Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 июня 2017

СРОЧНО: Российские корабли нанесли удары ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ в Сирии

Корабли российского Военно-морского флота нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Ракетные пуски были произведены фрегатами «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и современной российской дизель-электрической подводной лодкой «Краснодар». «Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами „Адмирал Эссен“, „Адмирал Григорович“ и подводной лодкой „Краснодар“ ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет „Калибр“ по объектам террористической группировки ИГИЛ* в Сирии. Подводная лодка „Краснодар“ выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», — уточняет пресс-служба российского оборонного ведомства. В результате атак «Калибры» уничтожили пункты управления и большие склады вооружения террористов в провинции Хама, где после точного попадания ракеты взорвался арсенал ИГИЛ. Турецкое и израильское командование были своевременно проинформированы о готовящихся пусках по каналам взаимодействия, подытожили в Минобороны РФ. Читайте также: ВАЖНО: Ракета С-300 с базы ВМФ России поразила неизвестную цель у берегов Сирии, — очевидцы * Запрещенная в РФ террористическая организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Россия атаковала террористов в Сирии ракетами «Калибр» из Средиземного моря

Фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам боевиков террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России, передает RT.

Отмечается, что удары были нанесены из восточной части акватории Средиземного моря.

Корабли осуществили «пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии», отметили в оборонном ведомстве.

«Подводная лодка «Краснодар» выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в результате внезапного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов боевиков ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама.

В сообщении уточняется, что остатки боевиков уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Список требований к Катару

опубликовали список требований Саудовской Аравии и Ко к Катару.1. Разорвать отношения с Ираном.2. Закрыть военную базу Турции.3. Закрыть телеканал "Аль-Джазира".4. Выслать из страны всех членов Корпуса Стражей Исламской Революции.5. Разорвать все связи с "Хэзбаллой", структурами "Аль-Каиды" и Халифата.6. Катар должен прекратить выдавать гражданство лицам из стран разорвавших с ним дипломатические отношения.7. Катар должен выслать бывших граждан этих стран, которых обвиняют в терроризме и оппозиционной деятельности.8. Катар должен передать информацию о своей поддержке оппозиционных политиков за рубежом.9. Катар должен выплатить недовольным, существенную денежную компенсацию.10.Катар должен принять решение о выполнении этих требований в течении 10 дней.Разумеется, данные требования вступают в прямое противоречие с понятием национального суверенитета, но решение о порке Катара уже принято, поэтому мы и наблюдаем столь наглые требования от тех, кто сам мягко говоря не без греха.Катар пока думает, рассчитывая, что развертывание на территории Катара турецких войск, которые Эрдоган оперативно перебрасывал в последние недели, а также заступничество Ирана, позволят удержать Саудовскую Аравию от попыток интервенции с целью свержения правящего режима.1. Казахстан заявил, что не ведет переговоров о направлении своих войск в Сирию http://colonelcassad.livejournal.com/349 7593.html . Скорее всего перед нами повторение истории с Хамаданом, когда преждевременная утечка в СМИ затруднила использование иранской авиабазы и несколько омрачила российско-иранские отношения (впрочем не критично). В данном случае, если прогресса в этом направленни не будет, можно будет все валить на советника Эрдогана, который слил информацию об этих переговорах в СМИ.2. Касательно левого видео в фильме Стоуна про Путина http://colonelcassad.livejournal.com/349 5550.html , неназванные источники в МО РФ сообщили http://www.rbc.ru/politics/23/06/2017/59 4bc1589a7947fc3a08f886?from=newsfeed , что виновники косяка сидят в одном из управлений Главного оперативного управления Генштаба. Врядли тема наказания виновных будет широко освещаться, но можно предположить как минимум выговор с занесением, а то и понижение в звании за сей ляпсус. В сознательную диверсию не очень верю.3. Касательно споров на тему подрыва мечети Ан-Нури в Мосуле http://colonelcassad.livejournal.com/349 6323.html После появления видео https://twitter.com/CNN/status/877891478 835605504 подрыва горбатого минарета, стало понятно, что в данном случае американцы не врут, а пропаганда Халифата заливает. Взрыв очевидно носил характер "контролируемого обрушения", так что заявления пропаганды "черных" – мол, мы бы никогда,..являются банальным враньем. Это к вопросу о том, что они являются самыми верующими мусульманами из всех мусульман. Это отнюдь не помешало им уничтожить древний храм собственной же религии.4. По мутной истории http://colonelcassad.livejournal.com/349 7216.html с якобы сбитым американским дроном в районе Тартуса никаких внятных комментариев нет. Зато сегодня из Восточного Средиземноморья (из ранее обозначенного района) по целям в Восточной Хаме корабли РФ отстрелялись "Калибрами". Пуски как и ранее осуществляла подводная лодка "Краснодар" и фрегат "Адмирал Эссен", к которым присоединился фрегат "Адмирал Григорович". "Калибры" должны помочь САА, которая ведет наступление в Восточной Хаме в направлении Акербата.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

«США поддерживают ИГИЛ»: представитель армии Ирана рассказал о ситуации на Ближнем Востоке

Советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамид Реза Могадам Фар дал интервью RT. Он рассказал о недавних ракетных ударах, которые Тегеран осуществил по контролируемой ИГИЛ территории Сирии, а также ответил на обвинения со стороны США в том, что Иран якобы поддерживает терроризм. По мнению представителя ВС Ирана, это Вашингтон оказывает поддержку боевикам, и Тегеран готов опубликовать доказательства этого. Советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хамид Реза Могадам Фар ответил на звучащие со стороны Соединённых Штатов обвинения в том, что Иран якобы поддерживает терроризм. По его мнению, подобная риторика появляется регулярно — и всегда в связи с очередным поворотом внешней политики США, которая требует обоснования новых санкций, необходимых для продвижения американских интересов на Ближнем Востоке. «Международное сообщество понимает, что, хотя Вашингтон и возглавляет коалицию по борьбе с ИГИЛ* в Сирии и Ираке, на самом деле США не очень активно сражаются с террористами, особенно в Сирии, и даже поддерживают их», — добавил собеседник RT. Тегеран планирует обнародовать свидетельства того, что Соединённые Штаты оказывают поддержку ИГИЛ. По словам представителя КСИР, речь не идёт о конкретных письменных документах и тем более — подписанных договорах. Но Иран располагает информацией о конвертных локациях этой поддержки, поставках оружия, а также о логистической и медицинской помощи. Читайте также: Пустыня завалена трупами и техникой ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 1400 км² и древний город Ресафу в Ракке (ВИДЕО, КАРТА) «К тому же гораздо большее значение имеет тот факт, что само создание ИГИЛ — дело их (США. — ред.) рук. Они не могут утаить это. Но даже сегодня, когда они заявляют: „Мы совершили ошибку, создав эту организацию, и теперь хотим её уничтожить“, — они по-прежнему лгут, и в доказательство тому есть множество документов», — подчеркнул представитель КСИР. При этом, по мнению Хамида Резы Могадама Фара, Соединённые Штаты уже не в состоянии проводить политику на Ближнем Востоке самостоятельно: «Действия США отрицательно сказываются на ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Вашингтон уже не является таким важными игроком, как раньше, и больше не может влиять на политику в регионе. Американцам теперь приходится прибегать к содействию таких стран, как Саудовская Аравия, — это диктаторское государство, чья роль в поддержке терроризма известна всем на Ближнем Востоке. Теперь США могут лишь расплатиться по счетам и покинуть регион». При этом вооружение и военный потенциал Ирана позволяют с успехом достигать поставленных целей: как отмечает советник главнокомандующего КСИР, выпущенные 18 июня ракеты точно поразили позиции ИГИЛ в Сирии. Отметим, что Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение в составе ВС Ирана, которое обладает широкими военно-политическими полномочиями. В составе КСИР — сухопутные силы, авиация и флот. Ранее представители США заявляли, что военный потенциал Ирана не позволяет осуществлять подобные атаки и сообщения об испытаниях такого рода являются дезинформацией. Кроме того, Вашингтон обвинял Тегеран в спонсировании терроризма. *Запрещённая на территории России террористическая группировка

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: Боевики, загнанные в котёл в Дамаске, провели провокацию с химоружием, — разведка

Вечером 22 июня террористы исламистских группировок «Файлак ар-Рахман» и «Аль-Каиды» провели провокацию с применением отравляющих веществ в пригороде Дамаска. Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, рассказал офицер военной разведки (Мухабарат). «Сегодня вечером боевики «Файлак ар-Рахман» выпустили заявление, что в районе Джобар против них якобы было применено химическое оружие. Цель провокации — снова обвинить сирийские войска в применении отравляющих веществ, что якобы привело к жертвам среди мирных жителей», — сообщил военный. «Таким образом главари бандформирований, оказавшихся в тяжелом положении под Дамаском, надеются вызвать новую агрессию против Вооруженных сил САР со стороны США», — подчеркнул собеседник «Русской Весны». СМИ «оппозиции» уже начали разгонять эту информацию, заявляя, что позиции боевиков в Джобаре были атакованы войсками с применением хлора. Сотрудник Мухабарата также сообщил, что контрразведчики вчера перехватили СМС-сообщения боевиков-исполнителей, свидетельствующие о готовящейся провокации: А1: «Леталь (хим. оружие у боевиков) где? Сколько?»

А2: «Уже скоро, ждите по сигналу. 10 (бочек), как условились. Должно хватить».

А1: «Как хранить?»

А2: «Обычно, только не открывайте без повязок (респираторов)»

А1: «Принял, получим и начинаем по сигналу».

А2: «Да» Отметим, что НВФ «Файлак ар-Рахман» является главным союзником сирийской «Аль-Каиды». Как ранее сообщала «Русская Весна», «Джебхат ан-Нусра»* («Аль-Каида»* в Сирии) и ее союзники еще с января готовили подобную провокацию. Подробнее в материале: СРОЧНО: Боевики, попавшие в котёл в Дамаске, готовят кровавую атаку химоружием, — разведка (ВИДЕО) Напомним, что боевики готовились обстрелять позиции САА и вызвать ответный огонь, подорвав при этом емкости с хлором. После чего заранее подготовленные материалы планировалось вбросить через подконтрольные экстремистам СМИ и социальные медиа. Подчеркнём, что банды активизировали информационные вбросы о химических атаках со стороны Армии Сирии сразу после ракетного удара ВМС США по авиабазе ВВС Сирии, с которой якобы взлетели самолеты для бомбардировки химоружием поселка Хан-Шейхун в Идлибе. Так, еще в апреле СМИ «оппозиции» опубликовали ряд видеосюжетов, обвиняющих Сирийскую армию в применении боевых отравляющих веществ именно в Восточной Гуте (см. видео ниже). Но эти слабо срежиссированные ролики не были подхвачены западными СМИ, и пропаганда боевиков не достигла своих целей. Но террористы не сдаются и пробуют организовать новые провокации. Читайте также: ВАЖНО: Ракета С-300 с базы ВМФ России поразила неизвестную цель у берегов Сирии, — очевидцы *Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Продвижение иракской армии внутри Мосула



Правительственные силы, штурмующие район Старого города западного Мосула, продолжают оказывать ожесточённое сопротивление боевикам террористической группировки ДАИШ* («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ).

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

Иракский премьер Хейдар аль-Абади сегодня заявил, что в течение нескольких дней будет объявлено об освобождении Мосула

* запрещено в РФ

К оглавлению | Источник: news-front.info

Пустыня завалена трупами и техникой ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 1400 км² и древний город Ресафу в Ракке (ВИДЕО, КАРТА)

Военкоры Сирийской армии подготовили ролик, показывающий моменты операции по взятию стратегического города Ресафа и его окрестностей. Видео начинается с наступления войск по пустынной местности к югу от г. Табка и завершается водружением сирийского флага на развалинах древнеримской стены в Ресафе. Напомним, что спецназ «Тигры» при поддержке ВКС России на днях освободил ключевой город Ресафа в западной части провинции Аль-Ракка, после пяти лет террористической оккупации. С освобождением Ресафы Вооруженные силы САР вернули под свой контроль более 1400 квадратных километров и 22 населенных пункта за последние 14 дней. На десятиминутном ролике показаны яркие моменты атак и их результатов — большого количества военной техники боевиков, уничтоженной и захваченной в ходе военной операции, которая привела к освобождению древнего города. После взятия Ресафы Сирийская арабская армия переключила свое внимание на равнину Ханассер, где войска надеются обеспечить полную безопасность своей главной линии снабжения г. Алеппо. Так называемая «Дорога Жизни» Ханассер – Алеппо уже много лет подвергается регулярным нападениям со стороны отрядов боевиков, пытающихся перерезать этот стратегический путь поставок. Новые подкрепления САА прибывают в провинцию Ракка Свежие подкрепления правительственных войск продолжают прибывать в провинцию Ракка, так как САА готовится к прорыву к Дейр эз-Зору, несмотря на сопротивление как ИГИЛ*, так и возглавляемой США коалиции. Благодаря хорошо спланированным действиям «Tiger Forces» под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана, у САА теперь есть прочная линия фронта с большим количеством контрольно-пропускных пунктов и оборонительных позиций, которые в ближайшее время будут укомплектованы дополнительными правительственными силами. Кроме того, на этой неделе «Национальным силам обороны» (НСО/NDF) удалось пробиться из района Каламун в сельскую местность Ракки, одержав ряд побед. Несмотря на то, что САА по-прежнему нуждается в подкреплениях для защиты своих позиций от потенциальных атак террористов и продолжающейся курдской агрессии, правительственные войска надеются в ближайшие дни выбросить ИГИЛ с равнины Ханассер. Читайте также: Кадры боев с ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС России расчищают путь к Дейр эз-Зор (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Война в Сирии близится к развязке, а риск американо-российского конфликта повышается. The Guardian, Великобритания

Соперничество между Вашингтоном и Москвой за влияние в условиях мира увеличивает опасность более масштабной войны, которая может начаться в результате случайного инцидента.

Не в первый раз появляются пугающие предзнаменования прямой американо-российской конфронтации в Сирии, которая в наихудшем случае может перерасти в третью мировую войну. Все происходящее сегодня напоминает опосредованные конфликты между этими сверхдержавами в последние годы холодной войны, но с дополнительными элементами риска, поскольку принятые правила и формальные каналы коммуникации в значительной степени больше не действуют.

В последний раз тревожная ситуация сложилась из-за того, что вооруженные силы Соединенных Штатов сбили самолет сирийских правительственных сил, после чего Россия заявила, что в будущем она будет рассматривать любой американский самолет к западу от Евфрата в качестве потенциальной цели. Россия также сообщила о том, что она прекращает работу российско-американской «горячей линии», созданной для предотвращения инцидентов в сирийском воздушном пространстве. Соединенные Штаты заявили, что их действия были направлены на защиту оппозиционных сил, ведущих борьбу против Исламского государства (запрещенная в России организация). Россия задала вопрос: на каком основании Соединенные Штаты наносят удары по правительственным силам иностранного государства?

На следующий день Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что ее самолеты совершили опасное сближение в небе над Балтийским морем, и, по мнению американской стороны, в этом регионе были зафиксированы уже десятки подобных инцидентов. Создалось впечатление неумолимо возрастающей напряженности и увеличивающихся рисков вдоль всех разделяющих Восток и Запад границ. И при этом лишь вопросом времени становится ситуация, при которой любая ошибка может стать причиной прямого столкновения.

Однако наиболее опасным местом продолжает оставаться Сирия, что частично объясняется сложностью ситуации. Хотя частично это происходит еще и потому, что война там приближается к завершающей фазе. Президент Башар Асад, похоже, уверен в том, что он сможет восстановить свою власть над всей Сирией. Разговоры о разделе, новых границах, автономных регионах и тому подобном в значительной мере прекратились. Город Алеппо находится в правительственных руках, сражение за Ракку продолжается, а контролируемая Исламским государством территория — как в Сирии, так и в Ираке — сокращается.

Это, возможно, объясняет, почему теперь для Соединенных Штатов и России стало сложнее заявлять о том, что их главной целью в Сирии является борьба против Исламского государства, и все меньше надежд остается на то, что они смогут договориться о каком-то общем подходе. Очевидно, что конфликт в Сирии, исходя из его нынешнего состояния, имеет отношение, во-первых, к будущему этой страны и, во-вторых, к соперничеству за доминирующее влияние в регионе — это соперничество, в котором игроками являются также Турция и Иран. Может ли это быть причиной того, что Соединенные Штаты, судя по всему, стали более напористыми?

Российские цели в Сирии были ясны с самого начала ее открытого военного вмешательства, начавшегося в сентябре 2015 года (даже если Вашингтон и некоторые его союзники отказывались их видеть). Верно то, что, будучи давнишним союзником Сирии, Россия испытывает определенную лояльность по отношению к Асаду. Верно и то, что она рассматривает Сирию как то место, где она может восстановить часть влияния, которым обладал на Ближнем Востоке Советский Союз. Однако подобные соображения всегда являются второстепенными в сравнении с решимостью России сохранить Сирию как единое государство. Для Москвы Ирак и Ливия являются примерами того, чего Сирия при соответствующей поддержке должна избежать. Российская лояльность Асаду была обеспечена, поскольку он был единственным человеком, способным сохранить единство Сирии. Если бы возникла какая-нибудь оппозиция, Россия вполне могла бы бросить его на произвол судьбы. Однако оппозиция никогда не была достаточно единой для того, чтобы представлять собой заслуживающую доверие альтернативу — даже при той помощи, которую она получала от Соединенных Штатов и других стран. Москва оказывает давление на Асада, пытаясь заставить его согласиться с проведением выборов, а также с некоторой формой разделения власти, однако сначала должен закончиться военный конфликт. Приоритетом Москвы остается единство и управляемость Сирии.

В отличие от этого, позиция Соединенных Штатов выглядит, вежливо говоря, непоследовательной. Когда президентом был Барак Обама, Соединенные Штаты поддерживали разнообразные оппозиционные группировки и настаивали — хотя Джон Керри, бывший в то время госсекретарем, демонстрировал определенную гибкость — на том, что уход Асада должен быть предварительным условием любого урегулирования. Многие полагали, что приход к власти Дональда Трампа может означать резкое изменение политики в отношении Сирии. С одной стороны, его надежды на улучшения отношений с Россией предполагали возможность согласованного урегулирования. С другой стороны, Трамп обещал, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в иностранные войны, и, кроме того, складывалось впечатление, что он не считает Сирию зоной жизненно важных интересов Соединенных Штатов. Казалось, что Соединенные Штаты будут пассивно наблюдать за тем, как Асад воспользуется своей победой в Алеппо и поспешит установить контроль над остальной частью страны. Однако, на самом деле, никакого изменения политики Соединенных Штатов не произошло. Сближение с Москвой так и не началось из-за возникшей в Вашингтоне антироссийской шумихи. Трамп решил — или его убедили это сделать — ввести в действие предложенную Обамой, а не им самим «красную линию», а затем отдал приказ о нанесении бомбового удара по аэродрому сирийского правительства в ответ на предоставленные доказательства о проведении химической атаки против гражданского населения. Соединенные Штаты продолжают поддерживать повстанческие группировки до такой степени, что американские военные в конце прошлой недели даже сбили сирийский самолет. Как минимум, речь в данном случае идет о неоднозначных посланиях.

Одним из объяснений может служить общий беспорядок в администрации США, где многие позиции продолжают оставаться незаполненными, а враждебность в отношении Трампа не снижается. Другой причиной может быть ощущение — как в Вашингтоне, так и в Москве — того, что конец, действительно, близок, а также того, что Россия сохранит или усилит свое влияние, тогда как Соединенным Штатам нужно обозначить свои намерения. Еще одним объяснением может быть глубокая — и опасная — враждебность Трампа в отношении Ирана.

Ничто из перечисленного особо не утешает. Некоторым облегчением может служить то, что последовательность России легко считывается. Но если речь идет о начале завершающей фазы, то это может стать самым опасным периодом, поскольку американо-российское соперничество за влияние в условиях мира повышает риск случайной войны.

Мэри Дежевски, The Guardian, Великобритания

Перевод ИноСМИ

К оглавлению | Источник: news-front.info