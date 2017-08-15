Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 августа 2017

Положение боевиков в Сирии ухудшается с каждым днём, им задерживают зарплаты, растёт количество дезертиров.

Военный источник передал «Русской Весне» перехваченную запись радиопереговоров членов крупнейших сирийских бандформирований.

За 6 лет от войны в Сирии устали не только мирные жители, но и сами боевики различных группировок, многие из которых хотят вернуться к мирной жизни.

Подтверждением этого стал и радиоперехват разговора между боевиками группировки «Ахрар аш-Шам» Абу ан-Нуром и отряда «Аджнад аш-Шам» из состава «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухамедом.

Из разговора боевиков понятно, что многие отряды и группировки хотят мира и спокойствия, но только радикально настроенные террористы не дают им присоединиться к процессу перемирия.

Кроме того, членам группировок не платят уже более 6 месяцев, большое число дезертиров. Рядовые члены не в силах что-либо изменить, потому что запуганы главарями террористов и не имеют возможности вступить в контакт с представителями официальной власти.

ПЕРЕВОД

*ابو محمد: الاتحاد الاوروبي و كل من حقق اغراضه على حساب السوريين، ونحن يا ويل لنا دراويش .

1 — Говорят, что все страны, которые вмешивались в сирийскую войну, добились своего и уже договорились закончить эту войну.

*ابو النور: دراويش، لم تختلف .. نعم ، وهذه الناس ، ماذا سيحصل لها؟ وما مصيرها؟

2 — А что будет дальше и что делать нам?

*ابو محمد: والله مصيرها غير معروف .. من مات ، مات دون مقابل ..ومن سيموت ، سيموت ايضا من دون مقابل . ومن بقي سيظل من دون عشاء .

3 — Сам знаешь, у политики нет принципов… Насколько я знаю, кто останется, того будут уничтожать.

*ابو النور: هل هذه الناس راضية؟

4 — Значит, все довольны?!

*ابو محمد: ابقي لهذه الناس ماتقوله؟! حتى لم يبق ألسنة لتقول ولا حتى قوة ..

5 — А что, кто-то может что-то сказать? Сил на это не хватит!

*ابو النور: وهذه الفصائل .. ماذا سيحصل لها؟

6 — А как же отряды? Что будет с ними?

ابو محمد: الفصائل؟! من كدس جيوبه، كدسها .. مثل اولئك الذين انشقوا عن الجيش ، جالسين في الفنادق .. واما الذين حوصروا ، فبقوا في الخنادق .

7 — Отряды? Те, кто бежал с армии, сейчас в отелях сидят, а те, кто остались, сидят в траншеях.

*ابو النور: لا حول ولا قوه الا بالله .

8 — Нету сил, кроме силы от Аллаха.

*ابو محمد: اقول لك أن كل شيء انتهى .. ثق بي .. كل شيء انتهى .

9 — Я говорю тебе, что все уже окончено… Поверь мне… Все кончено.

*ابو النور: وماذا تفعل ؟

10 — И что ты собираешься делать?

*ابو محمد: والله انا أخبر الناس ليعودوا الى عائلاتهم ..وصلت طائرة او ماشابه ذلك .. والله لا شيء غير ذلك .

11 — Клянусь богом, я говорю людям и убеждаю их, чтобы они вернулись к своим семьям, или даю им информацию о прибытии самолета… Или что-то в этом роде… Клянусь, ничего больше…

*ابو النور: الله يعطيك الف عافيه .

12 — Да будет на то воля Аллаха.

*ابو محمد:, على راسي ابو النور .

13 — С уважением, Абу Нур.

*ابو النور: والله اشعر بأنها انتهت ، وكيف ذلك؟

14 — О Боже, мне кажется, что конец уже близок… Но что дальше?

*ابو محمد: انتهت .. اقول لك انتهت! ولا احد يجرؤ على اطلاق طلقة، ومن يطلق طلقة ستقوم ضده جميع الفصائل، لان جميع الفصائل موافقة .

15 — Окончено. Уже конец… Я говорю тебе — это конец. Никто не посмеет выстрелить (сделать выстрел), а тот, кто посмеет выстрелить, тот будет убит сам, против него будут все отряды (фракции).

*ابو النور: لماذا لا نعود ونقول وننبه الناس على كل شيء ، ونعرفهم على الحقائق .

16 — Почему бы не вернуться нам и предупредить людей, рассказать им правду.

*ابو محمد: كرر ما قلتله ، فانا لم افهم ما قلته .

17 — Повтори, я не понял, что ты сказал.

*ابو النور: لماذا لا نعود ونقول وننبه الناس على كل شيء ونعرفهم على الحقائق .

18 — Почему бы не вернуться нам и предупредить людей, рассказать им правду.

*ابو محمد : ابو النور، أن الفصائل تريد الهدوء .

19 — Абу Нур, группировки хотят спокойствия.

*ابو النور: يا اخي

20 — Брат….

*ابو محمد : الناس تعبت يا ابو النور .. تعبت ! والخيرة فيما اختاره الله .

21 — Люди уже устали, Абу Нур… Устали!

*ابو النور: صحيح .. صحيح!

22 — Да, ты прав.

*ابو محمد: سنرى .. لان جبهة النصرة تقول بانها لن تطلق ايه طلقة وان فعلت ستفتح على نفسها ابواب الجحيم ..

23 — Посмотрим… «Джебхат ан-Нусра»* не может пойти на столкновение, а если и пойдет, то откроет перед собой двери ада!

*ابو النور: معك حق .

24 — Ты прав.

ابو محمد: ماذا تستطيع أن تفعل جبهة النصرة ؟! فلا وجود لاي دعم . اقسم بالله فهنالك فصائل ‘كما يقول لي البعض’ انه لم تقبض رواتبهم منذ ستة اشهر .

25 — Что сможет сделать «Джебхат ан-Нусра», если нет поддержки! Клянусь, есть группировки, которые говорили мне, что им не платили 6 месяцев.

*ابو النور: انا لم اقبض راتبي منذ ثمانية اشهر .

26 — Да, я уже не получал зарплату за 8 месяцев.

*ابو محمد: وهذا على علمك ايضا .

27 — Об этом я и говорю.

*ابو النور: اايه .. نبيعها؟!

28 — Что… Плюнуть на все что ли????

*ابو محمد: لا لا تعال الي، لدينا شخص من المصالحة، سنعود الى حضن الوطن .

29 — Нет, приходи ко мне, тут есть один примиренец, заключим договор о примирении.

*ابو النور : اتقصد بانك ستفعل هذا؟!

30 — Я имею в виду, ты готов это сделать?

*ابو محمد: ها .. ها .. علينا أن ننظم ونتدبر امورنا .. انت تعلم ..

31 — Ха-ха… Нам нужно организовать наши дела…Ну ты понимаешь…

*ابو النور: لا حول ولا قوه الا بالله . انا والله صدمت .

32 — Нет силы, кроме силы от Аллаха! Клянусь, я в шоке.

ابومحمد: يا رجل ..حضن الوطن دافيء .

33 — Друг… У Родины теплое сердце.

*ابو النور: الله سألعن دين هذا الوطن .

34 — Клянусь, я прокляну веру этой родины.

*ابو محمد: ها .. ها .. الوطن لا دين له .

35 — Ха-ха….У родины нет религии….

*ابو النور: نعم لا دين له .

36 — Конечно… У нее нет религии…

*ابو محمد: ها .. ها .. الله يستر يا ابو النور .. ما يريده الله سيحصل! هذه الروح سترحل ، إن كان هذا حالا ..ام لاحقا!

37 — Ха-ха… Абу Нур… Аллах пощадит нас. Чего пожелал Аллах, тому и быть. Душа, она уйдет…Человек умрет сейчас или потом… Все равно эта душа уйдет.

*ابو النور: صحيح .. صحيح!

38 — Верно.

*ابو محمد: والله سننبه الناس…ولكن عندها سيظهر الف شخص وسيبدأ بالنتظير .

39 — Клянусь, мы должны предупредить народ. Но тогда найдется тот, кто начнет читать мораль…

*ابو النور: والله كلامك صحيح!

40 — Верно говоришь.

*ابو محمد: اقول لك .. ان تكلمت ، سيظهر هذا وذلك وسيبدؤون بالتنظير .

41 — Я говорю тебе…вот увидишь…как я сказал так и будет…

*ابو النور: نعم ..وكل من ينظر على هواه!

42- Конечно. Посмотрим.

*ابو محمد: نعم .. ولكنهم سيشوشون علينا .

43 — Конечно, но они могут запутать нас…

*ابو النور: والله انت محق يا ابو محمد .

44 — Аллах создал человека и больше знает, что ему лучше…

*ابو محمد: إن الخلق للخالق .

45 — На все воля Создателя.

ابو النور: الله هو الذي خلق الانسان وهو ربه واعلم لمصالحه

46 — Аллах тот, кто создал человека и является его Господом, он знает его интересы.

ابو محمد: لو ترى هذه العائلات التي تأتي .. اعتقد انه لديكم من امثالهم .. ساعدهم الله .. هؤلاء من حلب اتوا ستة اشخاص ويعيشون في غرفة واحدة .

47 — Ты бы видел те семьи, что пришли…они бы тебе понравились…да поможет им Аллах…те 6 человек, что с Алеппо, живут в одной комнате…

*ابو النور: يا إلهي ..

48 — о Боже.

ابو محمد: وهنا عائلة ايضا ، ثلاثة نسوى .. امرأة وثلاثة من بناتها، فهم جميعهم في غرفة واحدة . وها قد اتى شخص واعطاني عشرة الاف ليرة .

49 — Тут тоже семья…три женщины… женщина и три ее дочери, все они в одной комнате. Ко мне подходил человек и дал мне 10 тысяч лир.

*ابو النور: ماذا اقول .. الناس تعبت!

50 — Что тут сказать… люди устали…

*ابو محمد: تعب المنكوب منهم وغير المنكوب!

51 — Устали от злополучия.

ابو النور: الحياة كلها اصبحت منكوبة .

52 — Жизнь приобретает бедственное положение.

*ابو محمد: ماذا سنفعل؟! فنحن عاجزين عن فعل اي شيء . ان حكينا غرقنا وان سكتنا حرقنا .

53 — И что нам делать? Если мы не в силах что-либо изменить… мы можем утонуть, или же мы продолжим гореть.

*ابو النور: والله ان غرقنا، فهذا افضل من ان نحرق .

54 — О Боже, уж лучше утонуть, чем продолжать гореть…

ابو محمد: والله الغرق افضل .. يختنق الشخص .. افضل ان يحرق ويخرج مشوها .

55 — Утонуть легче… человек может захлебнуться… А гореть в огне — это хуже… можно остаться живым и всю жизнь быть искалеченным…

*ابو النور: والله يا ابو محمد كلامك صحيح .

56 — Возможно, ты правильно говоришь, Абу Мухаммад.

*ابو محمد: على راسي ابو النور، سنشكي امرنا الى الله سبحانه وتعالى ، وحسبي الله ونعم الوكيل .

57 — С уважением, Абу Нур… надеемся на милость Аллаха и его волю.

*ابو النور: كذلك حسبي الله ونعم الوكيل .

58 — На все воля Аллаха.

*ابو محمد: سنتدبر امرنا ان شاء الله .

59 — Мы слишком торопимся.

ابو النور : وكيف هذا؟

60 — И как это?

ابو محمد: كل شيء بالاكراه .. فقد كان هنالك ١٥ فصيل غير موافقين، هددوهم اولئك من المخابرات التركية وقسم اللواء التابعين لروسيا، انهم سيقطعون عنهم الامدادات والحدود .. «وحينها اذهبوا وقاتلوا النظام » غصبوهم على الموافقة .

61 — 15 группировок были против, их турецкий мухабарат, а также часть Российской бригады, угрожали закрыть границы и поставку помощи… Идите сами воевать против правительства, поэтому они согласились.

*ابو النور: جيد… جيد…

62 — Хорошо…

*ابو محمد: عندما يكون الامداد بيد الاخرين ، يتحكمون بك كما يشاؤون .

63 — Когда пути поставки находятся в руках третьих лиц, то они могут управлять, как им пожелается.

*ابو النور: والله العظيم انت محق .

64 — Ты прав.

ابو محمد: انظر الى الدولة الاسلامية .. يعجبني فيهم شيئان مواردهم على حسابهم ، فقد سيطرت على آبار النفط ، وكلمتها واحدة وقائدها واحد، لديها هذان الامران ضمن معايير صحيحه .

65 — Посмотри на Исламское Государство… мне нравится у них две вещи… первое — это то, что под их контролем находятся нефтяные скважины, второе — это то, что у них единоначалие… один лидер. Эти два критерия являются правильным стандартом.

*ابو النور: صحيح .. صحيح .. لا يعتمدون على احد .. صحيح .

66 — Верно. Независимо от одного.

ابو محمد: اعتمادهم على الله .. كما قال لي احدهم » رزقنا تحت سيوفنا «.

67 — У них зависимость от Аллаха… Как сказал мне один из них: «Мы живем под нашими мечами».

*ابو النور: نعم .. » ارزاقهم تحت ظلال السيوف «.

68 — Конечно… Их жизнь в тени мечей.

ابو محمد: يقولون ‘نحن سيطرنا على آبار النفط تحت ظلال سيوفنا وحاليا نتحكم بك وبغيرك، وان قطعنا عنكم النفط ماذا سيحل بكم؟ نحن الان على هوانا ومعركتنا بقرارنا’.

69 — Они сказали: «Мы контролируем нефтяные скважины под тенями наших мечей, и теперь мы контролируем вас и других. Если мы обрежем вам поставки нефти, то что с вами станет?

*ابو النور: اقسم بالله كلامه من ذهب .

70 — Клянусь богом, твои слова золото.

*ابو محمد: والله العظيم هذا كلام صحيح .

71 — Да, ты прав.

*ابو النور: صحيح هذا واقع وليس عن عبث .

72 — Это истинная правда, а не искаженная.

*ابو محمد: ونحن التهينا .. اخذنا منهم الشعار فقط . واتفقنا نحن وهذه الجماعة لحين يفعل الله ما يشاء .. وبعد ذلك (فخار يكسر بعضو)

73 — Мы оскорблены, мы взяли лишь их логотип… пришли к соглашению… а дальше будь что будет…

*ابو النور: صحيح والله صحيح .

74 — Ты прав, ей богу, ты прав.

* ابو محمد: وماذا سنفعل .. كل شريف أتى الى سوريا سيذهب الى الشرق .

75 — И что нам делать? Каждый, кто пришел в Сирию, отправится на восток.

*ابو النور: نعم .. لا شك .

76 — Да, конечно.

*ابو محمد: اتى الى الجهاد ويريد الجهاد .. ورأى الناس وقفت .. سيذهب شرقا غصبا عن نفسه او سيعود الى بلده .

77 — Тот, кто пришел ради Джихада и хочет джихад, отправится на восток… или отправится обратно к себе на родину.

*ابو النور:لا شك هذا مفروغ منه .

78 — Несомненно, это само собой разумеется.

*ابو محمد: يفعل الله ما يشاء .

79 — На все воля Аллаха.

*ابو النور: حسبي الله ونعم الوكيل .

80 — Бог мне судья и ему Слава.

81 — Ну все…Спокойной ночи.

82 — Спокойной ночи…

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* запрещенная в России террористическая организация.