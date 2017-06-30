Александр Росляков. Вихри враждебные веют над нами. Кто главный враг России – и как его побить?

ВЦИОМ провел опрос среди россиян: есть ли угроза военного нападения на Россию? 38% ответчиков думают, что она есть. 53% – что ее нет. 9% затруднились в ответе.

А кто может напасть на нас? Ответы разложились так:

63% – США.

31% – Украина.

7% – НАТО.

5% – Китай.

4% – Великобритания.

4% – ИГИЛ.

3% – Германия.

Выходит, что США скорей всего готовы дотянуть до нас свои длинные руки – но и сестренка-Украина тоже готова дать нам прикурить!

А вот мнение о возможных союзниках в случае нападения на нас:

41% – Китай.

25% – Беларусь.

18% – Казахстан.

9% – Индия.

Ну, то, что у нас мало верят в белорусских и казахских братьев, не удивляет: мы с ними и не цацкались особо в последнее время, традиционно твердя, что они нас объедают. Но вера в то, что Китай ради нас прервет строительство его Великого шелкового пути и откажется от мирной торговой экспансии – за пределом разума.

Объяснение тут, увы, одно: сограждане, допускающие возможность нападения на нас, кожей чувствуют, что Россия осталась на мировой арене одна одинешенька…

И тут не надо тупо повторять надменное высказывание Александра III про армию и флот – двух якобы самых верных союзников России. Инструменты не могут быть союзниками. Они лишь выполняют волю того, кто их использует; своей воли и субъектности у них нет.

Союзниками могут быть только субъекты политической игры. И кто говорит, что единственные его союзники – армия и флот, признается перед всем миром в своей политической изоляции.

Однако у этой медали, которую мы воленс-ноленс повесили себе на грудь, есть две стороны.

Вспомните свое школьное детство – и вы обязательно наткнетесь на некого мальчишку-изгоя, которого поколачивали всем классом, который был в изоляции, очень похожей на нынешнюю российскую.

И дальше у него было два пути. Или смириться с фатумом и стать пожизненной несчастной жертвой обстоятельств – или, напротив, стиснув зубы, выковать в этой битве против всех железный характер победителя. И ошарашить потом одноклассников, став непобедимым боксером, успешным ученым, музыкантом, хватким политиком и прочим мстителем за унижения, понесенные в начале жизненного пути.

Еще пример. Когда в 1918 году у нас началась гражданская война, повлекшая следом интервенцию, «молодая советская республика» оказалась в полном кольце врагов – и без единого союзника. Ситуация, очень похожая на нынешнюю – только страшней в тысячу раз.

Но помните, как мы в ней победили – со слов революционного поэта Эдуарда Багрицкого?

Нас водила молодость

В сабельный поход,

Нас бросала молодость

На кронштадтский лед.

Боевые лошади

Уносили нас,

На широкой площади

Убивали нас.

Но в крови горячечной

Подымались мы,

Но глаза незрячие

Открывали мы…

Окончательная наша победа в 1922 году над Европой и Америкой в той гражданской-интервентской, чего от нас не ждал никто, скоро принесла нам и все международное признание. Уже в 1923-1925 гг. СССР признали Германия, Австрия, Франция, Турция, Китай, Япония и еще полтора десятка государств. Дольше всех крепились США, признавшие СССР только в 1933 году. Но тоже ведь признали – ибо сильного в конце концов признает даже самый распроклятый враг…

Так вот, сравнительно молодая РФ – всего-то от роду 26 лет! – сегодня примерно перед тем же выбором. Или набраться сил и духа в постигшей нас международной изоляции со всеми вытекающими из нее плевками и пинками – и произойти в итоге в победителя. Или сломаться – и остаться навсегда на мировых задворках в качестве сырьевого придатка и ошметка от разбитого Америкой СССР.

Но, пожалуй, самое тяжелое в этом раскладе то, что наша война против всего мира, пусть и холодная пока, так или иначе наводит на мысли о войне гражданской. Ведь как и 1918 году у нас наметились сейчас два лагеря: защитников своей страны – и выползших из исторических щелей белогвардейцев, готовых, как 100 лет назад, призвать на помощь себе интервентов.

Причем в число тех, кто в любой миг готов переметнуться на сторону противника, входят самые состоятельные люди нынешней России. Да, их, как говорится, всего 1 процент – зато они владеют 90 процентами наших богатств. И огромная масса их средств уже лежит в оффшорах – то есть они уже экономически приготовились к той войне, что черным вороном сейчас кружит над нами.

Дай-то Бог, чтобы эта война, которой уже пахнет в воздухе, окончилась в рамках идейного, экономического и политического противостояния – а не бросила нас вновь на «кронштадтский лед».

Чтобы в итоге победила сила духа, пусть даже страшно ослабшего и загашенного в нас до поры – а не сила оружия.

И я сейчас выскажу страшно крамольную мысль, которая наверняка очень многим не понравится. В этой объявленной нам Западом войне главный предатель – вовсе не Путин с его непротивлением насилием чиновничьему и олигаршьему злу. И даже не наш фактически перебежавший на чужую сторону олигархат.

Главная сила нашей пятой колонны – наш типичный обыватель, готовый за пол-литра водки и дешевый продуктовый паек голосовать за любого прощелыгу и негодяя.

Вот этот продажный хмырь из простонародья больше всего и грозит нашей стране – больше, чем США, ИГИЛ или Украина. Поскольку внутренний червяк страшней для дерева, чем любой внешний запил.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/19279/-