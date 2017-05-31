Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 мая 2017

При подготовке предыдущего материала упустил несколько моментов, которые могут дополнить представление в части возможных причин появления террористов в филиппиниской провинции Минданао и её пересечения с проектом «сомалийские пираты».

Проект «сомалийские пираты» осветил и бывший глава интернет-издания «Морской бюллетень – Совфрахт» Войтенко Михаил 24 ноября 2011 в материале «Зачем России помогать Англии и пиратам?». Оригинал статьи на сайте не доступен http://www.sovfracht.info/?PageID=3687, поэтому процитирую по перепечатке

http://moryakukrainy.livejournal.com/270641.html

Сомалийское пиратство – мошенничество всемирного масштаба… Dec. 14th, 2011 «…Сомалийское пиратство на слуху у всех. Все думают, что уж с чем-чем, а с пиратством все понятно – есть злобные сомалийские пираты, есть те, кто с ними борется, и есть те, кто от них страдает. Между тем, все обстоит несколько не так просто, или вернее, совсем не так. Сомалийское пиратство превратилось в очередную фальшивку, в очередное мошенничество всемирного масштаба. Прежде, чем перейти к деталям, позволю себе некоторые общие рассуждения. Любая проблема, будь она чьей-то частной или общемировой, имеет два конца. На одном конце те, для кого проблема является вопросом, требующим какого-то решения, помехой или угрозой, от которой надо избавиться. На другом конце те, для кого проблема является бизнесом. Они могут эту проблему решить, но не бесплатно, а за вознаграждение. Простейший пример – частная охрана объектов или персон от криминальных посягательств. И вот с некоторых пор человечество стало с удивительной регулярностью сталкиваться с проблемами, о которых раньше никто не задумывался и не подозревал, что они вообще существуют. То это серии странных эпидемий, на поверку таковыми не являвшимися, то угроза потепления, над которой уже в голос смеются ученые, то курение, то бесконечный список проблем третьего мира. В мире появилась целая прослойка людей, которые научились наживаться на борьбе с такого рода проблемами, или вернее будет сказать, на раздувании из ничего проблемы, и затем поддержании ее на уровне, достаточном для обеспечения финансирования борцов. Для меня сомалийское пиратство стало наглядным пособием, действующей моделью такого рода международных афер. Сомалийское пиратство в таком виде, в каком мы его знаем, появилось в 2004 году, именно тогда они захватили первые океанские торговые суда с целью получения за них выкупа. За 2005-06 года сомалийские пираты захватили не менее 11 судов. В 2007-м году сомалийские пираты захватили не менее 11 судов. В 2008 году пираты захватили не менее 33 судов, при среднем размере выкупов около 2 миллионов долларов. 2009 год – захвачено 24 судна, выкуплено 31 судно, средний размер выкупов 2.4 миллиона долларов. 2010 – захвачено 31 судно, выкуплено 17 судов, средний размер выкупов 5.5 миллиона долларов, при этом следует отметить такой парадокс – начиная со второй половины 2010 года, о среднем размере выкупов мы знаем только со слов пиратов. 2011 год – захвачено (по состоянию на конец ноября) 15 судов, выкуплено 25 судов. Исключительно со слов пиратов следует, что средний размер выкупов составляет в текущем году 5.5 миллиона долларов. К 2010 году механизм борьбы с пиратами окончательно сложился, система выкачивания денег из судоходства и мирового сообщества заработала в полную силу. Определились два центра сомалийского пиратства, один непосредственно в Сомали, другой в Лондоне. Многие наивно полагают, что слова из песни «Правь, Британия, морями», это что-то из далекого прошлого. Британия между тем, как правила торговым мореплаванием, так и правит. Англия была и остается финансовым, страховым и юридическим центром судоходства. В Лондоне располагаются не только главные финансовые, юридические и страховые институты судоходства, но и все главные международные морские организации, начиная с IMO (Международная морская организация, входящая в ООН). Первыми огромные потенциальные возможности пиратства в плане получения прибыли оценили именно лондонские страховщики. Уже в 2008 году они объявили почти всю северную часть Индийского океана зоной военного риска, что резко повысило стоимость страхования.Казалось бы, это дело судовладельца, как ему страховаться, но на самом деле это совершенно не так. Без некоторых видов страхования судно просто-напросто не пустят в большинство портов мира, и если владелец откажется платить завышенную стоимость страховки из-за «военного риска», он лишится всех остальных видов страхования. Тут хитрость не в повышенной стоимости, а в сути «военного риска». Страхование от этого риска не покрывает убытки в случае захвата судна пиратами, это страхование повреждений или гибели судна в результате военных действий, а их-то как раз в зоне действий сомалийских пиратов и нет. Анекдот в том, что если пираты вдруг возьмут, и потопят судно, то страховку владелец не получит, потому что военный риск подразумевает типы применявшегося оружия – мины, торпеды, снаряды, ракеты. Автоматы АК и гранатометы в этот список не входят. За что берут деньги страховщики, непонятно. Это вымогательство на уровне, который и не снился пиратам. Немного цифр – за последние 4 года пираты в среднем получали выкупов на сумму 70 миллионов долларов ежегодно. Не менее половины следующих опасными водами судов вынуждены платить завышенную стоимость страхования Лондону, в среднем не менее 8 тысяч долларов с судна. Это около 100 судов в сутки. Итого в сутки Лондон получает, ничем в отличие от пиратов не рискуя, 800 тысяч долларов прибыли, ничего при том не делая, лишь объявив опасные воды «зоной военного риска». В год Лондон имеет не менее 300 миллионов долларов чистой прибыли только на завышенной стоимости страхования. Но ведь это далеко не все! Лондонские юристы и страховщики полностью монополизировали два очень прибыльных рынка, рынок переговорщиков (тех, кто ведет с пиратами переговоры о выкупе судов) и рынок перевозчиков выкупа, огромных сумм наличности. В среднем расходы на переговорщиков и доставку выкупа по каждому захваченному судну составляют не менее 1.5 миллиона долларов. То есть, только в текущем году Лондон уже получил не менее 37.5 миллиона долларов. И наконец, начал в полную мощь работать еще один рынок (подробно о нем ниже, ибо именно он главный стержень данной статьи), рынок вооруженной частной охраны. В настоящее время не менее трети всех идущих опасными от пиратов водами судов имеют на борту охрану. Средняя стоимость проводки 60 тысяч долларов. В сутки рынок частной вооруженной охраны зарабатывает к настоящему времени, таким образом, около 3 миллионов долларов. По состоянию на начало ноября текущего года 52% рынка контролируется британскими частными охранными агентствами. Эти агентства очень быстро объединились в ассоциацию SAMI – The Security Association for the Maritime Industry, Ассоциация охранных агентств морского транспорта. Руководство SAMI уже заявило, что через пару лет на рынке останется, вместо нынешних десятков, если не сотен, компаний, лишь 7-8. Угадайте, чьи именно компании останутся на рынке. К словам руководства SAMI следует относиться очень серьезно, так как именно оно в настоящее время, совместно с ведущими международными морскими организациями, вездесущими страховщиками и юристами ООН, разрабатывает правила и требования, которые будут определять работу охранных агентств. Странным образом, новые правила и требования очень выгодны для лондонских страховщиков и английских охранных агентств, но почти непреодолимы для агентств других стран. Или удивляться тут нечему? Давайте подсчитаем, что у нас получается. Пираты имеют в год в среднем 70 миллионов долларов выкупов. Страховщики имеют в год не менее 300 миллионов. Посредники не менее 40 миллионов. Потенциально рынок частной охраны оценивается где-то в 2 миллиарда долларов в год, из них не меньше половины уже уходит в Лондон. Итого в год Лондон имеет с сомалийского пиратства не менее миллиарда доходов, ничего при этом не тратя и ничем не рискуя. Все борцы с пиратством повторяю, сидят в Лондоне. Убытки от сомалийского пиратства для мирового судоходства и мировой экономики минимальны, какая-то там «угроза» мировой экономике это миф, раздутый борцами. В числе борцов все без исключения международные морские организации, морские профсоюзы (в том числе российский РПСМ), ООН, Интерпол и огромное количество политиков и ВМС разных стран. Каков риск попасться в плен к пиратам? Даже во времена их полнейшей безнаказанности (имеется в виду не отсутствие/присутствие военных в регионе, они пиратам особо никогда не мешали, а отсутствие вооруженной охраны на борту) пираты захватывали в год максимум 33 судна, при том, что в сутки опасными водами проходит около 200 судов. Велик ли риск, считайте сами. Пираты не могут захватывать в год более 3-4 десятков океанских торговых судов, даже если им совершенно не мешать, в основе этого ограничения физические причины невозможности удерживать в плену одновременно более 20-25 судов при длительных сроках переговоров и доставки выкупа, в настоящее время более полугода. ООН между тем, вцепилась в пиратство мертвой хваткой, требуя (и получая десятки миллионов долларов ежегодно) денег на борьбу с пиратами – то есть, на их уголовное преследование, на создание трибуналов и строительство тюрем. Понять утопичность, ложность этой затеи очень просто, достаточно вспомнить движение «зеленых» времен Гражданской войны и анархии в России, во многом ставшее бандитским, и поголовную амнистию этих бандитов, поголовную потому, что их было слишком много. В Сомали то же самое, и большинство пиратов, это не террористы, не закоренелые преступники, а обычные обыватели, нашедшие способ прокормить себя и семью. Цифры из одного из исследований (Geopolicity Consultancy) – пират имеет в среднем в год 60-70 тысяч долларов, обычный сомалиец около 500 долларов. Если пират задерживается военными, то он этому радуется немногим меньше, чем получению выкупа, особенно если повезло попасться военным стран Запада. Тюрьма для пиратов по сравнению с обычной жизнью сомалийцев, это почти рай. Впервые он знает, что гарантировано будет сытым и живым сегодня, завтра и далее, насколько повезет сидеть в тюрьме. Бороться с сомалийскими пиратами посредством их уголовного преследования, это значит иметь перед собой цель посадить в тюрьмы не менее трети взрослого мужского населения Сомали. ООН ничего против не имеет. Уже имеется план строительства новых тюрем и создания мест судебного исполнения сроком до 2015 года и далее (см. данные Фонда Oceans beyond Piracy). Чем задача более безнадежна и бессмысленна, тем охотнее берется за нее ООН (при условии, конечно, что на нее выделяются деньги), которую недаром многие называют самой успешной ОПГ в истории человечества. У политиков и военных свой интерес, о котором надо рассказывать отдельно и подробно. Вкратце – их интерес, это круглогодичные маневры и присутствие в районе Персидского залива. Ну, а у судоходства свой интерес, очень простой и понятный, он называется – безопасность, защита от пиратства. Судоходству все равно, будут сажать пиратов или нет, судоходству нужна не борьба с пиратами, а защита от них. Борцы с пиратством подменили понятия, и вместо защиты судоходства от пиратства объявили главной задачей борьбу с пиратством. Вот почему годы активной борьбы с пиратством стали и рекордными по количеству захваченных судов, так как мировое сообщество, направляемое ООН и международными морскими организациями, не защищало судоходство, а боролось с пиратами…»

Правда репутация самого Войтенко оказалась подмоченной и он был вынужден покинуть Россию, но, тем не менее, его точка зрения заслуживает внимания. Он отслеживал в т.ч. ситуацию с сухогрузом Lehmann Timber, который ходил под германским флагом и был захвачен сомалийскими пиратами в Аденском заливе 28 мая 2008 года. Вройтенко также был официальным представителем судовладельца сухогруза «Фаина» захваченного сомалийскими пиратами 25 сентября 2008.

http://www.baltinfo.ru/2009/02/10/n75434

Захват «Фаины» не был случайным – эксперт 10 февраля 2009 Украина. Захват сухогруза «Фаина» был не случайным, и судно было выбрано целенаправленно. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом Балтийского информационного агентства (БИА) во вторник, 10 февраля, официальный представитель судовладельца Михаил Войтенко. Он отметил, что сухогруз двигался в водах на безопасном расстоянии от берегов Сомали, где вообще не зафиксированы случаи нападения пиратов. Вероятней всего, отмечает эксперт, «Фаина» была захвачена «по наводке»… …Основной причиной захвата «Фаины», считает эксперт, стал ее груз, оцениваемый в 120 миллионов долларов. «Если судно было бы загружено тракторами, сеялками, подержанными автобусами для развозки школьников, то эта история бы завершилась намного раньше. Оружие и военная техника стали стратегическим фактором для всего региона Восточной Африки», – отметил он. Ряд группировок предлагали пиратам за сумму, доходившую до 20 миллионов долларов, выкупить груз. Однако этот план был нарушен американской блокадой, не позволившей выгрузить оружие на побережье Сомали. В результате пиратам пришлось продолжить переговоры о выкупе с украинской стороной Отметим, выкуп за захваченное сомалийскими пиратами судно «Фаина» был доставлен на борт в среду, 4 февраля, и составил, согласно информации ряда источников, 3,2 миллионов долларов. Напомним, принадлежащий украинскому судовладельцу сухогруз «Фаина» с тридцатью танками Т-72 на борту был захвачен сомалийскими пиратами 25 сентября. В состав экипажа захваченного судна входят один гражданин Латвии, трое россиян-петербуржцев и 17 граждан Украины. Капитан судна – гражданин России Владимир Колобков – скончался от гипертонического криза, переговоры о выдаче тела не увенчались успехом…»

Также в своих аналитических материалах Михаил Войтенко обратил внимание на роль мировых СМИ в «создании рынка» для проекта «сомалийские пираты» и провел параллели с аналогичными историями в виде «птичьих», «свиных» и иных видов гриппа, лихорадки «эбола» и иного вида «мировых кошмаров» для обывателя, под предлогом которых можно было открывать незапланированное финансирование проектов «борьбы против…»

http://www.odin.tc/files/2011-Report.pdf

2011 год – ключевой момент в истории сомалийского пиратства IV. Media … Средства массовой информации в целом, и в особенности крупные информационные агентства, играют очень большую и негативную роль в воздействии фактора «сомалийского пиратства» на мировое торговое судоходство. Специализированные СМИ, пишущие на морскую тематику выглядят не лучше. Говоря о ключевых СМИ, таких как CNN, BBC, NYT(NewYorkTimes), Reuters, AP(AssociatedPress) и т.п., создается впечатление, что они создают виртуальный мир только в черно-белых тонах, они не хотят видеть другие цвета или хотя бы оттенки черного и белого. Что касается пиратства, то это означает, что ключевые СМИ взяли за основу картину состоящую только из двух участников, хорошие парни с одной стороны, плохие парни – с другой. Хорошие парни – это те, кто борется с пиратством, плохие парни – это пираты «и их сторонники и боссы», хотя ни одно из СМИ пока не смогло представить ни одного из пиратских боссов. Публикации в средствах массовой информации либо кормят нас таблоидными историями о самых захватывающих делах по угону и зверствах пиратов, либо тщательно доводят до общественности все, что говорится в очередном выпущеном официальном заявлении. СМИ не сомневаются в хороших парнях, они хороши, потому что за это им платят. Если г-н Митропулос является главой IMO(IMO- InternationalMaritimeOrganizations(andpersonally, Mr. EfthimiosE. Mitropoulos, secretarygeneral)), то он прав, как предполагют СМИ, априори. Если г-н Мукундан является главой IMB(IMB- InternationalMaritimeBureau(andpersonally, Mr. PottengalMukundan, theHeadofBuerau)), он не может лгать или фальсифицировать, только потому, что этого не может быть никогда. Никакие СМИ никогда не пытались анализировать и анализировать ситуацию и ее «развитие в чем-либо, напоминающем критические перспективы». Одним из двух наиболее негативных последствий такого отношения является увеличение спроса на выкуп. Пираты и общественность были убеждены, что вся та информация, когда пираты требовали многомиллионные выкупы, являются правдой и не могущими быть ни чем, кроме правды. Еще один – односторонний взгляд на способы борьбы с угрозой пиратства – с пиратами нужно бороться, говорят чиновники, а затем эту идею подхватывают СМИ, и общественность считает, что это правда, хотя на самом деле ничто не может быть более ложным. Дилемма борьбы с пиратами или защита от них вообще не рассматривалась, средства массовой информации снова воспринимали, как должное официальную позицию…»

odin.tc_ Михаил Войтенко – 2011 год – ключевой момент в истории сомалийского пиратства_ разделение ДОХОДОВ от сомалийского пиратства

odin.tc_ Михаил Войтенко – 2011 год – ключевой момент в истории сомалийского пиратства_ разделение ДОХОДОВ от сомалийского пиратства (ЧВК, страховщики, пираты)

Войтенко прав, обращая внимание на одностороннее освещение всей ситуации и в нагнетании истерии со стороны «ключевых мировых СМИ». Но он не обратил внимание на интересную схему региона действий сомалийских пиратов, которую приводит в материале birdinflight.com «Куда уплыли сомалийские пираты»

Места нападений сомалийских пиратов в 2005–2010 годах. Карта- Planemad поданнымNGA — Maritime Safety Information_ Somalia_01

А интересна карта тем, что если внимательно присмотреться к зонам наибольшей активности пиратов, то математика подсказывает, что образована она явно некими техническими параметрами и, скорее всего дальностью действия средств обеспечения (лодок пиратов, кораблей или летательных аппаратов). При этом, на роль центра, если поставить ножку циркуля и постараться прочертить зону активности, претендует не столько самопровозглашенная сомалийская провинция Пунтленд, сколько Джибути где расположена крупнейшая военная база США в Африке Camp Lemonnier, а также военные базы её сателлитов – Франции, Италии, Японии, а также военные контингенты Германии и Испании. США контролируют международный аэропорт Джибути, где взлет и посадку боевых самолетов регулируют американские и французские авиадиспетчеры, а также совместно с Францией имеют специализированные причалы для ВМС в порту Джибути.

https://www.kommersant.ru/doc/3217935

Страна пяти баз Корреспондент “Ъ” побывал в единственном месте, где соседствуют военные США и КНР и могли появиться российские 13.02.2017 …Смена власти в США делает американо-китайское противостояние главным фактором мировой политики. Корреспондент “Ъ” МАКСИМ ЮСИН побывал в Джибути — африканской стране, где американские и китайские военные стоят лицом к лицу. Это государство, расположенное на стратегическом пересечении важнейших торговых путей,— единственное место в мире, где не только соседствуют базы Китая и США, но и присутствуют военные контингенты еще пяти стран. Среди них могла быть и Россия, но переговоры о строительстве в Джибути ее военной базы, начатые в 2012-2013 годах, успехом не увенчались… …В стране, население которой не дотягивает до миллиона человек, сегодня дислоцировано примерно 10 тыс. иностранных военных. Один только перечень зарубежных баз и “объектов тылового обеспечения” (по сути, те же базы) поражает воображение. Единственная в Африке постоянная база США (Camp Lemonnier), на которой единовременно находятся от 4 тыс. до 5 тыс. военнослужащих. Несколько французских военных объектов — наследие колониального периода (до 1977 года Джибути принадлежало Франции и называлось Французской Территорией Афаров и Исса). Единственный за пределами страны китайский военный объект, который официально называется “база материально-технического обеспечения”, но на котором тем не менее размещен вполне реальный контингент — 800 человек, а в перспективе предполагается расширить его до 2 тыс. Где китайцы, там и их геополитические оппоненты в Азии — японцы. Открытая в 2011 году японская военная база примыкает к огромной американской и хорошо видна с дороги, ведущей в международный аэропорт столицы. Высокий забор с колючей проволокой, смотровые вышки, часовые, японские военные патрули, которые периодически можно увидеть в городе,— африканская реальность явно вступает в противоречие с “пацифистскими” статьями японской конституции. В Африке Япония выглядит как полноценная военная держава с глобальными амбициями. Опыт Джибути, где японцы создали свою первую базу за рубежом, показывает, что жизнь заставляет постепенно пересматривать послевоенные принципы. А как тут не пересмотреть, когда в “битве за Африку” есть риск безнадежно отстать от китайских конкурентов? Помимо этого в Джибути есть единственная итальянская военная база за рубежом — карабинеров регулярно можно встретить в супермаркетах, ресторанах и ночных клубах столицы (в последние они, впрочем, приезжают не в военной форме, а в штатском). На одной из французских баз размещены также испанский и немецкий контингенты. А в скором времени в стране могут появиться и саудовские военные. Эр-Рияд и Джибути подписали соглашение о создании саудовской военной базы, однако к его реализации пока не приступили: королевство увязло в йеменском конфликте, и ему сейчас не до экспансии в Африку… …Китайский плацдарм Тем более что экспансию эту, прежде всего экономическую, уже давно и успешно осуществляют конкуренты — и в первую очередь китайцы. Для Пекина Джибути своего рода плацдарм на Черном континенте. С властями страны подписаны соглашения об инвестиции в инфраструктурные проекты $14 млрд за два года — фантастическая сумма для крошечного государства. Впрочем, масштабы китайской деловой активности таковы, что после короткой экскурсии по “ударным африканским стройкам” эти цифры перестают казаться фантастикой. Китайцы строят сразу несколько портов — один “многофункциональный” (на берегу уже стоят 14 огромных красных кранов в ожидании первых судов), второй будет специально приспособлен для экспорта соли с озера Ассаль, третий — для вывоза крупного рогатого скота из стран Восточной Африки в монархии Персидского залива (в основном верблюдов, а также овец для жертвоприношения в дни мусульманских праздников). Как Китай решил создать в Джибути свою первую зарубежную военную базу В районе “многофункционального порта” в Дорале строится целый город, там будет даже пятизвездный отель — уже возведенный, но еще не открытый “Хилтон”. Также в планах строительство сразу двух международных аэропортов: один, в 25 км от столицы, будет рассчитан на полтора миллиона пассажиров в год, второй (по другом берегу залива Таджура) — почти на 800 тыс. пассажиров. Для сравнения: единственный ныне действующий международный аэропорт Ambouli обслуживает лишь 250 тыс. человек в год. Еще более впечатляющим китайским проектом стала современная железная дорога, построенная в рекордные сроки — всего за два года. За это время были проложены 700 км путей, соединившие Джибути со столицей Эфиопии Аддис-Абебой… Американское давление Именно этот аргумент (гарантии неприкосновенности инвестиций Китая в экономику Джибути), кстати, и использовали в 2015 году власти Джибути, когда им потребовалось отразить массированное дипломатическое наступление, предпринятое Соединенными Штатами. Целью Вашингтона было не допустить появления в стране китайской военной базы. Чтобы этого добиться, в феврале 2015 года в Джибути нанес визит госсекретарь США Джон Керри. Президент Исмаил Омар Гелле вежливо выслушал американского гостя, но своего решения не изменил — китайцы продолжили беспрепятственно строить базу. Как сообщил “Ъ” джибутийский дипломатический источник, одним из доводов президента в беседе с госсекретарем было то, что китайская база ни в коей степени не составит конкуренции американской. Она создается с конкретной целью — защитить инвестиции Пекина в экономику Джибути, а вовсе не для проведения каких-либо операций на континенте. Едва ли американцы остались удовлетворены таким объяснением, но поделать ничего не могли — рычагов давления на Джибути в этом вопросе у них не оказалось… …У баз США и Китая разное предназначение. Китайцы защищают свои бизнес-интересы и борются с сомалийскими пиратами, которые угрожают торговым путям, жизненно важным для Пекина. Тогда как американцы используют базу в Джибути для нанесения ударов по радикальным исламистским группировкам во всем регионе — от Йемена до Сомали”. По данным информированных источников “Ъ” в Джибути, на базе Camp Lemonnier дислоцированы 20 американских беспилотников. Именно они осуществляют рейды против исламских радикалов в Йемене и Сомали. База в Джибути используется также для транзита американских спецподразделений, которые участвуют в неафишируемых операциях во многих странах Африки. Для их переброски применяют, как правило, конвертопланы V-22 Osprey (смесь самолета и вертолета), развивающие скорость до 600 км/ч и имеющие радиус действия более 700 км… …Москва рассчитывала получить доступ не только к взлетно-посадочной полосе, но и к пирсу, чтобы построить военно-морскую базу или хотя бы ее прообраз (на этапе рассмотрения возможности создание российской военной базы в Джибути). Но участок около международного аэропорта такой возможности не предоставлял. Был и еще один минус — взлет и посадку боевых самолетов в этом месте регулируют американские и французские авиадиспетчеры. В случае крупного международного кризиса это гипотетически могло создать проблемы для российского контингента… …ежегодные отчисления в бюджет Джибути за использование базы на ее территории (для сведения: американцы платят $70 млн, а с учетом обязательства закупать местные продукты — фактически $100 млн, французы и китайцы — по $30 млн, саудовцы вообще заплатили за три года вперед, хотя строительство базы еще не началось)…

Китайцы, ощутив на себе в 2008-2010 годах в полной мере удар проекта «сомалийские пираты» столкнулись с новой технологией, которые американские вооруженные силы реализуют в мире для удержания позиций своих компаний на рынке.

«Кризис-менеджмент» = «информационно-психологическая операция»?

Большинство трактует понятие «Кризис-менеджмент», как тактику выхода предприятия из кризиса, в то время как смысл Crisis management – это современная технология ведения конкурентной борьбы не силовыми, а разрешенными законами методами для создания переломной ситуации, удержания контроля над ней и, в конечном итоге, – получение прибыли. Фактически «…конкурент начинает борьбу за свою долю рынка, используя для этих целей не улучшение своего товара или услуг, а скрытую деятельность, направленную на то, чтобы выставить своего конкурента в самом неприглядном и непрезентабельном для клиентов виде. …» («Кризис-менеджмент» http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D… ).

Такого рода тактика обычно используется при рейдерских захватах коммерческой собственности, как например, агрессивное поглощение со стороны Microsoft компании «NOKIA», «дизельный скандал» устроенный американцами против группы компаний «Volkswagen», а также попытка агрессивного поглощения компании «Мечел» (Россия) в 2013 и 2015 годах (В Москве компанию Брокеркредитсервис обыскали по делу о манипулировании акциями Мечела. NEWSru.com_ http://www.newsru.com/russia/10mar2016/skbks.html) и т.д.

Незаметно на мировой арене появилась и начала реализовываться новая концепция войн, именуемых гибридными или нетрадиционными военными действиями и, используемые в их рамках методы информационно-психологического противоборства, которые пришли на смену классическим военным интервенциям. Впервые обновленная концепция психологических операций была использована в рамках операции «Правое дело» (1989) за удержание контроля над Панамским каналом. Не менее хорошо известна операция «Аякс» (Иран, 1952) по свержению правительства Мосаддыка которую проводилагент ЦРУ Кермит Рузвельт (внук Теодора) через подкуп членов меджлиса, издателей, редакторов и видных журналистов. Накануне путча на содержании ЦРУ находилось более 80% столичных газет и журналов. От имени официальной власти («операция под фальшивым флагом») были организованы провокации с жертвами, а газеты и мировое сообщество тут же обвинили во всем Моссадыка. Финансово мотивированные военные организовали переворот.

Сейчас транснациональные компании превратились в настоящих пиратов, приватизировавших спецслужбы своих стран. Если учесть, что мощь частных военных компаний и частных разведывательных компаний зачастую превосходит возможности армий многих развитых стран, то такие конкурентные преимущества позволяют ставить под контроль богатые ресурсы слабых стран.

http://www.golos-ameriki.ru/a/cn-mattis-djibouti/3822074.html

Джим Мэттис посетил единственную военную базу США в Африке 23 Апрель, 2017 Американские войска используют базу в Джибути для антитеррористических операций на территории Сомали «…Министр обороны США Джим Мэттис находится с визитом в Джибути – маленьком государстве на востоке Африки, где расположена единственная американская военная база на этом континенте. Глава Пентагона назвал Джибути «важным географическим перепутьем»… …По словам официальных лиц, Кэмп-Лемонье является одним из самых стратегически важных районов для США в связи с географическим положением базы. Как отмечают официальные лица, эта база имеет огромное значение для американских военных учений и операций на континенте, а силы специального назначения США используют ее для проведения антитеррористических операций против группировки «Аш-Шабаб» в Сомали. Визит Мэттиса в Джибути проходит менее чем через месяц после того, как Белый дом одобрил предложение Пентагона разрешить главе Африканского командования ВС США проводить наступательные боевые действия против боевиков «Аш-Шабаб» в Сомали, оказывая поддержку партнерам… …Новая директива открывает возможности для увеличения присутствия США на местах и предоставляет более широкую свободу действий для нанесения американских ударов по группировке боевиков. Ранее США наносили удары по «Аш-Шабаб» в рамках «самооборонительных» операций, которые, по заявлениям военных, были направлены на защиту американских советников, работающих на местах вместе с сомалийскими войсками и Миссией Африканского союза в Сомали…»

Возможно, что после выявления истинных игроков проекта «сомалийские пираты» его участникам был нанесен существенный ущерб, сделавший невыгодным дальнейшее продолжение участие одной из сторон. И наиболее вероятными кандидатами на эту позицию, являются именно сомалийцы, которым офицеры-вербовщики предлагали быстрый способ разбогатеть, давая наводки на нужные цели и организовав каналы для переговоров о выкупе и получению денег. В стране, где уже 30 лет идет непрерывная война, а годовой доход тех, кому посчастливилось найти работу, составляет $300 в год, найти таких было несложно, особенно если пообещать «надежную крышу» по разрешению любых конфликтов с вооруженными силами США. Последние же, судя по всему, просто имитировали военную активность по борьбе с пиратством в Баб-эль-Мандебском проливе, что разделяет Африку и Аравийский полуостров у входа в Красное море, также как это они делали, борясь с ИГИЛ* в Ираке и Сирии.Весь этот «договорянк» действовал до тех пока «не пришел лесник и всех не разогнал». На роль «лесника» претендуют вооруженные силы России, Индии и Китая, которые провели ряд жестких операций против пиратов, продемонстрировавших, что «американская крыша» не способна решать проблемы вожелавших легких денег. Похоже, что сомалийские рыбаки быстро оценили риски и, не смотря на уговоры и посулы, не захотели дальше принимать участие в проекте. Скорее всего, именно поэтому активность пиратов и их информационного сопровождения была резко свернута после 2011 года. Да и Китай принял радикальное решение о необходимости строительства военной базы в Джибути под гарантии инвестиций в страну. Лучше, когда ССО ВС США, исповедующие новую концепцию нетрадиционного ведения военных действий (террорестических действий) будут под постоянным и неусыпным контролем китайских военных. Деньги любят счет и контроль, особенно когда через узкое бутылочное горлышко Баб-эль-Мандебского пролива ежедневно проходит 3,8 млн. баррелей сырой нефти, что составляет примерно 20% мировой торговли и половину китайского импорта нефти. Джибути также обеспечивает выход к морю для торговых операций соседней Эфиопии и некоторых других стран Африки, в которые Китай инвестировал более $40 млрд.

https://www.gazeta.ru/army/2016/08/23/10154855.shtml

Китайцы высаживаются в Африке Китай построит в Джибути первую зарубежную военно-морскую базу 23.08.2016 «…КНР начала строительство первой военно-морской базы за рубежом — в Восточной Африке. Это более чем наглядно демонстрирует растущие геополитические амбиции Пекина. Китай твердо намерен стать глобальной океанской державой и при необходимости военным путем защищать свои постоянно расширяющиеся интересы в мире. «Газета.Ru» проанализировала, как идет ход ударной китайской стройки в Джибути. Первые китайские рекогносцировочные группы были замечены наблюдателями в Джибути в феврале этого года. КНР уже тогда столбила участок для своей будущей военно-морской базы (ВМБ), причем всего лишь в десятке километров от самой большой военной базы США в Африке — «Кэмп Лемонье». Китайские военные корабли перед этим не раз посещали Джибути — небольшую страну в Восточной Африке. Иногда они пополняли запасы материальных средств во время своих антипиратских рейдов в водах, омывающих Сомали. Однако на этот раз, похоже, китайские военнослужащие появились в Джибути, чтобы остаться навсегда. На участке в 40 гектаров Пекин приступил к строительству своего первого зарубежного военного форпоста. По меньшей мере это исторический шаг, который знаменует очередной этап эволюции КНР в державу мирового уровня, пишет The Wall Street Journal… …Бывшая французская колония Джибути занимает исключительно выгодное географическое положение. Баб-эль-Мандебский пролив разделяет здесь Африку и Аравийский полуостров у входа в Красное море. В этом месте он шириной всего лишь 20 миль. Через пролив ежедневно проходит 3,8 млн баррелей сырой нефти. Примерно 20% мировой торговли и половина китайского импорта нефти проходит через соседний Аденский залив. Джибути также обеспечивает выход к морю для торговых операций соседней Эфиопии и некоторых других стран Африки. По этим причинам африканская страна площадью всего 23 тыс. кв. км и с населением 900 тыс. человек за полтора десятилетия превратилась из никому не известного участка пустынной земли в место пересечения интересов сильнейших государств мира. Китай имеет в этом регионе значительные экономические интересы. По данным Американского института предпринимательства, фактические и уже анонсированные китайские инвестиции (в основном в добычу нефти и газа) составляют в Южном Судане $2,6 млрд, $16 млрд — в Ираке и $26 млрд — в Саудовской Аравии. Что касается совокупных инвестиций КНР в африканские государства, то они достигают $40 млрд. Пекину, который направляет в Африку финансовые потоки в обмен на доступ к природным ресурсам, нужен порт для отправки сырья в Азию. Джибути идеально подходит на эту роль. В настоящее время КНР вкладывается в модернизацию инфраструктуры в Джибути. Пекин финансирует модернизацию железной дороги в республике, расширяет порт в столице, прокладывает трубопроводы для доставки воды и топлива, строит дороги и завод для получения сжиженного природного газа, инвестирует в проекты по возведению двух новых аэропортов и нескольких правительственных зданий. Военная база — дополнительная страховка для этих инвестиций. В 2008 году Китай развернул свои первые военные корабли в Аденском заливе в качестве борьбы с пиратами. С 2013 года Пекин послал сотни миротворцев в Южный Судан и Мали. Гражданские войны заставили Китай эвакуировать 35 тыс. своих граждан из Ливии в 2011 году и 600 из Йемена в прошлом году… …Китайские официальные лица не раз заявляли, что военно-морские силы (ВМС) КНР испытывают серьезные трудности в базировании кораблей, обеспечении их необходимыми материальными средствами и отдыха экипажей в ходе подобных миссий. Пекин был расстроен тем обстоятельством, что США и Франция имеют специализированные причалы для ВМС в Джибути, а Китай — нет. Другие торговые порты региона в этом плане имеют ограниченное применение в ходе боевых действий…»

Scofield, автор регулярных публикаций на тему ССО ВС США, отмечал взаимосвязь действийAFRICOM, Командования специальных операций (SOCAFRICA) и активности ИГИЛ* , а также наркоторговли в Африке.

http://pravosudija.net/article/scofield-otvet-na-mnogohodovki-chast-ii

Scofield: Ответ на многоходовки? Часть II 19 апреля, 2015 «…Начальник ГУ ГШ ВС РФ генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун, выступая на IV Московской конференции по международной безопасности на тему: «Глобальная безопасность: коренная трансформация или создание новых правил игры?» сделал принципиальное заявление: http://pda.rg.ru/2015/04/16/gru-anons.html (16.04.2015) При финансовом и военном содействии Вашингтона и его союзников для устранения неугодного Западу режима в Сирии были созданы «Исламское государство Ирака и Леванта» и «Джибгат ан-Нусра» …Экстремистам Среднего Востока и Центральной Азии эта сфера деятельности (наркотрафик) ежегодно приносит прибыль до 500 миллионов долларов в год. Фактически Вашингтон и Запад в целом своими действиями в различных регионах мира зачастую способствуют возникновению серьёзных проблем, в том числе наркоторговли, религиозного экстремизма и терроризма, а потом героически мобилизует международные усилия (конец цитаты). Кроме того, И. Сергун отметил: http://m.ria.ru/world/20150416/1058995553.html (16.04.2015) Усиление влияния экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ) серьёзно обострило ситуацию в Африке. Со стороны ИГИЛ местным экстремистам оказывается существенная военная и финансовая помощь, перебрасываются подкрепления из числа сирийских и иракских боевиков. Такой поддержкой пользуются группировки «Ансар аш-Шариа», действующая на севере Африки, и «Боко Харам» — на западе континента. На востоке Африки наибольшую угрозу стабильности представляет сомалийская террористическая организация «Аш-Шабаб аль-Муджахедин», ответственная за ряд резонансных акций в этом регионе (конец цитаты). http://m.ria.ru/world/20150416/1058993783.html (16.04.2015) Группировка «Исламское государство» в последнее время не без оснований претендует на лидирующие позиции среди экстремистских группировок (конец цитаты)… … http://nvo.ng.ru/wars/2014-09-26/1_sahel.html (26.09.2014) Неудивительно, что важнейшим компонентом AFRICOM стало Командование специальных операций (SOCAFRICA), во главе с бригадным генералом Джеймсом Б. Линдером… Ещё недавно Линдер командовал Объединённой оперативной группой специальных операций на Филиппинах (Joint Special Operations Task Force — Philippines). Линдер принял командование 7 июня 2012 года от контр-адмирала Брайана Л. Лоузи. Во время торжественной церемонии смены командования в гимназии казарм Келли в Штутгарте (штаб-квартира AFRICOM) председательствовавший генерал Дэвид Родригес назвал Линдера «правильным человеком», достойным командиром американского спецназа в Африке. Генерал Дэвид М. Родригес любил на людях поговорить об ограниченности контингента инструкторов на базе в Джибути, где разместился американский антитеррористический центр с контингентом в 1,5 тыс. солдат и офицеров. В начале мая 2014 года Пентагон продлил на десять лет контракт с Республикой Джибути на использование базы Кэмп-Лемоньер. … Генерал Линдер получил назначение в AFRICOM сразу после штурма дипломатической миссии в ливийском городе Бенгази в 2012 году. По его мнению, «нестабильность в Ливии ведёт к нестабильности во всей Западной Африке». …Капитаны Джон Боэнерт и Джейми Нази из состава 7-го регионального батальона 4-й группы военно-информационного обеспечения (ВИО) Объединенной тактической группы сил специальных операций в Западной Африке недавно сообщили в журнале Special Warfare, что крупномасштабные многонациональные учения под кодовым наименованием Flintlock, ежегодно проводимые в Западной Африке, предоставляют сотрудникам команд ВИО исключительную возможность тесно взаимодействовать с военными партнёрами принимающей страны, как с точки зрения обучения, так и «в контексте реализации плана стратегической коммуникации, интегрированного в общий план учений». Военными специалистами 4-я группа ВИО считается ядром сил и средств военного информационного обеспечения ВС США (конец цитаты). Другими словами на базе AFRICOM проходят подготовку сотрудники подразделений M.I.S.O. (Операции военно-информационного сопровождения – прим автора), входящих в состав сил СпН. Дальнейшее применение — организация партизанской и контрпартизанской войны. Д. Петрэус, Л. Остин (CENTCOM), Д. Родригес (AFRICOM) связаны общностью биографий, службой в Ираке, Афганистане, особым вниманием к подразделениям СпН из Форта-Брэгг. Пока внимание переключилось на Украину и Ирак, генералы, работающие в интересах Вангард, развернули цепь операций в Африке. Эрик Принс также работает в Африке — по контрактам с китайской Citic Group http://m.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/02/05/teper-i-rechi-net-o-… (05.02.2014) Э. Принс — председатель совета директоров Frontier Services Group, логистической и охранной компании, которая ведёт дела главным образом в Африке и тесно связана с одним из крупнейших государственных конгломератов Китая, Citic Group. У Пекина весьма амбициозные планы по использованию природных богатств Африки. Только в строительство шоссе, железных дорог и аэропортов на этом континенте планируется вложить $1 трлн. до 2025 г. Принс не прочь поучаствовать в этих проектах (конец цитаты). С учётом активности Э. Принса, проекты, реализуемые AFRICOM, представляют особый интерес в свете проникновения «ИГ» в Африку. Генерал-полковник И. Сергун не случайно поднял в своём докладе перед министрами обороны, приехавшими на ММКБ, тему Ливии и Африки в целом. Это предупреждение Вангард — африканские проекты под присмотром. Не увлекайтесь. Иначе будет накрыто всё сразу — в Ираке, Сирии и Афганистане при помощи Ирана, в Африке — при содействии КНР…»

После активизации китайского проекта по присмотру за силами специального назначения США в Джибути американцы переключили свою активность на Филиппины, как «уходящую натуру», стремящуюся избавиться от назойливиого присутствия амриканцев на своих военных базах. Потому что, вместе с ними неизбежно по всему миру «материализуется» фантом ИГИЛ* и его ответвления со всеми вытекающими из этого прелестями для гостепреимных хозяев. Вся активность террористических групп разворачивается вдоль основных мировых торговых путей, через которые Китай экспортирует свои товары в Европу.

http://pravosudija.net/article/razzhiganie-konfliktov-vdol-torgovyh-putey

Разжигание конфликтов вдоль торговых путей

23 декабря, 2015

«…Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с лета 2014 года и вряд ли скоро успокоится. С вступлением России на стороне Б. Асада в Сирийский конфликт военное давление на сторонников ИГИЛ резко усилилось и часть бойцов была эвакуирована с территории Сирии в Йемен, где принимает участие в боевых действиях на стороне коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Монархия, не обладающая непререкаемым авторитетом среди правоверных, не способна привлечь под свои знамена достаточное количество добровольцев, поэтому стягивает в Йемен наемников со всего света. Бойцов везут даже из Мексики, где их вербовкой заняты бывшие американские военные и действующие мексиканские наркоторговцы. Противной стороне конфликта, хоть и без особого энтузиазма вынужден помогать Иран. Пока в костер йеменской войны подбрасывают дровишки с разных заинтересованных сторон, военный конфликт не погаснет, а значит торговые пути через Баб-эль-Мандебский пролив нельзя считать полностью безопасными.

С другой сторогны Баб-эль-Мандебского пролива тоже было не спокойно:

http://ru.euronews.com/2015/12/22/police-and-protesters-clash-in-djibouti

По сообщениям Voice of Africa, в столице Джибути погибли 19 человек и десятки пострадали в столкновениях с полицией. Полицейские обстреляли толпу, которая собралась для поминовения своего религиозного лидера шейха Юниса Мусе. Силы безопасности напали на собравшихся около 5 часов утра. По показаниям очевидцев, полиция атаковала религиозное собрание с целью уничтожения лидеров оппозиции.…

Только-только шоу с сомалийскими пиратами сошло на нет, как судоходству в этом районе вновь что-то угрожает. На этот раз на суше: вооруженный конфликт в Йемене и попытка дестабилизации в Джибути. Джибути — бывшая французская колония, сохранившая до настоящего времени влияние бывшей метрополии и два конкурирующих между собой этноса.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8

Политическая жизнь в Джибути как во времена пребывания под колониальным протекторатом, так и после обретения независимости в 1977 году, определялась в значительной степени борьбой между крупнейшими населяющими страну этносами — афар и исса. В период действия колониального мандата в администрации господствовали афар, а после обретения страной независимости — исса. В 1979 всплеск недовольства среди афаров, начало партизанской войны. В 1992—2000 году в Джибути шла гражданская война, закончившаяся соглашением о разделе полномочий. В 2008 году между Джибути и Эритреей была краткосрочная война. Гражданская война и конфликт с соседями в анамненезе — одно из необходимых условий для грядущего «переформатирования государства», как на новоязе принято называть захват и грабеж. Новояз переводится с оруэлловского словом «политкорректность»… …Теракты на Синае (теракт против самолета A321 рейса «Когалымавиа» из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург – прим автора) проводились не для того, чтобы испортить русским отдых, дестабилизация Египта планомерно ведется много лет для взятия под контроль налаженных торговых путей. Транзит китайских товаров в Европу — вот основная причина дестабилизации и Египта и Йемена, а теперь, для надежности и Джибути. Эти же цели преследует Транстихоокеанское партнёрство. Появление американских самолетов над насыпными островами в Южно-Китайском море имеет одну цель — втянуть Китай в конфликт, чтобы придумать повод для перекрытия/блокады/санкций торговых морских перевозок. Россия, как основной сухопутный путь для товаров из Китая на европейские рынки будет подвергаться перманентным социальным потрясениям — от искусственного понижения цены на нефть и, как следствие, снижения уровня жизни населения, до специально организованных всплесков народных волнений по разным поводам. Как попытка выдать желаемое за действительное прозвучали бодрые газетные рапорты об организации транзита китайских товаров через Грузию и Турцию в обход России. Китай не откажется ни от одного из вариантов доставки своих товаров в Европу, но никогда не сложит все яйца в одну корзину, особенно, если эта корзина подконтрольна его главному торговому конкуренту, нацелившемуся захватить европейские рынки под полный свой контроль.

Если есть желание предсказать места следующих конфликтов/продвижения демократии/борьбы за чьи-нибудь права/войны/гражданской войны/террористических вылазок/массовых народных волнений/рукотворных техногенных катастроф – все они будут развиваться вдоль китайских торговых путей…»

Филиппины будут не одиноки в разрешении неожиданно возникших проблем. После проведения в Пекине Международного экономического форума «Один пояс, один путь», где обсуждались в т.ч. транспортные коридоры с использование железных и автомибильных дорог России, а также Северного Морского Пути (СМП) стоит ожидать активизации действий сил специальных операций США на территории России. Возможно, что военные планировщики искренне сожалеют, что на территории Северного Морского Пути нет пингвинов, из которых можно было бы организовать либо партизанское движение, либо очередную пиратскую флотилию… Но для воспрепятствования развитию проекта развития транспортных коридоров также есть наработки в виде международной неправительственной экологической организации Greenpeace, Всемирного фонда дикой природы (WWF) и других имеющих богатый опыт участия в информационно-психологических операциях. Вот, кстати, и инфографика, которой снабдили описание учебного пособия Сил специального назначения США (United States Army Special Forces) по «Нетрадиционным военным действиям»

«Семь фаз нетрадиционных военных действий» – концепт шаблон для планировщиков НВД_ инфографика «Структура восстания или движения сопротивления»

http://al-kuzin.livejournal.com/321635.html

Изучая наставления СпН США по «Нетрадиционным военным действиям»: планирование, идеология, подполье

2014-01-02

…Намедни Евгений Ющук опубликовал занятную табличку из учебного пособия Сил специального назначения США (United States Army Special Forces) по «Нетрадиционным военным действиям». Так политкорректно американцы называют тайное вмешательство своих военных во внутренние дела независимых государств. Родился этот документ в недрах «Центра и Школы Специальных Военных Действий им. ДжонаФ. КеннедиАрмииСША» (United States Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School (USAJFKSWCS))

Герб USAJFKSWCS

В основном, пособие посвящено поддержке ведения вооруженных действий мятежников против власти своих стран, включая непосредственное участие сил СпН США в боевых действиях, но значительная часть документа является руководством по подготовке населения к мятежу: формированию нужного общественного мнения – благосклонного или солидарного с повстанцами, пропаганде, вербовке, дезинформации, военно-информационному сопровождению операции, что включает всё вышеперечисленное, но уже на стадии ведения боевых действий, операции по связям с населением и т.д. Т.е., всё то, что вполне подпадает под определение «Информационные войны»…

«Семь фаз нетрадиционных военных действий» – концепт шаблон для планировщиков НВД_ инфографика «Структура восстания или движения сопротивления»

…2-9. Мятежники должны иметь программу, которая оправдывает их действия и проясняет, почему статус-кво неприемлем. Самая важная часть мятежа – жизнеспособность установок. Существенно важно, чтобы послание физически достигало людей и придавало осмысленность их образу жизни. Восстание не может получить активной или пассивной поддержки без достижения этих целей. Этот факт делает язык, культуру, социальный ландшафт населения важным. Идеология является важным фактором в деле объединения разнородных целей и интересов членов восстания. В качестве набора внутренне взаимосвязанных убеждений, ценностей, норм, идеология используется для манипуляции и оказания влияния на индивидуумов в составе группы. Идеология служит в качестве призыва членов популяции к присоединению к борьбе. Идеология восстания и мотивация повстанцев должна оставаться взаимосвязанной. В случае единичного расхождения, противник получит возможность обратится к личным убеждениям, разрушая единство сил сопротивления. (Раздел «Идеология»)

Вообще, в документе много того, что следовало бы процитировать для вдумчивого чтения и последующего осмысления. Возможно, что ещё и процитирую – размеры одного поста, всё же, не позволяют. Разве только, стоит привести целиком ещё один раздел, пункты которого каждому тоже стоит проанализировать, в приложении к уже существующим реалиям.

2-33. Подполье есть организация ячеек в составе движения сопротивления или мятежа, которое обладает возможностью проводить операции в районах, недоступных партизанам, таких как городские районы под контролем местных сил безопасности. Подполье может действовать в таких районах, так как его операции носят скрытый характер, что предохраняет его от получения статуса военного подразделения в рамках международных конвенций. Примеры функций подполья включают в себя: • Разведовательные и контрразведовательные сети • Подрывные радиостанции • Пропагандистские сети, которые контролируют газетные издательства, печать листовок, веб-страницы • Изготовление спец.материалов, как поддельные документы, взрывчатка, оружие, снаряжение • Контроль сетей перемещения личного состава и логистики • Лица или группы, проводящие акты саботажа в городских центрах • Подпольные медицинские учреждения 2-34. Члены подполья обычно являются активными членами общества, и их служба определяется пользой, которую дает их профессия или позиция в обществе. Они действуют в отрыве от сопротивления, перелагая большую часть рисков на посредников. Такие особенности подполья позволяют движению сопротивления захватывать городские территории. (Раздел «Подполье»)…».

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда