«Военная приемка. Авиация в Сирии. Вертолеты». Часть шестая

Это – особенный выпуск «Военной приемки», посвященный вертолетной эскадрилье авиационной группы ВВС России в Сирии. Это уникальное формирование, в котором есть сразу и новейшие ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник и Ка-52 Аллигатор, ударные вертолеты Ми-24, десантно-штурмовые Ми-8. Мы расскажем вам не только о боевых машинах, впервые работу летчиков и техников на авиабазе Хмеймим вам покажут настолько подробно. Реальные боевые операции, ювелирные взлеты и посадки в кромешной темноте, охрана и сопровождение транспортных самолетов – все это только часть работы российских вертолетчиков. Также мы расскажем вам о работе ПСС – поисково-спасательного отряда. Летчики, спасатели и морпехи, которые входят в этот отряд находятся в режиме полной готовности, пока в воздушном пространстве Сирии есть хотя бы один российский летательный аппарат. В случае ЧП спасатели должны будут забрать потерпевших крушение летчиков даже с вражеской территории.



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Источник: www.youtube.com