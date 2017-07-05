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Гнев, бессилие, мигранты: Италия осталась в дураках

11:03. 5 июля 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

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Австрийцы ребята предусмотрительные. Почуяли, что «пахнет жареным», и сразу подстраховались, «подстелили соломки» себе на горных перевалах, развернув войска и бронетранспортеры вдоль австрийско-итальянской границы. Даже мышь, не говоря уж про мигрантов, не прошмыгнет мимо пограничников. То-то в Риме взбесились, осознав, что беженцы останутся гостями Италии надолго. Один из путей в Европу Вена-то перекрыла.

И развернулась дипломатическая баталия: австрийского посла разгневанные власти Италии «вызвали на ковер». Пограничный контроль Вены ясно обрисовал их перспективы и народное недовольство от засилья беженцев. Да уж, миграционный кризис в отдельно взятой европейской стране.

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Войска на границе

Австрийский министр обороны Ханс Петер Доскизил уже ясно выразился, что страна готовится к развитию миграции в Италии, поэтому пограничный контроль необходимо активировать сейчас, чтобы не тратить время на сборы, когда такая помощь потребуется в срочном порядке. Войска могут быть отправлены на перевал Бреннер, а четыре бронетранспортера Pandur уже были отправлены в Тирольскую область, где находятся 750 солдат.

Нет, формально Вена не нарушает соглашения о системе открытых границ Евросоюза, но пограничные проверки с Венгрией, Словенией, Италией и другими странами, из которых прибывают нежеланные «гости», она сохраняет. Отговорки также имеются, на что, к слову, австрийцы всегда были мастерами. Вероятно, гены Меттерниха по воздуху передаются…

Бронетранспортеры предназначены для блокирования дорог, но никак не для вторжения в Италию. Но Риму от этого не легче. Как избавиться от мигрантов, если австрийцы на главном горном перевале в Восточных Альпах дорогу перекроют? И ведь Вена дала понять Риму, что не потерпит массового «перемещения народов» через свои территории. Взаимовыручка в ЕС и благие мотивы не обеспечат Австрии необходимую безопасность.

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Австрийский пограничный контрольно-пропускной пункт в Бреннере

Итальянцам придется несладко, а повторение событий 2015 года вселяет в них ужас. Как справиться с потоком мигрантов, чье количество только увеличивается? С начала года в страну прибыло порядка 85 тысяч мигрантов и беженцев, в основном из Ливии. Это дополнительная финансовая нагрузка плюс колоссальные проблемы в области обеспечения безопасности.

И ведь еще нужно отсеять экономических мигрантов от тех, кто реально скрывается в Европе от войны: их соотношение примерно 70% к 30%. Добавьте сюда и возрастную «линейку», когда большая их часть – молодые одинокие необразованные мужчины, в крови которых кипит адреналин. Это уже проблема, причем для местного населения и полиции. Криминогенная обстановка в итальянских городах ухудшится в разы.

Что могут сделать итальянские власти?

Перекрыть морские порты и обеспечить остальной части Европы проблемы с мигрантами. Раз Италия превратится в закрытую зону, миграционные потоки сместятся на Балканы. Государства Балканского региона не обрадуются такому «счастью» и быстренько прикроют «македонский маршрут». Греция останется на бобах… и с обозленными беженцами. Австрия опять же окажется в плюсе: из Венгрии мигранты к ним не попадут.

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Позицию Вены тоже можно понять, ведь в стране не все так гладко с мигрантами. В начале июля мигрант из Туниса убил пожилую пару местных жителей из-за их правых взглядов. Убийца признался, что ненавидит правых политиков, включая Австрийскую партию свободы, которые выступают за ограничение потока мигрантов. И сколько еще в стране таких обиженных имеется? Впрочем, остальная Европа тоже иллюзий больше не питает.

Недаром Гамбург готовится к будущему саммиту G20, на котором европейские лидеры намерены обсудить проблемы миграции в Старый Свет из стран Ближнего Востока. Исламизацию Евросоюза трудно не заметить, особенно во Франции, где, к примеру, в городе Рубе процент мусульманского населения является самым высоким по всей Европе. Вена не желает участвовать в миграционном «шабаше» и закрывает границу на замок.

До саммита остается два дня, а ситуация в Европе накаляется. Предстоят жаркие дебаты по мигрантам и поиск «крайнего». Добавьте сюда и приезд американского президента, которому важнее решить свои задачи, а не размениваться на беженцев, не являющихся для США проблемой.

Президент России им на саммите только посочувствует: в Россию беженцы не особо тянутся, ведь никто не станет им платить «жирных» социальных пособий, придется работать. Впрочем, в проблемах Европы виновата только Европа, а никак не мигранты. Россия в суверенные страны не вторгалась и войны не провоцировала.

Пускай ЕС теперь Италию успокаивает да Австрию к порядку призывает. Европа все это заслужила еще и тем, что разрешала странам Восточной Европы преследовать русских на своих территориях, только на словах призывая соблюдать европейские ценности и придерживаться единства. Это мое личное мнение, конечно, но взрыв «бомбы из лицемерия ЕС» был закономерен. Европейское единство скатилось к нулю…

Метки: Европа, евросоюз, кризис, мигранты в ес, миграционный кризис
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