Опубликовано видео подводной рыбалки Путина
06:42. 5 августа 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В интернете опубликованы видеозаписи того, как глава российского государства Владимир Путин ловит щуку в сибирском озере.
Президент России Владимир Путин с 1 по 3 августа находился в Туве, где побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озёр и даже успел заняться подводной охотой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, погоня за щукой заняла у российского лидера два часа, «но в итоге он всё-таки своего добился».
Источник: voicesevas.ru