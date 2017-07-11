Александр Росляков. Сеньор помидор убит как товар в сетевой войне. Какой тут к черту рынок?

– В чем сила рынка, брат?

– Смотря какого. Нашего – в дикой дороговизне. Ихнего – наоборот.

Меж нашими парламентариями и экономистами разгорается дискуссия о регулировании рыночных цен – хотя бы на так называемые «социальные товары». Или, сказать прямей, на еду для самых нищих.

Лобастые экономисты, построившие у нас этот рынок, сильный его ценами, парируют наезд на него как под копирку. Де всякий ценовой регулятор – это возврат в СССР, к пустым прилавкам и чудовищу-Госплану, который ел живьем детей. Выбирайте: или изобилие в торговле при завышенной цене – или вечный дефицит и километровые очереди. И третьего де не дано.

Лукавят гады! Во-первых, подушевое потребление основных продуктов а СССР все-таки было выше, чем сейчас. Ну да, из-под прилавка их доставали – но доставали ж! И продукты были будь здоров, без всякого пальмового масла и соевых мясозаменителей… Во-вторых, во всех развитых странах цены на еду жестко ограничены. А в-третьих…

Вдумайтесь в это обозначение: «рыночные цены». У нас это – синоним задранных безбожно цен. Хотя должно быть вроде бы наоборот: невидимая рука рынка, как обещали некогда эти же рыночники, заставит рынок снижать цены в силу вольной конкуренции.

Да, конкуренция сегодня жесткая – но наши торговые сети наловчились выживать в ней путем не удешевления, а удорожания товаров. Торговые наценки порой восходят до 200 и выше процентов, что бьет одним концом по покупателю, другим – по производителю.

Вот взять такой актуальный продукт как летний помидор. Приятель только что приехал из Молдавии и говорит, что оптом помидоры там продают на наши деньги по 10 рублей за кило. А если не пожалеть времени и поездить по деревням с каким-нибудь бартером, можно опустить цену и до 3 рублей. Качество – самое качественное. В обычных московских магазинах такого нет и близко. Как нет и самих молдавских помидоров.

Почему же вездесущая рука рынка не дотянулась до этой благодати? Да потому что кривой рынок, воплощенный в нашей сетевой торговле, что принадлежит процентов на 99 иностранному капиталу, беспощадно рубит эти руки, готовые доставить качественный и недорогой товар.

Вот бы их высоколобиям – депутатам и экономистам – разобраться по существу с этим вопросом. А именно: почему наш продуктовый рынок работает против народа – как покупающего, так и производящего? Кто стоит за кулисами такой торговой политики? Какие оперативные действия, в том числе с привлечением сотрудников ФАС и прокуратуры, надо осуществить, чтобы те же молдавские помидоры по сносной цене пришли на наши прилавки?

Давеча я покупал в Ашане турецкие помидоры по 90 рублей за кило, самые дешевые. Еще были эти достаточно назревшие в сезон плоды по 130, 160 (Марокко) и даже по 220 руб. – азербайджанские…

Ну хорошо, пусть до Молдавии нам политически далеко (хотя после братания Путина с новым ее главой Додоном это нонсенс) – невидимая рука рынка обещала нам снести все политические границы. Но на самом деле она только их возводит – даже там, где их не было сроду и не может вовсе быть!

Люди пишут в соцсетях, что на наших южных трассах – например на трассе М4 Дон – добровольцы, не допущенные в те же торговые сети, продают помидоры за 100 рублей и ниже. Причем такого качества, что в Москве не найдешь и за 300 руб. за кило! В эти цены «ниже 100 рублей», надо полагать, включен и «полицейский налог», и «братский» – от крышующих эту незаконную торговлю «братков»…

Если поставить это дело на честную ногу – отпускная цена этих сладких помидорок будет где-то в районе 50 рублей, а в рознице они должны лежать рублей по 80. Чтобы и торговые волки были сыты, и овцы – покупатели и производители – целы.

Но нашим парламентариям и экономистам до таких низких материй опускаться западло. Они взахлеб спорят о рыночных принципах, «о судьбах» – а на какие-то мелочные помидоры им глубоко плевать!

Или не плевать? И это их показное наплевательство подкреплено какой-то еще невидимой рукой, заносящей им какую-то благодарность за сохранение этой помидорной монополии?

А сколько еще есть таких монополий в нашей сетевой торговле и прочих рыночных завязках, при которых компьютеры и принтеры для всяких госструктур покупаются по завышенной раз в сто цене?

Вот кстати средний розничный прайс на помидоры в Турции: 3 лиры (50 рублей) за кг. Оптом – 1 лира (17 рублей) за кг. И это настоящие, вкусные помидоры – а не то дерьмо, которое засылает Турция в наши гипермаркеты.

Тут кроется и весь секрет победы турецких курортов класса all inclusive (все включено) над крымскими. В Турции продукты местные, дешевые, можно кормить ими туристов от пуза. А у нас продукты ультрадорогие, цену на них не снизят ни за что, лучше пусть все сгниет, свиньям скормят или на обочину выкинут.

Такой вот очумелый рынок нам построили эти высоколобые экономисты. Сеньор Помидор из детской сказки – просто народный благодетель на фоне этих образованных сеньоров. И почему сеньор Путин не вышибет их давно назревшим пинком из нашей обморочной действительности, как пробку из крымского шампанского – самая великая и невероятная загадка.

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/6/19422/-