Александр Росляков. Катастрофа Ту-154 в Сочи: новости кончились, начались бредовости

Катастрофа Ту-154, разбившегося в конце прошлого года в Сочи, становится все более и более загадочной. Мое мнение – там был перегруз на 10 тонн, в итоге самолет с ансамблем Александрова, сумевший взлететь благодаря «экранному эффекту», дальше не смог удержаться в воздухе и рухнул в воду.

Мнение же министра обороны Шойгу, высказанное еще в мае, сводится к тому, что летчик спутал звезды с их отражением в море и потому, приняв пол кабины за потолок, повел машину не в ту степь. Шойгу тогда заявил, что на 99% причина катастрофы установлена и уже через пару недель будет официально обнародована. Однако вскоре это авторитетное заключение ушло из всех армейских сводок.

Сайт Межгосударственного авиационного комитета (МАК), где висят все детали авиапроисшествий, на предмет этой катастрофы вычищен до основания: http://mak-iac.org/rassledovaniya/tu-154b-2-ra-85572-25-12-2016. Дескать все комментарии дает исключительно Минобороны.

Но оно их больше не дает.

Самая последняя новость на эту тему – от некоего полковника российской армии Валерия Гратова, задержанного на Украине в начале июня при попытке выехать по поддельному паспорту в Приднестровье. Он признался, что этот Ту-154 был взорван людьми Кадырова по команде Суркова. А выпытал де из него эту страшную тайну советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Похоже на какую-то бредовость. Но, как говорится, за неимением гербовой пишу на простой. За неимением каких-то новых данных от Минобороны РФ, которых всуе ждет потрясенная загадочной трагедией публика – возникший информационный вакуум жадно всасывает в себя любой бред.

Но еще бредовей выглядит молчок наших военных после того, как Шойгу огласил якобы исчерпывающую версию этой катастрофы. С тех пор прошло уже два месяца – и никаких официальных заключений. Хотя все самописцы самолета были расшифрованы уже в первые дни после трагедии, а все детали полета давно установлены посекундно.

Вся мировая и российская практика показывает, что при наличии такой фактуры основные заключения делаются уже в ближайшие недели, если не дни. Пример – катастрофа того же Ту-154 с польской делегацией под Смоленском в 2010 году. Тогда уже чуть не на третий день МАК дал весь расклад событий, оказавшийся впоследствии верным на 100%.

Или крушение А320 в Альпах в 2015-м, которое при всей его загадочности было расследовано в первый же месяц – виновником там оказался летчик-самоубийца…

И я отсюда делаю один единственный логичный вывод: причина сочинской катастрофы Ту-154 нашим военным во главе с Шойгу давно ясна. Но она такова, что назвать ее в силу причин никак нельзя.

Моя версия, которую я уже пытался обосновывать, остается прежней: этот самолет перегрузили каким-то левым грузом, как принято сегодня во всех сферах нашей жизни. Положились на вечный русский авось – а он, гад, и подвел.

Но не лишаться же по такому случаю погон тем, кто затеял этот неудавшийся гешефт, пусть и обернувшийся ценой жизни какого-то там ансам-бля! Тем более не ставить под удар министра, который на своей груди пригрел этих «наследников Сердюкова», о которых нет-нет шебуршат всякие СМИ!

Вот, видимо, поэтому и был дан приказ: держать рот на замке об этой катастрофе – и ждать, пока она не выветрится окончательно из скоротечной людской памяти…

Нет, я не исключаю, что ее причиной могло быть и что-то еще. Но исключаю полностью, что и это «еще» неведомо нашим экспертам, пользующимся славой самых ушлых в мире. А вот что им заткнули рот – у меня нет ни малейшего сомнения.

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/6/19500/-