Непревзойденные цитаты из романа «Мастер и Маргарита»

Когда Михаил Афанасьевич Булгаков писал роман о Мастере, едва ли он предполагал, что создает самое значимое произведение русской литературы ХХ века. Сегодня произведение заслуженно входит в списки наиболее читаемых книг мира, оставаясь при этом объектом бесконечного спора литературоведов и философов…

А для нас «Мастер и Маргарита» — просто любимая история, полная загадок и бесконечной мудрости. То, что больше всего нужно в наше непростое время.

Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!

Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются.

Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.

Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые.

Трудный народ эти женщины!

Человек без сюрприза внутри, в своём ящике, неинтересен.

Все будет правильно, на этом построен мир.

Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.

Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его.

Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.

Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут.

Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

Помилуйте… Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

Правду говорить легко и приятно.

Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?

— Достоевский умер.

— Протестую, Достоевский бессмертен!

— Протестую, Достоевский бессмертен! А факт — самая упрямая в мире вещь.

Все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!

Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?

Моя драма в том, что я живу с тем, кого я не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным.

— Трусость — один из самых страшных человеческих пороков.

— Нет, я осмелюсь вам возразить. Трусость — самый страшный человеческий порок.

— Нет, я осмелюсь вам возразить. Трусость — самый страшный человеческий порок. Никогда и ничего не бойтесь. Это неразумно.

Самый страшный гнев — гнев бессилия.

Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?

Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда!

Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… Квартирный вопрос только испортил их.

Что бы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима.

Источник: 2planeta.ru