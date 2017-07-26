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Александр Росляков. Де всякий русский победитель – негодяй, и лишь побежденным слава!

17:40. 26 июля 2017 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

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Во все века человеческой истории люди восхищались такими личностями как Юлий Цезарь, Александр Македонский и другими великими завоевателями.

Захват чужих территорий – силой оружия или дипломатической хитрости – всегда считался подвигом и поводом для почитания. Причем как среди своих, так и среди чужих. Отцы-основатели США Вашингтон, Джефферсон и Гамильтон, изображенные на святая святых – долларах США, были дважды захватчиками чужих земель. Сначала они под английской короной оттяпали эти земли у индейцев, исконных обитателей Америки – а потом и у английской короны, создав на дважды чужой земле самое могучее сегодня государство. И крови там пролили немерено – но за святое дело!

За что большинство вменяемых людей почитает Ивана Грозного, страшного сумасброда, доходившего в своих истериках до самых кровавых расправ? За то, что он взял без боя русский город Новгород и затопил его в крови по ложному подозрению в измене в пользу Литвы? Нет. Но за то, что при своем правлении удвоил территорию России, прибавив к ней Астраханское, Казанское и Сибирское ханства и другие земли.

Кстати при этом население этой Ново-России ничуть не сократилось – только еще выросло. И Ермак, бывший разбойник с большой дороги, перед которым умные люди эпохи Грозного – купцы Строгановы – поставили новые грандиозные задачи, не подвел.

Снабженный, говоря на современный лад, огромным бюджетом, он не украл его, уйдя за край русской земли – а возвратил с лихвой в виде положенной к ногам царя Сибири. И из сущего разбойника земли русской стал великим завоевателем в пользу земли русской – за что и поют ему «славы во все века». Примерно как Юлию Цезарю, Александру Македонскому и Джорджу Вашингтону.

Но экс-разбойник Ермак должен быть по праву вознесен еще более, чем те вояки: он со своей разбойничьей хитростью не столько уничтожал сибирские племена, сколько договаривался с их вождями. И в результате вся далекая Сибирь в дальнейшем даже не пыталась бунтовать против московской власти.

  

Таковы и по сей день мировая практика и традиция: смог присоединить к своей стране чужие земли – молодец. Не смог их удержать – дурак. Америка в 20 веке приросла еще пятью штатами – честь ей и хвала! Англия, Франция утратили при этом их заморские колонии – значит, оказались не на высоте.

И в этом свете глупо выглядят наши «узники совести», пошедшие трещать, что им стыдно за Россию, которая аннексировала Крым – то есть отобрала территорию у недружелюбного соседа… Хотя эта территория вообще искони российская, как впрочем и вся историческая Украина.

Ну да ладно, Украина в свое время откололась от нас из-за бездарности наших политиков и Ермаков, утративших нюх – вернее, повернувших его не в нашу сторону.

Но эти «страдальцы земли русской» страдают не о том, что Россия потеряла огромные территории в 1991 году – свои 14 отпавших штатов. А о том, что вернула хоть частицу этой колоссальной потери. Им стыдно не за наши баснословные поражения – а за хоть какую-то нашу победу!

Откуда, с каких вздорных и внеисторических чердаков их накрыла эта мысль, что победа над врагом, отжим его территорий – могут быть постыдными? Что Македонский, Цезарь, Грозный, Ермак, Вашингтон – отпетые негодяи, а Горбачев, Ельцин, Солженицын и Иуда Искариот – герои земли русской? Что всякий русский победитель – негодяй, и только побежденный может быть героем их паскудного романа?
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/6/19575/-

Метки: мировоззрение
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