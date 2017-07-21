Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 июля 2017

Косачев прокомментировал слова главы ЦРУ о роли России в Сирии

Заявление главы ЦРУ о незначительной роли России в борьбе с терроризмом, а также о ее намерениях в Сирии являются либо некомпетентностью, либо намеренным искажением фактов, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Выступая на ежегодной конференции Аспеновского института, директор ЦРУ Майк Помпео заявил об отсутствии у него «явных доказательств того, что Россия действительно стремится победить ИГИЛ* в Сирии», назвав участие нашей страны в этой битве «минимальным», — написал сенатор в Facebook.

Кроме того, Помпео высказал мнение, что Россия находится в Сирии для того, «чтобы насолить Америке», напомнил Косачев.

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Красноярец получил шесть лет тюрьмы за попытку вступить в ИГИЛ

Выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда признала жителя Красноярска Абдурахмона Оятуллои виновным в попытке выехать в Сирию для вступления в ряды террористической группировки ИГИЛ* и приговорила его к 6 годам лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает в пятницу УФСБ по Красноярскому краю. По данным ФСБ, в октябре 2016 года Оятуллои под воздействием лиц, вербующих в ряды ИГИЛ на территорию иностранных государств, «принял решение об отъезде в Сирию для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов». По словам осужденного, пособники предлагали оплатить ему дорогу до Сирии. Оятуллои самостоятельно собрал деньги и купил билет до Москвы, а затем до Стамбула, где его обещали встретить члены ИГИЛ и переправить через границу в Сирию, но его задержали сотрудники УФСБ. «Рассмотрение уголовного дела осуществляла выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда (в соответствии с компетенцией) в Красноярском гарнизонном военном суде. Оятуллои А. признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Читайте также: «Захарченко цитируют Меркель и Макрон, а ты кто такой?» — Савченко поставила на место украинского депутата-карателя (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Россия доставила крупную партию гуманитарки в сирийскую Хаму

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон провели крупную гуманитарную акцию в сирийской провинции Хама. В деревню Маардас привезли 800 продовольственных наборов, пишет РенТВ.

Необходимость оказания помощи связана с тем, что в населенном пункте недавно закончились боевые действия. В Маардасе люди занимаются восстановлением деревни.

Деревня несколько раз переходила из рук сирийский военнослужащих в руки боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ — экстремисты использовали бронетехнику , артиллерию и смертников на заминированных машинах.

В настоящее время террористы были отброшены от населенного пункта на 15 километров.

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Россия в Сирии только для того, чтобы насолить США и усложнить нам жизнь, — глава ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео считает, что России хочется «насолить» США. По словам Помпео, выступавшего на форуме по безопасности в Колорадо, Россия вовлечена в дела Сирии, в частности, потому, что «любит насолить Америке». «Они хотят найти любые места, где они могут усложнить нам жизнь», — утверждал Помпео. На вопрос, является ли Россия врагом США, он заявил, что «это сложный вопрос». Россия по запросу сирийского правительства наносит удары в Сирии по позициям террористической группировки ИГИЛ*. США и их союзники ведут аналогичные действия в Сирии, но без разрешения властей Сирии. США и Россия установили каналы связи в Сирии, призванные предотвратить возможные инциденты при одновременном проведении операции в этой стране. Читайте также: Миссия российских военных в горной Латакии: улыбки сирийских детей и благодарность от взрослых (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Маккейн опасается, что прекращение финансирования боевиков в Сирии «сыграет на руку России»

Влиятельный сенатор США Джон Маккейн опасается, что прекращение Вашингтоном поддержки антиправительственной оппозиции в Сирии сыграет на руку России. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. Белый дом в свою очередь не подтвердил прекращение программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции. В МИДе РФ отмечали, что Москва приветствует любые шаги по разрядке напряженности на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема помощи сирийской оппозиции не обсуждалась в ходе контактов лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20. Читайте также:Как общаются с людьми Путин и Порошенко (ФОТО, ВИДЕО) «Сообщения о том, что администрация заканчивает программу помощи сирийской оппозиции — это безответственно, близоруко, играет на руку России и Асаду», — заявил Маккейн в сети микроблогов Twitter. «Делать какие-либо уступки России в отсутствие широкой стратегии по Сирии безответственно», — добавил Маккейн в отдельно распространенном пресс-релизе. По его словам, администрация Дональда Трампа пока что не представила какой-либо концепции по дальнейшим действиям в Сирии и вообще на Ближнем Востоке. «Ключевым направлением американской стратегии должно быть отстранение Асада от власти», — добавил сенатор. Маккейн возглавляет комитет сената США по вооруженным силам и является одним из наиболее влиятельных сенаторов. Как сообщала вчера «Русская Весна», 80-летнему сенатору поставили диагноз опухоль мозга. Глиобластома, диагностированная у Маккейн, является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, средний прогноз выживаемости при таком диагнозе составляет 15 месяцев.

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ВКС РФ отправили в ад боевиков ИГИЛ, сожгли их базу и военную технику в сирийской Хаме (ВИДЕО)

ВКС России уничтожили большую базу и военную технику ИГИЛ в восточной части провинции Хама. Об этом сообщает министерство обороны Сирии. Военное ведомство обнародовало кадры авиаударов российской авиации, уничтожившей базу террористов и несколько единиц военной техники у города Джабб Аль-Абьяд к востоку от г. Саламия в пр. Хама. На кадрах с беспилотника показаны моменты поражения пикапов боевиков и военного объекта. Из-за начавшейся наступательной операции Сирийской армии на востоке Хамы, главной целью которой является оплот ИГИЛ — город Акербат, ВКС России недавно активизировали свои авианалеты в этой провинции, чтобы поддержать САА и снизить боевой потенциал террористов. Подробнее в материале: Битва за цитадель ИГИЛ в Хаме: ВКС РФ и Армия Сирии окружают группировку боевиков — подробности операции (ФОТО 18+) Банды ИГИЛ* в течение длительного времени удерживали часть районов в восточной сельской местности Хамы, неоднократно нападая на правительственные районы, что побудило Сирийскую арабскую армию задаться целью изгнать боевиков раз и навсегда. Читайте также: Охота на ИГИЛ: Истребители ВКС РФ уничтожают боевиков в провинции Ракка (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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По данным разведки: Боевики снова готовят провокации с химоружием, чтобы вызвать агрессию США против Сирии

В конце июля, по данным сирийской разведки, на территории САР планируются очередные провокационные террористические акты с применением отравляющих веществ в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, в подконтрольных незаконным вооруженным формированиям населенных пунктах. Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, сообщил офицер органов госбезопасности (Мухабарат). «С помощью оперативных мероприятий разведывательным службам САР стало известно, что речь идет не об атаке террористов с оружием в местах большого скопления граждан или подрыве автомобиля со взрывчаткой, а именно о применении химического оружия», — рассказал военный. «Проведение терактов планируется с той целью, чтобы снова попытаться обвинить правительственные войска в использовании запрещенных видов вооружения. Это, как и раньше, необходимо для того, чтобы авиация коалиции имела формальное основание в глазах международных организаций для нанесения удара по подразделениям Сирийской Арабской Армии, уверенно теснящей террористов», — подчеркнул собеседник «Русской Весны». «Успехи подразделений правительственных войск Сирии, поддерживаемых ударами авиации ВКС России, становятся все существенней день ото дня. Опыт войны с участием сил, поддерживаемых коалицией западных стран во главе с США, показывает, что, как только протеже запада начинают терпеть поражение и готовы вот-вот сдать позиции, происходит информационный вброс, вроде пробирки с белым порошком на Совете Безопасности ООН, и следом за ним наносится удар по войскам, угрожающим провокатору», — добавил сотрудник Мухабарата. «Исходя из имеющейся информации, к осуществлению этих провокаций будут вновь привлечены уже имеющие опыт в этом деле, скандально известные своими постановочными видео «Белые каски». Вероятно, целью сего действа станет обоснование ударов авиации коалиции по подразделениям САА, наступающим на передовые опорные пункты боевиков», — резюмировал офицер. Читайте также: Шок: От химатаки в Дамаске у боевиков появились вши и признаки употребления героина (+ВИДЕО, ФОТО)

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Америка кидает сирийских марионеток: кому еще приготовиться

Газета The Washington Post сообщает сегодня, что около месяца назад президент Трамп дал распоряжение ЦРУ прекратить всяческую помощь сирийской оппозиции. Эта программа была начата четыре года назад по распоряжению президента Обамы — с целью оказать давление на правительство Сирии, возглавляемое президентом Асадом. Официально речь шла только о поддержке «умеренной оппозиции». Кто вооружался Америкой в действительности — можно судить по тому, у кого в результате постоянно оказывались образцы американского вооружения. Дональд Трамп заявлял о намерениях изменить ориентиры в американской политике в Сирии в ходе своей предвыборной кампании. Однако после американского ракетного удара по правительственному аэродрому, последовавшему вслед за обвинением правительства Асада в использовании химического оружия, создалось впечатление, что в Вашингтоне все без перемен. На самом же деле, использовав дымовую завесу милитаристской риторики, вышедшей из Белого дома вслед за выпущенными «Томагавками», американский президент все-таки предпринял важнейший шаг в урегулировании сирийского конфликта. Важно отметить, что около месяца удалось хранить это решение в тайне. Как легко догадаться, не только глава ЦРУ Помпео и советник по национальной безопасности Макмастер знали о президентском указе. Мы видели на протяжении последних месяцев, как секретная информация беззастенчиво выплескивалась в прессу. Создалось уже было впечатление, будто болезнь утечек в Вашингтоне неизлечима, что делало любое серьезное общение с новой администрацией крайне затруднительным. Такое противозаконное рассекречивание содержания переговоров с лидерами других стран, к примеру, нанесло уже тягчайший урон доверию к США, как это было в случае утечки касательно израильской агентуры в недрах террористов в Сирии. Нынешняя утечка в The Washington тоже относится, разумеется, к категории саботажа. Само ее продолжение говорит о том, что политика президента со стороны тех или иных вельможных мужей, имеющих доступ к государственным тайнам, продолжает подвергаться непрерывному противодействию. Радовать может то, что на этот раз сумели скрывать тайну от вездесущих журналистов в течение большего времени. Это дает основания для сдержанного оптимизма на будущее. Теперь мы лучше понимаем причину высокой эффективности последней договоренности о прекращении огня на юге Сирии. Как только повстанцы начали явственно осознавать, что за ними более не стоит Америка, воздух начал испускаться из их шин. И это несмотря на колоссальные трудности на пути к замирению этой зоны конфликта. Теперь мы знаем, что американцы не подливают более горючего в оппозиционное пламя в Сирии. Однако важно иметь в виду, что в зоне перемирия, на границе с Израилем, находятся силы повстанцев. К ним могут присоединиться и беженцы, нашедшие пристанище в Иордании. Это преимущественно сунниты, настроенные оппозиционно к правительству президента Асада. Только благодаря авторитету России удалось добиться прекращения огня, которое некоторые «ястребы» в Дамаске и Тегеране рассматривали как нежелательное признание законности присутствия на юге сил оппозиции. Параллельно Россия сумела договориться с Израилем, который пока избегает введения своих воинских подразделений в Сирию, но при этом опасливо наблюдает за укреплением иранских сил и милиций «Хезболлы» в непосредственной близости от собственных границ. Именно российские дипломатические усилия сыграли здесь важнейшую роль. Невзирая на все множественные хитросплетения в полыхающей Сирии, совместные российско-американские усилия оказываются на самом деле чрезвычайно действенными. Последние новости указывают на то, что российская политика в Сирии была на самом деле оправданной и дальновидной. По сути, это признают сегодня и главные игроки в Вашингтоне. Пусть под улюлюканье недовольных и кровожадных «зрителей», но первые шаги на пути российско-американских совместных усилий по урегулированию сирийского кризиса совершены. Как гласит русская пословица, лиха беда начало. И еще. Как следует из публикации The Washington Post, программа тайного вооружения сирийских боевиков была предпринята администрацией Обамы в 2013 году — практически одновременно с, казалось бы, счастливо разрешившимся, благодаря российскому руководству, «кризисом химического оружия». Однако уже следующий президент отменил решение, принятое предшественником. Это урок тем силам, которые искренне думают, что присягнув Америке и получив от нее заверения — и даже вполне материальную помощь, — они теперь обеспечили себе будущее. В действительности США могут «кинуть» их так же, как и своих сирийских протеже. Читайте также: Россия намерена добиться полной материальной изоляции ИГИЛ Авигдор Эскин

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Новости мира: Турция опровергла причастность к публикации данных о военных США в Сирии

Правительство Турции не причастно к публикации турецким информагентством «Анадолу» данных об американских военных, находящихся на территории Сирии, заявил в эфире местного телевидения представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Агентство «Анадолу» написало эту новость, базируясь на информации своей собственной сети источников. Вопрос о том, получена ли эта информация от нашего правительства, не стоит», — заявил он.

Также Калын добавил, что правительство Турции узнало содержание новостной заметки только после ее публикации агентством.

Ранее на этой неделе «Анадолу» опубликовало данные о том, где именно в Сирии базируются американские военнослужащие. Более того, агентство сообщило и о численности спецназовцев, находящихся в том или ином районе.

Накануне Пентагон США выразил обеспокоенность в связи с публикацией. В американском оборонном ведомстве не стали сообщать о том, соответствуют ли эти данные действительности, пояснив, что не могут этого делать из соображений безопасности.

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Новым продажам российских танков способствует операция в Сирии

«Иракцы, которые еще пять лет назад говорили, что никогда не возьмут русские танки, взяли именно их – это совершенно потрясающий момент». Такими словами эксперты комментируют планы Ирака заключить «сделку десятилетия» по покупке крупной партии российских Т-90. Что же заставило иракское правительство поменять свою точку зрения?

Помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в четверг подтвердил: Россия в нынешнем году поставит Ираку партию танков Т-90. «Приличный контракт на большую партию», – сказал Кожин газете «Известия». Однако какие-то более подробные детали контракта он раскрывать отказался.

О каких объемах может идти речь?

Хотя официальные данные пока держатся в тайне, ранее уже появлялись сообщения, что корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) планирует поставить Ираку 73 танка Т-90С/СК (экспортный вариант первой модификации танка). Однако речь может идти и о куда больших количествах. 73 танка – лишь первая партия, полагает РИА «Новости».

Аналогичного мнения придерживаются и эксперты. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов выразил мнение газете ВЗГЛЯД, что речь может идти о сотнях танков. Скорее, около 200, предположил он. Общая же сумма контракта, по мнению собеседника, может составлять около 1 млрд долларов. Это сенсационный контракт, считает Пухов, и добавляет: «Я бы не побоялся назвать его контрактом пятилетия или даже десятилетия».

Если предположения эксперта подтвердятся, то это будет одна из крупнейших поставок Т-90 за рубеж. На текущий момент больше продано только Индии (около 1 тыс.) и Алжиру (в районе 300).

Каково значение контракта?

Понятно, что любой контракт на поставку военной техники имеет большое финансовое значение. Однако деньгами дело не ограничивается.

Важным фактором для ОПК остается загрузка производственных мощностей. «Дело в том, что Уралвагонзавод находится в тяжелом экономическом положении», – объяснил Пухов. Это связано с падением рынка вагонов, а также с общей экономической конъюнктурой. Получение же нового контракта поможет заводу чувствовать себя гораздо лучше, добавил он.

Контракт выгоден не только по финансовым соображениям и с точки зрения обеспечения работой Уралвагонзавода и смежных предприятий, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Очень важно, что заказ еще раз подтверждает высокую боевую эффективность танков российского производства.

Чрезвычайно значимо и то, что поставляться танки будут именно на иракский рынок. «Хотел бы напомнить, что в советские времена очень много оружия поставлялось или в кредит, или по каким-то льготным ценам. Было лишь две страны, которые платили полную цену в советское время. Ирак и Ливия», – подчеркнул Пухов. Однако, указал он, после свержения Саддама Хусейна и оккупации Ирака американцами казалось, что он уже никогда не станет нашим рынком.

Первое чудо, добавляет Пухов, произошло несколько лет назад, когда Ирак купил наши ударные вертолеты (он был первым заказчиком Ми-28) и самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». «Но тогда иракцы просто в открытую заявили, что у русских будут покупать авиационную технику, ПВО, но никогда не возьмут русские танки», – указал эксперт, подчеркнув, что они объясняли это тем, что «русские танки плохие, они легко поражаются, они хуже западных аналогов, и у них всегда отрываются башни (было такое пропагандистское клише)».

«И то, что иракцы, которые еще пять лет назад говорили, что никогда не возьмут русские танки, взяли именно их – это совершенно потрясающий момент», – заявил Пухов».

Русские танки вдруг стали хорошими для Ирака?

Стоит отметить, что Россия теперь активно поставляет оружие в Ирак. ВВС Ирака приобрели 17 Су-25, 15 ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», 28 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Сухопутные части иракской армии получили 12 тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» (ТОС-1А). Кроме того, начиная с 2012 года Ирак все же приобрел несколько танков Т-72Б, однако это скорее было исключением. Основным же танком иракской армии пока остается американский М1А1 «Абрамс».

Однако, когда Багдаду пришлось сочно разворачивать фронт против движения «Исламское государство*», «Абрамсы», по словам Пухова, оказались не такими уж неуязвимыми, как заявлялось. Да и немецкие «Леопарды», которые использует турецкая армия и которые считаются чуть ли не лучшими танками в мире, в недавних боях под городом Эль-Бабом понесли серьезные потери – и там были оторванные башни, отмечает эксперт. «А вот как раз Т-90 показал себя очень эффективной, живучей машиной», – подчеркивает Пухов.

В марте этого года глава штаба сухопутных войск США генерал-лейтенант Джон Мюррей констатировал: Россия, как и Великобритания и Израиль, располагает танками того же уровня, что и «Абрамс». Танк «Т-90, возможно, весьма близок» к «Абрамсам», признал Мюррей.

Так что закупка Т-90 Ираком – это ход не политический, считает Мураховский. «Он просто означает то, что реально иракские командиры, которые воюют с боевиками, нуждаются в таком танке», – подчеркнул собеседник.

Сирия доказала превосходство российских танков

Чем же мог так поразить иракцев российский танк? «Наши танки отличаются высочайшей надежностью в самых разных условиях, в том числе и в тяжелых условиях местности в Ираке, в Сирии, где высокая запыленность, большие тепловые нагрузки на все системы танка», – подчеркнул Мураховский. Другой фактор – это неприхотливость в эксплуатации.

«Танк требует не слишком много подготовки и обслуживания. И имеет достаточно простые алгоритмы работы со своими системами», – объяснил эксперт. Он также выделил в качестве важного преимущества возможность запуска через ствол наряду с обычными снарядами управляемых ракет. Это особенно важно в пустыне или полупустыне, где дальность прямой видимости достигает 5–6 км. Ракетой же, в отличие от снарядов, можно стрелять точнее с большего расстояния, а также поражать низколетящие воздушные цели.

Таким образом, за счет простоты в применении, безотказности и живучести Т-90 и выигрывает у зарубежных аналогов. Это стало понятно в Сирии, где танк отлично себя проявил. Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в армии САР, которая использовала в боях Т-90, отмечали, что российский танк по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги.

Мураховский, в частности, напомнил про известный случай, когда в бою под Алеппо в лобовую часть башни Т-90А боевики попали ПТУРом американского производства марки TOW-2B с тандемной боевой частью, который разрабатывался специально для поражения современных танков. «Тем не менее танк остался в строю, экипаж не пострадал», – подчеркнул собеседник.

Танк продолжит развивать свой коммерческий успех

«Т-90 – абсолютный мировой бестселлер. Самый продаваемый танк за последние 20 лет, как по количеству проданных танков, так и по поднятым деньгам. Вот это объективная реальность», – подчеркнул Пухов.

Т-90 поставлялся, кроме упомянутых Индии, Алжира и Сирии, в Азербайджан, Туркмению, Уганду. Кроме того, уже планируется экспорт в Кувейт, Египет и Вьетнам, а также обсуждается поставка новой партии индийцам. Кроме того, эксперты считают, что можно ожидать и еще несколько крупных контрактов. После сирийских успехов Т-90, как отметил Пухов, очень интересуется российскими танками Саудовская Аравия.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Никита Коваленко, ВЗГЛЯД

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Россия намерена добиться полной материальной изоляции ИГИЛ

Россия будет добиваться принятия мер по полной материальной изоляции террористов ИГИЛ, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков. Совет Безопасности ООН в четверг принял резолюцию 2368 о необходимости выполнять действующие меры в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды» (обе запрещены в РФ), включая заморозку активов, запрет на поездки и перемещение, оружейное эмбарго в отношении определенной группы лиц и организаций. Также в санкционный список были внесены восемь лиц и организаций по ИГИЛ* и «Аль-Каиде»*, в том числе боевики из Кавказского региона. Россия поддержала документ. Сафронков назвал его «важным шагом в сторону укрепления антитеррористического режима», однако отметил, что при согласовании текста его авторы не учли «озабоченности членов Совета Безопасности». «Речь, в частности, идет о российском предложении ввести всеобъемлющий запрет на любые торгово-экономические связи с территориями, подконтрольными ИГИЛ. Следует отдавать себе отчет, что террористы занимаются широкомасштабной трансграничной контрабандой углеводородов и других товаров. Нелегальный бизнес ежемесячно приносит им десятки миллионов долларов», — заявил Сафронков после голосования. «Заявляем о твердом намерении продолжать добиваться введения указанной и других мер, нацеленных на полную финансовую и материально-техническую изоляцию террористических группировок», — подчеркнул он. В июне замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов сообщил о готовящемся в Москве проекте резолюции Совета Безопасности ООН о введении торгово-экономического эмбарго в отношении подконтрольных «Исламскому государству» территорий. Читайте также: Сеть взрывает смешной кадр с Порошенко (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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