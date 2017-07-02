Александр Росляков. СССР был царем горы – но слишком многие хотели сдернуть его с нее

У нынешней либеральной публики есть один неубиенный аргумент, которым она, как ей кажется, наповал убивает сталинскую эпоху, «проклятый совок», а заодно и унаследовавшую им «рашку». Это – аресты и содержание под стражей Королева и Туполева, основателей нашей космонавтики и реактивной гражданской авиации.

– В какой еще стране такое могло быть?! – с надрывом задают эти «антисовки» их риторический вопрос. – Только гэбня кровавая и коммуняки, что как были во власти, так и остались в ней, способны на такое людоедство! И пока мы эту коммунистическую рашку не убьем до основанья, а затем не откроемся перед гуманным Западом, никакой удачи нам не видать!

Но давайте переведем этот вопрос «в какой еще стране» из риторического в самый прямой. Вот имя этой «еще страны»: Соединенное Королевство Великобритании, где жил современник Королева и Туполева Алан Тьюринг, прародитель современного компьютера. Вот что о нем говорит Википедия:

«Математик, логик, Кавалер Ордена Британской империи (1945), член Лондонского королевского общества (1951). Предложенная им в 1936 году вычислительная «Машина Тьюринга», которую можно считать моделью компьютера, до сих пор используется во множестве теоретических и практических исследований. Премия Тьюринга – сегодня самая престижная в мире награда в области информатики».

В 1952 году Тьюринг был подвержен за гомосексуализм химической кастрации. И в 1954-м в возрасте 42 лет покончил жизнь самоубийством, не вынеся совершенной над ним расправы. И лишь в 2013 году посмертно помилован королевой Великобритании.

Но почему по этой жертве «поганой великобриташки» не льют горючих слез наши обличители «поганого совка»?

Почему на клянут на чем свет стоит Соединенные Штаты Америки, где сейчас в узилищах сидят аж 2,2 миллиона человек? Это, как сообщает та же Википедия, 25% всех заключенных планеты (больше, чем в 35 крупнейших европейских странах вместе взятых и на 40% больше, чем в Китае), хотя население США составляет всего 5% населения мира!

Это – сегодня! – больше, чем среднегодовая цифра по ушедшему в прошлое ГУЛАГу! Правда, в отличие от узников ГУЛАГа, что сплошь были невиновными, по мнению наших неподкупных врагов «совка» и друзей Америки, нынешние штатовские узники сплошь виновные…

Но вернемся к истории – и скажем прямо, без присущего этим чистильщикам «проклятого совка» кликушества: факт в том, что не только у нас 50-100 лет назад творились некие перегибы. Они творились вообще по всему миру.

Впрочем были ли на самом деле эти перегибы в отношении Королева и Туполева – еще большой вопрос.

Тюремная история Королева и впрямь довольно смутная. Одни считают, что он сел незаслуженно, сугубо по навету коллег. Другие – что все-таки допустил недопустимую растрату казенных средств на свои вздорные проекты, когда каждая народная копейка была на счету. Тогда ж ее считали не как сейчас – когда Чубайс, по данным Счетной палаты, безнаказанно спускает миллиарды в золотой унитаз…

А дело Туполева – и вовсе самое прозрачное: он получил законный срок за настоящее вредительство. Имел в 1936 году задание купить в США чертежи нужного нам самолета – но привез оттуда личный холодильник и вагон пустой бумаги под видом этих чертежей: все размеры в них были в дюймах, что делало их непригодными для производства. Этот спесивец мнил, что в СССР должны строить самолеты только его конструкции – и злостно провалил его задание…

Но главное в обоих этих случаях другое: оба конструктора в итоге их отсидок зарядились огромной жаждой деятельностью в пользу своей страны, чье наказание сочли заслуженным и справедливым. И дальше выдали на-гора такое, от чего остальной мир просто обомлел и присел. И никогда в своих воспоминаниях даже близко не винили тот режим, что произвел их из своевольных себялюбцев в мировые звезды.

А вот в богоугодном королевстве, с которого текущие антисоветские кликуши велят нам брать пример, все кончилось для парня, допустившего свою осечку, куда хуже. Его там не вылечили от его порока, не переключили на иное – а беспощадно раздавили. Туполев дожил до 84 лет, Королев – до 60-и. А Тьюринг наложил на себя руки в самом расцвете сил – в 42 года. Доживи он хотя бы до возраста Королева – смог бы сделать еще массу мировых открытий. Но никто из наших «антисовков» не предъявляет англичанам счет за их безвременно ушедшее светило.

Эти «антисовки» поминают то и дело некие ограничения свободы слова в СССР – при которых однако наша литература, музыка, кино, наука расцвели так, что весь мир перед ними приседал. Но у этих же «антисовков» начисто отшибает память на предмет того, что тогда же в демократичных до мозга костей США линчевали негров и заставляли их ходить в отдельный туалет.

Это как вообще – только задумайтесь: сталинские чистки, шерстившие и виновных, и пусть даже только заподозренных! И американские того же времени – каравшие просто по факту цвета кожи!

И нечего тут жеманничать: все передовые страны мира развивались примерно в одном ключе, проходя примерно одинаково свои депрессии, репрессии, охоты на инакомыслящих ведьм и т.д. Классикой американской литературы стал роман Джона Стейнбека «Гроздья гнева», где беспощадно обрисован «их голодомор»…

Но что за дикость – выделять из этих мировых невзгод одну свою страну, свою историю, еще приплясывая от радости обнаружения ее грехов!

В 20 веке многие ведущие страны мира были грешны страшно – взять хотя бы уже вскрытые данные о том, что США во Второй Мировой попутно помощи СССР финансировали фашистскую Германию.

И если как следует подразобраться, с учетом тех линчуемых негров, над которыми почему-то принято смеяться – наша история тех темных лет еще самая светлая.

И нечего гнать пургу на нее и на ее наследников. Советская история по факту – самая гуманная в истории человечества, сравнительно с тем, что бушевало вокруг нас. И нам надо гордиться ей, а не стыдиться. И если хватит духу и пороху, еще и вернуться к ней.

Да, кто-то тут же скажет – и совершенно справедливо: а что ж тогда мы все это продули, не удержались на той горе, на которую якобы взошли?

Ну, вот не удержались – потому что… Потому что есть вечная, как сам мир, проблема лидера: стоит ему подняться высоко над всеми – как тут же тысячи рук, объединенных их поражением, уже тянутся сдернуть его с добытой высоты. Он – один; а этих оставленных им позади – тьма тьмущая.

На этом пал и Юлий Цезарь, и друг народа Марат, и Сталин. И, увы, готов пасть наш нынешний друг народа Путин – хоть и выбравший прагматично жизнь и власть, а не величие в истории своей страны…

Но это уже несколько другая история, в которой «смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий» – исход которой мы увидим в ближайшие пару лет…

Но СССР, в котором творцы и гении получили невиданный ни в кои веки простор – стал тем царем горы, на которого наложили руки тысячи видимых и невидимых завистников. И, увы же, он подорвался и изнутри – в силу своих предателей, купленных за всякое шмотье и прочие сребреники.

Однако Цезарь умер – но его величие живет. И в этой вечной схватке меж Цезарем и Брутом, Христом и Иудой – наша нынешняя суть. В схватке меж ловкими корыстными врагами – и теми, в ком хватит духа повторить великие деяния нашей советской, зарезанной этими брутами и иудами страны.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/19317/-