Scofield: Дэвид Петрэус и «China Lobby»

Team Rubicon – американская общественная организация, основанная в январе 2010 года двумя отставниками из Корпуса морской пехоты США – разведчиком Уильямом Макналти (William McNulty) и снайпером Яковом Вудом (Jacob Wood). За плечами каждого из них боевой опыт, полученный в Афганистане и Ираке. Цель организации – использование опыта ветеранов боевых действий для развертывания работ в зонах стихийных бедствий (пресечение паники, полевая медицина, работа в команде в условиях ограниченных ресурсов и т.п.).

В 2013 году, фактически сразу после своей отставки из ЦРУ, в Консультативный совет Team Rubicon пришел Дэвид Петрэус. Кроме того в совет входит и Стэнли Маккристал (см. https://teamrubiconusa.org/story-of-team-rubicon/staff-board/), не смотря на все свои разногласия с «Царем Давидом».

В 2014 году награду от Team Rubicon получил Хосе Куисиа (JoseLampeCuisia, Jr.).

Хосе Куисиа был седьмым управляющим Центрального банка Филиппин (с 1990 по 1993 г.), а также был послом Филиппин в США (07.07.2011-30.06.2016).

Вот как развивались отношения США и Филиппин в этот период:

http://www.epochtimes.ru/content/view/75532/2/

http://newsader.com/21447-vyzov-kitayu-pyat-voennykh-baz-ssha-poyavya/

https://rns.online/military/SSHa-napravyat-120-mln-na-voennuyu-pomosch-Filippinam-2016-04-08//

http://newsader.com/23549-ssha-nachinayut-sovmestnoe-s-filippinam/

Родри́го Дуте́рте стал президентом Филиппин 30 июня 2016 года и сразу в этот же день убрал Хосе Куисиа с должности посла в США. Кроме того, новый президент сразу приступил к масштабной ликвидации наркодилеров, объявив войну наркобизнесу.

Почему Р. Дутерте сразу ограничил возможности Х. Куисиа?

Обратим внимание, что Х. Куисиа в разное время был на руководящих должностях в ряде филиппинских компаний (см. https://en.wikipedia.org/wiki/Jose_L._Cuisia_Jr.), включая следующие:

- директором HolcimPhilippines– часть холдинга Lafarge Holcim, который передал свой сирийский завод в пользу инженерных подразделений НАТО и ССО США для строительства инфраструктуры подземных бункеров в интересах сирийских повстанцев (см. http://www.voltairenet.org/article195776.html);

- SMPrimeHoldings– холдинг, занимающийся крупными торговыми центрами, банковским делом и строительством,

- директором Ayalas’ ManilaWaterCo, – часть Ayala Corporation, основанной испанцами на Филиппинах в 1834 году и занимающейся всем (электроника, телекоммуникации, строительство, автомобильный бизнес, энергетика, социальные проекты, транспорт и т.п.).

Компанией Ayala все это время управляет семья Zóbel de Ayala. В начале XXвека (в период Филиппино-американской войны и затем Первой мировой войны) семья заключила союз с HSBCи стала инвестировать строительство в Гонконге.

Но самое важное в том, что Х. Куисиа был вице-председателем, а потом и управляющим в PhilippineAmericanLifeandGeneralInsuranceCo. Эта страховая компания была основана в 1947 году Корнелиусом Вандер Старром (Cornelius Vander Starr), который во время Второй мировой войны был оперативником Управления стратегических служб, а в Китае работал с 1919 года, когда он основал в Шанхае Американо-азиатскую страховую компанию, а в Гонконге – American International Assurance. Все эти компании стали позже частью American International Group, Inc. (AIG). Страхование объектов, имущества и т.п. позволяло собрать ключевую информацию по ситуации в Китае и далее во всем азиатском регионе. Так УСС У. Донована, сблизившись изначально с британским Управлением специальных операций (УСО), стало постепенно уводить главный приз – Китай. Получилось далеко не все, но позиции в Китае остались. Также нарабатывались и позиции в Европе. Кроме того, есть основания считать, что «страховщики» собирали информацию по атомному проекту Германии в ходе Второй мировой войны (см. http://circleof13.blogspot.ru/2008/10/behind-scenes-of-aig-bailout-unsavory.html). Можно оценить уровень аналитического обеспечения этого специального подразделения УСС.

Cornelius Vander Starr

С Корнелиусом Вандер Старром работал Пол Хелливелл (Paul Lional Edward Helliwell), который с 1943 по 1945 год возглавлял резидентуру УСС в Европе (его сменил Уильям Кейси), после чего был назначен в Дальневосточный отдел. Позже он работал адвокатом в Майями и через зарегистрированную в Панаме компанию управлял игорным бизнесом Мейера Лански на Багамах. Его также считают человеком, который юридически обеспечил работу Civil Air Transport (CAT) – китайской авиакомпании, созданной в 1946 году при участии американских военных для поддержки подразделений Чан Кайши. В 1950 году компания была продана в ЦРУ (которое в тот момент возглавлял Уолтер Беддел Смит, служивший ранее начальником штаба у Дуайта Эйзенхауэра), так как в Китае с 1949 года у Гоминьдана начались проблемы.

Maurice Raymond “Hank” Greenberg

С 1962 года компанию AIG возглавил Морис Гринберг (Maurice Raymond “Hank” Greenberg), очень востребованный группой Рокфеллеров для разворачивания своей активности в Азии. Его несколько раз рассматривали в качестве кандидата на высокие должности в ЦРУ. Он мог стать заместителем директора ЦРУ при Р. Рейгане – У. Кейси. М. Гринберг продолжил деятельность, связанную с «китайским вопросом», включая транзит из «Золотого треугольника».

Два года назад появилась публикация следующего содержания:

http://rusplt.ru/policy/karmannyie-dengi-dlya-tsru-17550.html

В статье говорится, что Ю. Скоков не поддался на уловки М. Гринберга. Однако, в Россию он пришел.

https://www.kommersant.ru/doc/28009

Б. Ельцин издал Указ №1302 от 26.10.1992 г., которым постановил создать благоприятные условия для РАИБ (см. http://businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_54456.html). Фактически речь шла о «расширении зарубежных инвестиций в российскую экономику, способствующих реализации радикальной экономической реформы. Через две недели в США состоялись выборы президента. Т.е. вопрос решался стратегический.

Кроме того, можно вспомнить, что с июля по октябрь 1992 года курс рубля изменился с 56 копеек за доллар до 309 рублей (см. http://tass.ru/info/1650316). Соответственно, спрос на доллары был дикий.

Интересы AIGне ограничивались «Золотым треугольником». По версии журналиста Гэри Уэбба (Gary Webb), в AIGработала Корал Мари Талавера Бача (Coral Marie Talavera Baca) – супруга Карлоса Ледера (Carlos Enrique Lehder Rivas), одного из основателей Медельинского картеля (см. https://abakusmagazine.wordpress.com/tag/gary-webb/).

Этот колумбийский картель работал с никарагуанскими «контрас» в ходе сделок «Иран-контрас». Одним из руководителей операций был тот самый Джон Синглауб – представитель ChinaLobby, служивший в Китае во второй половине 1940-х и консультировавший в дальнейшем Д. Петрэуса.

Людей картеля тренировал Яир Кляйн (Yair Klein), служивший ранее в элитном разведывательном подразделении Израиля. Он также выступил посредником в поставке картелю израильского оружия. 28.08.2007 г. Я. Кляйна арестовали в Москве, в 2010 г. был экстрадирован в Израиль.

К. Ледера задержали в 1987 г. (начало раскрутки скандала «Ирангейт»), в 1992 году ему сократили срок пребывания в тюрьме в обмен на показания против Мануэля Норьеги, свергнутого в декабре 1989 г. в ходе военной операции США в Панаме (министром обороны на тот момент был Ричард Чейни). М. Норьега стал сближаться с СССР, в Никарагуа стал поддерживать не «контрас», а их противников, все чаще говорил о том, что Панамский канал должен быстрее стать панамским.

Сделку с показаниями К. Ледера обеспечил не кто-нибудь, а Роберт Мюллер! Одноклассник Д. Керри, который в тот момент уже раскрутил не только «Ирангейт», но и подобрался к BCCI. И тут как раз пригодились показания против М. Норьеги, который отмывал деньги через BCCI(см. http://expert.ru/d-stroke/2010/02/chistilschiki/). При этом, создавался банк личным другом президента США Джимми Картера.

Апрель 1992 года – приговор суда в отношении М. Норьеги, а в ноябре выборы США, на которых проиграл Д. Буш-старший (работавший в United States Liaison Office в Пекине 1974-1975 г., и продолжавший линию Г. Киссинджера, Б. Скоукрофта, Р. Гейтса на сближение с КНР). Д. Буш-старший конкурировал с Нельсоном Рокфеллером за должность вице-президента в августе 1974 г., но глава администрации Белого дома – Дональд Рамсфелд – отдал предпочтение Н. Рокфеллеру, а Д. Буша-старшего назначили директором ЦРУ 30.01.1976 г.

Семья Рокфеллеров с XIXвека прорывалась в Китай. Стратегическое планирование и необходимость обыграть британцев позволяли этой семье работать и с ChinaLobby, и со сторонниками КНР, т.к. с 1949 г. ситуация изменилась и это нельзя было не учитывать.

Дмитрий Галковский (см. http://galkovsky.livejournal.com/249956.html) вполне обоснованно считает, что Чан Кайши сознательно передал свои полномочия Мао Цзэдуну.

В 1979 г. Дэн Сяопин (фактически руководитель КНР с 1977 года и одна из причин того, что выборы в США в 1976 году выиграл Джимми Картер) посетил в США президента Д. Картера, т.к. перед этим США прекратили дипломатические отношения с Китайской республикой на Тайване. Советником по национальной безопасности при Д. Картере был Збигнев Бжезинский – исполнительный директор Трехсторонней комиссии (1973 г. – 1976 г.), созданной Дэвидом Рокфеллером для содействия сотрудничеству между США, Европой и Японией. Как только появляется Япония сразу поднимается вопрос переговоров с Китаем. Кроме того, «японский след» в карьере как Сунь Ятсена, так и Чан Кайши, слишком серьезен, чтобы отбрасывать его. Выход на Японию – одновременно выход на Гоминьдан и соответственно на Тайвань. Т.е. сфера интересов ChinaLobby. В этой связи, следует вспомнить о том, что «политический отец» Дэна Сяопина – Чжоу Эньлай – был очень сильным коммуникатором с Гоминьданом. Трехсторонняя комиссия была создана после визита Р. Никсона в КНР. Соответственно, что-то там пошло не так. Именно поэтому З. Бжезинский критиковал Г. Киссинджера, хотя раньше работал с ним вместе.

В 1976 году именно Дэн Сяопин был инициатором инцидента на площади Тяньаньмэнь (05.04.1976 г.) – массовое возложение венков в память о Чжоу Эньлае, ушедшем из жизни 08.01.1976 г., и ответная реакция властей.

09.09.1976 г. не стало уже Мао Цзэдуна и у «Банды четырех» возникли проблемы. Дэн Сяопин и его команда возглавили КНР.

В апреле 1989 г. вновь на площади Тяньаньмэнь (сразу после визита в КНР М. Горбачева и смерти 15.04.1989 г. Ху Яобана – генсека ЦК КПК с 1980 г. по 1987 г.) собрались протестующие студенты, которые били маленькие стеклянные бутылки (имя «Сяопин» созвучно словосочетанию «маленькая бутылка»). Другими словами, теперь уже самому Дэну Сяопину создали «инцидент». В ответ он распорядился подавить беспорядки. Отличился Цзян Цзэминь, команда которого в итоге стала «хозяином» Китая до того момента, когда союз противников «шанхайской группы» смог избрать Си Цзиньпина генсеком ЦК КПК.

«Советский след» в истории с противостоянием (или договоренностями) Мао Дзэдуна с Чан Кайши и последующими событиями в КНР, оставим для дальнейших исследований, оговорившись, что такое влияние было и было значительным. Политическое руководство и разведка СССР играли на противоречиях США и Великобритании, и играли хорошо.

Германия и Франция также очень интересовались этим вопросом, что видно даже на примере Чжоу Эньлая.

Если М. Гринберг (входящий в советы директоров фондов Рокфеллера) хотел в 1992 г. забросить в Россию спецфонды ChinaLobby, то возможность была.

26.10.1992 г. после переговоров с М. Гринбергом, Б. Ельцин издал указ о Российско-американском инвестиционном банке (РАИБ). Так часть финансов ChinaLobbyбыла спасена от проблем в США, уйдя в Россию, где ожидались крупные приватизационные процессы. Соответственно, получив такие «козыри», можно было торговаться с администрацией Б. Клинтона. Ю. Скоков вполне рассматривался в качестве лидера страны вместо Б. Ельцина, но Борис Николаевич рассудил иначе – раз в США у ChinaLobbyвозникли сложности, то можно и в России вести себя посмелее. Что, возможно, нашло свое отражение в событиях октября 1993 года, день в день совпавших с операцией США в Могадишо (см. http://pravosudija.net/article/scofield-ne-povtoryat-oshibok-proshlogo).

Теперь Р. Мюллер – спецпрокурор по расследованию связей Д. Трампа с Россией. Импичмент президента – это и возможные отставки Д. Мэттиса и Г. Макмастера, т.е. удар по команде Д. Петрэуса, или, другими словами, по ChinaLobby.

Г. Уэбб расследовал только «кокаиновую часть» сделок «Иран-контрас», когда Медельинский картель осуществлял крупномасштабные поставки в США. Он сотрудничал с Робертом Пэрри (Robert Parry), который и сам занимался расследованием «Иран-контрас», операций СпН ЦРУ в Никаругуа и наполнении спецфондов ЦРУ за счет поставок кокаина в США. Р. Пэрри передавал материалы журналистских расследований сенатору Д. Керри. С 1995 года Р. Пэрри запустил проект Consortiumnews.com.

Именно Р. Пэрри в апреле 2017 года заявил:

https://consortiumnews.com/2017/04/12/trump-withholds-syria-sarin-evidence/

Т.е. Р. Пэрри четко дает понять – команда вице-президента США М. Пенса в этой операции не участвовала. Соответственно, могла участвовать команда Д. Петрэуса, т.е. ChinaLobby.

20.05.2017 г. на сайте Consortiumnews.comбыла опубликована статья «Как ChinaLobbyсформировало Америку» (How China Lobby Shaped America – см. https://consortiumnews.com/2017/05/20/how-china-lobby-shaped-america/). В статье, помимо прочего, отмечается, что в команде Д. Трампа есть представители ChinaLobby.

Вновь возвращаемся к М. Гринбергу.

В 1990 году мэр Шанхая Чжу Жунцзи́ (Zhu Rongji) назначил М. Гринберга первым председателем Консультационного совета бизнес лидеров Шанхая. Чжу Жунцзи – представитель «шанхайской команды» Цзян Цзэминя. Был премьером (председателем Госсовета) с 17.03.1998 г. по 16.03.2003 г., когда Цзян Цзэминь был председателем КНР. Но в 1999 году Чжу Жунцзи разошелся с Цзяном по вопросу Лай Чансина, известного контрабандиста из КНР, который был фактически «кошельком» и учеником Цзян Цзэминя. Кроме того, надо знать, что судна с грузами Лай Чансина охраняли военные корабли НОАК, а в августе 1999 года за связи с Лаем был снят с должности начальник ГРУ НОАК Цзи Шэндэ (Ji Shengde). Именно этот начальник ГРУ НОАК передал в 1999 году 300 тысяч долларов на предвыборную кампанию Демократической партии США.

Отец Цзи Шэндэ – Цзи Пэнфэй (Ji Pengfei) был послом КНР в ГДР (1950-1955), с 1972 по 1974 год был министром иностранных дел КНР, с 1980 по 1982 год был Генеральным секретарем Госсовета КНР.

Что касается Лай Чансина – он развернулся в свободной экономической зоне Сямэнь (морской порт в провинции Фуцзянь). В 10 км от порта находятся острова, управляемые Тайванем. Поэтому в проекте изначально было присутствие ГРУ НОАК.

За скандал с Лай Чансином пришлось отвечать и Си Цзиньпину, который работал в провинции Фуцзянь с 1985 года, а в 1999 году был вице-губернатором провинции.

Кроме того, нельзя не сказать о том, что в совете директоров AIGработал Фрэнк Визнер-младший (Frank George Wisner II), который был послом США в Замбии (1979–1982), Египте (1986–1991), на Филиппинах (1991–1992, т.е. в тот период, когда Хосе Куисиа возглавлял ЦБ) и Индии (1994-1997). Начинал он свою дипломатическую карьеру при президенте Д. Картере.

Frank George Wisner II

Ранее отмечалось:

http://pravosudija.net/article/scofield-osobennosti-predvybornoy-situacii-v-ssha

(10.01.2016) Отец Фрэнка Визнера был вторым после Аллена Даллеса шефом всех тайных операций ЦРУ. Сейчас это подразделение вновь переименовано в Директорат операций (Directorate of Operations), а в те времена называлось Директорат планов (Directorate of Plans). Ф. Визнер занимал должность 8 лет – больше это никому не удавалось. Отвечал за связи с «Организацией Гелена» и за операции в Восточной Европе. Его также называют одним из тех, кто организовал турецко-румынское звено наркотранзита и сотрудничество с сицилийской мафией (конец цитаты).

А вот, что отметил Тьерри Мейсан:

http://www.voltairenet.org/article161026.html

Далее продолжение материала в кратком изложении:

Николя Саркози родился в в 1955 году. Его мать стала секретарем бывшего телохранителя де Голля – Ашилля Перетти, который стал председателем Национального собрания Франции. В 1972 году журнал Time сообщает о тайной преступной организации «Корсиканский союз» (Union Corse), которая контролирует большую часть транзита наркотиков между Европой и Америкой. В числе имен – семья Перетти и Жан Вентури, который был коммерческим представителем компании Ricard Шарля Паскуа.

Что касается отца Н. Саркози – венгерского аристократа Пала Саркози, то его второй женой стала Кристин де Гене (Christine de Ganay), которая развелась с ним в 1977 году и вышла замуж за Фрэнка Визнера-младшего.

Так Н. Саркози стали двигать по каналу «Ф. Визнер-младший – Шарль Паскуа – семья Перетти».

Тьерри Мейсан также отмечает, что Ф. Визнер-младший работал вместе с Джоном Негропонте в Франко-американском фонде, продвигая нужных кандидатов в избирательных компаниях разного уровня. Так, они помогали Лионелю Жоспену в противовес Жаку Шираку.

Теперь дополним материал Т. Мейсана.

Сын Кристин де Гене и Пала Саркози – Пьер Оливье Саркози (Pierre Olivier Sarkozy), сводный брат Н. Саркози – стал успешным банкиром в США (Credit Suisse First Boston, Carlyle Group’s Global Financial Services Group и др.)

Pierre Olivier Sarkozy

Как уже отмечалось ранее (см. http://pravosudija.net/article/scofield-devid-petreus-i-bolshaya-igra) Джон Негропонте выступал против Г. Киссинджера и представлял интересы ChinaLobby.

Д. Негропонте, как и Ф. Визнер-младший, был послом США на Филиппинах (26.10.1993 – 05.08.1996 г.).

Перед этим он был послом в Мексике (03.07.1989 – 05.09.1993 г.), продвигал Североамериканское соглашение о свободной торговле [NAFTA]. Фактически сразу после перевода Д. Негропонте послом на Филиппины, в мексиканском штате Чьяпас началось восстание Сапатистской армии национального освобождения (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN).

Как было сказано ранее (см. http://pravosudija.net/article/scofield-kanikuly-b-obamy) субкоманданте Маркос, сапатисты, их панамские и никарагуанские союзники представляли собой часть инфраструктуры близкой к команде Д. Картера и Д. Керри. Они же были близки к КНР в плане наркотранзита через Чьяпас.

У команды Д. Керри ставкой во Франции был Франсуа Олланд, но команда Ф. Визнера-младшего и Д. Негропонте, работала не только с Н. Саркози, но и с Э. Макроном.

Жак Аттали, который продвигал Э. Макрона, участвовал в оружейных сделках именно с Ш. Паскуа.

Кроме того, К. Черемных обратил внимание, что в команде президента Франции Э. Макрона присутствует Жан-Клод Куссеран (см. https://www.youtube.com/watch?v=JgmH7fFKp4E от 20.06.2017, смотреть с 24 –й минуты).

Жак Ширак в июне 2002 г. уволил Ж. Куссерана с должности главы службы внешней разведки Франции (DGSE) за то, что он в интересах Л. Жоспена (того самого, которому помогали Д. Негропонте и Ф. Визнер-младший) собирал компромат на президента Франции (финансирование его избирательной кампании Рафиком Харири – см. https://lenta.ru/world/2002/07/24/france/).

Несколько слов о Куссеране.

http://www.agentura.ru/dossier/russia/people/soldatov/colonka/fran/?print=Y

http://nvo.ng.ru/spforces/2003-08-22/7_expirience.htm

http://www.agentura.ru/terrorism/usa11sep/france1/?print=Y

http://perevodika.ru/articles/21677.html

Через эту академию осуществлялась поддержка сирийской оппозиции.

Теперь процитируем материалы С.С. Балмасова, эксперта Института Ближнего Востока:

http://www.iimes.ru/?p=15094

http://www.iimes.ru/?p=22846

(05.12.2014) Бруно Делайе, бывший французский посол, который теперь председательствует во французской корпоративной разведывательной фирме ADIT, частично принадлежащей государству, являющейся частью «делового дипломатического подразделения» Enterprise and Diplomatie, осмотрительно совершил тайный визит в Тегеран в октябре 2014 г. с целью проведения переговоров с иранскими компаниями.

Делайе, служивший советником по африканским делам бывшего французского президента Франсуа Миттерана, располагает поддержкой Жан-Клода Куссерана, бывшего главы службы внешней разведки страны DGSE, располагающего важными контактами в среде иранского политического и «силового» руководства.

Влиятельные фирмы Axis and Co (основана Бертраном де Туркхеймом и Жан-Рено Файелем) и Bucy and Associates (принадлежит Николасу Буриллону и Мэттью Гельману), также развивают активность в стране (конец цитаты).