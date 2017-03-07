Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 марта 2017

Россия за сутки раздала около 6 тонн гуманитарки жителям Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провел шесть гуманитарных акций в городе Алеппо. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

«В районах Акъёль, Аль-Малькия, Хальмания, Аль-Хамдания-4, Бенизид и Шейх-Максуд жителям передано 0,94 тонны хлеба и 4,8 тонны питьевой бутилированной воды», — говорится в бюллетене.

Всего за сутки гуманитарную помощь получили 2320 жителей, а общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,74 тонны, отметило военное ведомство.

Кроме того, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,4 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.

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ИГИЛ асимметрично ответило на «китайское вторжение в Афганистан»

Появились сообщения, что китайские войска вошли в Афганистан. Предположительно, они начали там бои с уйгурскими боевиками, присягнувшими на верность ИГИЛ*. Если так, то Китай начал первую интервенцию со времен вторжения во Вьетнам в 1979 году. Зачем Китаю понадобилось подобное вторжение и в каком масштабе оно происходит?

ИГИЛ* впервые выступило с угрозами в адрес Пекина, обнародовав 30-минутное видеообращение. Как сообщило в понедельник РИА «Новости», в ролике портрет председателя КНР Си Цзиньпина превращается в столб огня.

«Вы, народ Китая, который не понимает язык других людей. Мы придем к вам и прольем реки крови в качестве мести против угнетателей», – угрожают создатели видео. В видеоролике также запечатлена будничная жизнь боевиков в лагерях где-то на Ближнем Востоке – предположительно, в Ираке. В частности – упражнения по боевым искусствам среди подростков. В финале ролика боевик-уйгур угрожает Китаю, после чего совершает казнь человека, который объявлен в ролике «информатором». Как сказал пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан, он не видел ролика, но факт, что «террористические силы в Восточном Туркестане создают серьезную угрозу для безопасности Китая». По некоторым данным, от 100 до 300 уйгуров-сепаратистов отправились в ИГИЛ.

Вполне вероятно, что видеообращение стало асимметричным ответом боевиков на ввод китайских войск в соседний Афганистан. Связанное с Пентагоном американское издание Military Times накануне сообщило, что китайские войска давно перешли границу Афганистана. Неназванный чиновник Пентагона лаконично признался изданию: «Мы знаем, что они там присутствуют». Правда, ни Пекин, ни Кабул этого не подтверждают.

Зато в качестве доказательства портал публикует фото китайского бронеавтомобиля Dongfeng Mengshi EQ 2050F на горной дороге – как утверждается, в Афганистане. По данным издания, бойцы НОАК воюют там вместе с бойцами афганской армии. Операция проводится вдоль 60-километрового участка общей границы – в так называемом Ваханском коридоре. Этот коридор используется уйгурскими боевиками, решившими примкнуть к ИГИЛ. Как отмечает «Военное обозрение», это первая интервенция Китая в новейшей истории – со времен вторжения во Вьетнам в 1979 году. Издание добавляет, что такая активность китайцев в Афганистане «может быть выгодна США».

«Совершенно дикая зона»

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин отметил, что подобные слухи появляются с конца прошлого года, но что на самом деле творится в регионе, достоверно не известно.

«Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Ваханский коридор – это своеобразная «кишка», расположенная в труднодоступной горной местности. Он граничит не только с Китаем, но и с Индией, Пакистаном и Таджикистаном. Поэтому в стратегическом смысле это очень важный регион, в свое время его старались контролировать еще советские войска», – рассказал Грозин газете ВЗГЛЯД.

Эксперты, в свою очередь, также отмечают, что речь идет о труднодоступном районе, где, к примеру, даже нет электричества. «Сам по себе Ваханский коридор – «суперэкстремальное» место. Там нет никаких постоянно действующих органов власти, Кабул не контролирует там ситуацию, – сообщил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. – Живет там всего 12 000 человек, поселения располагаются на высоте 4000 м и более. Это совершенно дикая зона, по большей части из-за тяжелых климатических условий она не заселена, а немногочисленное население пребывает – даже по афганским меркам – в состоянии средневековой дикости».

Именно в силу природных условий, полагает Кашин, в этой местности, скорее всего, действуют подразделения не китайской армии, а Народной вооруженной полиции – структуры, аналогичной Росгвардии. «Видимо, китайцы проводят операции против локальных уйгурских баз с согласия афганского правительства. Они просто заходят на афганскую территорию, уничтожают террористов и уходят. Не думаю, что Китай будет даже создавать какие-то блокпосты в Ваханском коридоре», – предположил он.

Пекин забывает заветы Дэн Сяопина

Эксперты признают, что в последние годы уйгурские террористические движения существенно активизировались. «Параллельно с усилением такфиристских групп и появлением ИГИЛ росла и активность исламистов уйгурского происхождения. Причем теракты совершались не только в Западном Китае. Напомню, что в 2013 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине машина въехала в толпу. Теракты также случились в провинциях Сычуань и Гуандун», – напомнил Андрей Грозин.

Эксперт отметил, что продолжается отток радикалов из уйгурских районов Китая не только в Афганистан, но и в более отдаленные Сирию и Ирак. «Внутри ИГИЛ создаются подразделения по этнотерриториальному принципу. В том числе и состоящие исключительно из уйгуров из Синьцзяна. Те, кто не будет уничтожен в разнообразных военных операциях, могут вернуться в Китай, чтобы развязать партизанскую войну уже на своей исторической родине», – пояснил он.

Как сообщила на прошлой неделе «Центральноазиатская новостная служба», расходы на безопасность Синьцзян-Уйгурской автономии, которая граничит с Афганистаном, подскочили в прошлом году на 19,3% и превысили 30 млрд юаней (4,37 млрд долларов). Неделю назад в Урумчи, столице автономии, прошел масштабный парад – более 10 тыс. полицейских при оружии.

«Эта демонстрация силы дала богатую почву для разнообразных версий и предположений», – подчеркнул Грозин. Он предполагает: возможно, в Китае перешли к политике активного противодействия террористической угрозе, в том числе на иностранной территории. «Ранее любая военная активность за пределами границ КНР носила эпизодический характер. Такое было, как известно, во время миротворческой операции в Дарфуре и борьбы Китая с сомалийскими пиратами. Но тогда Китай действовал в соответствии с международными мандатами», – напомнил эксперт.

Он не исключает, что новое поколение китайского руководства уже в меньшей степени оглядывается на наследие Дэн Сяопина, который призывал Китай воздержаться от внешних военных операций.

Частные военные компании и спецназ

Что касается Афганистана, отмечает Грозин, то Пекин традиционно тесно контактирует с Кабулом, но одновременно, видимо, дружит с частью руководства «Талибана». Попытки поучаствовать во внутриафганском урегулировании предпринимаются Китаем в течение последних двух лет. Однако эксперт считает, что Китай не решится на полномасштабное вторжение в Афганистан – страну, в которой потерпели фиаско армии многих империй. «Необходимости исполнять в Афганистане «интернациональный долг» у Пекина нет», – полагает он.

Василий Кашин тоже сомневается, что речь зайдет о полноценном китайском военном присутствии – возможно, Пекин задействует в Афганистане создающиеся частные военные компании (ЧВК). «В Синьцзяне есть тренировочный лагерь, который, по слухам, помог китайцам организовать организатор компании Blackwater американец Эрик Принс. В нем тренируются бывшие военные для выполнения охранных задач», – сообщил эксперт.

Кстати, в тот же день, когда появилась публикация о вторжении в Афганистан, в Пекине проходила сессия парламента – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), пишет ТАСС. Представитель собрания Фу Ин сообщила, что в этом году военные расходы Китая вырастут на 7%. За последние десятилетия, пока в мире шли кровопролитные войны и вспыхивали разрушительные конфликты, провоцирующие возникновение потоков беженцев, Китай «ни разу не нанес вред другой стране», заявила Фу.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Никита Голобоков, ВЗГЛЯД

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Турецкий гамбит в исполнении сирийских курдов. Дмитрий Минин

Гамбит в шахматах – жертва фигуры ради лучшей позиции; в более широком смысле – выигрыш качества ценой уступки количества.

На большой сирийской доске свой турецкий гамбит блестяще разыграли местные курды, договорившиеся о самой крупной за всю войну сделке с центральным правительством. Это произошло после того, как, отбив у Исламского государства (ИГ)* крупный город Аль-Баб на севере провинции Алеппо, турки объявили, что дальше контролируемая ими Сирийская свободная армия (ССА) пойдёт на Манбидж, который удерживали курды. Об этом сказал Р. Эрдоган, заявивший, что взятие Манбиджа необходимо для создания вдоль всей северной границы Сирии «зоны безопасности» и наступления на «столицу» ИГ Ракку. По его словам, в необходимости этого он убеждал во время личной встречи и Д. Трампа. Однако сообщений о том, что американцы, патронирующие Сирийские демократические силы (СДС), основу которых составляют курды, одобрили намерения Анкары, не поступало. И не удивительно, поскольку СДС добились на сирийском театре военных действий впечатляющих успехов. Едва ли Вашингтон захочет отказаться от такого союзника ради расширения задуманной турками «зоны безопасности», в которой многие увидели прообраз протектората типа Северного Кипра.

А наиболее ощутимый удар по планам Анкары нанесли сами курды. В начале марта они договорились с Дамаском об установлении совместного контроля на освобождённой ими от ИГ территории к западу от Евфрата, включая Манбидж. Имеется в виду, что правительственные части разместятся в первую очередь в пограничье между курдами и протурецкими силами. С помощью Дамаска должно также начаться восстановление прежних органов власти на местах. Начало передачи контроля над рядом населённых пунктов Дамаску подтвердил Военный совет Манбиджа (правда, в последующем данный орган, созданный под эгидой американцев, назвал это соглашение ограниченным; видимо, американские советники сдерживают процесс).

В залог будущего сотрудничества сирийское правительство направило на эти территории колонну с продовольствием и медикаментами. Предполагается, что колонна могла также перевозить оружие и боеприпасы для курдских отрядов. Кроме того, по некоторым данным, договорённости предусматривают, что сирийская армия может при необходимости использовать и другие подконтрольные курдам районы в качестве плацдарма для наступления на ИГ. Данное соглашение во многом воспроизводит условия уже налаженного взаимодействия сирийской правительственной армии и курдов в других районах, в частности в курдонаселенных кантоне Африн и алеппском квартале Шейх-Максуд. Здесь даже действовал обратный порядок: не имея невозможности из-за нехватки людей разместить гарнизоны во всех освобождённых ею районах, правительственная армия доверяла эту миссию в ряде случаев курдским формированиям. Турция подтолкнула сирийских курдов к взаимодействию с Б. Асадом не только угрозой нападения на Манбидж, но и своей общей стратегией. Вбивая клин между двумя занятыми курдами анклавами, турки вынудили их устанавливать связи между собой через территории, подконтрольные правительству и при содействии правительства.

Возможно, говорить о состоявшемся стратегическом союзе между Дамаском и курдами пока рано, но взаимовыгодное сотрудничество налицо. И оно может сыграть решающую роль на завершающем этапе войны. Именно это позволяет российской стороне смело утверждать, что если США и дальше будут колебаться по поводу сотрудничества с Москвой в борьбе с ИГ, то она справится и без них. Лишь бы не мешали.

Израильские военные эксперты полагают, что сирийские курды «охладели» к Соединённым Штатам и стали больше смотреть в сторону Москвы и Дамаска. Курды устали ждать, пока Вашингтон выработает, наконец, стратегию в Сирии и более активно вмешается в события. Их также не устраивает ограниченный объём поставок от американцев. Вместо передового американского оружия к ним в основном приходят устаревшие образцы советского вооружения вроде автоматов AK-47. Ещё больше курдов беспокоит неготовность Вашингтона оградить их от турецких угроз, а также перспектива установления взаимопонимания между Эрдоганом и Трампом. Лидеры сирийских курдов приходят к убеждению, что жертвуют своими бойцами ради американских, а не собственных интересов. В этой ситуации Москва им кажется лучшим выбором.

На Анкару договорённости между Дамаском и курдами подействовали отрезвляюще. Они никак не нарушают достигнутое между Анкарой и Москвой соглашение о взаимном ненападении протурецкой ССА и правительственной Сирийской арабской армией (САА) и о разграничении между ними линий контроля на северо-востоке Сирии. Турки сознательно оставили за чертой этих соглашений территории, подконтрольные курдам, чтобы сохранить возможность нападения на них. И просчитались. Если вдоль границы этих территорий будет стоять САА, то и на этот участок автоматически будут распространиться обязательства, взятые на себя Анкарой в диалоге с Москвой. Нарушать их в одностороннем порядке, да ещё при отсутствии поддержки Вашингтона, Турция едва ли отважится.

Турецкие эксперты с разочарованием и несколько преувеличивая констатируют, что «США, Россия, террористическая организация PYD (СДС. – Д.М.) и режим Башара Асада объединились», чтобы воспрепятствовать продвижению турецкой армии и отрядов сирийской оппозиции к Манбиджу. Директор по исследованиям в области безопасности турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Мурат Йешилташ заявляет, например, что Москва пытается помешать продолжению операции «Щит Евфрата». По его мнению, аналогично действуют против Анкары и США, «направив в северные районы Манбиджа спецназ и бронетехнику».

Со всем этим Турция вынуждена считаться; премьер-министр Б. Йылдырым заявил, что для Анкары предпочтительнее, чтобы Манбидж контролировала сирийская армия, а не курдские силы. Глава МИД Турции М. Чавушоглу, комментируя сообщения о курдско-сирийских договорённостях, признал наличие соглашения с РФ по предотвращению столкновений между САА и ССА. Тем не менее он пытался поставить данные договорённости под сомнение, утверждая, что пока с курдской стороны правительственных войск не видно, поскольку они движутся дальше на восток. Аргумент слабый, так как войска ввести недолго. Главное, что Чавушоглу фактически признал распространение соглашения с Москвой и на эту ситуацию.

В целом стратегия Турции в сирийском конфликте зашла в тупик. Анкара ангажировалась перед мировым и собственным общественным мнением на решительную борьбу с ИГ, но теперь оказывается, что путь на Ракку и через территории, контролируемые сирийским правительством, и через курдские территории ей закрыт. Пребывание турецкого контингента на севере Сирии у Аль-Баба становится двусмысленным и ничем не оправданным. Необходимо искать другие варианты и спасать лицо.

Думается, именно за этим Р. Эрдоган, как сообщают информагентства, добивается срочной встречи с В. Путиным. Однако турки должны понимать, что их дальнейшее участие в сирийском конфликте теперь ограничено. Вне сомнений, полезным было бы продолжение налётов турецкой авиации на позиции ИГ; высоко оценили бы силы, борющиеся с ИГ в Сирии, и турецкую материальную поддержку, включая военные поставки, но о сухопутных операциях, наверное, лучше забыть.

*организация, запрещенная в РФ

Дмитрий Минин, ФСК

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Впечатляющие кадры: Двойной удар ВКС РФ убил и ранил 170 террористов «Нусры» в Алеппо (ВИДЕО)

Опубликованы кадры мощного двойного авиаудара ВКС РФ, уничтожившего лагерь и множество боевиков «Фронта ан-Нусра» в Сирии. На видео, снятом военным дроном, видно, как первый ракетный удар наносится точно по скоплению террористов и их транспортных средств. От мощного взрыва получают большие повреждения и строения группировки. На месте гибели террористов собирается толпа их подельников, после чего вторая ракета уничтожает и эту группу бандитов. Судя по всему, ликвидация скопления боевиков происходила в провинции Алеппо, на днях в Министерстве обороны России сообщили, что 28 февраля фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС РФ уничтожил штаб одной из бандгрупп «Джебхат ан-Нусры»* у населенного пункта Расм-Эль-Айс в 28 км юго-западнее Алеппо. В результате, по информации военных, были убиты 67 террористов, включая 19 полевых командиров — выходцев с Северного Кавказа и Средней Азии. Еще 104 боевика получили ранения разной степени тяжести. Читайте также: Самолеты ВКС РФ демонстративно пролетели над эсминцем ВМС США (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Уроки Пальмиры

Черное знамя ИГИЛ на флагштоке на крыше бывшей гостиницы «Гелиополис» издевательски пляшет на ветру, пишет военкор КП.ру Александр Коц. В только что освобожденной Пальмире — зловещая тишина. Ветер играет на оборванных струнах линий электропередач. Разбитые окна-глазницы настороженно вглядываются в невесть откуда взявшихся журналистов. — Садык! — кричим вынырнувшему из темного подъезда бойцу сирийской армии. – Друг! Город освобожден. Почему игиловский флаг до сих пор веет на Тадмором (арабское название Пальмиры — Ред.)? — В этой гостинице был штаб ИГИЛ*, — объясняет солдат. — Здание еще не проверено саперами. Вчера в доме с таким же флагом на крыше на растяжке подорвался наш товарищ. Поэтому до разминирования никто не полезет наверх снимать эту тряпку. Солдаты не спешат снимать флаги ИГИЛ. Здания могут быть заминированы и должны дождаться сапёров.Фото: Александр КОЦ Заглядываем через окна — нетронутый стеллаж, в котором , видимо, хранились автоматы. Брошюры с эмблемой ИГИЛ, мешки с песком перед лестницей. Внутрь идти не решаемся. Если обычную растяжку разглядеть можно, то закладку с инфракрасным или лазерным датчиком движения, запитанным от солнечной батареи разглядеть просто невозможно. В год назад российские саперы каких только смертоносных сюрпризов не находили в этих осиротевших зданиях. Разрушения в жилых кварталах Пальмиры.Фото: Александр КОЦ Брошенный велосипед на обочине дороги, выгоревший отель напротив, мечеть с необычным деревянным минаретом, туристический центр напротив, сувенирная лавка, разграбленная еще во время первой оккупации. Когда-то здесь прохода не было от туристов и поломников. Сейчас на этих вымерших улицах очень трудно представить себе мирную жизнь. Трудно представить просто жизнь — инфраструктура разрушена под ноль. Рано или поздно Пальмиру восстановят, пока же на улицах царит разруха.Фото: Александр КОЦ Бойцы САА водят нас от дома к дому. Игиловская молельная комната, оборудованная в подвале бывшего кафе, госпиталь в фундаменте жилого дома. В нем коробки из-под медикаментов с маркировкой Саудовской Аравии и Великобритании. Напротив разоренного еще в прошлую оккупацию музея Пальмиры к парапету приварены железные щиты, к которым чьи-то пытливые руки приварили скрученную из арматуры эмблему ИГИЛ. Всюду следы недавнего пребывания террористов. Вот – ржавый щит с эмблемой организации.Фото: Александр КОЦ Можно ли было избежать второго нашествия этой средневековой орды? Ведь на позициях вокруг Пальмиры был оставлен гарнизон. Я говорю не о российских военных. Небольшой отряд Вооруженных сил России лишь осуществлял охрану ученых, которые трудились на древних руинах Тадмора, пытаясь понять, что можно восстановить после первого нашествия. Благодаря нашим военным, археологов удалось оперативно эвакуировать на безопасное расстояние. Разрушения в Амфитеатре Пальмиры. Варвары вновь прибегли к взрывчатке.Фото: Александр КОЦ Позже боевики, публикуя свои видеоотчеты в соцсетях, хвастались захваченным «русским оружием». Забывая, что и сами воюют в основном советским «железом». А продемонстрированные ящики с автоматами, ДШК и патронами были настолько устаревшими, что вряд ли могли принадлежать российской армии. Очевидно, это был склад вооружения сирийского гарнизона, который бросил свои позиции под натиском пятитысячного войска. Как такая армада могла незаметно подойти к городу? Высокопоставленный сирийские командиры в разговорах с корреспондентом «КП» признавались, что эта атака была для них неожиданной. Противник мелкими группами накапливался в небольших деревнях вокруг Пальмиры, тяжелая техника подгонялась во время песчаных бурь, когда передвижение колонн невозможно заметить ни с самолетов, ни со спутников. В «час X» хорошо организованные и скоординированные отряды игиловцев ударили с нескольких направлений. К сожалению, все боеспособные части правительственных сил тогда действительно находились на севере страны — в районе Алеппо. За пять лет войны сирийская арабская армия (САР) была сильно обескровлена. Массовое дезертирство в 2012-2013 годах, предательство генералов, перешедших на сторону «умеренной оппозиции», изнурительные многолетние бои, выбивавшие самых пассионарных и по-хорошему отмороженных. В итоге САР по объективным причинам оказалась не способна не только атаковать, но и эффективно держать оборону сразу на нескольких фронтах. Если бы не своевременное вмешательство России, страна бы уже давно погрузилась в хаос. В момент начала нашей операции Нусра была готова штурмовать Дамаск. И дальше по всей Сирии развернулась бы кровавая бойня между враждующими группировками, «умеренными», «зелеными» и прочими ингредиентами этого ближневосточного винегрета. На примере Ливии прекрасно видно, во что может выродиться «демократизация» отдельно взятого региона без учета местной специфики. Множество группировок, разучившихся работать, но хорошо умеющих убивать. Это именно то, что предотвратила Россия. Но и она не всесильна, когда речь идет об обороне отвоеванных рубежей. Москва не может поставить по дивизии Военной полиции в каждом населенном пункте. Перефразируя известное высказывание российского дипломата, мы не можем быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. А качественный состав их вооруженных сил все чаще вызывает вопросы. Как это не печально осознавать, но сопротивлялись в декабре прошлого года единицы. Плохо обученное сирийское войско спешно покидало свои позиции, оставляя даже танки, на которых при желании можно было бежать. Последствия — катастрофические. Это бесспорно имиджевый удар. Но во время великой отечественной войны тот же Харьков или Ростов по несколько раз переходили из рук в руки. И это, конечно, не повод для посыпания головы пеплом. Как и для сарказма. Главное, вовремя удалось предупредить жителей Пальмиры. Но Пальмира — это не только памятники древности. Это нефтяные и газовые поля, над которыми государство потеряло контроль. Боевики, словно понимая, что этот «пир духа» не надолго, остервенело уничтожали инфраструктуру нефтеперегонных заводов и топливные путепроводы. В итоге, действия террористов спровоцировали крупнейший за последние годы топливный кризис. Очереди на заправки выстроились на километры. И перспективы были весьма туманны. Даже Иран, поговаривают, в два раза сократил свою нефтяную «гуманитарную помощь» Сирии. Поэтому со второй операцией по освобождению Тадмора тянуть было нельзя. Разрушения древнего Тетрапилона ПальмирыФото: Александр КОЦ Россия, конечно, снова поможет и саперами, и гуманитаркой. Но вопрос обороны города никуда не делся. И сейчас важно на кураже гнать террористов как можно дальше от города. Российская авиация поможет. А там, чем черт не шутит, возможно и наступление дальше, на восточный оплот ИГИЛа — Дейр-эз-Зор. Если все международные игроки на этом ближневосточном поле объединят усилия, то вкупе со штурмом Мосула и Ракки это станет очень болезненным ударом для ИГИЛ, которое без крупных городов и сообщения между Ираком и Сирией будет вынуждено уходить в пустыню, где у него не будет возможность прикрываться мирными жителями в плотной застройке. Но это только если борьба с террором не бесплотные декларации, а реальные намерения. Читайте также: Работа российского спецназа в Пальмире попала на видео * Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Крах ИГИЛ в Алеппо: «Тигры» и ВКС РФ обращают боевиков в бегство (ВИДЕО, КАРТА)

На востоке Алеппо оборона ИГИЛ продолжает стремительно рушиться. Сирийская армия освобождает новые населенные пункты. Террористическая группировка терпит поражение за поражением на севере Сирии. Опираясь на мощные авиаудары ВКС России, в понедельник «Тигры» атаковали линию обороны ИГИЛ* в н. п. Таннуза, заставляя бандитов оставить ряд опорных пунктов вокруг селения. Вскоре после входа в Таннузу армейцы освободили весь этот поселок во второй половине дня, убив и ранив ряд террористов, защищавших эту местность. Затем штурмовая дивизия «Тигры» при поддержке ВКС РФ нанесла новые удары, прорвав фронт ИГИЛ и освободив Аль-Рауфию и Абу Кабира Джада. Таким образом Сирийская армия освободила более 100 населенных пунктов в восточной части Алеппо с 13 января. Последние успехи Tiger Force вывели их на позиции для удара по двум последним оплотам ИГИЛ в провинции — городам Хафса и Дейр Хафер. Читайте также: Самолеты ВКС РФ демонстративно пролетели над эсминцем ВМС США (ВИДЕО) *Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Песенка ИГИЛ ещё далеко не спета. Исраэль Шамир

В то время как в Женеве со скрипом идут переговоры между вооружённой оппозицией и сирийским законным правительством, в Сирии продолжаются бои на земле и в небе. Большим прорывом стало освобождение Пальмиры сирийскими войсками при поддержке русской авиации и отборных русских наземных частей, которые приняли участие в операции. Так была отыграна утерянная было Пальмира, когда сирийские войска из-под города в пустыне ушли воевать за Алеппо.

Но война расширяется — до сих пор сирийским правительственным войскам больше приходилось сражаться с непримиримыми боевиками, чем с ИГИЛ*, а сейчас наступает черёд вытеснения ИГИЛ. Тут есть проблема.

Американцы сами хотят разбить ИГИЛ и унаследовать его территории и боевиков, передав их под командование своих подопечных. Таким образом значительная часть Сирии останется под оккупацией проамериканских боевиков, которые не спешат договариваться, несмотря на настойчивые уговоры российских ВКС. Признаком этой тенденции стало заявление Пентагона: мол, США будут воевать с ИГИЛ, но не в связке с Москвой. Пресс-секретарь президента Песков ответил, что Россия готова воевать против ИГИЛ самостоятельно, не договариваясь с Вашингтоном.

Решение американцев действовать в одиночку связано с яростной антироссийской кампанией, которую ведут демократы — противники президента Трампа и их пособники в кругах американских спецслужб и в ведущих СМИ. Нью-йоркский еженедельник Observer (принадлежащий зятю Трампа, но враждебный Трампу) опубликовал слова анонимного источника из ЦРУ, который клянётся, что «русский шпион Трамп окончит свои дни в тюрьме». И хотя Трамп борется упорно и энергично против наветов и клеветы, в этих условиях ему трудно договариваться с Россией — чего, собственно, и хотели добиться враги русско-американского сближения.

Есть за партийными спорами и компонент реальной политики — американские спецслужбы хотят помочь своим английским и французским коллегам в их планах неоколонизации Сирии или хотя бы её части. Тут играет роль и позиция Израиля, который выступает против освобождения всей Сирии и её сплочения воедино.

На днях — 9 марта — в Москве ожидают визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который встретится с русским президентом. Вероятно, Нетаньяху озвучит позицию своего правительства: Израиль считает, что в освобождённой Сирии Иран будет играть большую роль, а это крайне опасно для Израиля. Несколько дней назад израильский министр обороны Авигдор Либерман выдвинул (в интервью немецкой газете Die Welt) идею создания военного блока «по подобию НАТО» против Ирана, в который вошли бы, кроме Израиля, Саудовская Аравия и княжества Персидского залива, а также Иордания, а если повезёт, то и Ирак.

Вероятно, Нетаньяху попытается уговорить русского президента отказаться от союза с Ираном и поддержать антииранскую инициативу президента Трампа. Хотя в политике не бывает невозможного, но такой поворот России представляется крайне маловероятным. Иран — сложный и очень самостоятельный партнёр, но отказываться от него во имя туманных обещаний было бы неразумно. В последние годы США ведут коварную политику, постоянно отказываясь от своих обещаний и от своих союзников. В результате даже менее опытные, чем Владимир Путин, правители опасаются договариваться с Америкой. Традиционно проамериканские лидеры — от Египта до Пакистана и от Филиппин до Азербайджана — больше не полагаются на США и смотрят на Москву и Пекин. Президент Трамп всё ещё не сумел сосредоточить всю полноту власти в своих руках. В этих условиях попытка договориться с Россией за счёт Ирана представляется обречённой на провал.

Попытка создать военный антииранский блок также не представляется реальной. В Саудовской Аравии нарастает тенденция примирения с Ираном. Очень уж дорого обошлась саудитам сирийская кампания, да и война в Йемене немало стоит. И хотя саудиты развивают своё наступление на порты Йемена, надеясь отрезать их противников от поставок извне, идея компромисса, возможно, начинает брать верх.

Ведь Иран и Саудовская Аравия враждовали и во времена шаха, до победы исламской революции, но и тогда время от времени стороны приходили к компромиссу. В условиях неопределённости в Вашингтоне компромисс кажется оптимальным вариантом. Да и не следует скидывать со счетов народное мнение — а народы арабских стран, в том числе и Саудовской Аравии, резко отрицательно отнесутся к явному союзу с Израилем, пока тот держит палестинцев в ежовых рукавицах. Если бы не опасение народных протестов, саудовское руководство давно бы договорилось и подружилось с Израилем, считают обозреватели.

Как сейчас стало известно, в прошлом году прежний госсекретарь Джон Керри пытался привести Саудовскую Аравию, Израиль, Иорданию, Палестину, страны залива и Египет за стол переговоров в Каире в региональном формате. Израильский премьер Нетаньяху было согласился, но в последнюю минуту отказался, опасаясь за целостность своей коалиции с крайне правыми националистами, а те не соглашались ни на какое урегулирование.

Как план Либермана, так и план Керри — Нетаньяху упирался в одно неизбежное препятствие: урегулирование с палестинцами. Израильтяне хотели получить стулья (соглашение с арабскими странами) вечером, а деньги (соглашение с палестинцами) дать утром. Арабы были готовы получить деньги утром, но дать стулья только вечером, после получения денег. Президент Палестины Махмуд Аббас, частый гость в Москве, резко выступал против каирской конференции, не полагаясь на израильские обещания. «Израиль пытается развести арабских соседей и получить договор в обмен на туманные обещания», — сказал он. Поскольку этот спор о деньгах и стульях идёт уже с 2002 года, когда была выдвинута арабская мирная инициатива, трудно ожидать, что сейчас он чудесным образом завершится.

Сам Нетаньяху находится в сложном положении — он полетит в Москву сразу после допроса в полиции по коррупционному делу, в котором он является главным фигурантом. Его партнёры по коалиции усердно копают под него, считая, что он засиделся во власти. Президент Трамп хоть и был крайне приветлив с Нетаньяху, призвал израильского премьера прекратить политику поселений и никаких реальных политических подарков не дал. Надо думать, что и визит израильского премьера в Москву потешит его самолюбие, но не принесёт реальных подвижек. Россия не откажется от своих позиций в Сирии и не порвёт с Ираном, хотя постарается не ссориться с Тель-Авивом.

Заммининдел России и спецпосланник президента на Ближнем Востоке Михаил Богданов чётко озвучил позицию России в пространном интервью 05.03.2017, данном арабской газете «Аль Хайят», выходящей в Лондоне. Россия стоит на позициях международного права и поддерживает решение палестино-израильского конфликта путём создания независимого палестинского государства. Но Россия не против и озвученной президентом Трампом идеи единого государства для всех жителей страны — евреев и арабов. Он сказал, что пока с этой идеей не готовы согласиться израильтяне. Богданов напомнил о готовности России провести в Москве переговоры между премьером Нетаньяху и президентом Аббасом.

Что же насчёт Сирии? Богданов отказался говорить о выводе иранских частей из Сирии, пока там находятся десятки тысяч боевиков из других стран. Он напомнил, что иранцы находятся в Сирии, как и русские, по приглашению законного правительства. Когда будет мир, тогда настанет время выводить войска — и русские, и иранские. А пока на пути к миру стоит упрямство боевиков, которые готовы говорить только о том, как снять Башара Асада и отдать его под международный трибунал. Таким образом мира не добьёшься.

Продолжающаяся битва за Мосул с её огромными людскими потерями показывает, что и песенка ИГИЛ ещё далеко не спета. Раньше или позже их сломят, но страшно подумать, каких разрушений и жертв это будет стоить. И немалая часть этих усилий выпадает на долю Ирана. Россия стремится к миру в регионе, но мир наступит только тогда, когда все стороны поймут, что нужен компромисс, а не война до победного конца. Пока далеко не все поняли эту идею.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Исраэль Шамир, RT

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Кадры боев: Спецназ России уничтожает смертников ИГИЛ в Пальмире (ВИДЕО)

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ФСБ опубликовало ролик боевой работы Сил специальных операций Минобороны РФ во время освобождения Пальмиры. На видео запечатлено уничтожение террористов и их пикапов, поддержка наземной операции боевыми вертолетами Ми-28Н «Ночной охотник» и авиаудары самолетов ВКС России. Также показано поражение «тачанки» бандитов управляемой ракетой из ПТРК: «„Джихад-мобиль”, дальность — 2000, огонь!» — командует офицер, и обшитая стальными листами машина смертника взрывается после попадания ракеты. Кроме того, на кадрах бойцы ССО применяют минометы, станковые гранатометы и «мухи», корректируют огонь, проводят осмотр и разминирование зачищенных от террористов объектов в пустынной местности сирийской провинции Хомс. Читайте также: Российский военный геройски погиб при отражении прорыва ИГИЛ под Пальмирой Во время российско-сирийской операции по взятию Пальмиры Силы специальных операций РФ осуществляли: — разведку и определение особо важных целей; — срыв наступательных операций и контратак террористов; — обеспечение условий для наступления САА; — координацию и прикрытие наступающих порядков правительственных войск; — уничтожение и подавление опорных точек боевиков; — наведение штурмовой авиации на объекты ИГИЛ*; — уничтожение пехоты и тачанок противника; — уничтожение бронетехники и шахид-мобилей террористов; — контроль и разминирование очищенных от боевиков объектов. Как передавала «Русская Весна», 2 марта 2017 г. Армия Сирии и ополченцы при поддержке ВКС РФ вернули под контроль город Пальмиру. Операция по освобождению древнего города началась около месяца назад, но вступила в активную фазу и продолжалось лишь короткие 2 недели. Террористы оказывали ожесточенное сопротивление — к Пальмире были переброшены резервы ИГИЛ из Ракки и Дейр эз-Зора. В результате боев за город группировка потеряла более тысячи членов убитыми и ранеными, 19 танков, 37 боевых бронемашин, 98 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками и артиллерийскими орудиями, более 100 иных транспортных средств. Как первой сообщила «Русская Весна», операция по вытеснению из Пальмиры боевиков ИГИЛ была спланирована и проведена под руководством российских военных советников. Решающий вклад в разгром террористов в районе древнего города внесла российская военная авиация и спецназ Сил специальных операций Минобороны РФ. Об этом также рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Читайте также: Яркие кадры: Спецназ ССО России против террористов в Алеппо и Пальмире (ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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