийской свободной армии“ (ССА)», — пояснил он.

Мардасов указал, что это разделение позволило признать ту часть группировки, которая тяготеет к ССА, «умеренной оппозицией», она и контролирует основные участки на сирийско-турецкой границе.

«Однако именно такое разделение не позволяет „Ахрару“ прямо участвовать в астанинском процессе, тем более когда на некоторых направлениях Дамаск продолжает атаковать его отряды», — добавил эксперт.

Тем не менее Мардасов указал, что косвенно «Ахрар» был представлен и на переговорах в Женеве.

Также военный эксперт отметил, что в этом регионе, в Идлибе, как таковых точек соприкосновения между сирийскими правительственными войсками и оппозицией нет.

«Не исключено, что, проводя такие бомбардировки, ВВС Сирии намеренно, по собственной инициативе срывают мирные договоренности. В разведке сирийских ВВС, отвечающей за предоставление координат, очень сильно влияние иранских военных. Тегеран ведет собственную игру, и ему не очень нравится участие Турции в переговорах в Астане. Бомбардировка „Ахрар аш-Шам“ могла быть намеренной провокацией», — предположил он.

По мнению Мардасова, Дамаск и Тегеран могут намеренно срывать перемирие, чтобы не допустить усиления позиций Турции в Сирии, и тем самым фактически «подставляют» Россию на переговорах в Астане.

Москву и Анкару уже не поссорить

Что касается собственно эпизода, то Мардасов считает, что стоит воздержаться от огульных обвинений в адрес турецкой стороны.

«Если турки сами приказали сбить сирийский самолет, а потом сами же отправили поисковую группу, нашли пилота и оказали ему медицинскую помощь, то это действительно очень „коварный“ план. Согласитесь, как-то нелогично», — пояснил он.

Кроме того, отметил Мардасов, Москва и Анкара понимают выгоду от взаимного сотрудничества, причем не только в сирийском конфликте.

«Скажем, взятие Восточного Алеппо под контроль сирийской правительственной армии стало возможным как раз при таком сотрудничестве. Более того, Москва таким образом смогла выйти из связки только Сирия — Иран, что важно для налаживания отношения с суннитским миром», — полагает эксперт.

Кроме того, по мнению Мардасова, перевод конфликта в политическое русло, мягкая децентрализация страны, решение проблем с беженцами, послевоенное восстановление страны — все это можно сделать только при российско-турецком сотрудничестве.

Эксперт напомнил, что операция «Щит Евфрата» была согласована с Москвой, и последующие совместные действия в районе Эль-Баба продемонстрировали договоренности по военной линии — там линия разграничения проходила по трассе М4.

«Да, там не обходится без стычек между проправительственными силами и протурецкими, но такие инциденты стороны старались быстро урегулировать. То, что они будут — ожидаемо. Хотя бы потому что в „Щите“ участвуют отряды, с которыми ранее режим воевал в Восточном Алеппо», — считает эксперт.

По мнению Мардасова, турецкий курс на ослабление курдов понятен, но в данном случае и Россия, и США старались и стараются не допустить столкновений между своими союзниками. «Поэтому различные неприятные эпизоды не выходят за рамки инцидентов», — резюмировал он.

Возможно, в регион сунутся и американцы

Между тем продолжает поступать неофициальная информация о том, что Соединенные Штаты собираются начать масштабное наземное вторжение в Сирию. Накануне подобные сведения опубликовала The Washington Post.

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Как сообщает «Коммерсантъ», источники, знакомые с ситуацией, рассказали американским журналистам о том, что подготовленные минобороны США планы штурма Ракки предполагают усиление американской группировки в регионе.

Якобы, согласно документам Пентагона, для операции потребуется переброска крупного контингента войск, включая спецназ, боевые вертолеты и артиллерию. Для этого, отмечают журналисты, необходимо снять наложенное еще Бараком Обамой ограничение на количество контингента в Сирии.

Ранее же подобное предложение к американцам поступало от Анкары. Кроме того, это уже не первая информация такого рода, появившаяся в американских СМИ.

Никита Голобоков, Деловая газета «Взгляд»

* запрещенная в РФ террористическая группировка