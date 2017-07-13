Александр Росляков. Царские регалии Путина – или почему услужливый дурак хуже врага

Российские СМИ всерьез взялись обсуждать животрепещущий вопрос: может ли президент РФ стать монархом – по примеру Наполеона III, произведшего себя в 1852 году из президента Франции в императоры? Или по примеру генерала Франко, просидевшего в Испании диктатором (каудильо) с 1939 по 1975 год? И кто станет главой новой русской монархии?

Покойный ли Владимир Кириллович Романов, с 1938 года объявленный в эмиграции наследником Российского Императорского Дома? Или его присно сущая дщерь Мария Владимировна? Или Владимир Первый, связанный с династией не родовыми, но духовными скрепами?

Дело темное и сложное. Это вам не мэра в депрессивный район назначить – и даже не губернатора на область, где лютует, словами Владимира Первого, «борзота». Тут речь о судьбе целой империи!

Точку в этом споре решил поставить известный еще в СССР «соловей Генштаба» – а ныне «мистический певец» Кремля Александр Проханов:

«Но кто мог бы стать провозвестником новой русской династии? Он не может быть случайным человеком, просто представителем какого-нибудь знатного рода или именитой фамилии, или сегодняшней элиты, или кем-нибудь, на кого укажет перст патриарха. Это должен быть особый человек, на нем должен лежать некий знак, некое таинство. И таким человеком является Владимир Путин».

«Ух ты, ах ты – все мы космонавты!» – была такая частушка в том СССР, которому Проханов клялся в свое время в верности. Но – новые времена, новые и клятвы. За время своего сакрального существования в виде лидера непосрамимой патриотической оппозиции Проханов успел поклясться и во многих других верностях. И Зюганову (святой наследник КПСС), и Березовскому (умнейший человек!), и Чубайсу (дьявол, зажегший лампочку Бурейской ГЭС), и Ходорковскому (мистический хозяин недр)…

Нынче Проханов преклонил свои чуткие колени перед Путиным – и тому этот маневр первого патриота России, еще ни разу не ошибшегося в свой компасной стрелке, вроде должен быть приятен. Однако перебор в этой игре порой бывает хуже недобора.

В какой-то степени эти два героя современности – близнецы братья. Отчего и вышло так, что самый ярый некогда русский оппозиционер Проханов попал не в тюрьму, как иные его собратья, а в самый политический бомонд, чреватый самой паюсной отдачей.

Путин смог оседлать эту компасную стрелку и раздать всем сестрам по серьгам – по таким, какие именно им были наиболее желанны. Олигархам – их не подлежащие пересмотру угодья; чиновникам – их «малый бизнес», заключенный в доходных предприятиях жен, тещ и детей. Народу – весь патриотизм, явленный в «нашем Крыме» и в целых двух часах переговоров с Трампом: коль уж сам Трамп затратил два с лишним часа на Путина, главней его на всем земшаре нет!

Проханов же сделал свою звездную карьеру в точности на том же самом. Оседлал своим редким даром речи самых ярых протестантов, шедших под одним с ним плащом на штурм Останкино в 1993-м, потом шедших против Ельцина в 1996-м, потом шедших против Путина в начале 2000-х… При этом чутко знал, откуда дует нужный ветер перемен.

Когда в начале 2000-х Ходорковский решил раздавить Путина, став главой правительства, подо что во все фракции Думы были закачены большие деньги, Проханов в своей газете «Завтра» посвятил ему огромную статью. Потаенный смысл ее был в том, что Путин – абсолютизатор власти, реинкарнация пагубного Ельцина, против чего и выступил самый полезный для России свободолюбивый миллиардер…

Такими же спасителями России Проханов объявлял и Березовского, и Чубайса – когда у них были шансы скинуть Путина…

Вроде нормальный ход для журналиста-государственника, готового служить реальными победителями – а не какими-то грезам о нереальной справедливости и патриотике, служащих лишь подсобным топливом в большой политике.

Плохое тут в том, что этот владелец дум, наделенный то ли от бога, то ли от черта своей магией слова – правда, вызывающей сегодня у многих тошноту, свел всю мечту своих единоверцев о справедливости к банальной выгоде для себя самого.

Зачем Березовский, Ходорковский и Чубайс обращались к Проханову и его вроде маргинальной газете «Завтра»? Тут был коварный, дьявольский расчет: не верите официальной прессе, так поверьте самой протестантской, неполживой – она уж не даст соврать! И она за некие «патриотические бонусы» как раз соврать давала!

И залудив сегодня эту мысль о венчании Путина на царство, Проханов уже перешел все пределы лизоблюдства, насеченного где-то глубоко на его корню. Глубже того таланта, с каким он в 1993-м поднимал народ на неудачный штурм Останкино. И этим он подложил своему очередному кумиру политическую свинью.

У Путина официальной власти и так хватает – а что до неофициальной, ограниченной действующим олигархатом, даже статус господа бога или владычицы морской ему ее не на йоту не прибавит. И весь почин излишне расторопных слуг причислить его к династии царей, попавшей под народный расстрел, могут прибавить ему только конфузу.

И Путин, и Песков уже всяко открестились от этой дурной инициативы, способной вызвать только массовый протест, никак не нужный кандидату на выборах-2018. Но дураки все продолжают давить на услужливую педаль, не понимая, что лишь вредят этим имиджу того, за кого давят.

Не думаю, что Проханов своим испытанным халдейством хотел оконфузить Путина. Скорей всего это просто старческий маразм одного из тех, кто расшибает головы в лютых поклонах ­победителю – дыша на публику перегаром своего патриотического низкопоклонства.

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/6/19448/-