Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 марта 2017
- 10:00 США собираются значительно увеличить количество своих военных для штурма Ракки.
- 09:52 Власти Ирана будут и будущем помогать России бороться с террористами в Сирии.
- 09:33 Россия доставила в Сирию еще 8 тонн гумпомощи мирным жителям.
- 08:24 Найден пилот разбившегося в Турции самолета ВВС Сирии.
- 06:30 Пальмира: Воздушный парад ВКС РФ, смотр сил Армии Сирии и концерт (ВИДЕО, ФОТО).
- 06:00 Отказ от соглашения с Россией по борьбе с ИГИЛ еще больше ослабляет Трампа.
- 05:50 ВКС, спецназ и САА: В Минобороны РФ объяснили успех спецоперации по возвращению Пальмиры (ВИДЕО).
- 04:29 Позор США в Сирии: Террористы «Аль-Каиды» получили ракеты TOW, переданные ЦРУ «оппозиции» (ВИДЕО, ФОТО).
- Вчера 21:52 Машину разорвало в клочья: автомобиль российских военных советников, подорванный под Пальмирой (ФОТО).
- Вчера 21:51 Пентагон подтвердил гибель более 20 мирных жителей от авиаударов США в Сирии и Ираке.
- Вчера 20:34 МОЛНИЯ: В Турции разбился самолет сирийских ВВС.
США собираются значительно увеличить количество своих военных для штурма Ракки
Министерство обороны США рассматривает предложение по усилению роли американских военных в плане по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки ИГИЛ, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планированием военной операции.
«Предлагается значительное участие американских военных, включая силы специального назначения, боевые вертолеты и артиллерию, а также снабжение оружием основных сил сирийских курдов и арабские части на местах», — говорится в сообщении издания.
По данным газеты, обсуждается предложение по снятию ограничения по числу нынешнего контингента американских военных в Сирии, который насчитывает около 500 спецназовцев. При этом отмечается, что американцы не будут участвовать напрямую в наземных боевых действиях, но предложение позволит военным США более тесно взаимодействовать с ситуацией на передовой линии боевых действий.
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Командующий международной операцией против ИГИЛ* в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд 1 марта заявил, что курдские ополчения могут принять участие в освобождении Ракки — самопровозглашенной «столицы» ИГИЛ. При этом он подтвердил, что США ведут переговоры о возможном участии в операции и Турции, которая считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией. Основные ожидания США связаны с арабскими силами в районе Ракки, поскольку арабы составляют основное население данной территории.
Самопровозглашенная «столица» ИГИЛ город Ракка расположен на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода в руки террористов правительственные войска пытались отбить населенный пункт, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.
В настоящее время США оказывают поддержку так называемым силам Сирийской арабской коалиции, которые находятся в оппозиции к президенту Сирии Башару Асаду и ведут бои с группировкой ИГИЛ в районе Ракки и других местах.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Власти Ирана будут и будущем помогать России бороться с террористами в Сирии
Иран полностью поддерживает операцию ВКС России в Сирии и будет продолжать оказывать ей содействие.
Об этом заявил в распространенном в воскресенье интервью агентству Fars министр обороны Ирана Хосейн Дехган.
«Мы сотрудничаем с Россией в поддержке законных властей Сирии, на основании официальной просьбы которых наши страны присутствуют в Сирии. Мы целиком и полностью поддерживаем действия ВКС РФ», — указал генерал Дехган.
Он также отметил:
«Естественно, что проводимым на сирийской территории (наземным) операциям требуется поддержка с воздуха и присутствие боевой авиации. В этих целях мы оказываем российским самолетам содействие в пролете и дозаправке, в частности на базе Шахид Ноже (в иранской провинции Хамадан — прим. ТАСС). Это взаимодействие осуществлялось в течение ограниченного периода времени на основании их запроса и нашего решения. Оно будет продолжено, если того потребует оперативная обстановка».
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Россия доставила в Сирию еще 8 тонн гумпомощи мирным жителям
Российские военные за сутки передали 8 тонн гуманитарных грузов населению Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Дамаск», — говорится в сообщении.
Жителям населённого пункта Дахият-Аль-Асад переданы 400 продовольственных наборов.
За сутки гуманитарную помощь получили 2120 жителей, пишет RT.
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Найден пилот разбившегося в Турции самолета ВВС Сирии
Турецкие спасатели нашли пилота разбившегося на территории Турции истребителя сирийских ВВС, сообщают СМИ.
Пилот ранен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Sabah и NTV.
Сперва его доставили в жандармерию, а после госпитализировали.
Летчика долго не могли найти из-за плохой погоды, передает «Интерфакс».
Haberturk уточняет, что пилот был один.
Напомним, накануне сирийский военный самолет, согласно разным данным, это МиГ-21 или МиГ-23, упал на территории Турции.
Боевики радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» утверждали, что сбили самолет, однако военные источники говорят, что он упал из-за проблем с двигателем или другой технической неисправности. Сирийские военные подтвердили потерю связи с самолетом. Его обломки в Турции уже найдены.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
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Пальмира: Воздушный парад ВКС РФ, смотр сил Армии Сирии и концерт (ВИДЕО, ФОТО)
В Пальмире прошел смотр сил Сирийской армии и небольшой воздушный парад ВКС России.
На кадрах, снятых сирийскими военными, ударные вертолеты «Ночной охотник» Ми-28Н и «Крокодил» Ми-24 пролетают на фоне античных памятников древней Пальмиры на востоке провинции Хомс.
Вслед за ними в воздухе показывается звено штурмовиков Су-25, которых сопровождает сверхманевренный истребитель Су-30СМ.
Именно эти боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ участвовали в операции по освобождению пустынного города от террористов ИГИЛ*.
Также в освобожденный город прибыл один из командующих Вооруженных сил САР, который устроил смотр войск и поблагодарил солдат за самоотверженный ратный труд.
Кроме того, в амфитеатре прошел концерт сирийских музыкантов, которые исполнили национальные мелодии.
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* запрещенная в РФ террористическая организация.
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Отказ от соглашения с Россией по борьбе с ИГИЛ еще больше ослабляет Трампа
Планы Дональда Трампа вместе с Россией «вышибить дух» из ИГИЛ рушатся на глазах.
Это происходит в результате давления на его администрацию и влияния западных стран, противящихся подобной перспективе.
Эксперты указывают, что Трамп, который толком не освоился в Белом доме, впал в политический паралич, из-за чего буксуют и другие его обещания. Но президент США еще сможет переломить ситуацию. Планы России и США совместно бороться с угрозами международного терроризма поставлены под сомнение.
Как сообщили источники в администрации президента США Дональда Трампа, глава государства может временно отложить работу над договоренностями с Россией по борьбе с ИГИЛ* и другим вопросам нацбезопасности.
«Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГИЛ»
На таких шагах Трампа могло сказаться давление на его команду в виде обвинений в контактах с Москвой и появление в окружении главы государства новых игроков, которые выступают против примирения с Россией. Недавно советник президента по нацбезопаности Герберт Макмастер обвинил Россию и Китай в желании перевернуть с ног на голову мировой порядок. Макмастер не изменяет своим убеждениям.
Еще в 2015 году в ранге главы центра по интеграции сил и средств сухопутных войск США он призывал применять к России принцип «сдерживания на передовых рубежах» из-за ее позиции по украинском вопросу.
Как передает РИА «Новости», экс-посол США в России Майкл Макфол отметил, что американский президент «подобрал людей на высокопоставленные должности, которые, насколько мне известно, не разделяют его взгляд» на сотрудничество с Москвой. Но до недавнего времени Трамп был настроен на такое сотрудничество.
В конце января он заявил, что рассчитывает вместе с Москвой расправиться с ИГИЛ.
«Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГИЛ, потому что ИГИЛ — это настоящая болезнь», — говорил Трамп.
В ходе избирательной кампании он обещал в случае избрания созвать международную конференцию мировых лидеров, чтобы разработать план, который позволит «сокрушить и уничтожить» исламский терроризм.
Трамп говорил, что главной целью внешней политики США должно быть уничтожение ИГИЛ и других экстремистских группировок, а не попытки подогнать другие страны под американские идеалы.
По информации американских СМИ, в том, что соглашение с Россией по борьбе с терроризмом несет большие риски, убеждают Трампа и диппредставители западных стран.
Союзники попытались донести свою позицию до Трампа на языке, более понятом ему как бывшему бизнесмену. Они подчеркнули, что будет сложнее реализовать президентский курс на восстановление лидирующей роли США в мире, если Вашингтон пойдет на уступки перед Москвой.
Как рассказал «Ассошиэйтед Пресс» чиновник из администрации, Трамп и его советники пока находятся на начальной стадии обсуждения подходов к внешней политике США по отношению к Москве. Сам Трамп рассматривает в качестве препятствия для сотрудничества с Россией сообщения о том, что она якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
В конце февраля пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщал, что Трамп попытается заключить сделку с Россией по борьбе с терроризмом и экономике. В Кремле указывали на некоторое совпадение интересов Москвы и Вашингтона, в частности, в области борьбы с терроризмом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что «мы слышали разные заявления президента Трампа».
«Мы исполнены терпения. Ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые, собственно, дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться в плане перспектив двусторонних российско-американских отношений», — говорил Песков.
В субботу Песков заверил, что Россия продолжит борьбу с ИГИЛ вне зависимости от того, будет подписана сделка с США по этому вопросу или нет.
Напомним, на этой неделе сирийская армия при помощи России смогла отбить Пальмиру у боевиков ИГИЛ.
«Москва и так продолжает», — заявил он.
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«Деятельность Белого дома парализована»
Политолог-американист Виктор Олевич констатирует, что на фоне противодействия американского политического истеблишмента Трамп потерял инициативу во внешней и внутренней политике.
В оппозиции к нему находится не только Демпартия и ее представители в обеих палатах Конгресса США, но и руководство Республиканской партии, однопартийцы не спешат продвигать инициативы президента. Например, застопорилась реализация реформ в сфере здравоохранения и миграционной политики.
«Аналогичная ситуация наблюдается и во внешнеполитической сфере в связи с постоянными нападками на различных членов администрации Трампа из-за их якобы имевших место контактов с российским посолом в Вашингтоне Сергеем Кисляком и с другими российскими официальными лицами. Практически любой прогресс на российском треке сейчас невозможен.
Даже не предпринимая ничего нового, Трамп и его ближайшие соратники находятся под постоянным огнем критики со стороны политического истеблишмента.
По сути, деятельность Белого дома парализована», — сказал Олевич газете ВЗГЛЯД.
Ситуацию, в которой оказался Трамп, политолог назвал очень сложной. Как правило, в течение первых ста дней принято относиться как минимум благосклонно к инициативам нового президента, всерьез рассматривать их, но у Трампа такого «медового месяца» не оказалось.
«Против Трампа, его ближайших спутников, руководителей силового блока и других министерств начали вести прицельный огонь практически сразу после его вступления в должность. Буквально с каждым днем у него становится все меньше поля для маневра», — указывает Олевич.
Единственно эффективным путем для Трампа может стать ставка на мобилизацию сторонников, обращение напрямую к своим избирателям.
«Подавляющее число американских СМИ очень активно работает против Трампа, причем делают это открыто. Против него работают спецслужбы, которые он не контролирует. В такой ситуации единственная сила, на которую он может опираться, — это американский избиратель», — подытожил Виктор Олевич.
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Андрей Резчиков
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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ВКС, спецназ и САА: В Минобороны РФ объяснили успех спецоперации по возвращению Пальмиры (ВИДЕО)
Успех операции по возвращению Пальмиры в Минобороны РФ объясняют, помимо действий ВКС России, еще и продуманной тактикой командования Вооруженных сил САР. В то время как террористы, ожидая наступления, укрепляли оборону на севере, Сирийские войска бросили туда небольшие силы с целью отвлекающего манёвра. Спецназ и ополченцы зашли с юга и нанесли неожиданный удар по бандитам.
«Хотел бы особо отметить действия наших Воздушно-космических сил, которые лишили противника возможности маневрировать и своевременно доставлять резервы, действия подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации, которые вели разведку и поражали наиболее важные объекты», — рассказал командующий российской группировкой в Сирийской Арабской Республике генерал Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».
«И, конечно, нельзя не остановиться на беспримерной храбрости и самоотверженности простых сирийских солдат, офицеров и бойцов отрядов народного ополчения, которые шли, не щадя своих жизней, для того, чтобы выполнить эту задачу и вернуть город не только сирийскому народу, но и всему человечеству», — добавил российский генерал.
Командующий также поздравил сирийских полевых командиров с победой. В штабе говорят, что теперь создан плацдарм для дальнейшего наступления на террористов на востоке провинции Хомс и в направлении блокированного города Дейр-эз-Зор.
Там уже много лет практически в полном окружении держит оборону гарнизон Сирийских военных и ополченцев под командованием легендарного генерала Иссама Захреддина.
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ИГИЛ — запрещенная Верховным судом Российской Федерации террористическая организация.
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Позор США в Сирии: Террористы «Аль-Каиды» получили ракеты TOW, переданные ЦРУ «оппозиции» (ВИДЕО, ФОТО)
Политика спецслужб США в Сирии привела к очередному позору Вашингтона. Сирийские террористы из бывшей «Аль-Каиды» начали применять американские ПТРК TOW против Сирийской армии.
Боевики коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, выпустили ряд видеороликов с обстрелами правительственных войск американскими противотанковыми ракетами «ТОУ».
Эти противотанковые комплексы поставлялись спецслужбами и минобороны США бандгруппам «вооруженной оппозиции», которые теперь влились в исламистскую коалицию под руководством террористов «Нусры» («Джебхат Фатх аш-Шам»).
Эту группировку сами Соединенные Штаты признают террористической, как часть «Аль-Каиды»*, на которую Вашингтон возложил ответственность за теракты «11 сентября» — взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке в 2001 году.
Теперь же бандиты из «Нуреддин аз-Зинки», группировки, которая «прославилась» на весь мир тем, что обезглавила подростка в Алеппо, передали американское оружие террористам «Нусры», которые последние полгода всячески пытаются откреститься от того, что они филиал «Аль-Каиды».
«Джебхат ан-Нусра» является второй сирийской террористической группировкой после ИГИЛ* по численности, мощи и кровавым преступлениям.
Среди всех банд в Сирии лишь «нусровцы» и «игиловцы» множество раз снимали на камеру жестокие казни пленных, и лишь эти группировки массово применяют террористов-смертников, в том числе в местах скопления мирных жителей.
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*Запрещенная в России террористическая организация
На фото: атака из ПТРК TOW по танку САА на западе провинции Алеппо 3 марта 2017 г.
На видео: обстрел лагеря САА у н.п. Захра к западу от Алеппо.
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Машину разорвало в клочья: автомобиль российских военных советников, подорванный под Пальмирой (ФОТО)
Опубликованы кадры уничтоженных взрывом в Сирии автомобилей российских военнослужащих.
Судя по кадрам, взрыв был очень мощным, первую машину буквально раскурочило детонацией большого количества взрывчатки. Судя по всему, вторая машина пострадала меньше.
Как сообщала «Русская Весна», 4 российских военных советника погибли в результате взрыва мины на пальмирском направлении в сирийской провинции Хомс 16 февраля 2017 года.
Напомним, что их автомобиль был подорван радиоуправляемым фугасом. Об этом официально заявили в Министерстве обороны России.
«В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики», — рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Механизированная колонна Армии Сирии, в которой находилась машина с российскими советниками, двигалась из района военной авиабазы Т-4 (Тияс/Тифора) в направлении города Хомса.
После того, как автомобиль с российскими военными проехал около 4-х км, под ним сработало радиоуправляемое взрывное устройство.
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Вчера стало известно, что генерал-майор Петр Милюхин, начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа также получил очень тяжелые ранения при подрыве машины на пальмирском направлении и был доставлен в реанимацию Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко.
Вероятно, что гибель 4-х российских офицеров и ранение генерала — это один и тот же трагический случай.
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ИГИЛ — запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Пентагон подтвердил гибель более 20 мирных жителей от авиаударов США в Сирии и Ираке
Командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM) подтвердило гибель мирных жителя в Ираке и Сирии в результате проведения операций против боевиков ИГИЛ.
«Девять докладов (о жертвах — ред.) были оценены как достоверные, в результате непреднамеренных ударов погиб 21 и получили ранения два мирных жителя», — говорится в сообщении командования.
Всего в январе CENTCOM изучало данные о десяти предыдущих ударах и еще 27 новых ударах, в 19 из которых могли пострадать мирные жители. В десяти подобных случаях были подтверждены факты гибели людей (два в ноябре, три в декабре и пять в январе).
Ранее США признавали, что с 2014 года жертвами их бомбардировок в Сирии и Ираке стали 119 человек, пострадали 37.
При этом организация «Международная амнистия» заявляет, что за два года от авиаударов международной коалиции под руководством Вашингтона погибли около 300 гражданских лиц.
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* ИГИЛ — запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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МОЛНИЯ: В Турции разбился самолет сирийских ВВС
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил информацию ряда СМИ о том, что самолет Военно-воздушных сил Сирии потерпел крушение в южной турецкой провинции Хатай.
«Военный самолет, который упал в турецкой провинции Хатай, — сирийский», — сказал он.
Также он утверждает, что рухнувший истребитель принадлежал к модели МиГ-23, а не МиГ-21, как заявили ранее боевики экстремистской организации «Ахрар аш-Шам»
Однако военный источник утверждает, что истребитель не был сбит боевиками, а потерпел крушение по причине технической неисправности — вероятно, отказа двигателя.
По предварительным данным, пилоту удалось катапультироваться и приземлиться на территории Турции.
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