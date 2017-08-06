Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 августа 2017

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся в воскресенье в Маниле.

Это будет первая встреча российской и американской стороны после недавнего обмена санкциями.

Как ожидается, основной темой переговоров станет кризис в Сирии, а также возможности для российско-американского взаимодействия в этой стране.

Не исключено, что стороны затронут и другие международные проблемы, такие как ситуацию вокруг КНДР и Украину.

От кризиса к эскалации

Главы российской и американской дипломатии после назначения Тиллерсона в начале этого года госсекретарем США встречались четыре раза — в Бонне, Гамбурге, Москве и Вашингтоне. И каждый раз американская сторона заверяла в намерении работать над улучшением отношений с Москвой. Эти заявления не мешали американцам вводить деструктивные меры против РФ.

Нынешние, пятые с начала года, переговоры пройдут на фоне очередного скандала — США ввели самые масштабные за последние три года санкции, направленные, в том числе, против российского энергетического сектора.

Эксперты утверждают, что таким образом американцы пытаются выгнать Россию с энергетического рынка Европы, сорвать реализацию «Северного потока-2» и заставить европейцев покупать американский сжиженный газ.

Москва назвала такие действия хамством и началом торговой войны и ввела контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России на 755 человек до 455 — столько сейчас работает российских сотрудников в посольствах и консульствах в США.

Вскоре после этого состоялся телефонный разговор Лаврова и Тиллерсона. По признанию госсекретаря США, беседа прошла «профессионально и без воинственности».

«Думаю, мы с министром иностранных дел Лавровым понимаем нашу роль, нашу ответственность. Полагаю, он, как и я, привержен тому, чтобы постараться найти путь по сближению наших отношений», — сказал Тиллерсон.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва также рассчитывает, что в ходе встречи в Маниле американская сторона проявит готовность вести конструктивный разговор по всему кругу вопросов, которые уже давно отягощают российско-американское взаимодействие.

Темы для беседы

Несмотря на ухудшение двусторонних отношений РФ и США, у Лаврова и Тиллерсона есть множество тем для беседы. И поскольку сотрудничество по международным вопросам не прекращалось, в отличие от двусторонних проектов, вероятно, стороны обсудят урегулирование кризиса в Сирии, в том числе создание зон безопасности и налаживание борьбы с терроризмом.

Не исключено, что дипломаты затронут неспокойную обстановку на Корейском полуострове, вызванную ракетными пусками КНДР, а также возможные поставки США летального оружия Украине.

Заведующий кафедрой общей политологией ВШЭ Леонид Поляков считает, что это будет «очень напряженная встреча, потому что все, что произошло (подписание закона президентом США) открывает новую фазу в российско-американских отношениях».

«Хотелось бы понять логику американской стороны, ее намерения и дальнейшие планы, выяснить возможности того, насколько можно снизить уровень противостояния и наметить какие-то пути, по которым можно было бы искать варианты сближения», — считает эксперт.

По его словам, «понятно, что закон, принятый конгрессом, уже отменить невозможно, но, по крайней мере, в условиях, которые создались, нужно искать варианты, по которым можно было бы минимизировать взаимный ущерб».

«Я думаю, что со стороны Тиллерсона, судя по его прежним заявлениям, можно ожидать каких-то встречных ходов, которые бы как-то показывали намерение американской стороны все-таки сгладить, насколько возможно, то впечатление, которое сейчас производит этот закон. Я считаю, что какой-то новый раунд дипломатических усилий вокруг всей этой ситуации должен начаться.

Хотя понятно, что в целом ситуация крайне сложная. И сейчас предположить, как можно ее хотя бы немного улучшить, — задача непростая», — считает Поляков.

В центре внимания — зоны безопасности

Как заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник, урегулирование ситуации в Сирии станет одной из основных тем переговоров Лаврова и Тиллерсона. Это, пожалуй, одна из немногих сфер взаимодействия, которая, по признанию как Москвы, так и Вашингтона, не должна пострадать из-за кризиса в двусторонних отношениях.

Ожидается, что в центре внимания глав внешнеполитических ведомств РФ и США станет создание зон безопасности в Сирии.

В последние несколько месяцев эксперты РФ, Турции и Ирана работают над этой проблемой, встречи проходят в закрытом для прессы режиме в различных городах, в том числе в Каире и Аммане.

Результатом таких переговоров уже стало согласование трех зон деэскалации — на юге страны у границы с Иорданией, в Восточной Гуте (район Дамаска) и на севере провинции Хомс. Пока контрольно-пропускные пункты развернуты только в зоне «Хомс» — в районах Нарб-Нафса и Дуайр, а также три наблюдательных поста в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери.

Помимо отсутствия КПП открытыми остаются вопросы, кто будет контролировать безопасность в созданных зонах, будет ли вводиться миротворческий контингент.

Все это должно быть определено в ходе консультаций России, Турции и Ирана, один из раундов которых может состояться уже 8—9 августа в Тегеране.

Самым проблемным, по мнению некоторых экспертов, станет формирование четвертой зоны безопасности в районе Идлиба на севере Сирии из-за действующих в регионе многочисленных вооруженных группировок, с которыми пока не удается договориться.

Американцы признают, что идея с созданием зон деэскалации в Сирии приносит свои результаты -снизилось количество жертв среди мирного населения, а также гражданским лицам предоставляется доступ к получению гуманитарной помощи.

«США поддерживают любые попытки, которые могут действительно привести к деэскалации насилия в Сирии, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ, сосредоточить усилия на борьбе с ИГИЛ* и другими террористами, и создадут условия для надежного политического разрешения конфликта», — сообщили РИА Новости в Госдепе.

Как Россия и США борются с терроризмом

Важной сферой взаимодействия РФ и США остается борьба с терроризмом в Сирии. Однако каждая сторона понимает этот вопрос по-своему. Москва неоднократно заявляла о необходимости координации действий двух стран на земле и в воздухе, обмен картами также мог оказать содействие в борьбе с боевиками. Кроме того, Россия считает крайне опасной политику США по заигрыванию с террористами.

Вашингтон заявляет, что не отказывается от сотрудничества с Москвой и разделяет позицию России о том, что ИГИЛ представляет угрозу для обеих стран. Однако это не мешает международной коалиции во главе с США наносить ракетные удары по проправительственным сирийским войскам, ведущими борьбу с ИГИЛ, и жилым кварталам.

Сирийское правительство регулярно говорит о том, что действия международной коалиции нелегитимны и проходят без согласия и координации с руководством страны. На этой неделе Дамаск в очередной раз обратился в ООН с требованием осудить действия коалиции.

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Ситуация вокруг КНДР

Еще одной темой для беседы может стать ситуация на Корейском полуострове, где участились ракетные пуски КНДР. Таким образом Северная Корея демонстрирует отношение к регулярным учениям США и Южной Кореи, проходящим в непосредственной близости к ее границе.

На неоднократные призывы России и Китая прекратить «бряцание оружием» и сесть за стол переговоров стороны не реагируют. Наоборот, США все чаще стали заявлять, что не исключают военного решения проблемы, если ситуация обострится.

Такой вариант развития событий не может устраивать РФ и Китай. Поэтому стороны разработали «дорожную карту» по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, которая предполагает «двойное замораживание» — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений — и «параллельное продвижение» к денуклеаризации и созданию системы мира и безопасности в регионе.

Однако эта инициатива пока не нашла отклика ни у США, ни Южной Кореи, ни Японии (страны-участницы шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова).

Вашингтон продолжает настаивать на том, что Китай должен оказать давление на КНДР, чтобы Пхеньян прекратил пуски ракет. При этом ни о какой возможности начала переговоров с Северной Кореей США речи не ведёт.

Совет безопасности ООН в субботу единогласно проголосовал за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард долларов.

Летальное оружие для Украины

Не исключено, что Лавров на переговорах с Тиллерсоном поднимет вопрос, касающийся поставок Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракет.

Информация о намерении США поставить оружие появилась у издания Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, однако пока не нашла подтверждения у официальных лиц Белого дома.

Против поставок оружия на Украину высказывается большинство европейских политиков.

Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это «лишь увеличит страдания людей».

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.