Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 сентября 2017

Один из постоянных авторов «Русской Весны» Михаил Ошеров продолжает прогнозировать ближайшие результаты военных операций Сирийской армии и ВКС России на основании динамики последних недель.

За последний день я получил несколько личных сообщений в социальных сетях и несколько электронных писем по поводу моего уже сбывшегося прогноза о деблокировании сирийского города Дейр эз-Зор. Ранее сирийская армия с тяжёлыми боями очень медленно продвигалась по центральной Сирии, до Дейр эз-Зора оставалось 37 километров и ничто, казалось бы, не предвещало быстрой деблокады.

Я постоянно достаточно внимательно слежу за событиями в Сирии, просматривая большое количество сайтов в интернете. Где-то 30–31 августа, исходя из текущих событий и тенденций, я понял, что можно с хорошей точностью предсказать как и быструю деблокаду Дейр эз-Зора, так и несколько других событий на других фронтах войны в Сирии.

Я это сформулировал в своей статье «Сирия. Новости будущей недели 4 -10 сентября» в форме выпуска новостей, которые уже произошли.

Читайте подробнее: Сирия. Новости следующей недели — деблокада Дейр эз-Зора и другие победы

Эффект этой статьи, опубликованной на нескольких сайтах, к сожалению, не 31 августа, а 2 сентября, был достаточно велик, так как в ней предсказывалась деблокада Дейр эз-Зора, а также следующие, скажем так, более простые и более вероятные события (которые ещё не произошли, но, скорее всего, произойдут, неделя 04–10 сентября ещё на закончилась):

— приход двух российских подводных лодок к берегам Сирии;

— усиление системы ПВО в Сирии на её западной границе с Ливаном;

— наступление сирийской армии на юге Сирии (которое сейчас начинается и уже происходит – на границе с Иорданией);

— дипломатические инициативы Иордании (я написал по этому поводу отдельную статью – Иордания — тыл для сирийских боевиков, или как король губит свою страну).

Что касается наших двух российских подводных лодок проекта «Варшавянка», то тут всё очень просто: 30–31 августа появились сообщения о том, что лодки вошли в Средиземное море (то есть прошли Гибралтарский пролив). Известны скорость лодок и известно расстояние от Гибралтара до Сирии, соответственно понятно, что в течение недели они будут у берегов Сирии.

Усиление системы ПВО Сирии на границе Сирии с Ливаном крайне важно, так как ранее эта территория контролировалась двумя крупными группировками боевиков и размещение там систем ПВО было невозможно.

Именно через эту территорию израильские самолёты из зон над Средиземным морем постоянно обстреливали крылатыми ракетами территорию Сирии. Поэтому очевидно, что после освобождения сирийской и ливанской армиями приграничных территорий своих стран там будут с обеих сторон границы развёрнуты какие-либо системы ПВО.

Наступление сирийской армии на юге Сирии также легко предсказуемо. 30–31 августа в интернете появилось сообщение о том, что ударные части сирийской армии после освобождения территории, примыкающей к сирийско-ливанской границе, будут переброшены на юг. Это вполне логичное решение, на выполнение которого требуется некоторое время, где-то неделя на переброску, отдых, подготовку и так далее.

С Иорданией немного сложнее (руководство Иордании не совсем адекватно воспринимает окружающую действительность), но тоже более или менее предсказуемо. Сейчас в самой Иордании около полутора миллионов беженцев из Сирии, на содержание которых, на инфраструктуру (жильё, еда, школы, больницы) Иордания тратит огромные деньги – при бюджете 12 миллиардов долларов дефицит бюджета составляет 2 миллиарда долларов.

Читайте также: Иордания — тыл для сирийских боевиков, или как король губит свою страну

Примерно 25% бюджетных расходов Иордании связаны с расходами на беженцев или так или иначе связаны с войной в Сирии, в которую Иордания активно вмешалась.

Американцы дают Иордании миллиард, ещё какие-то большие деньги даёт Саудовская Аравия, но американцы сейчас сворачивают лавочку на юге Сирии, понимая бесперспективность этого направления, саудовские деньги скоро закончатся в связи с дефицитом бюджета самой Саудовской Аравии.

В результате Иордания остаётся без спонсоров и с огромным количеством беженцев, это всё при том, что в самой Иордании 60% населения составляют палестинцы. В Сирии у границы с Иорданией базируется несколько десятков тысяч бандитов, которые фактически держат в заложниках 150 – 200 тысяч жителей.

Существует очень высокая вероятность того, что по мере освобождения территорий на юге Сирии в Иорданию хлынет новый поток беженцев. Условно говоря, если иорданские власти всё-таки адекватны, то они должны в ближайшее время искать какие-то дипломатические выходы из создавшейся ситуации, причём путём переговоров с сирийским правительством на каком-либо уровне, в том числе, возможно, на самом высоком.

Дейр эз-Зор

30–31 августа сирийская армия с тяжёлыми боями вышла на рубежи на расстояние 37 километров от Дейр эз-Зора. Последние предшествующие дни и недели продвижение было крайне медленным, или его не было вовсе. Поэтому многие предсказывали сроки деблокады Дейр эз-Зора несколько недель (то есть всё-таки сентябрь, его вторая половина), или же даже октябрь или ноябрь.

Но. Бои и сражения до 30–31 августа происходили на холмистой пересечённой местности с большим количеством форпостов и укреплённых районов ИГИЛ*. 30–31 августа сирийская армия почти полностью освободила эту возвышенность. До Дейр эз-Зора оставалось 37 километров дороги по пустыне по одной из двух дорог и небольшой посёлок в пустыне, который можно легко обойти. И далее – только оперативный тыл группировки ИГИЛ непосредственно в самом городе, возможно, какие-то минные заграждения – это всё глубиной несколько километров, не более.

Что такое 37 километров дороги по пустыне при абсолютной поддержке со стороны авиации и при отсутствии какого-либо сопротивления (в пустыне оборонительные сооружения построить довольно затруднительно, да их и не было)? Это, ну, полчаса – час езды моторизованной разведгруппы. То есть после 30–31 августа деблокада Дейр эз-Зора могла произойти в любой момент и счёт пошёл уже не на месяцы, не на недели, а на дни и на часы.

Исходя из этих соображений, я опубликовал свой неожиданный для многих прогноз, который стал сбываться уже 3 сентября, когда разведгруппы сирийской армии начали просачиваться в Дейр эз-Зор.

5 сентября 2017 года Дейр эз-Зор был деблокирован после более чем 3-х лет обороны в полном окружении.

Читайте также: ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС РФ начали вторую фазу освобождения Дейр эз-Зора (КАРТА)

Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ террористическая организация.