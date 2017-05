Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 мая 2017

При подготовке предыдущего материала упустил несколько моментов, которые могут дополнить представление в части возможных причин появления террористов в филиппиниской провинции Минданао и её пересечения с проектом «сомалийские пираты».

Проект «сомалийские пираты» осветил и бывший глава интернет-издания «Морской бюллетень – Совфрахт» Войтенко Михаил 24 ноября 2011 в материале «Зачем России помогать Англии и пиратам?». Оригинал статьи на сайте не доступен http://www.sovfracht.info/?PageID=3687, поэтому процитирую по перепечатке

Сомалийское пиратство – мошенничество всемирного масштаба…

«…Сомалийское пиратство на слуху у всех. Все думают, что уж с чем-чем, а с пиратством все понятно – есть злобные сомалийские пираты, есть те, кто с ними борется, и есть те, кто от них страдает. Между тем, все обстоит несколько не так просто, или вернее, совсем не так.

Сомалийское пиратство превратилось в очередную фальшивку, в очередное мошенничество всемирного масштаба.

Прежде, чем перейти к деталям, позволю себе некоторые общие рассуждения.

Любая проблема, будь она чьей-то частной или общемировой, имеет два конца. На одном конце те, для кого проблема является вопросом, требующим какого-то решения, помехой или угрозой, от которой надо избавиться. На другом конце те, для кого проблема является бизнесом. Они могут эту проблему решить, но не бесплатно, а за вознаграждение.

Простейший пример – частная охрана объектов или персон от криминальных посягательств. И вот с некоторых пор человечество стало с удивительной регулярностью сталкиваться с проблемами, о которых раньше никто не задумывался и не подозревал, что они вообще существуют. То это серии странных эпидемий, на поверку таковыми не являвшимися, то угроза потепления, над которой уже в голос смеются ученые, то курение, то бесконечный список проблем третьего мира. В мире появилась целая прослойка людей, которые научились наживаться на борьбе с такого рода проблемами, или вернее будет сказать, на раздувании из ничего проблемы, и затем поддержании ее на уровне, достаточном для обеспечения финансирования борцов. Для меня сомалийское пиратство стало наглядным пособием, действующей моделью такого рода международных афер.

Сомалийское пиратство в таком виде, в каком мы его знаем, появилось в 2004 году, именно тогда они захватили первые океанские торговые суда с целью получения за них выкупа. За 2005-06 года сомалийские пираты захватили не менее 11 судов. В 2007-м году сомалийские пираты захватили не менее 11 судов.

В 2008 году пираты захватили не менее 33 судов, при среднем размере выкупов около 2 миллионов долларов.

2009 год – захвачено 24 судна, выкуплено 31 судно, средний размер выкупов 2.4 миллиона долларов.

2010 – захвачено 31 судно, выкуплено 17 судов, средний размер выкупов 5.5 миллиона долларов, при этом следует отметить такой парадокс – начиная со второй половины 2010 года, о среднем размере выкупов мы знаем только со слов пиратов.

2011 год – захвачено (по состоянию на конец ноября) 15 судов, выкуплено 25 судов. Исключительно со слов пиратов следует, что средний размер выкупов составляет в текущем году 5.5 миллиона долларов.

К 2010 году механизм борьбы с пиратами окончательно сложился, система выкачивания денег из судоходства и мирового сообщества заработала в полную силу.

Определились два центра сомалийского пиратства, один непосредственно в Сомали, другой в Лондоне.

Многие наивно полагают, что слова из песни «Правь, Британия, морями», это что-то из далекого прошлого. Британия между тем, как правила торговым мореплаванием, так и правит. Англия была и остается финансовым, страховым и юридическим центром судоходства.

В Лондоне располагаются не только главные финансовые, юридические и страховые институты судоходства, но и все главные международные морские организации, начиная с IMO (Международная морская организация, входящая в ООН).

Первыми огромные потенциальные возможности пиратства в плане получения прибыли оценили именно лондонские страховщики. Уже в 2008 году они объявили почти всю северную часть Индийского океана зоной военного риска, что резко повысило стоимость страхования.Казалось бы, это дело судовладельца, как ему страховаться, но на самом деле это совершенно не так.

Без некоторых видов страхования судно просто-напросто не пустят в большинство портов мира, и если владелец откажется платить завышенную стоимость страховки из-за «военного риска», он лишится всех остальных видов страхования. Тут хитрость не в повышенной стоимости, а в сути «военного риска». Страхование от этого риска не покрывает убытки в случае захвата судна пиратами, это страхование повреждений или гибели судна в результате военных действий, а их-то как раз в зоне действий сомалийских пиратов и нет.

Анекдот в том, что если пираты вдруг возьмут, и потопят судно, то страховку владелец не получит, потому что военный риск подразумевает типы применявшегося оружия – мины, торпеды, снаряды, ракеты. Автоматы АК и гранатометы в этот список не входят.

За что берут деньги страховщики, непонятно. Это вымогательство на уровне, который и не снился пиратам. Немного цифр – за последние 4 года пираты в среднем получали выкупов на сумму 70 миллионов долларов ежегодно. Не менее половины следующих опасными водами судов вынуждены платить завышенную стоимость страхования Лондону, в среднем не менее 8 тысяч долларов с судна.

Это около 100 судов в сутки. Итого в сутки Лондон получает, ничем в отличие от пиратов не рискуя, 800 тысяч долларов прибыли, ничего при том не делая, лишь объявив опасные воды «зоной военного риска». В год Лондон имеет не менее 300 миллионов долларов чистой прибыли только на завышенной стоимости страхования.

Но ведь это далеко не все! Лондонские юристы и страховщики полностью монополизировали два очень прибыльных рынка, рынок переговорщиков (тех, кто ведет с пиратами переговоры о выкупе судов) и рынок перевозчиков выкупа, огромных сумм наличности. В среднем расходы на переговорщиков и доставку выкупа по каждому захваченному судну составляют не менее 1.5 миллиона долларов. То есть, только в текущем году Лондон уже получил не менее 37.5 миллиона долларов.

И наконец, начал в полную мощь работать еще один рынок (подробно о нем ниже, ибо именно он главный стержень данной статьи), рынок вооруженной частной охраны. В настоящее время не менее трети всех идущих опасными от пиратов водами судов имеют на борту охрану. Средняя стоимость проводки 60 тысяч долларов. В сутки рынок частной вооруженной охраны зарабатывает к настоящему времени, таким образом, около 3 миллионов долларов. По состоянию на начало ноября текущего года 52% рынка контролируется британскими частными охранными агентствами. Эти агентства очень быстро объединились в ассоциацию SAMI – The Security Association for the Maritime Industry, Ассоциация охранных агентств морского транспорта.

Руководство SAMI уже заявило, что через пару лет на рынке останется, вместо нынешних десятков, если не сотен, компаний, лишь 7-8.

Угадайте, чьи именно компании останутся на рынке. К словам руководства SAMI следует относиться очень серьезно, так как именно оно в настоящее время, совместно с ведущими международными морскими организациями, вездесущими страховщиками и юристами ООН, разрабатывает правила и требования, которые будут определять работу охранных агентств.

Странным образом, новые правила и требования очень выгодны для лондонских страховщиков и английских охранных агентств, но почти непреодолимы для агентств других стран. Или удивляться тут нечему?

Давайте подсчитаем, что у нас получается. Пираты имеют в год в среднем 70 миллионов долларов выкупов. Страховщики имеют в год не менее 300 миллионов. Посредники не менее 40 миллионов. Потенциально рынок частной охраны оценивается где-то в 2 миллиарда долларов в год, из них не меньше половины уже уходит в Лондон.

Итого в год Лондон имеет с сомалийского пиратства не менее миллиарда доходов, ничего при этом не тратя и ничем не рискуя. Все борцы с пиратством повторяю, сидят в Лондоне.

Убытки от сомалийского пиратства для мирового судоходства и мировой экономики минимальны, какая-то там «угроза» мировой экономике это миф, раздутый борцами. В числе борцов все без исключения международные морские организации, морские профсоюзы (в том числе российский РПСМ), ООН, Интерпол и огромное количество политиков и ВМС разных стран.

Каков риск попасться в плен к пиратам? Даже во времена их полнейшей безнаказанности (имеется в виду не отсутствие/присутствие военных в регионе, они пиратам особо никогда не мешали, а отсутствие вооруженной охраны на борту) пираты захватывали в год максимум 33 судна, при том, что в сутки опасными водами проходит около 200 судов. Велик ли риск, считайте сами.

Пираты не могут захватывать в год более 3-4 десятков океанских торговых судов, даже если им совершенно не мешать, в основе этого ограничения физические причины невозможности удерживать в плену одновременно более 20-25 судов при длительных сроках переговоров и доставки выкупа, в настоящее время более полугода.

ООН между тем, вцепилась в пиратство мертвой хваткой, требуя (и получая десятки миллионов долларов ежегодно) денег на борьбу с пиратами – то есть, на их уголовное преследование, на создание трибуналов и строительство тюрем. Понять утопичность, ложность этой затеи очень просто, достаточно вспомнить движение «зеленых» времен Гражданской войны и анархии в России, во многом ставшее бандитским, и поголовную амнистию этих бандитов, поголовную потому, что их было слишком много.

В Сомали то же самое, и большинство пиратов, это не террористы, не закоренелые преступники, а обычные обыватели, нашедшие способ прокормить себя и семью. Цифры из одного из исследований (Geopolicity Consultancy) – пират имеет в среднем в год 60-70 тысяч долларов, обычный сомалиец около 500 долларов. Если пират задерживается военными, то он этому радуется немногим меньше, чем получению выкупа, особенно если повезло попасться военным стран Запада. Тюрьма для пиратов по сравнению с обычной жизнью сомалийцев, это почти рай. Впервые он знает, что гарантировано будет сытым и живым сегодня, завтра и далее, насколько повезет сидеть в тюрьме. Бороться с сомалийскими пиратами посредством их уголовного преследования, это значит иметь перед собой цель посадить в тюрьмы не менее трети взрослого мужского населения Сомали. ООН ничего против не имеет.

Уже имеется план строительства новых тюрем и создания мест судебного исполнения сроком до 2015 года и далее (см. данные Фонда Oceans beyond Piracy). Чем задача более безнадежна и бессмысленна, тем охотнее берется за нее ООН (при условии, конечно, что на нее выделяются деньги), которую недаром многие называют самой успешной ОПГ в истории человечества.

У политиков и военных свой интерес, о котором надо рассказывать отдельно и подробно. Вкратце – их интерес, это круглогодичные маневры и присутствие в районе Персидского залива.

Ну, а у судоходства свой интерес, очень простой и понятный, он называется – безопасность, защита от пиратства. Судоходству все равно, будут сажать пиратов или нет, судоходству нужна не борьба с пиратами, а защита от них. Борцы с пиратством подменили понятия, и вместо защиты судоходства от пиратства объявили главной задачей борьбу с пиратством. Вот почему годы активной борьбы с пиратством стали и рекордными по количеству захваченных судов, так как мировое сообщество, направляемое ООН и международными морскими организациями, не защищало судоходство, а боролось с пиратами…»