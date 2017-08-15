Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 августа 2017
- 05:30 Радиоперехват: Боевики в Сирии не получают зарплаты по полгода, растёт число дезертиров (ВИДЕО).
- 01:18 ИГИЛ штурмует позиции Армии Сирии в Дейр эз-Зор и перебрасывает подкрепления.
- Вчера 23:57 3 варианта рассечения.
- Вчера 21:24 Сирийская армия совместно с авиацией ВКС России полностью освободили от ИГ* город Эс-Сухна.
- Вчера 20:51 Вывоз мусора из Арсала.
- Вчера 19:12 Десантная операция ВКС РФ у Кдера.
- Вчера 18:57 Российские военные помогли Сирийской армии провести уникальную операцию.
Радиоперехват: Боевики в Сирии не получают зарплаты по полгода, растёт число дезертиров (ВИДЕО)
Положение боевиков в Сирии ухудшается с каждым днём, им задерживают зарплаты, растёт количество дезертиров.
Военный источник передал «Русской Весне» перехваченную запись радиопереговоров членов крупнейших сирийских бандформирований.
За 6 лет от войны в Сирии устали не только мирные жители, но и сами боевики различных группировок, многие из которых хотят вернуться к мирной жизни.
Подтверждением этого стал и радиоперехват разговора между боевиками группировки «Ахрар аш-Шам» Абу ан-Нуром и отряда «Аджнад аш-Шам» из состава «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухамедом.
Из разговора боевиков понятно, что многие отряды и группировки хотят мира и спокойствия, но только радикально настроенные террористы не дают им присоединиться к процессу перемирия.
Кроме того, членам группировок не платят уже более 6 месяцев, большое число дезертиров. Рядовые члены не в силах что-либо изменить, потому что запуганы главарями террористов и не имеют возможности вступить в контакт с представителями официальной власти.
ПЕРЕВОД
25 — Что сможет сделать «Джебхат ан-Нусра», если нет поддержки! Клянусь, есть группировки, которые говорили мне, что им не платили 6 месяцев.
Читайте также: Большая победа САА и ВКС России: Освобождены южные границы, боевики США бежали в Иорданию — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
* запрещенная в России террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ИГИЛ штурмует позиции Армии Сирии в Дейр эз-Зор и перебрасывает подкрепления
Прошлым вечером ИГИЛ начало крупномасштабную атаку в окрестностях города Дейр эз-Зор, нацелившись на позиции Сирийской Армии недалеко от военного аэропорта.
Террористы штурмовали оборону САА возле базы Аль-Тамиин, которая расположена к западу от аэропорта Дейр эз-Зора.
Боевикам не удалось продвинуться вперёд вблизи военной базы и они начали мощную атаку на аэропорт со своих позиций в горах Тардэх.
Интенсивные бои между восточным склоном горы Тардэх и авиабазой шли много часов.
По данным арабских источников, в ходе боестолкновений САА уничтожила несколько десятков террористов и пикап с 23-мм зенитной установкой.
По всей вероятности, банды ИГИЛ будут продолжать нападения в Дейр эз-Зоре, поскольку их подкрепления из Эс-Сухнэ и Восточной Хамы продолжают прибывать в этот регион.
Несколько дней назад стало известно, что вечером в прошлый понедельник колонна техники и боевиков ИГИЛ* прибыла из отбитого правительственными войсками города Эс-Сухнэ в вышеупомянутую провинцию.
После прибытия своих новых сил к Дейр эз-Зору террористы сразу же усилили интенсивность атак правительственных позиций, после более чем двух недель относительного затишья.
Джихадисты практически ежедневно начали атаковать оборону Сирийской Арабской Армии в районе Панорама в западной части Дейр эз-Зора. Несмотря на высокую интенсивность атак, пока этот натиск не принёс террористам никаких положительных результатов.
САА же в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности, поскольку ожидает, что крупное наступление врага начнется в ближайшее время в западной местности Дейр эз-Зора.
Читайте также: На Дейр Зор: Армия Сирии и ВКС РФ взяли последнюю цитадель ИГИЛ в Хомсе и 2 города в Ракке (ФОТО, ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
3 варианта рассечения
Общая схема развития операций в центральной Сирии.
Сложившаяся конфигурация линии фронта создает для САА и ее союзников многочисленные возможности связанные с использованием преимущества в живой силе и технике, а также за счет владения оперативной инициативой.
Боевики на данном этапе скованы оборонительными операциями и способны лишь на тактические контрудары. САА в свою очередь могут маневрировать силами, накапливать ударные кулаки и бить там, где Халифат слаб, так как сил "черных" не хватает, чтобы полноценно держать фронты такой протяженности. Упершись основными силами в Восточном Хомсе и Восточной Хаме, "черные" с большим трудом пытаются затормозить рассечение территории Халифата на две части, вынужденные ожидать ударов как с севера, так и с юга.
В теории, могут равновероятно возникнуть три котла:
1. Малый акербатский котел, связанный с соединением сил наступающих из района Итрии и сил САА в восточном Хомсе, которым необходимо взять Хувайсис и продвинуться на север, заходя в тыл акербатской группировке Халифата. Самый сложный с практической точки зрения вариант, так как именно здесь сосредоточены наиболее крупные силы "черных".
2. Второй вариант подразумевает окружение всех сил в Восточном Хомсе и Восточной Хаме, для чего группировка наступающая через нефтяные поля Джазал и Шаер идет прямо на север, а войска из Итрии идут на юго-восток, соединяясь в гористой местности сильно западнее Акербата.
3. Большой котел. Войска наступающие от Сухны соединяются с силами наступающими из юго-восточных районов Ракки. На данный момент это наиболее вероятный сценарий Сейчас между сирийскими войсками по сути лишь 28-34 километра по прямо и один небольшой поселок. Основные силы Халифата находятся к северо-востоку от Сухны и могут помочь лишь тактическими контратаками. Серьезных укреплений тут нет, а у САА подавляющее превосходство в бронетехнике, не говоря уже об авиаподдержке. В случае соединения войск САА к северу от Сухны, получится фактически рассечь Халифат в Сирии на две части, причем значительная часть еще сохраняющих боеспособность отрядов Халифата окажется без снабжения в границах огромного котла.
Стоит так же отметить, что решение этих задач, позволит в течении года наладить добычу нефти на ряде нефтяных полей центральной Сирии, что несколько облегчит экономическое положение сирийского правительства, а обеспечение безопасности на ряде ключевых коммуникаций в центральной Сирии не только повысит общую транспортную связность обеспечивающей развитие наступательных операций в восточных районах страны, но облегчит процесс восстановления мирной жизни на освобожденных территориях, хотя конечно борьба с остатками банд "черных", разминирование огромных территорий и борьба с возможными террористическими атаками, еще долго не дадут обычным сирийцам почувствовать себя в безопасности.
Амбициозные планы САА тормозятся недостаточным кол-вом сил для всей протяженности линии фронта, но за счет возможности концентрировать войска для ударов и стратегическая пассивнсоть Халифата, позволяют достаточно легко создавать существенное превосходство на направлениях главных ударов. Стоит также отметить, что по мере вовлечение российских военных советников в планирование операций САА, они стали более действенными, уйдя от хаотичных действий 2015 года, который порой выглядели не как часть общего плана, а как хаотичные попытки наступать везде. Ныне, все делается более последовательно и четко, что облегчается наличие соглашений с США и Турцией, снимающих часть проблем для САА и позволяя Дамаску концентрироваться на разгроме Халифата, огромные территории занимаемые которым, будут в ближайшие месяцы освобождены. Если 2016-й год был годом решающего перелома в войне против "зеленых", то уже вполне очевидно, что в 2017-м году Сирия, Россия и Иран добились решающего перелома в войне с Халифатом. Но путь к полному разгрому врага будет еще долог и кровав.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирийская армия совместно с авиацией ВКС России полностью освободили от ИГ* город Эс-Сухна
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Вывоз мусора из Арсала
Вывоз последней крупной партии террористов "Аль-Каиды" и "Ан-Нусры" с сирийско-ливанской границы в районе Арсала. Зеленых автобусов очевидно не хватает, так что приходится задействовать и белые. Зеленый автобус в ходе кампаний 2016-2017 годов стал одним из символов поражения противников Асада. Зеленые автобусы стали предвестником сдачи боевиками городов и территорий Сирии.
Пассажиры едут в Идлиб продолжать джихадить (более адекватные остаются и будут участвовать в процессе национального примирения в рамках единой стратегии проводимой сирийским правительством), пока их время не придет, а оно несомненно придет, когда Асад и его союзники разберутся с более насущными вопросами.
Я бы предположил, что через год значительная часть пассажиров этих автобусов будет отправлена на поиски гурий. Либо сирийской армией и ее союзниками, либо же собратьями по борьбе за "чистоту ислама".
Район освобожденный при помощи ливанской армии и Хэзбаллы.
"Асад снова слил боевиков в Идлиб" (с)
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Десантная операция ВКС РФ у Кдера
Видео МО РФ о проведении успешной десантной операции в тылу войск Халифата.
Аннотация:
Сирии, правительственным силам удалось организовать и провести виртуозную операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков с последующим разгромом и захватом н.п. Эль-Кдер (около 120 км западнее г.Дейр эз-Зор).
Операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана. Непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники.
Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо.
Началу десантной операции предшествовало эффективное огневое поражение позиций и техники группировки ИГИЛ в данном районе, осуществленное силами реактивной артиллерии сирийской армии и вертолетами Ка-52 из состава российской армейской авиации. С помощью систем ночного видения прославленные «Аллигаторы» не только эффективно наводили и корректировали огонь РСЗО, но и сами уничтожали бронетехнику и вооруженные автомашины террористов.
Десант высадился у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер в провинции Ракка, расположенных в 20 км от линии фронта.
После мощных огневых ударов высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к н.п. Эль-Кдер, захватили господствующую высоту и начали штурм населенного пункта.
В коротком бою сирийские десантники под личным руководством генерала Сухела Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники.
Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия тактического десанта и эффективность нанесенного по боевикам ИГИЛ огневого поражения позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь. Деморализованные и потерявшие боеспособность террористы отступили из данного района. Под контроль сирийской армии перешло общей сложностью около 60 кв км, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.
Плюс еще одно видео из Сухны после завершения основной зачистки.
Плюс фото с борта российского штурмовика Су-25 в районе Ресафы.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Российские военные помогли Сирийской армии провести уникальную операцию
Российские военные советники поучаствовали в подготовке и управлении операцией по высадке сирийского десанта в тыл боевиков “Исламского государства”*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Операцией руководил один из наиболее известных сирийских военачальников — генерал Сухел Хасан.
В ночь на 12 августа правительственные силы впервые с момента начала боев против ИГ* в Сирии провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков. Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо.
Высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к населенному пункту Эль-Кдер (около 120 километров западнее Дейр-эз-Зора), захватили господствующую высоту и начали штурм.
В коротком бою сирийские войска под личным руководством Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам огневого удара позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь.
Отмечается, что деморализованные террористы отступили из этого района. Под контроль Сирийской армии перешли в общей сложности около 60 квадратных километров территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru