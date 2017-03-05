Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 марта 2017

Планы Дональда Трампа вместе с Россией «вышибить дух» из ИГИЛ рушатся на глазах.

Это происходит в результате давления на его администрацию и влияния западных стран, противящихся подобной перспективе.

Эксперты указывают, что Трамп, который толком не освоился в Белом доме, впал в политический паралич, из-за чего буксуют и другие его обещания. Но президент США еще сможет переломить ситуацию. Планы России и США совместно бороться с угрозами международного терроризма поставлены под сомнение.

Как сообщили источники в администрации президента США Дональда Трампа, глава государства может временно отложить работу над договоренностями с Россией по борьбе с ИГИЛ* и другим вопросам нацбезопасности.

«Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГИЛ»

На таких шагах Трампа могло сказаться давление на его команду в виде обвинений в контактах с Москвой и появление в окружении главы государства новых игроков, которые выступают против примирения с Россией. Недавно советник президента по нацбезопаности Герберт Макмастер обвинил Россию и Китай в желании перевернуть с ног на голову мировой порядок. Макмастер не изменяет своим убеждениям.

Еще в 2015 году в ранге главы центра по интеграции сил и средств сухопутных войск США он призывал применять к России принцип «сдерживания на передовых рубежах» из-за ее позиции по украинском вопросу.

Как передает РИА «Новости», экс-посол США в России Майкл Макфол отметил, что американский президент «подобрал людей на высокопоставленные должности, которые, насколько мне известно, не разделяют его взгляд» на сотрудничество с Москвой. Но до недавнего времени Трамп был настроен на такое сотрудничество.

В конце января он заявил, что рассчитывает вместе с Москвой расправиться с ИГИЛ.

«Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГИЛ, потому что ИГИЛ — это настоящая болезнь», — говорил Трамп.

В ходе избирательной кампании он обещал в случае избрания созвать международную конференцию мировых лидеров, чтобы разработать план, который позволит «сокрушить и уничтожить» исламский терроризм.

Трамп говорил, что главной целью внешней политики США должно быть уничтожение ИГИЛ и других экстремистских группировок, а не попытки подогнать другие страны под американские идеалы.

По информации американских СМИ, в том, что соглашение с Россией по борьбе с терроризмом несет большие риски, убеждают Трампа и диппредставители западных стран.

Союзники попытались донести свою позицию до Трампа на языке, более понятом ему как бывшему бизнесмену. Они подчеркнули, что будет сложнее реализовать президентский курс на восстановление лидирующей роли США в мире, если Вашингтон пойдет на уступки перед Москвой.

Как рассказал «Ассошиэйтед Пресс» чиновник из администрации, Трамп и его советники пока находятся на начальной стадии обсуждения подходов к внешней политике США по отношению к Москве. Сам Трамп рассматривает в качестве препятствия для сотрудничества с Россией сообщения о том, что она якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В конце февраля пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщал, что Трамп попытается заключить сделку с Россией по борьбе с терроризмом и экономике. В Кремле указывали на некоторое совпадение интересов Москвы и Вашингтона, в частности, в области борьбы с терроризмом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что «мы слышали разные заявления президента Трампа».

«Мы исполнены терпения. Ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые, собственно, дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться в плане перспектив двусторонних российско-американских отношений», — говорил Песков.

В субботу Песков заверил, что Россия продолжит борьбу с ИГИЛ вне зависимости от того, будет подписана сделка с США по этому вопросу или нет.

Напомним, на этой неделе сирийская армия при помощи России смогла отбить Пальмиру у боевиков ИГИЛ.

«Москва и так продолжает», — заявил он.

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«Деятельность Белого дома парализована»

Политолог-американист Виктор Олевич констатирует, что на фоне противодействия американского политического истеблишмента Трамп потерял инициативу во внешней и внутренней политике.

В оппозиции к нему находится не только Демпартия и ее представители в обеих палатах Конгресса США, но и руководство Республиканской партии, однопартийцы не спешат продвигать инициативы президента. Например, застопорилась реализация реформ в сфере здравоохранения и миграционной политики.

«Аналогичная ситуация наблюдается и во внешнеполитической сфере в связи с постоянными нападками на различных членов администрации Трампа из-за их якобы имевших место контактов с российским посолом в Вашингтоне Сергеем Кисляком и с другими российскими официальными лицами. Практически любой прогресс на российском треке сейчас невозможен.

Даже не предпринимая ничего нового, Трамп и его ближайшие соратники находятся под постоянным огнем критики со стороны политического истеблишмента.

По сути, деятельность Белого дома парализована», — сказал Олевич газете ВЗГЛЯД.

Ситуацию, в которой оказался Трамп, политолог назвал очень сложной. Как правило, в течение первых ста дней принято относиться как минимум благосклонно к инициативам нового президента, всерьез рассматривать их, но у Трампа такого «медового месяца» не оказалось.

«Против Трампа, его ближайших спутников, руководителей силового блока и других министерств начали вести прицельный огонь практически сразу после его вступления в должность. Буквально с каждым днем у него становится все меньше поля для маневра», — указывает Олевич.

Единственно эффективным путем для Трампа может стать ставка на мобилизацию сторонников, обращение напрямую к своим избирателям.

«Подавляющее число американских СМИ очень активно работает против Трампа, причем делают это открыто. Против него работают спецслужбы, которые он не контролирует. В такой ситуации единственная сила, на которую он может опираться, — это американский избиратель», — подытожил Виктор Олевич.

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Андрей Резчиков

Деловая газета «Взгляд»

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.