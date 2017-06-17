Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 июня 2017

В начале июня Сирийская армия и «Хезболла» перебросили сотни солдат и большое количество военной техники в южную сирийскую провинцию Дераа, и начали контрнаступление на террористов.

САА, «Хезболла» и ВКС России начали крупномасштабную операцию по зачистке от террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» районов Дераа Аль-Балад и Аль-Маншия.

Задачей проправительственных сил является возврат под контроль всей южной половины города, которая в настоящее время находится под контролем боевиков.

Российская и сирийская авиация, а также артиллерия САА начали мощные обстрелы опорных пунктов террористов в Аль-Баладе и Аль-Маншие.

В свою очередь, банды несколько раз бросались в атаки на позиции САА в Дераа, однако, каждый раз несли тяжелые потери, теряя боевиков и военную технику.

В это время новые конвои правительственных войск прибывали в провинцию Дераа вместе с большим количеством ракетных пусковых установок и танков.

Сирийская армия также направила большое количество военной техники к границам с Иорданией, чья территория соприкасается с провинцией Дераа, т.к. именно эта страна поддерживает местных боевиков. Проправительственные силы планируют полное освобождение города и возвращение пограничного перехода Джумрак, который связывает САР и Иорданию.

Прибытие больших сил САА привело к панике среди морально неустойчивых боевиков.

В свою очередь, банды, входящие в так называемый «Южный фронт», также начали перебрасывать подкрепления в Дераа.

Широкомасштабное наступление Сирийской Арабской Армии и ее союзников в провинции Дераа продолжалось и правительственные силы одержали ряд локальных успехов в восточной части города.

12 и 13 июня войска добились значительных результатов. 4-й и 5-й Армейские Корпуса САА продвинулись в восточной части города, взяв под свой контроль половину лагерного района Дераа, которая считалась крепостью боевиков.

В эти дни в городе продолжались интенсивные бои между правительственными войсками и террористами «Хайят Тахрир Аш-Шам».

Жилые кварталы окутал сильный дым, поскольку артиллерия, ракетные установки и минометы стреляли по бывшему палестинскому лагерю беженцев.

В начале воскресенья войскам удалось отбить несколько кварталов, включая район школьного комплекса в пригороде лагеря Дераа.

В понедельник подразделения САА штурмовали позиции террористов в лагере беженцев, нанося значительный урон обороне противника. В результате армейцы отбили не менее 50 процентов этого лагеря и приблизились к основной линии снабжения боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шама» в район Аль-Манишья, которую необходимо перерезать.

Боевики отправляют подкрепления в Дераа

Боевики оказались не готовы к такому напору и после потерь нескольких городских кварталов, террористы из «Альвия Аль-Фуркан» (ССА) отправили подкрепление в столицу провинции Дераа. На фото показано, как грузовики перевозят САУ, артиллерийские орудия, в колонне также едут пикапы с зенитными установками. По информации САА, большие подкрепления боевиков были также переброшены из провинции Аль-Кунейтра.

Боестолкновения в Дераа продолжались с перерывами, так как Сирийская Армия не оставляла попыток выбить террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» из всех городских районов.

В четверг 1 июня войска возобновили свои наступательные операции в провинции Дераа, начав штурм позиций террористов в восточной части провинциальной столицы.

Во главе с 42-й бригадой («Силы Аль-Джиата») и 4-й танковой механизированной дивизией САА начала новый штурм лагеря в Дераа, в попытке полностью отбить этот район.

В ходе боев боевики понесли ощутимые потери, известно, что был уничтожен оператор противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), считающийся элитой среди членов НВФ.

После захвата лагеря беженцев Сирийская Арабская Армия планирует двинуться в направлении района Тарик-Аль-Сад, чтобы отрезать его и находящихся в нем террористов от Аль-Маншии.

В ходе продолжающихся уже полторы недели боев обе стороны понесли потери, но известно, что террористические группировки потеряли сотни своих членов.

Известный сирийский военкор Хоссейн Мортада опубликовал списки нескольких сотен боевиков, убитых в ходе боев за Дераа (см скрин).

Несколько группировок, входящих в «Южный фронт», опубликовали множество некрологов с фотографиями и списками убитых в боях членов бандформирований.

Так, 16 июня была опубликована картинка, представленная ниже, на ней изображены 5 высокопоставленных главарей «Южного фронта», ликвидированных авиаударми ВКС РФ и огнем Вооруженных сил САР. Еще ниже приведены фото других членов группировок, уничтоженных в боях за г. Дераа. Картинки с убитыми собраны «Русской Весной» на сайтах бандформирований.

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*запрещенная в РФ террористическая организация