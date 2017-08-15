Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 августа 2017

09:48. 15 августа 2017 Просмотров - 725 Нет комментариев Опубликовал:

Радиоперехват: Боевики в Сирии не получают зарплаты по полгода, растёт число дезертиров (ВИДЕО)

Радиоперехват: Боевики в Сирии не получают зарплаты по полгода, растёт число дезертиров (ВИДЕО) | Русская весна

Положение боевиков в Сирии ухудшается с каждым днём, им задерживают зарплаты, растёт количество дезертиров.

Военный источник передал «Русской Весне» перехваченную запись радиопереговоров членов крупнейших сирийских бандформирований.

За 6 лет от войны в Сирии устали не только мирные жители, но и сами боевики различных группировок, многие из которых хотят вернуться к мирной жизни.

Подтверждением этого стал и радиоперехват разговора между боевиками группировки «Ахрар аш-Шам» Абу ан-Нуром и отряда «Аджнад аш-Шам» из состава «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухамедом. 

Из разговора боевиков понятно, что многие отряды и группировки хотят мира и спокойствия, но только радикально настроенные террористы не дают им присоединиться к процессу перемирия.

Кроме того, членам группировок не платят уже более 6 месяцев, большое число дезертиров. Рядовые члены не в силах что-либо изменить, потому что запуганы главарями террористов и не имеют возможности вступить в контакт с представителями официальной власти.

ПЕРЕВОД

*ابو محمد: الاتحاد الاوروبي و كل من حقق اغراضه على حساب السوريين، ونحن يا ويل لنا دراويش .
1 — Говорят, что все страны, которые вмешивались в сирийскую войну, добились своего и уже договорились закончить эту войну.
 
*ابو النور: دراويش، لم تختلف .. نعم ، وهذه الناس ، ماذا سيحصل لها؟ وما مصيرها؟
2 — А что будет дальше и что делать нам? 
 
*ابو محمد: والله مصيرها غير معروف .. من مات ، مات دون مقابل ..ومن سيموت ، سيموت ايضا من دون مقابل . ومن بقي سيظل من دون عشاء .
3 — Сам знаешь, у политики нет принципов… Насколько я знаю, кто останется, того будут уничтожать. 
 
*ابو النور: هل هذه الناس راضية؟
4 — Значит, все довольны?!
 
*ابو محمد: ابقي لهذه الناس ماتقوله؟! حتى لم يبق ألسنة لتقول ولا حتى قوة .. 
5 — А что, кто-то может что-то сказать? Сил на это не хватит! 
 
*ابو النور: وهذه الفصائل .. ماذا سيحصل لها؟
6 — А как же отряды? Что будет с ними?
 
ابو محمد: الفصائل؟! من كدس جيوبه، كدسها .. مثل اولئك الذين انشقوا عن الجيش ، جالسين في الفنادق .. واما الذين حوصروا ، فبقوا في الخنادق .
7 — Отряды? Те, кто бежал с армии, сейчас в отелях сидят, а те, кто остались, сидят в траншеях.
 
*ابو النور: لا حول ولا قوه الا بالله .
8 — Нету сил, кроме силы от Аллаха.
 
*ابو محمد: اقول لك أن كل شيء انتهى .. ثق بي .. كل شيء انتهى .
9 — Я говорю тебе, что все уже окончено… Поверь мне… Все кончено.
 
*ابو النور: وماذا تفعل ؟
10 — И что ты собираешься делать?
 
*ابو محمد: والله انا أخبر الناس ليعودوا الى عائلاتهم ..وصلت طائرة او ماشابه ذلك .. والله لا شيء غير ذلك .
11 — Клянусь богом, я говорю людям и убеждаю их, чтобы они вернулись к своим семьям, или даю им информацию о прибытии самолета… Или что-то в этом роде… Клянусь, ничего больше…
 
*ابو النور: الله يعطيك الف عافيه .
12 — Да будет на то воля Аллаха.
 
*ابو محمد:, على راسي ابو النور .
13 — С уважением, Абу Нур.
 
*ابو النور: والله اشعر بأنها انتهت ، وكيف ذلك؟
14 — О Боже, мне кажется, что конец уже близок… Но что дальше?
 
*ابو محمد: انتهت .. اقول لك انتهت! ولا احد يجرؤ على اطلاق طلقة، ومن يطلق طلقة ستقوم ضده جميع الفصائل، لان جميع الفصائل موافقة .
15 — Окончено. Уже конец… Я говорю тебе — это конец. Никто не посмеет выстрелить (сделать выстрел), а тот, кто посмеет выстрелить, тот будет убит сам, против него будут все отряды (фракции).
 
*ابو النور: لماذا لا نعود ونقول وننبه الناس على كل شيء ، ونعرفهم على الحقائق .
16 — Почему бы не вернуться нам и предупредить людей, рассказать им правду.
 
*ابو محمد: كرر ما قلتله ، فانا لم افهم ما قلته .
17 — Повтори, я не понял, что ты сказал.
 
*ابو النور: لماذا لا نعود ونقول وننبه الناس على كل شيء ونعرفهم على الحقائق .
18 — Почему бы не вернуться нам и предупредить людей, рассказать им правду.
 
*ابو محمد : ابو النور، أن الفصائل تريد الهدوء .
19 — Абу Нур, группировки хотят спокойствия.
 
*ابو النور: يا اخي
20 — Брат….
 
*ابو محمد : الناس تعبت يا ابو النور .. تعبت ! والخيرة فيما اختاره الله .
21 — Люди уже устали, Абу Нур… Устали! 
 
*ابو النور: صحيح .. صحيح!
22 — Да, ты прав.
 
*ابو محمد: سنرى .. لان جبهة النصرة تقول بانها لن تطلق ايه طلقة وان فعلت ستفتح على نفسها ابواب الجحيم .. 
23 — Посмотрим… «Джебхат ан-Нусра»* не может пойти на столкновение, а если и пойдет, то откроет перед собой двери ада!
 
*ابو النور: معك حق .
24 — Ты прав.
 
ابو محمد: ماذا تستطيع أن تفعل جبهة النصرة ؟! فلا وجود لاي دعم . اقسم بالله فهنالك فصائل ‘كما يقول لي البعض’ انه لم تقبض رواتبهم منذ ستة اشهر .
25 — Что сможет сделать «Джебхат ан-Нусра», если нет поддержки! Клянусь, есть группировки, которые говорили мне, что им не платили 6 месяцев.
 
*ابو النور: انا لم اقبض راتبي منذ ثمانية اشهر .
26 — Да, я уже не получал зарплату за 8 месяцев.
 
*ابو محمد: وهذا على علمك ايضا .
27 — Об этом я и говорю.
 
*ابو النور: اايه .. نبيعها؟!
28 — Что… Плюнуть на все что ли????
 
*ابو محمد: لا لا تعال الي، لدينا شخص من المصالحة، سنعود الى حضن الوطن .
29 — Нет, приходи ко мне, тут есть один примиренец, заключим договор о примирении.
 
*ابو النور : اتقصد بانك ستفعل هذا؟!
30 — Я имею в виду, ты готов это сделать?
 
*ابو محمد: ها .. ها .. علينا أن ننظم ونتدبر امورنا .. انت تعلم ..
31 — Ха-ха… Нам нужно организовать наши дела…Ну ты понимаешь…
 
*ابو النور: لا حول ولا قوه الا بالله . انا والله صدمت .
32 — Нет силы, кроме силы от Аллаха! Клянусь, я в шоке.
 
ابومحمد: يا رجل ..حضن الوطن دافيء .
33 — Друг… У Родины теплое сердце.
 
*ابو النور: الله سألعن دين هذا الوطن .
34 — Клянусь, я прокляну веру этой родины.
 
*ابو محمد: ها .. ها .. الوطن لا دين له .
35 — Ха-ха….У родины нет религии….
 
*ابو النور: نعم لا دين له .
36 — Конечно… У нее нет религии…
 
*ابو محمد: ها .. ها .. الله يستر يا ابو النور .. ما يريده الله سيحصل! هذه الروح سترحل ، إن كان هذا حالا ..ام لاحقا!
37 — Ха-ха… Абу Нур… Аллах пощадит нас. Чего пожелал Аллах, тому и быть. Душа, она уйдет…Человек умрет сейчас или потом… Все равно эта душа уйдет.
 
*ابو النور: صحيح .. صحيح!
38 — Верно.
 
*ابو محمد: والله سننبه الناس…ولكن عندها سيظهر الف شخص وسيبدأ بالنتظير .
39 — Клянусь, мы должны предупредить народ. Но тогда найдется тот, кто начнет читать мораль…
 
*ابو النور: والله كلامك صحيح!
40 — Верно говоришь.
 
*ابو محمد: اقول لك .. ان تكلمت ، سيظهر هذا وذلك وسيبدؤون بالتنظير .
41 — Я говорю тебе…вот увидишь…как я сказал так и будет…
 
*ابو النور: نعم ..وكل من ينظر على هواه!
42- Конечно. Посмотрим.
 
*ابو محمد: نعم .. ولكنهم سيشوشون علينا .
43 — Конечно, но они могут запутать нас…
 
*ابو النور: والله انت محق يا ابو محمد .
44 — Аллах создал человека и больше знает, что ему лучше…
 
*ابو محمد: إن الخلق للخالق .
45 — На все воля Создателя. 
 
ابو النور: الله هو الذي خلق الانسان وهو ربه واعلم لمصالحه
46 — Аллах тот, кто создал человека и является его Господом, он знает его интересы.
 
ابو محمد: لو ترى هذه العائلات التي تأتي .. اعتقد انه لديكم من امثالهم .. ساعدهم الله .. هؤلاء من حلب اتوا ستة اشخاص ويعيشون في غرفة واحدة .
47 — Ты бы видел те семьи, что пришли…они бы тебе понравились…да поможет им Аллах…те 6 человек, что с Алеппо, живут в одной комнате…
 
*ابو النور: يا إلهي ..
48 — о Боже.
 
ابو محمد: وهنا عائلة ايضا ، ثلاثة نسوى .. امرأة وثلاثة من بناتها، فهم جميعهم في غرفة واحدة . وها قد اتى شخص واعطاني عشرة الاف ليرة .
49 — Тут тоже семья…три женщины… женщина и три ее дочери, все они в одной комнате. Ко мне подходил человек и дал мне 10 тысяч лир. 
 
*ابو النور: ماذا اقول .. الناس تعبت!
50 — Что тут сказать… люди устали…
 
*ابو محمد: تعب المنكوب منهم وغير المنكوب!
51 — Устали от злополучия.
 
ابو النور: الحياة كلها اصبحت منكوبة .
52 — Жизнь приобретает бедственное положение.
 
*ابو محمد: ماذا سنفعل؟! فنحن عاجزين عن فعل اي شيء . ان حكينا غرقنا وان سكتنا حرقنا . 
53 — И что нам делать? Если мы не в силах что-либо изменить… мы можем утонуть, или же мы продолжим гореть. 
 
*ابو النور: والله ان غرقنا، فهذا افضل من ان نحرق .
54 — О Боже, уж лучше утонуть, чем продолжать гореть…
 
ابو محمد: والله الغرق افضل .. يختنق الشخص .. افضل ان يحرق ويخرج مشوها .
55 — Утонуть легче… человек может захлебнуться… А гореть в огне — это хуже… можно остаться живым и всю жизнь быть искалеченным…
 
*ابو النور: والله يا ابو محمد كلامك صحيح .
56 — Возможно, ты правильно говоришь, Абу Мухаммад.
 
*ابو محمد: على راسي ابو النور، سنشكي امرنا الى الله سبحانه وتعالى ، وحسبي الله ونعم الوكيل .
57 — С уважением, Абу Нур… надеемся на милость Аллаха и его волю.
 
*ابو النور: كذلك حسبي الله ونعم الوكيل .
58 — На все воля Аллаха.
 
*ابو محمد: سنتدبر امرنا ان شاء الله .
59 — Мы слишком торопимся.
 
ابو النور : وكيف هذا؟
60 — И как это?
 
ابو محمد: كل شيء بالاكراه .. فقد كان هنالك ١٥ فصيل غير موافقين، هددوهم اولئك من المخابرات التركية وقسم اللواء التابعين لروسيا، انهم سيقطعون عنهم الامدادات والحدود .. «وحينها اذهبوا وقاتلوا النظام » غصبوهم على الموافقة .
61 — 15 группировок были против, их турецкий мухабарат, а также часть Российской бригады, угрожали закрыть границы и поставку помощи… Идите сами воевать против правительства, поэтому они согласились. 
 
*ابو النور: جيد… جيد…
62 — Хорошо…
 
*ابو محمد: عندما يكون الامداد بيد الاخرين ، يتحكمون بك كما يشاؤون .
63 — Когда пути поставки находятся в руках третьих лиц, то они могут управлять, как им пожелается.
 
*ابو النور: والله العظيم انت محق .
64 — Ты прав.
 
ابو محمد: انظر الى الدولة الاسلامية .. يعجبني فيهم شيئان مواردهم على حسابهم ، فقد سيطرت على آبار النفط ، وكلمتها واحدة وقائدها واحد، لديها هذان الامران ضمن معايير صحيحه .
65 — Посмотри на Исламское Государство… мне нравится у них две вещи… первое — это то, что под их контролем находятся нефтяные скважины, второе — это то, что у них единоначалие… один лидер. Эти два критерия являются правильным стандартом.
 
*ابو النور: صحيح .. صحيح .. لا يعتمدون على احد .. صحيح .
66 — Верно. Независимо от одного.
 
ابو محمد: اعتمادهم على الله .. كما قال لي احدهم » رزقنا تحت سيوفنا «.
67 — У них зависимость от Аллаха… Как сказал мне один из них: «Мы живем под нашими мечами».
 
*ابو النور: نعم .. » ارزاقهم تحت ظلال السيوف «. 
68 — Конечно… Их жизнь в тени мечей.
 
ابو محمد: يقولون ‘نحن سيطرنا على آبار النفط تحت ظلال سيوفنا وحاليا نتحكم بك وبغيرك، وان قطعنا عنكم النفط ماذا سيحل بكم؟ نحن الان على هوانا ومعركتنا بقرارنا’. 
69 — Они сказали: «Мы контролируем нефтяные скважины под тенями наших мечей, и теперь мы контролируем вас и других. Если мы обрежем вам поставки нефти, то что с вами станет?
 
*ابو النور: اقسم بالله كلامه من ذهب .
70 — Клянусь богом, твои слова золото.
 
*ابو محمد: والله العظيم هذا كلام صحيح .
71 — Да, ты прав.
 
*ابو النور: صحيح هذا واقع وليس عن عبث .
72 — Это истинная правда, а не искаженная. 
 
*ابو محمد: ونحن التهينا .. اخذنا منهم الشعار فقط . واتفقنا نحن وهذه الجماعة لحين يفعل الله ما يشاء .. وبعد ذلك (فخار يكسر بعضو)
73 — Мы оскорблены, мы взяли лишь их логотип… пришли к соглашению… а дальше будь что будет…
 
*ابو النور: صحيح والله صحيح .
74 — Ты прав, ей богу, ты прав.
 
* ابو محمد: وماذا سنفعل .. كل شريف أتى الى سوريا سيذهب الى الشرق .
75 — И что нам делать? Каждый, кто пришел в Сирию, отправится на восток. 
 
*ابو النور: نعم .. لا شك .
76 — Да, конечно.
 
*ابو محمد: اتى الى الجهاد ويريد الجهاد .. ورأى الناس وقفت .. سيذهب شرقا غصبا عن نفسه او سيعود الى بلده .
77 — Тот, кто пришел ради Джихада и хочет джихад, отправится на восток… или отправится обратно к себе на родину.
 
*ابو النور:لا شك هذا مفروغ منه .
78 — Несомненно, это само собой разумеется.
 
*ابو محمد: يفعل الله ما يشاء .
79 — На все воля Аллаха.
 
*ابو النور: حسبي الله ونعم الوكيل .
80 — Бог мне судья и ему Слава.
81 — Ну все…Спокойной ночи.
82 — Спокойной ночи…

Читайте также: Большая победа САА и ВКС России: Освобождены южные границы, боевики США бежали в Иорданию — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

* запрещенная в России террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ИГИЛ штурмует позиции Армии Сирии в Дейр эз-Зор и перебрасывает подкрепления

ИГИЛ штурмует позиции Армии Сирии в Дейр эз-Зор и перебрасывает подкрепления | Русская весна

Прошлым вечером ИГИЛ начало крупномасштабную атаку в окрестностях города Дейр эз-Зор, нацелившись на позиции Сирийской Армии недалеко от военного аэропорта.

Террористы штурмовали оборону САА возле базы Аль-Тамиин, которая расположена к западу от аэропорта Дейр эз-Зора.

Боевикам не удалось продвинуться вперёд вблизи военной базы и они начали мощную атаку на аэропорт со своих позиций в горах Тардэх.

Интенсивные бои между восточным склоном горы Тардэх и авиабазой шли много часов.

По данным арабских источников, в ходе боестолкновений САА уничтожила несколько десятков террористов и пикап с 23-мм зенитной установкой.

По всей вероятности, банды ИГИЛ будут продолжать нападения в Дейр эз-Зоре, поскольку их подкрепления из Эс-Сухнэ и Восточной Хамы продолжают прибывать в этот регион.

Несколько дней назад стало известно, что вечером в прошлый понедельник колонна техники и боевиков ИГИЛ* прибыла из отбитого правительственными войсками города Эс-Сухнэ в вышеупомянутую провинцию.

После прибытия своих новых сил к Дейр эз-Зору террористы сразу же усилили интенсивность атак правительственных позиций, после более чем двух недель относительного затишья.

Джихадисты практически ежедневно начали атаковать оборону Сирийской Арабской Армии в районе Панорама в западной части Дейр эз-Зора. Несмотря на высокую интенсивность атак, пока этот натиск не принёс террористам никаких положительных результатов.

САА же в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности, поскольку ожидает, что крупное наступление врага начнется в ближайшее время в западной местности Дейр эз-Зора.

Читайте также: На Дейр Зор: Армия Сирии и ВКС РФ взяли последнюю цитадель ИГИЛ в Хомсе и 2 города в Ракке (ФОТО, ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

3 варианта рассечения



Общая схема развития операций в центральной Сирии.

Сложившаяся конфигурация линии фронта создает для САА и ее союзников многочисленные возможности связанные с использованием преимущества в живой силе и технике, а также за счет владения оперативной инициативой.
Боевики на данном этапе скованы оборонительными операциями и способны лишь на тактические контрудары. САА в свою очередь могут маневрировать силами, накапливать ударные кулаки и бить там, где Халифат слаб, так как сил "черных" не хватает, чтобы полноценно держать фронты такой протяженности. Упершись основными силами в Восточном Хомсе и Восточной Хаме, "черные" с большим трудом пытаются затормозить рассечение территории Халифата на две части, вынужденные ожидать ударов как с севера, так и с юга.

В теории, могут равновероятно возникнуть три котла:

1. Малый акербатский котел, связанный с соединением сил наступающих из района Итрии и сил САА в восточном Хомсе, которым необходимо взять Хувайсис и продвинуться на север, заходя в тыл акербатской группировке Халифата. Самый сложный с практической точки зрения вариант, так как именно здесь сосредоточены наиболее крупные силы "черных".

2. Второй вариант подразумевает окружение всех сил в Восточном Хомсе и Восточной Хаме, для чего группировка наступающая через нефтяные поля Джазал и Шаер идет прямо на север, а войска из Итрии идут на юго-восток, соединяясь в гористой местности сильно западнее Акербата.

3. Большой котел. Войска наступающие от Сухны соединяются с силами наступающими из юго-восточных районов Ракки. На данный момент это наиболее вероятный сценарий Сейчас между сирийскими войсками по сути лишь 28-34 километра по прямо и один небольшой поселок. Основные силы Халифата находятся к северо-востоку от Сухны и могут помочь лишь тактическими контратаками. Серьезных укреплений тут нет, а у САА подавляющее превосходство в бронетехнике, не говоря уже об авиаподдержке. В случае соединения войск САА к северу от Сухны, получится фактически рассечь Халифат в Сирии на две части, причем значительная часть еще сохраняющих боеспособность отрядов Халифата окажется без снабжения в границах огромного котла.

Стоит так же отметить, что решение этих задач, позволит в течении года наладить добычу нефти на ряде нефтяных полей центральной Сирии, что несколько облегчит экономическое положение сирийского правительства, а обеспечение безопасности на ряде ключевых коммуникаций в центральной Сирии не только повысит общую транспортную связность обеспечивающей развитие наступательных операций в восточных районах страны, но облегчит процесс восстановления мирной жизни на освобожденных территориях, хотя конечно борьба с остатками банд "черных", разминирование огромных территорий и борьба с возможными террористическими атаками, еще долго не дадут обычным сирийцам почувствовать себя в безопасности.

Амбициозные планы САА тормозятся недостаточным кол-вом сил для всей протяженности линии фронта, но за счет возможности концентрировать войска для ударов и стратегическая пассивнсоть Халифата, позволяют достаточно легко создавать существенное превосходство на направлениях главных ударов. Стоит также отметить, что по мере вовлечение российских военных советников в планирование операций САА, они стали более действенными, уйдя от хаотичных действий 2015 года, который порой выглядели не как часть общего плана, а как хаотичные попытки наступать везде. Ныне, все делается более последовательно и четко, что облегчается наличие соглашений с США и Турцией, снимающих часть проблем для САА и позволяя Дамаску концентрироваться на разгроме Халифата, огромные территории занимаемые которым, будут в ближайшие месяцы освобождены. Если 2016-й год был годом решающего перелома в войне против "зеленых", то уже вполне очевидно, что в 2017-м году Сирия, Россия и Иран добились решающего перелома в войне с Халифатом. Но путь к полному разгрому врага будет еще долог и кровав.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирийская армия совместно с авиацией ВКС России полностью освободили от ИГ* город Эс-Сухна

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Вывоз мусора из Арсала



Вывоз последней крупной партии террористов "Аль-Каиды" и "Ан-Нусры" с сирийско-ливанской границы в районе Арсала. Зеленых автобусов очевидно не хватает, так что приходится задействовать и белые. Зеленый автобус в ходе кампаний 2016-2017 годов стал одним из символов поражения противников Асада. Зеленые автобусы стали предвестником сдачи боевиками городов и территорий Сирии.
Пассажиры едут в Идлиб продолжать джихадить (более адекватные остаются и будут участвовать в процессе национального примирения в рамках единой стратегии проводимой сирийским правительством), пока их время не придет, а оно несомненно придет, когда Асад и его союзники разберутся с более насущными вопросами.









Я бы предположил, что через год значительная часть пассажиров этих автобусов будет отправлена на поиски гурий. Либо сирийской армией и ее союзниками, либо же собратьями по борьбе за "чистоту ислама".


Район освобожденный при помощи ливанской армии и Хэзбаллы.









"Асад снова слил боевиков в Идлиб" (с)

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Десантная операция ВКС РФ у Кдера



Видео МО РФ о проведении успешной десантной операции в тылу войск Халифата.



Аннотация:

Сирии, правительственным силам удалось организовать и провести виртуозную операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков с последующим разгромом и захватом н.п. Эль-Кдер (около 120 км западнее г.Дейр эз-Зор).
Операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана. Непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники.
Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо.

Началу десантной операции предшествовало эффективное огневое поражение позиций и техники группировки ИГИЛ в данном районе, осуществленное силами реактивной артиллерии сирийской армии и вертолетами Ка-52 из состава российской армейской авиации. С помощью систем ночного видения прославленные «Аллигаторы» не только эффективно наводили и корректировали огонь РСЗО, но и сами уничтожали бронетехнику и вооруженные автомашины террористов.
Десант высадился у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер в провинции Ракка, расположенных в 20 км от линии фронта.

После мощных огневых ударов высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к н.п. Эль-Кдер, захватили господствующую высоту и начали штурм населенного пункта.
В коротком бою сирийские десантники под личным руководством генерала Сухела Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники.
Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия тактического десанта и эффективность нанесенного по боевикам ИГИЛ огневого поражения позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь. Деморализованные и потерявшие боеспособность террористы отступили из данного района. Под контроль сирийской армии перешло общей сложностью около 60 кв км, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.

Плюс еще одно видео из Сухны после завершения основной зачистки.



Плюс фото с борта российского штурмовика Су-25 в районе Ресафы.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Российские военные помогли Сирийской армии провести уникальную операцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Российские военные советники поучаствовали в подготовке и управлении операцией по высадке сирийского десанта в тыл боевиков “Исламского государства”*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Операцией руководил один из наиболее известных сирийских военачальников — генерал Сухел Хасан.

В ночь на 12 августа правительственные силы впервые с момента начала боев против ИГ* в Сирии провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков. Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо.

Высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к населенному пункту Эль-Кдер (около 120 километров западнее Дейр-эз-Зора), захватили господствующую высоту и начали штурм.

В коротком бою сирийские войска под личным руководством Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам огневого удара позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь.
Отмечается, что деморализованные террористы отступили из этого района. Под контроль Сирийской армии перешли в общей сложности около 60 квадратных километров территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 ноября 2016
... теме: ИГИЛ; новости мира К оглавлению | Источник: news-front.info Армия Сирии ведет... одном из выпусков ночных новостей от 11 августа 2014 года доктор Салейя... что интенсивность действий боевиков за последние месяцы снизилась, периодически из этого...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
...livejournal.com Новости мира: Франция начала наносить авиаудары по ИГИЛ с ...в Сирии значительно ослабили потенциал террористической группировки ИГ. “Мы наблюдали за последний год...победе они практически прикоснулись 15 августа, когда им удалось почти захватить...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 ноября 2015
... с ИГИЛ*,- подчеркнул глава государства. _________________________________________________________________ *ИГИЛ — ... news-front.info Новости Сирии: на турецкой границе... в августе. Ситуация в Сирии, где...мятежников в Сирии. Плюс последние официальные ролики...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
..." на контролируемую правительством Сирии территории.Сирия. Конец августа 2015 года.https://upload...ИГИЛ и «Ан-Нусрорй наверное сил будет достаточно», — сказал РИА Новости... этим решениям, включая Вашу последнюю договоренность с Президентом Обамой, сегодня...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 августа 2016
... силами, однако в свете последних событий они могут иметь далеко...источник. Источник Метки по теме: ИГИЛ; новости России К оглавлению | Источник: news...человек. Гуманитарную ситуацию в Сирии в понедельник, 22 августа, обсудит Совет Безопасности...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 сентября 2016
...договоренности по Сирии. 11:45 Новости Сирии: установлен контроль...Скорее — о подражателях ИГ, недовольных американскими действиями ... инфраструктуры. В августе в результате налёта... любые попытки представить последние налеты как непреднамеренные ошибки...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>