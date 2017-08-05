Опубликовано видео подводной рыбалки Путина

В интернете опубликованы видеозаписи того, как глава российского государства Владимир Путин ловит щуку в сибирском озере.

Президент России Владимир Путин с 1 по 3 августа находился в Туве, где побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озёр и даже успел заняться подводной охотой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, погоня за щукой заняла у российского лидера два часа, «но в итоге он всё-таки своего добился».

Источник: voicesevas.ru