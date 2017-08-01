Новости Украины и Новороссии 01 августа 2017
- 08:32 Люди уезжают домой умирать: легендарный институт Амосова в Киеве может прекратить работу.
- 07:15 Путин подписал закон о погашении долгов крымчан перед банками Украины.
- 06:58 Добровольцы Донбасса нашли жеребца Януковича.
- 05:00 Рабов стало в два раза больше: почему на Украине процветает торговля людьми (ФОТО).
- 02:17 Как Самвел съездил на полуостров.
- 01:30 МИД пригласил в Россию подвергшегося травле в Сети летчика-героя из Украины.
- 31.07 23:00 Будни безвиза: В Нидерландах задержали украинцев с украденными кредитками и фальшивыми евро.
- 31.07 22:02 Алеппо готовится к наступлению: Войска перегруппировываются (ВИДЕО).
- 31.07 21:29 Акция «Я есть на Миротворце» набирает обороты.
- 31.07 21:24 Решение о поставке оружия на Украину не принято.
Люди уезжают домой умирать: легендарный институт Амосова в Киеве может прекратить работу
Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова в Киеве может прекратить свою работу.
Как сообщают украинские СМИ, доктора третий месяц не получают зарплату, а пациенты, которым не удалось собрать деньги на лечение, вынуждены возвращаться домой без операций.
Врач-кардиолог института Людмила Пенькова рассказывает, что многие приезжают на консультацию, в том числе и пациенты, которым показана кардиохирургическая операция, но из-за того, что у пациентов нет денег, она не проводится и «люди уезжают домой умирать».
В упадок легендарный институт пришел из-за общей деградации системы здравоохранения на Украине, хотя еще 7–8 лет назад в бывшей УССР сохранялся ряд сугубо советских льгот и подходов, что делало медицинские услуги доступными. Неудачная медреформа, начатая в качестве эксперимента в трех областях Украины еще правительством Азарова, а потом и «окончательная победа майдана» сделали своё дело.
Директор института Василий Лазоришинец объяснял, что институты, как государственные учреждения, не могут существовать только за счет предоставления медицинских услуг и что им необходимо базовое бюджетное финансирование. Призыв, разумеется, услышан не был, в итоге — финансовая нагрузка легла на пациентов, которые часто не в состоянии оплатить себе лечение.
28 июля, во время заседания Кабмина Украины, докторам пообещали выплатить долги по зарплате.
Справка РВ
Николай Михайлович Амосов — выдающийся советский торакальный хирург, учёный-медик, литератор. Автор новаторских методик в кардиологии и торакальной хирургии, автор системного подхода к здоровью («метод ограничений и нагрузок»).
Именем Амосова назван Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины.
Как и в случае с другими выдающимися или просто знаменитыми личностями на Украине ошибочно причисляют Николая Амосова к украинцам. Родился Николай Михайлович в 1913 году в Череповецком уезде Новгородской губернии, окончил Архангельский мединститут в 1939 году.
В 1947 году стал главным хирургом Брянской области, работая хирургом Брянской центральной больницы.
Только в начале 50-х переехал в Киев, в 1953 защитил докторскую диссертацию и возглавил кафедру в Киевском медицинском институте.
В годы Великой Отечественной войны служил хирургом в маленьком, со штатом в пять врачей, передвижном полевом госпитале, через который прошло более 40000 раненых, провёл около 4000 операций в полевых условиях.
Читайте также: «Украинцы лечатся подорожником и умирают»: опубликованы шокирующие данные
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Путин подписал закон о погашении долгов крымчан перед банками Украины
фото:Kazanfirst.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. Документ опубликован в понедельник, 31 июля, на сайте Кремля.
Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), чтобы не взаимодействовать с коллекторами напрямую. ФЗВ обязан проинформировать коллектора о таком обращении. Далее он сможет взаимодействовать с должником через фонд.
Согласно закону, должники смогут направить в фонд уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, которые имеют право требовать погашения задолженности.
Фонд в течение пяти рабочих дней должен довести до кредитора информацию об обязанности обратиться в фонд с заявлением об урегулировании разногласий.
Закон также дает крымчанам право попросить реструктуризировать долг или предоставить отсрочку погашения задолженности. Фонд, в свою очередь, может принять решение о реструктуризации долга на срок не более двух лет или о списании кредита.
Документ был принят Госдумой 19 июля. Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что документ был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что закон затронет интересы около 200 тысяч жителей полуострова и позволит списать кредиты объемом до пяти миллионов рублей.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Добровольцы Донбасса нашли жеребца Януковича
Презент от украинского президента российскому обнаружился в Калужской области Как пишет «Политнавигатор», во время проведения первых Добровольческих игр под Калугой представители «Союза добровольцев Донбасса» обнаружили жеребца, несколько дет назад подаренного тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем своему российскому коллеге, ныне премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
Поскольку Медведев не увлекается разведением коней, он, в свою очередь, отдал скакуна знакомому.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Рабов стало в два раза больше: почему на Украине процветает торговля людьми (ФОТО)
Национальная полиция Украины была вынуждена признать: количество проданных в рабство граждан страны в нынешнем году по отношению к прошлому выросло в два раза.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.
При этом в официальных заявлениях речь идет именно о выявленных преступлениях, а реальное число рабов может быть значительно выше.
География рабства
В середине июня нынешнего года в киевском аэропорту Жуляны украинскими силовиками была разоблачена и арестована банда сутенеров, пытавшихся вывезти на Кипр двух украинок для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в городе Лимасол.
Предполагалось, что завербованные женщины должны были предоставлять сексуальные услуги местным жителям и туристам, а большую часть заработков отдавать своим «работодателям».
Через месяц — новое ЧП. Как сообщила пресс-служба украинской Госпогранслужбы, в Запорожской и Днепропетровской областях Украины была разоблачена и пресечена деятельность другой преступной группы, также планировавшей продажу женщин в сексуальное рабство в Израиль.
Ранее в аэропорту Борисполь была задержана группа сутенеров, пытавшихся переправить нескольких гражданок Украины в Китай. С той же целью — эксплуатации их как секс-рабынь.
Впрочем, не только в сексуальное, но и в трудовое рабство продают украинские преступники своих сограждан.
Как утверждает Департамент коммуникаций Нацполиции Украины, за шесть месяцев нынешнего 2017 года правоохранители установили и оказали помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми. При этом среди пострадавших 119 женщин, 37 мужчин и 12 детей.
«В целом полицейскими выявлено 144 уголовных правонарушения (в 2016 году их было вдвое меньше — 60. — Прим. ред.) по статье 149 Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека)», — утверждают в полиции. При этом правоохранителями была пресечена деятельность 69 преступников, причастных к фактам торговли людьми. Кроме того, в 96 уголовных производствах по этой статье преступникам были объявлены подозрения.
«Наиболее уязвимыми к преступлениям в сфере торговли людьми являются женщины в возрасте 18–26 лет, дети 13–18 лет и мужчины от 25–60 лет. Основные страны, куда направляют „живой товар“, — Россия, Польша, Турция, Украина, Германия, Израиль, Греция, Объединенные Арабские Эмираты», — утверждают в Нацполиции.
А всего, как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, по официальным данным за последние пять лет, статус лиц, пострадавших от торговли людьми, получили 398 граждан страны.
Однако эксперты полагают, что на самом деле цифра современных украинских рабов на много порядков выше официальной. Потому что в Нацполиции говорят не о явлении, а всего лишь о раскрытых преступлениях.
От проституции до наркотиков
Сфера использования украинских рабов за пределами Украины достаточно широка. При этом для их вербовки используют самые современные методы.
Так, по утверждению правоохранителей Украины, в течение 2016 года и в начале 2017-го ими были выявлены случаи торговли людьми не только для оказания сексуальных услуг и трудовой эксплуатации, но и с целью вербовки украинских граждан с целью вовлечения в преступную деятельность. Например, для торговли наркотиками.
«Для привлечения потенциальных пострадавших от торговли людьми преступники часто используют возможности интернета. Вербовка происходит путем создания специализированных сайтов, соответствующих групп в соцсетях, прямого контакта на сайтах знакомств, размещения объявлений о трудоустройстве», — говорится в официальном сообщении Нацполиции.
Между тем значительный вклад в борьбу с работорговлей на Украине вносит Россия. Так, в феврале нынешнего года, по данным уже российских органов правопорядка, в России были задержаны 47 граждан Украины, обвиняемых в причастности к деятельности международного наркосиндиката.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Вовк, вербовочные пункты наркосиндиката располагались в Киеве.
Набор рабов преступного мира осуществлялся вполне официально — через украинские СМИ, которые публиковали объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу. Но в результате соискатели становились рабами-наркокурьерами.
«С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, где им объясняли правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников», — утверждает Вовк.
Кстати, именно Россия — одна из тех стран, где борьбу с украинской работорговлей (и не только в сфере незаконного оборота наркотиков) активно ведут правоохранители.
Так, например, в начале нынешнего года суд Москвы признал виновными и осудил за торговлю людьми двух граждан России — Марию Олейник и Андрея Бородача, пытавшихся с целью наживы организовать продажу гражданки Украины, которую они пытались вовлечь в незаконную торговлю людьми с помощью интернет-переписки.
«Успешная демократия»
Главный политический и идеологический спонсор Украины — Соединенные Штаты Америки — уже не первый год пытаются остановить работорговлю на Украине. Что и понятно: позорное для современного общества явление разрушает стройную картину Украины как государства, «успешно строящего демократию».
В 2016 году Госдеп США в четвертый раз опубликовал отчет, в котором заявил о процветании на Украине работорговли. И в четвертый раз американские эксперты отметили, что торговля людьми на Украине находится на одном уровне с такими странами, как Афганистан, Пакистан, Тунис, Конго и Таиланд. В нынешнем году такой отчет еще не был опубликован, однако уже сейчас ясно, что ситуация только ухудшилась.
И причина этого заключается в катастрофической экономической ситуации и социальной деградации государства. Украина находится на последнем месте в Европе по доходам населения, а нескончаемая гражданская война в Донбассе обесценила человеческую жизнь в стране.
Читайте также: МИД Украины назвал российский закон о гражданстве дискриминационным
Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как Самвел съездил на полуостров
И что из этой поездки получилось
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
Sharij.net – http://sharij.net/
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
МИД пригласил в Россию подвергшегося травле в Сети летчика-героя из Украины
МИД России пригласил в РФ украинского пилота, вслепую посадившего в Стамбуле самолет со 120 пассажирами, а затем подвергшегося нападкам в социальных сетях за использование в своем профиле фотографий главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа.
Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика орденом «За мужество». Однако вскоре Акопов подвергся резкой критике в интернете за якобы симпатии к России из-за того, что на своей странице разместил фото главы МИД России.
Читайте также: Зрада: Настоящий герой Украины оказался дончанином и «сепаратистом» (ФОТО, ВИДЕО)
«Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады», — говорится в сообщении на странице МИД России в Facebook.
В частности, бурную дискуссию спровоцировал пост пользователя Сергея Наумовича, который позиционирует себя как правозащитник. Пользователь написал, что после увиденного у него «полностью меняется отношение к «герою».
«Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии», — пишет он, после чего нецензурно выражается в адрес летчика.
То, что Порошенко наградил Акопова орденом, пользователь назвал политическим пиаром. В комментариях многие поддержали Наумовича.
Читайте также: Волонтер «АТО» не может вернуться на Украину, а на его имущество наложен арест (ФОТО)
Некоторых возмутило то, что летчик родом из Донецка, половина его друзей оттуда же и ни у кого из них нет «и намека на украинский флаг».
«Поставил Лаврова — значит, это его кумир, и соответственно он сепар», — пишет Юхим Сербов.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Будни безвиза: В Нидерландах задержали украинцев с украденными кредитками и фальшивыми евро
На борту самолета украинцы решили приобрести товары Duty Free, подозрение возникло, когда первая оплата картой была отклонена.
В Амстердамском аэропорту Схипол полиция задержала двух граждан Украины с украденными кредитными карточками и фальшивыми евро. Как сообщают нидерландские СМИ, 31-летний и 47-летний украинцы летели из Киева в Испанию с пересадкой в Схиполе.
На борту самолета они решили приобрести товары Duty Free. Подозрение возникло, когда первая оплата карточкой была отклонена. Во время второй попытки члены экипажа проверили карточку и выяснили, что она заявлена как украденная.
Об этом было сообщено руководству Схипола. После того, как самолет приземлился, украинцы были арестованы.
Во время обыска оказалось, что в целом они имели при себе 33 украденные кредитные карточки и 6 тысяч фальшивых евро.
Читайте также: Волонтер «АТО» не может вернуться на Украину, а на его имущество наложен арест (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Алеппо готовится к наступлению: Войска перегруппировываются (ВИДЕО)
В освобожденном Алеппо продолжается подготовка к наступлению на запад для освобождения новых территорий от боевиков «Аль-Каиды».
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставивший видео боев в сельской местности.
В частности, на рашидинском направлении началась активная подготовка правительственных войск к предстоящему наступлению на позиции боевиков «Хайят Тахрир аш Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*).
Сирийская арабская армия начала перегруппировку танков, артиллерии и личного состава для освобождения пригородных районов и сельской местности под Алеппо.
Сирийские командиры говорят, что солдаты полностью обеспечены боеприпасами, медикаментами, водой и пищей и готовы к наступлению на врага.
Стоит отметить, что после освобождения Алеппо от боевиков «Джебхат ан-Нусры» гарнизон и жители города настроены решительно и готовы освободить все близлежащие районы от террористов.
Читайте также: Пламя и дым: ВКС РФ сожгли колонну ИГИЛ* у цитадели террористов (ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Акция «Я есть на Миротворце» набирает обороты
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Решение о поставке оружия на Украину не принято
Так сказать в виде реакции США на усилившиеся мантры Киева про необходимость поставки летальных вооружений.
Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого оружия. Ведомства добиваются от Белого дома одобрения этих поставок, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных и дипломатов. По словам собеседников издания, оружие, которое они характеризуют как оборонительное, предназначено для предотвращения «агрессивных действий» со стороны России. Как утверждают американские чиновники, Россия предоставила советников, танки и другое вооружение вооруженным отрядам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Высокопоставленный представитель администрации президента США сообщил газете, что решения о поставке летальных вооружений Украине не принято. По его данным, этот вопрос не обсуждался на встрече на высоком уровне в Белом доме, которое было посвящено России и состоялось на прошлой неделе. По словам сотрудника администрации, президент Дональд Трамп не был проинформирован о плане Пентагона и Госдепа, и его позиция неизвестна.
Некоторые американские и украинские официальные лица заявили газете, что на принятие Белым домом окончательного решения по этому вопросу могут потребоваться месяцы.
Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Мишель Балданза заявила, что США не исключают вариант предоставления «летального оборонительного оружия Украине». Министр обороны США Джеймс Маттис одобрил этот план, утверждают источники издания.Представитель Госдепартамента не ответил на просьбу о представлении комментариев.
https://rns.online/military/WSJ-soobschi
PS. Если источники не врут, то процесс согласования этого вопроса не сильно продвинулся со времен Обамы, которые блокировал масштабные поставки летальных вооружений в рамках стратегии направленной на поддержание среднеинтенсивного конфликта, делая ставку на политико-экономическое, а не военное давление. При этом и при Обаме, представители Пентагона и оборонного комитета Сената, высказывались за поставки оружия на Украину и интенсификацию военного конфликта. Именно к этим кругам апеллирует Порошенко, пытаясь добиться того, на что не пошел Обама.
Естественно, что в свете обострения дипломатической войны между США и РФ, тема поставок вооружений на Украине вновь оказалась в повестке дня, но по всей видимости до стадии практической реализации она не добралась. Несмотря на обмен санкциями, и Пенс с Тиллерсоном, и Путин, в своих заявлениях по поводу "обмена любезностями", пытались сгладить негативное впечатление от происходящего заявлениями на тему того, что в среднесрочной перспективе возможны какие-то улучшения в отношениях. Естественно, если стороны будут придерживаться подобной риторики и действительно будут пробовать реализовать то немногое, что удалось согласовать на переговорах в Гамбурге, опция связанная с поставкой вооружений на Украину будет задействована Трампом лишь в том случае, если он побьет горшки с Москвой окончательно. Пока этого очевидно не произошло, поэтому столь агрессивный шаг США держат про запас, тем более, что назревающая торговая война с Китаем, которой уже открыто грозит Белый Дом, плохо согласуется с гипотетической военной эскалацией в отношениях с Россией. Вести два таких конфликта одновременно, попутно пытаясь давить на Иран и КНДР, а также свергать режим в Венесуэле, было бы с точки зрения текущих возможностей США совершеннейшей авантюрой. Поэтому более вероятно, что Белый Дом в краткосрочной перспективе постарается оставить конфликт с РФ на текущем уровне, а более активные шаги прибережет для других оппонентов. Разумеется, это не очень устраивает режим в Киеве, поэтому оружие продолжат клянчить как официально, так и через американских лоббистов, попутно пытаясь путем организации новых кровавых провокаций, заставить США обратить более пристальное внимание на Украину.
Разумеется, это не отменяет других поставок, в рамках которых Украина получает форму и различную амуницию, каски, бронежилеты, спецсредства, артиллерийские радары, средства технической разведки, услуги ЧВК и консалтинговых фирм со стороны подрядчиков Пентагона. Наверняка продолжают работу и негласные каналы поставок вооружений на Украину. Но это не совсем то, что хотел бы видеть режим в Киеве, так как с точки зрения поставляемой номенклатуры вооружений, курды из SDF/YPG или "Пешмерга", получают куда как более существенную военную помощь, что отражает текущие приоритеты США, для которых война в Сирии и Ираке (как и для России) на данном этапе имеет более приоритетное значение, нежели война на Украине. Это в том числе отражается и в задействованных на Украине ресурсах. Но с учетом того, что обе войны по сути являются составной частью единого конфликта, такая фокусировка на Ближнем Востоке не может длиться вечно и с учетом отсутствия перспектив дипломатического урегулирования, рано или поздно стороны обратят более пристальное внимание на фронт на Донбассе, который для обеих сторон содержит определенный потенциал для изменения ситуации на Украине в свою пользу.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com