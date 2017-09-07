Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 сентября 2017
- 14:42 ИГИЛ готовит волну терактов против Запада, — Telegraph.
- 13:48 Генштаб о деблокаде Дейр-эз-Зора.
- 11:05 Единственная стратегическая и моральная константа.
- 09:07 Джихадисты с паспортами РФ сгинут в Сирии, не успев выпустить жало.
- 05:23 СРОЧНО: Израиль нанёс удар по Сирии (ФОТО).
- 04:28 Победа всё ближе: Сбывающиеся прогнозы развития событий в Сирии.
- 03:46 Разбитые в котлах боевики ИГИЛ бегут в «Аль-Каиду».
ИГИЛ готовит волну терактов против Запада, — Telegraph
Главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади жив и готовит новую волну террористических атак, направленных против Британии и других европейских стран, в качестве мести за поражения, которые терпят боевики в Ираке и Сирии.
Об этом пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя курдских контртеррористических сил Лахура Талабани.
По словам Талабани, Аль-Багдади, возможно, прячется в пустыне между сирийской и иракской границей. Он отметил, что главарь ИГИЛ стремится дать старт новой волне атак против Запада, чтобы поднять моральный дух боевиков.
Для этого Аль-Багдади и его окружение занимается организацией ряда «более хитроумных атак» на европейские цели. Также, по словам Талабани, руководство ИГИЛ* хочет продемонстрировать, что группировка все еще способна вести войну против Запада.
«Мы увидим еще больше атак на Запад, призванных повысить боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери», — заявил Талабани.
«ИГИЛ потеряла много земли в Ираке и Сирии, но это не конец ИГИЛ», — заявил Талабани во время визита в Лондон, где он должен встретиться с министрами и чиновниками, включая министра обороны Британии Майкла Фэллона.
Талабани, который участвовал в военной кампании по освобождению от ИГИЛ иракского Мосула, также сообщил, что в Ираке может возникнуть новое поколение террористических группировок, если в стране не будут осуществлены радикальные политические реформы.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Генштаб о деблокаде Дейр-эз-Зора
Генштаб ВС РФ об операции по деблокаде Дейр-эз-Зора.
Стоит отметить, что операция разрабатывалась совместно российскими и сирийскими военными.
Впрочем, высокие темпы операций в Восточной и Центральной Сирии и более грамотные удары (по сравнению с кампаниями 2014-2015 годов) направленные на обход и окружение противника, уже давно указывали на то, что специалисты Генштаба плотно помогают сирийским военным. Отсюда и возросшая скорость операций и снижение эффективности контрмер противника.
Работа артиллерии и РСЗО под Дейр-эз-Зором.
После боя. Брошенные позиции Халифата.
Палестинцы из "Лива-аль-Кудс" заехали в Дейр-эз-Зор. У командира на груди можно увидеть российскую медаль полученную за освобождение Алеппо.
Захреддин с солдатами "Лива-аль-Кудс".
Ракета пролетает над сирийским танком. К югу от пробитого коридора, бои с "черными" продолжаются.
Российская гуманитарка для жителей Дейр-эз-Зора.
Плюс трейлер документального фильма Anna-News посвященного эпопее Дейр-эз-Зора.
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Единственная стратегическая и моральная константа
После того как мир рухнул и боление за "Ан-Нусру" и ИГИЛ не привело к желаемым для Джулиана Репке результатам в Сирии, он наконец нашел новый источник вдохновения, сменяв радикальных джихадистов на Израиль, который он назвал единственноый стратегической и моральной константой. На фоне неудач боевиков, Репке уцепился за очередной авиаудар Израиля в Сирии, где в Западной Хаме был атакован завод, где якобы Асад производит хим.оружие.
Израильские ВВС в ночь на четверг, 7 сентября, нанесли удар по территории Сирии, разбомбив в окрестностях города Масьяф провинции Хама предприятие, на котором разрабатывалось химическое оружие. Как отмечает газета Haaretz, атака со стороны Израиля стала первой после установления в июле перемирия на юге страны. Израильтяне атаковали исследовательский центр и завод, связанные с разработкой химического оружия, говорится в статье. Объекты находятся под контролем президента Сирии Башара Асада. Министерство обороны Израиля не комментирует эту информацию.
Сведений о пострадавших в результате авиаудара пока не поступало. NEWSru Israel отмечает, что Масьяф расположен в нескольких десятках километров от порта Тартус, где находится российская военно-морская база, и поблизости от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, безопасность которых обеспечивают системы ПВО С-300 и С-400.
В последний раз израильские военные нанесли удар по артиллерийской позиции правительственной армии Сирии в северной части Голанских высот 2 июля. Этот удар стал ответом на минометный обстрел Голанских высот.
Через несколько дней на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Гамбурге была достигнута договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в силу с 9 июля.
Однако премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, находясь в середине июля с официальным визитом в Париже, выступил категорически против перемирия, подчеркнув, что оно не отвечает интересам его страны. Тем не менее израильтяне перестали наносить удары по территории Сирии.
До установления перемирия Израиль неоднократно атаковал Сирию в ответ на обстрел своей территории в районе Голанских высот. Военные наносили и удары по автоколонннам с оружием для ливанского шиитского движения "Хизбаллах" в Сирии. Однако после установления перемирия атаки прекратились.
https://www.newsru.com/world/07sep2017/i
Причны этих ударов, также как и идущих сейчас военных маневров на территории северо-восточного Израиля вполне очевидны. Израиль действительно оказался не готов к реальности, где ИГИЛ побеждают. Ставка на то, что Халифат надолго свяжет арабов войной друг с другом себя не оправдала http://colonelcassad.livejournal.com/354
PS. Касательно ожиданий "Джихади Джулиана", то сегодня очень уместно вспоминать один твит.
Как в воду глядел. Или нет?
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Джихадисты с паспортами РФ сгинут в Сирии, не успев выпустить жало
Ведущий телеканала «Звезда» Юрий Подкопаев – об окончании блокады многострадального сирийского города Дэйр-эз-Зор
Подробности на http://tvzvezda.ru
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СРОЧНО: Израиль нанёс удар по Сирии (ФОТО)
Этой ночью Израиль нанес ракетный удар по провинции Хама.
Взрыв прогремел в населенном пункте Масьяф, по предварительным данным, пострадал Научно-исследовательский центр, который и был мишенью ЦАХАЛа.
Некоторые СМИ сообщают, что там якобы проводились химические исследования.
По предварительным данным, самолёт ВВС Израиля не проникал в воздушное пространство Сирии, а выпустил ракету с большого расстояния.
Пока известно, что легкое ранение получил солдат Сирийской Армии.
Сирийские источники сообщают, что системы ПВО нанесли ответный удар, по неподтвержденным данным, самолет ВВС Израиля мог быть сбит вблизи границы Ливана и САР.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Победа всё ближе: Сбывающиеся прогнозы развития событий в Сирии
Один из постоянных авторов «Русской Весны» Михаил Ошеров продолжает прогнозировать ближайшие результаты военных операций Сирийской армии и ВКС России на основании динамики последних недель.
За последний день я получил несколько личных сообщений в социальных сетях и несколько электронных писем по поводу моего уже сбывшегося прогноза о деблокировании сирийского города Дейр эз-Зор. Ранее сирийская армия с тяжёлыми боями очень медленно продвигалась по центральной Сирии, до Дейр эз-Зора оставалось 37 километров и ничто, казалось бы, не предвещало быстрой деблокады.
Я постоянно достаточно внимательно слежу за событиями в Сирии, просматривая большое количество сайтов в интернете. Где-то 30–31 августа, исходя из текущих событий и тенденций, я понял, что можно с хорошей точностью предсказать как и быструю деблокаду Дейр эз-Зора, так и несколько других событий на других фронтах войны в Сирии.
Я это сформулировал в своей статье «Сирия. Новости будущей недели 4 -10 сентября» в форме выпуска новостей, которые уже произошли.
Читайте подробнее: Сирия. Новости следующей недели — деблокада Дейр эз-Зора и другие победы
Эффект этой статьи, опубликованной на нескольких сайтах, к сожалению, не 31 августа, а 2 сентября, был достаточно велик, так как в ней предсказывалась деблокада Дейр эз-Зора, а также следующие, скажем так, более простые и более вероятные события (которые ещё не произошли, но, скорее всего, произойдут, неделя 04–10 сентября ещё на закончилась):
— приход двух российских подводных лодок к берегам Сирии;
— усиление системы ПВО в Сирии на её западной границе с Ливаном;
— наступление сирийской армии на юге Сирии (которое сейчас начинается и уже происходит – на границе с Иорданией);
— дипломатические инициативы Иордании (я написал по этому поводу отдельную статью – Иордания — тыл для сирийских боевиков, или как король губит свою страну).
Что касается наших двух российских подводных лодок проекта «Варшавянка», то тут всё очень просто: 30–31 августа появились сообщения о том, что лодки вошли в Средиземное море (то есть прошли Гибралтарский пролив). Известны скорость лодок и известно расстояние от Гибралтара до Сирии, соответственно понятно, что в течение недели они будут у берегов Сирии.
Усиление системы ПВО Сирии на границе Сирии с Ливаном крайне важно, так как ранее эта территория контролировалась двумя крупными группировками боевиков и размещение там систем ПВО было невозможно.
Именно через эту территорию израильские самолёты из зон над Средиземным морем постоянно обстреливали крылатыми ракетами территорию Сирии. Поэтому очевидно, что после освобождения сирийской и ливанской армиями приграничных территорий своих стран там будут с обеих сторон границы развёрнуты какие-либо системы ПВО.
Наступление сирийской армии на юге Сирии также легко предсказуемо. 30–31 августа в интернете появилось сообщение о том, что ударные части сирийской армии после освобождения территории, примыкающей к сирийско-ливанской границе, будут переброшены на юг. Это вполне логичное решение, на выполнение которого требуется некоторое время, где-то неделя на переброску, отдых, подготовку и так далее.
С Иорданией немного сложнее (руководство Иордании не совсем адекватно воспринимает окружающую действительность), но тоже более или менее предсказуемо. Сейчас в самой Иордании около полутора миллионов беженцев из Сирии, на содержание которых, на инфраструктуру (жильё, еда, школы, больницы) Иордания тратит огромные деньги – при бюджете 12 миллиардов долларов дефицит бюджета составляет 2 миллиарда долларов.
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Примерно 25% бюджетных расходов Иордании связаны с расходами на беженцев или так или иначе связаны с войной в Сирии, в которую Иордания активно вмешалась.
Американцы дают Иордании миллиард, ещё какие-то большие деньги даёт Саудовская Аравия, но американцы сейчас сворачивают лавочку на юге Сирии, понимая бесперспективность этого направления, саудовские деньги скоро закончатся в связи с дефицитом бюджета самой Саудовской Аравии.
В результате Иордания остаётся без спонсоров и с огромным количеством беженцев, это всё при том, что в самой Иордании 60% населения составляют палестинцы. В Сирии у границы с Иорданией базируется несколько десятков тысяч бандитов, которые фактически держат в заложниках 150 – 200 тысяч жителей.
Существует очень высокая вероятность того, что по мере освобождения территорий на юге Сирии в Иорданию хлынет новый поток беженцев. Условно говоря, если иорданские власти всё-таки адекватны, то они должны в ближайшее время искать какие-то дипломатические выходы из создавшейся ситуации, причём путём переговоров с сирийским правительством на каком-либо уровне, в том числе, возможно, на самом высоком.
Дейр эз-Зор
30–31 августа сирийская армия с тяжёлыми боями вышла на рубежи на расстояние 37 километров от Дейр эз-Зора. Последние предшествующие дни и недели продвижение было крайне медленным, или его не было вовсе. Поэтому многие предсказывали сроки деблокады Дейр эз-Зора несколько недель (то есть всё-таки сентябрь, его вторая половина), или же даже октябрь или ноябрь.
Но. Бои и сражения до 30–31 августа происходили на холмистой пересечённой местности с большим количеством форпостов и укреплённых районов ИГИЛ*. 30–31 августа сирийская армия почти полностью освободила эту возвышенность. До Дейр эз-Зора оставалось 37 километров дороги по пустыне по одной из двух дорог и небольшой посёлок в пустыне, который можно легко обойти. И далее – только оперативный тыл группировки ИГИЛ непосредственно в самом городе, возможно, какие-то минные заграждения – это всё глубиной несколько километров, не более.
Что такое 37 километров дороги по пустыне при абсолютной поддержке со стороны авиации и при отсутствии какого-либо сопротивления (в пустыне оборонительные сооружения построить довольно затруднительно, да их и не было)? Это, ну, полчаса – час езды моторизованной разведгруппы. То есть после 30–31 августа деблокада Дейр эз-Зора могла произойти в любой момент и счёт пошёл уже не на месяцы, не на недели, а на дни и на часы.
Исходя из этих соображений, я опубликовал свой неожиданный для многих прогноз, который стал сбываться уже 3 сентября, когда разведгруппы сирийской армии начали просачиваться в Дейр эз-Зор.
5 сентября 2017 года Дейр эз-Зор был деблокирован после более чем 3-х лет обороны в полном окружении.
Читайте также: ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС РФ начали вторую фазу освобождения Дейр эз-Зора (КАРТА)
Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»
* запрещенная в РФ террористическая организация.
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Разбитые в котлах боевики ИГИЛ бегут в «Аль-Каиду»
Многие террористы ИГИЛ, осознав безвыходность своего положения в восточной и центральной частях Сирии, бегут в провинцию Идлиб, чтобы вступить в ряды сирийской «Аль-Каиды».
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
Сокрушительный разгром ИГИЛ под Дейр эз-Зором, потеря позиций и котлы под Акербатом способны отрезвить даже самых фанатичных сторонников радикальной группировки, не говоря уже о наемниках, командирах и главарях этой террористической организации.
Судьба ИГИЛ в Сирии предрешена, разгром этой исламистской группировки — теперь лишь вопрос времени. Уничтожение акербатского укрепрайона существенно подкосило положение террористов в САР, а с разгромом их анклава на юго-востоке Сирии и освобождением Дейр эз-Зора был вбит последний гвоздь в крышку гроба ИГИЛ.
«Дезертировавшие боевики и покинувшие свои позиции целые отряды теперь вынуждены либо скрываться, либо вступать в другие бандформирования, чтобы остаться в живых. Так, уже сейчас поступают сообщения о том, что формирования ИГИЛ, потерпевшие поражение и бежавшие от Сирийской Арабской Армии, разными по численности группами прибывают в провинцию Идлиб, чтобы присоединиться к другой террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*)», — рассказал офицер.
«В населенном пункте Синджар, расположенном юго-восточнее Идлиба находится центр по набору новобранцев в ряды «Нусры». Именно там головорезов из ИГИЛ переоформляют в головорезов «Хайят Тахрир аш-Шам», — уточнил собеседник «Русской Весны».
Данный факт красноречивее всего демонстрирует, что недавно пытавшаяся отмыться от террористического прошлого и стать «умеренной оппозицией», «Нусра» принимает в свои ряды кого угодно, даже идеологических противников. В свою очередь, сотрудничество с боевиками ИГИЛ*, о борьбе с которыми ранее заявляла «Нусра» и даже проводила «чистки» в Идлибе, говорит об идейной нечистоплотности этой группировки.
Это наглядно демонстрирует, что провозглашенная «Нусрой» «священная война» во имя идей Ислама — лишь пропаганда для доверчивых и внушаемых местных жителей.
Прикрываясь борьбой во имя высоких идей, боевики «Джебхат ан-Нусры» озабочены лишь собственным обогащением, занимаясь грабежами на захваченных территориях. Именно алчность руководства «Нусры» позволяет бегущим от правительственных войск ИГИЛовцам за деньги укрываться на захваченной «Хайят Тахрир аш-Шам» территории. Главари и многие члены обеих группировок воюют за деньги, и только деньги являются главным мотивом всех их поступков. Лишь завербованные и обработанные фанатики верят в проповеди лидеров НВФ.
Читайте также: ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС РФ начали вторую фазу освобождения Дейр эз-Зора (КАРТА)
*Запрещенная в России террористическая организация
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Осталось за кадром: смерть парня из Новосибирской обл. в Сирии
http://news.ngs.ru/articles/51179761/
Показательно, как это освещает сайт, хозяин которого сидит “за бугром”.