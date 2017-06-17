Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 июня 2017
- 07:34 Бойня в Дераа: Армия Сирии и ВКС России уничтожили сотни боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+).
- 06:30 Штурм Ракки начинает захлебываться в крови: Убито множество союзников США, раненых американцев эвакуируют вертолеты (ФОТО).
- 04:00 Закат Халифата.
Бойня в Дераа: Армия Сирии и ВКС России уничтожили сотни боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+)
В начале июня Сирийская армия и «Хезболла» перебросили сотни солдат и большое количество военной техники в южную сирийскую провинцию Дераа, и начали контрнаступление на террористов.
САА, «Хезболла» и ВКС России начали крупномасштабную операцию по зачистке от террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» районов Дераа Аль-Балад и Аль-Маншия.
Задачей проправительственных сил является возврат под контроль всей южной половины города, которая в настоящее время находится под контролем боевиков.
Российская и сирийская авиация, а также артиллерия САА начали мощные обстрелы опорных пунктов террористов в Аль-Баладе и Аль-Маншие.
В свою очередь, банды несколько раз бросались в атаки на позиции САА в Дераа, однако, каждый раз несли тяжелые потери, теряя боевиков и военную технику.
В это время новые конвои правительственных войск прибывали в провинцию Дераа вместе с большим количеством ракетных пусковых установок и танков.
Сирийская армия также направила большое количество военной техники к границам с Иорданией, чья территория соприкасается с провинцией Дераа, т.к. именно эта страна поддерживает местных боевиков. Проправительственные силы планируют полное освобождение города и возвращение пограничного перехода Джумрак, который связывает САР и Иорданию.
Прибытие больших сил САА привело к панике среди морально неустойчивых боевиков.
В свою очередь, банды, входящие в так называемый «Южный фронт», также начали перебрасывать подкрепления в Дераа.
Широкомасштабное наступление Сирийской Арабской Армии и ее союзников в провинции Дераа продолжалось и правительственные силы одержали ряд локальных успехов в восточной части города.
12 и 13 июня войска добились значительных результатов. 4-й и 5-й Армейские Корпуса САА продвинулись в восточной части города, взяв под свой контроль половину лагерного района Дераа, которая считалась крепостью боевиков.
В эти дни в городе продолжались интенсивные бои между правительственными войсками и террористами «Хайят Тахрир Аш-Шам».
Жилые кварталы окутал сильный дым, поскольку артиллерия, ракетные установки и минометы стреляли по бывшему палестинскому лагерю беженцев.
В начале воскресенья войскам удалось отбить несколько кварталов, включая район школьного комплекса в пригороде лагеря Дераа.
В понедельник подразделения САА штурмовали позиции террористов в лагере беженцев, нанося значительный урон обороне противника. В результате армейцы отбили не менее 50 процентов этого лагеря и приблизились к основной линии снабжения боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шама» в район Аль-Манишья, которую необходимо перерезать.
Боевики отправляют подкрепления в Дераа
Боевики оказались не готовы к такому напору и после потерь нескольких городских кварталов, террористы из «Альвия Аль-Фуркан» (ССА) отправили подкрепление в столицу провинции Дераа. На фото показано, как грузовики перевозят САУ, артиллерийские орудия, в колонне также едут пикапы с зенитными установками. По информации САА, большие подкрепления боевиков были также переброшены из провинции Аль-Кунейтра.
Боестолкновения в Дераа продолжались с перерывами, так как Сирийская Армия не оставляла попыток выбить террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» из всех городских районов.
В четверг 1 июня войска возобновили свои наступательные операции в провинции Дераа, начав штурм позиций террористов в восточной части провинциальной столицы.
Во главе с 42-й бригадой («Силы Аль-Джиата») и 4-й танковой механизированной дивизией САА начала новый штурм лагеря в Дераа, в попытке полностью отбить этот район.
В ходе боев боевики понесли ощутимые потери, известно, что был уничтожен оператор противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), считающийся элитой среди членов НВФ.
После захвата лагеря беженцев Сирийская Арабская Армия планирует двинуться в направлении района Тарик-Аль-Сад, чтобы отрезать его и находящихся в нем террористов от Аль-Маншии.
В ходе продолжающихся уже полторы недели боев обе стороны понесли потери, но известно, что террористические группировки потеряли сотни своих членов.
Известный сирийский военкор Хоссейн Мортада опубликовал списки нескольких сотен боевиков, убитых в ходе боев за Дераа (см скрин).
Несколько группировок, входящих в «Южный фронт», опубликовали множество некрологов с фотографиями и списками убитых в боях членов бандформирований.
Так, 16 июня была опубликована картинка, представленная ниже, на ней изображены 5 высокопоставленных главарей «Южного фронта», ликвидированных авиаударми ВКС РФ и огнем Вооруженных сил САР. Еще ниже приведены фото других членов группировок, уничтоженных в боях за г. Дераа. Картинки с убитыми собраны «Русской Весной» на сайтах бандформирований.
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*запрещенная в РФ террористическая организация
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Штурм Ракки начинает захлебываться в крови: Убито множество союзников США, раненых американцев эвакуируют вертолеты (ФОТО)
Битва за Ракку начинает сильно напоминать Мосул-2, вопреки победным реляциям командования коалиции США и курдского руководства, ежедневно выпускающих официальные релизы о своих успехах.
Боевики ИГИЛ оказывают ожесточенное сопротивление, на их сторону становятся местные жители мусульмане-сунниты, отвергающие саму мысль, что их землю могут захватить чуждые исламу курды, которых, к тому же, еще и обвиняют в преступлениях против мирного населения. Террористы контратакуют, посылают смертников на наполненных взрывчаткой автомобилях. Кроме того, снайперы и операторы ПТРК ИГИЛ развернули настоящую охоту на наступающие «Сирийские демократические силы» (SDF).
Американцы под огнем ИГИЛ
Стало известно, что американские военнослужащие были серьезно ранены в результате атаки смертника в районе Аль-Сина к востоку от города Ракка. На фото ниже запечатлены моменты их эвакуации вертолетом. Кадры опубликовала так называемая «Сирийская обсерватория по правам человека».
Это уже далеко не первый случай санитарных потерь у американской армии в этом регионе. Помимо увеличивающегося числа раненых Пентагон несет и безвозвратные потери, так известно, что в конце мая в Ракке был убит американский военный. Пехотинец Итан Мерфи из отряда «Браво», 1-й батальон, 75-я бригада (см. фото).
Дроны ИГИЛ атакуют силы США вокруг Ракки
14 июня газета Washington post выпустила материал про то, как беспилотники ИГИЛ атакуют спецподразделения США, расположенные у Ракки, официальные лица США заявили, что дроны нередко мешают американским военным наводить авиацию на цели.
По словам одного из официальных лиц, Пентагон в ответ просит отправить дополнительное оборудование и силы для борьбы с беспилотниками в Сирию.
«В отличие от Мосула, где силы США развернули множество сложных технических и оборонительных систем, штабы США на местах в Ракке работают со значительно меньшим количеством ресурсов и имеют ограниченную способность защищаться от небольших, малозаметных летательных аппаратов», — сообщает «Вашингтон Пост».
«Спецназ» ИГИЛ убивает 32-х курдов и взрывает командира YPG
А в пятницу на базе 93 бригады SDF в районе н.п. Айн Исса в пров. Ракка прогремел мощный взрыв, был убит один из командиров курдских YPG, неизвестное количество бойцов были убиты и получили ранения.
После этого курды начали поиск виновных, проводя обыски и массовые аресты.
В последние дни террористы ИГИЛ провели ряд контратак и отбили недавно потерянную ими военную базу 17-й дивизии, ипподром и электростанцию в городском районе Романия.
Все началось с вылазки спецгруппы исламистов-смертников «Ингимаси». Ночью террористы просочились сквозь позиции «Сирийских демократических сил» в западной части Ракки и атаковали подразделение SDF в районе Джараха. 2 самоубийцы проникли в военный лагерь и взорвали «пояса-шахидов». После этого остальные исламисты расстреляли выживших курдов.
Как заявило медиа-крыло ИГИЛ «Агентство Аль-Амак» в этом рейде приняло участие 11 боевиков «Ингимаси», которым удалось убить 32 ополченцев курдских YPG. Главные потери бойцы SDF понесли в результате взорвавшихся смертников. В итоге, лишившись лишь 2-х боевиков, бандгруппа уничтожила целый курдский взвод.
В тоже время ИГИЛ публикует множество фото и видео материалов с атаками на курдов.
Как видно на кадрах ниже, излюбленным оружием террористов являются противотанковые управляемые ракеты, которыми они постоянно обстреливают группы курдских и арабских ополченцев SDF.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
На первых двух фотографиях с дрона запечатлен момент атаки смертника на опорный пункт YPG в пригороде Ракки.
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Закат Халифата
Псевдо-государственное образование трещит по швам, однако терроризм никуда не уйдет, пишет специальный корреспондент «КП.ру» Александр Коц.
Минобороны сообщило о ликвидации создателя и бессменного лидера ИГИЛ, провозгласившего в 2013 году халифат Абу-Бакра аль-Багдади:
«28 мая в результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ. Среди ликвидированных террористов — эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман Аль-Шауах.
По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен».
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Только по самым скромным подсчетам, это уже пятое сообщение о ликвидации главаря ИГИЛ. Однако до этого террориста № 1 несколько раз «убивала» авиация американской коалиции. Российские ВКС на этом поприще отметились впервые.
И, будем надеяться, на этот раз информация все-таки подтвердится. Хотя странно, что о скоропостижной кончине своего лидера до сих пор не сообщили информационные ресурсы ИГИЛ. Ведь на смену павшему халифу должен прийти новый лидер, которому обязаны присягнуть все его «подданные», с оружием и без.
Впрочем, сейчас ИГИЛ* переживает не лучшие времена. И печальные новости могут негативно сказаться на и так упавшем моральном духе террористов. Может именно поэтому известие о кончине аль-Багдади пока держится в тайне.
Его смерть безусловно нанесет серьезный психологический урон. Однако судьба ИГИЛ как квази-государственного образования была предрешена и до сообщения о его ликвидации.
За время российской операции в Сирии ИГИЛ потеряло в этой стране от 40 до 60 процентов территории (это смотря как считать пустынные участки, на которых ничего, кроме песка и камней нет), стабильный доход от продажи углеводородов и исторических артефактов и надежду на взятие Дамаска. Высокопоставленным спонсорам из Персидского залива, похоже, тоже теперь не до ИГИЛа.
Примерно такое же положение у исламистов в Ираке. ИГИЛ осталось без больших городов, практически потеряв обе свои столицы — Мосул и Ракку. Их падение — вопрос времени. Система логистики между подконтрольными ИГИЛу поселками и городками нарушена, а в таких условиях о функционировании «государства» говорить не приходится.
Я сейчас не о террористической организации, а о квази-образовании со своими органами власти, дорожной полицией, налоговой системой, автомобильными номерами и чем там еще могло «похвастать» «самое справедливое государство» для мусульман.
Попытка выстроить халифат, в котором счастливо заживут все, кто присягнет на верность главарю террористов (а кто не присягнет, будет платить дань или будет казнен), провалилась.
Хотя еще пару лет назад многие наши соотечественники, отправившиеся за «лучшей долей» в Сирию вместе с женами и детьми, хвастались в соцсетях фотографиями с виллами и бассейнами, «отжатыми» у «приспешников шайтана». На эту картинку купились многие «романтики» с Северного Кавказа…
На днях полевые командиры перенесли свою столицу из Ракки в Эль-Меядин, что в 40 километрах от Дейр-эз-Зора. К нему сейчас шаг за шагом продвигается сирийская армия, которую поддерживает российская авиация.
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С юга войска союзников пытаются отрезать исламистов от границы с Ираком, на которую с той стороны уже вышли иракские шиитские подразделения. Вокруг последнего оплота исламистов формируется новый котел.
Эта битва, конечно, может длиться еще несколько месяцев, и о полном разгроме ИГИЛ говорить рано. Однако свой рассвет оно уже пережило и теперь медленно угасает. Но угасает лишь в географическом плане. ИГИЛ в головах, которому не нужны ни оружие, ни финансирование, никуда не денется.
«Ветераны»-джихадисты будут возвращаться по домам со своей разрушительной идеологией и боевым опытом. И нынешние теракты одиночек в Европе могут показаться всего лишь учениями.
Александр Коц
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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