Главная » Политика, Психология, Статьи и Обзоры, Творчество, Экономика

География по-американски: Госдеп США указал на пробелы в помощи бездомным в мифическом городе Китеж

21:47. 11 июля 2017 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:
Глобальная внешнеполитическая повестка Вашингтона всегда отличалась своей широтой, однако американские политики и дипломаты иногда не попадают в то место на карте, куда целятся. Госдеп США распространил доклад по борьбе с торговлей людьми, в котором оценивал усилия в этом направлении различных государств, в том числе и России. В документе внешнеполитическое ведомство раскритиковало российские власти за неоказание надлежащей помощи приюту в городе Китеж. Не существующем в реальности городе Китеж.
Мистические воды: Госдеп США указал на пробелы в помощи бездомным в мифическом городе Китеж
 
© Wikimedia Commons
 

Американское внешнеполитическое ведомство распространило доклад о противодействии торговле людьми. В нём Госдеп делает обзор государств, где, по мнению американских дипломатов, власти не слишком рьяно противостоят преступным действиям или не оказывают пострадавшим надлежащей помощи. Не обошлось и без традиционных для таких документов замечаний в адрес российских властей. Однако в этом докладе специалисты Госдепа взяли новые высоты в познаниях о России, указав на пробелы в работе с жертвами работорговли в городе Китеже.

 

5963a5c7370f2ccc258b456b.jpg

 

  • Отрывок документа, где рассказывается про приют для бездомных в Китеже

 

«В описываемый период приют для бездомных Русской православной церкви в Китеже начал принимать жертв и предоставлять им питание и проживание, однако ни психологической, ни медицинской помощи они не получали. Правительство не оказывало приюту финансовую поддержку», — говорится в документе.

Неудивительно, что российские власти не обеспечивали указанному в докладе учреждению финансирование, ведь, согласно Госдепу, оно находится в Китеже — мифическом городе, расположенном, как гласит старообрядческая легенда, на берегах озера Светлояр в Нижегородской области.

Легендарный Китеж, согласно преданию, в XIII веке погрузился в воды озера Светлояр, чтобы избежать поругания от татаро-монгольских захватчиков. Легенда сохранилась и до наших дней, а само озеро иногда называют Русской Атлантидой. Паломники утверждают, что в тихие дни на берегу озера можно услышать звон колоколов мифического города.

Можно предположить, что составители документа, незнакомые с русской культурой и географией, просто перепутали название благотворительного учреждения с названием города, в котором оно расположено. Однако больше в этом разделе нет никаких географических указаний вроде названий областей или других населённых пунктов. Странно, что американские дипломаты и правозащитники, претендующие на объективность данных, допустили столь нелепую ошибку в докладе на достаточно серьёзную тему (если не предполагать, что данные, представленные в этом докладе, были попросту выдуманы).

 

Путаница на G20

 

Однако, оглядываясь на заявления, которые публично делают американские политики, поиск финансовой поддержки приютам для бездомных в Китеже становится лишь ещё одним курьёзом в продолжающейся демонстрации их географической неграмотности. Американские сенаторы, министры и президенты на протяжении десятилетий путали названия стран, их столиц и ошибались, определяя их местоположение на карте.

Без подобных ошибок не обошлось и в ходе недавнего саммита G20 в Гамбурге. Так, офис пресс-секретаря Белого дома в расшифровке комментариев президента США и главы КНР перед совместной встречей в рамках G20 назвал Си Цзиньпина «президентом Китайской Республики», упомянув таким образом официальное название частично признанной Республики Тайвань. За это Китай сделал США официальное представление. В Белом доме также перепутали президента Индонезии Джоко Видодо, встречавшегося с Трампом, с премьером Сингапура Ли Сянь Луном, а напоследок окрестили премьера Синдзо Абэ президентом Японии.

 

Не сильны в географии: за что США пришлось краснеть на саммите G20 в Гамбурге

 

Корейский Крым

 

В феврале член палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс заявила, что Трампа требуется довести до импичмента по той причине, что он слишком симпатизирует Путину, который продолжает «продвигаться в Корею». Сопартийцы Уотерс указали журналистам на то, что конгрессмен очевидно имела в виду полуостров Крым, название которого в английском языке созвучно с Кореей. Однако если допустить подобную ошибку, не очень понятно, что Уотерс подразумевала под «продвижением», ведь Крым и Севастополь стали российскими территориями по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года, и свой статус с тех пор не меняли.

 

Maxine Waters: Putin is Advancing into Korea

 

Ошибка Уотерс отнюдь не является уникальным случаем. Интервью американских политиков обнаруживают их системные пробелы в знаниях по географии, даже когда это касается насущных политических вопросов и проблем. Так, в 2016 году кандидата в президенты США от Либертарианской партии Гэри Джонсона поставил в тупик вопрос о сирийском Алеппо. Ведущий обсуждал с Джонсоном кризис в Сирии.  Напомним, что тогда в городе шли ожесточённые бои между правительственными силами и захватившими восточную часть города террористами.

«Алеппо. А что такое Алеппо?» — спросил Джонсон.

Журналист был так удивлён ответом политика, что даже спросил, не шутит ли он. И когда Джонсон подтвердил, что действительно не знает что это, ведущему пришлось помочь ему.

«Алеппо находится в Сирии. Это эпицентр гуманитарной катастрофы», — пояснил журналист. 

«Да, понял. Понял», — только и оставалось ответить Джонсону.

Любопытно, что позднее, высмеивая ошибку кандидата, газета The New York Times назвала Алеппо столицей Сирии.

 

Gary Johnson Asks: 'What Is Aleppo?' | Morning Joe | MSNBC

 

Остаётся только задаваться вопросом: как формируют свою внешнеполитическую повестку американские политики, мысли которых уносит то в Корею вместо Крыма, то в погрузившийся в озёрные воды легендарный Китеж.

 

---

https://russian.rt.com/world/article/407790-grad-kitej-ssha-geografiya?

Метки: бездарность и неграмотность, госдеп, доклад, Китеж, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сионизм и роль сионистов в организации евромайдана и попытке раскола Украины
...народом, благодаря культуре, географии, национализму и преследованиям».... сионистское рабочее движение; Американская сионистская организация. Еврейское .... Напомним, что Указами и.о. президента...эгидой американо-израильских спецслужб, Госдепа США.   24. ВОПРОС:...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 февраля 2016
... в недавнем заявлении Госдеп США поставил на одну доску...о заявлении официального представителя американского Госдепартамента Джона Кирби,..., американцы напуганы расширяющейся географией ИГИЛ и тем, что...» Шади Аль-Малик указал на сплоченность сирийского народа...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 декабря 2015
...который уже сейчас способен сбивать американские истребители – России, полагает Джахара...с помощью аваударов, президент указал, что в Афганистане и... не точные. По данным Госдепа США на 4 декабря, ежедневный .... Март 2015.В силу географии, Халифат никак не может...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 февраля 2016
...в военной отрасли, сказал американский министр обороны, заверив, что...— заявил на брифинге представитель Госдепа США Джон Кирби. Данные об...«И если посмотреть по географии, то идет борьба за... пострадали мирные граждане»,- указано в заявлении. Ранее сообщалось...
Бэкграунд, выпуск-240 за 24 декабря 2011
... актов, причем их география охватывает обширные территории.... комиссия считает важным указать, что каждый гражданин...программы подготовки революционных кадров американского госдепа. Отправляясь отбывать срок,...с интересами правительства США? По версии Файнэншл...
Новости Украины и Новороссии 08 марта 2016
...которых обычно так озабочен Госдеп, является прямым доказательством... дипломатическое мастерство», — указал Пан Ги Мун. Генсек... США. Соответствующую заяву выдал на-гора представитель американского... Источник: www.youtube.com Географ из Верховной Рады БПП...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>