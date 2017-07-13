География по-американски: Госдеп США указал на пробелы в помощи бездомным в мифическом городе Китеж (ВИДЕО)

Американское внешнеполитическое ведомство распространило доклад о противодействии торговле людьми.

В нём Госдеп делает обзор государств, где, по мнению американских дипломатов, власти не слишком рьяно противостоят преступным действиям или не оказывают пострадавшим надлежащей помощи. Не обошлось и без традиционных для таких документов замечаний в адрес российских властей.

Однако в этом докладе специалисты Госдепа взяли новые высоты в познаниях о России, указав на пробелы в работе с жертвами работорговли в городе Китеже.

«В описываемый период приют для бездомных Русской православной церкви в Китеже начал принимать жертв и предоставлять им питание и проживание, однако ни психологической, ни медицинской помощи они не получали. Правительство не оказывало приюту финансовую поддержку», — говорится в документе.

Неудивительно, что российские власти не обеспечивали указанному в докладе учреждению финансирование, ведь, согласно Госдепу, оно находится в Китеже — мифическом городе, расположенном, как гласит старообрядческая легенда, на берегах озера Светлояр в Нижегородской области.

Легендарный Китеж, согласно преданию, в XIII веке погрузился в воды озера Светлояр, чтобы избежать поругания от татаро-монгольских захватчиков. Легенда сохранилась и до наших дней, а само озеро иногда называют Русской Атлантидой. Паломники утверждают, что в тихие дни на берегу озера можно услышать звон колоколов мифического города.

Можно предположить, что составители документа, незнакомые с русской культурой и географией, просто перепутали название благотворительного учреждения с названием города, в котором оно расположено. Однако больше в этом разделе нет никаких географических указаний вроде названий областей или других населённых пунктов. Странно, что американские дипломаты и правозащитники, претендующие на объективность данных, допустили столь нелепую ошибку в докладе на достаточно серьёзную тему (если не предполагать, что данные, представленные в этом докладе, были попросту выдуманы).

Путаница на G20

Однако, оглядываясь на заявления, которые публично делают американские политики, поиск финансовой поддержки приютам для бездомных в Китеже становится лишь ещё одним курьёзом в продолжающейся демонстрации их географической неграмотности. Американские сенаторы, министры и президенты на протяжении десятилетий путали названия стран, их столиц и ошибались, определяя их местоположение на карте.

Без подобных ошибок не обошлось и в ходе недавнего саммита G20 в Гамбурге. Так, офис пресс-секретаря Белого дома в расшифровке комментариев президента США и главы КНР перед совместной встречей в рамках G20 назвал Си Цзиньпина «президентом Китайской Республики», упомянув таким образом официальное название частично признанной Республики Тайвань. За это Китай сделал США официальное представление. В Белом доме также перепутали президента Индонезии Джоко Видодо, встречавшегося с Трампом, с премьером Сингапура Ли Сянь Луном, а напоследок окрестили премьера Синдзо Абэ президентом Японии.

Корейский Крым

В феврале член палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс заявила, что Трампа требуется довести до импичмента по той причине, что он слишком симпатизирует Путину, который продолжает «продвигаться в Корею». Сопартийцы Уотерс указали журналистам на то, что конгрессмен очевидно имела в виду полуостров Крым, название которого в английском языке созвучно с Кореей. Однако если допустить подобную ошибку, не очень понятно, что Уотерс подразумевала под «продвижением», ведь Крым и Севастополь стали российскими территориями по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года, и свой статус с тех пор не меняли.

Ошибка Уотерс отнюдь не является уникальным случаем. Интервью американских политиков обнаруживают их системные пробелы в знаниях по географии, даже когда это касается насущных политических вопросов и проблем. Так, в 2016 году кандидата в президенты США от Либертарианской партии Гэри Джонсона поставил в тупик вопрос о сирийском Алеппо. Ведущий обсуждал с Джонсоном кризис в Сирии. Напомним, что тогда в городе шли ожесточённые бои между правительственными силами и захватившими восточную часть города террористами.

«Алеппо. А что такое Алеппо?» — спросил Джонсон.

Журналист был так удивлён ответом политика, что даже спросил, не шутит ли он. И когда Джонсон подтвердил, что действительно не знает что это, ведущему пришлось помочь ему.

«Алеппо находится в Сирии. Это эпицентр гуманитарной катастрофы», — пояснил журналист.

«Да, понял. Понял», — только и оставалось ответить Джонсону.

Любопытно, что позднее, высмеивая ошибку кандидата, газета The New York Times назвала Алеппо столицей Сирии.

Остаётся только задаваться вопросом: как формируют свою внешнеполитическую повестку американские политики, мысли которых уносит то в Корею вместо Крыма, то в погрузившийся в озёрные воды легендарный Китеж.

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