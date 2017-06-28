Scofield: Дэвид Петрэус и Большая Игра

I. Исходные данные

В настоящий момент в США между собой выясняют отношения, как минимум, две группы с противоположным подходом к тому, как работать в Афганистане, а в более широком контексте – как работать с КНР. Этот конфликт тянется с XIX века и, хотя состав участников меняется, у каждого из них была своя «точка входа» в этот конфликт, когда родственники или карьерные покровители подключали их к процессу.

Противоречия находят отражение, как в аппаратной борьбе, так и в зонах нестабильности по всему миру. Сами конфликтующие группы не являются чисто американскими структурами – стратегические и ситуативные союзники есть везде.

«Фишка» в том, чтобы рассматривать этот конфликт, как процесс, сформировавшийся из-за передела позиций в Китае в эпоху опиумных войн. Тогда многочисленные столкновения и события начнут складываться в картину, позволяющую лучше понимать происходящее.

Визит президента США Р. Никсона в КНР в феврале 1972 года означал победу команды Генри Киссинджера (тогда советника по национальной безопасности) над группой, построившей отношения с Тайванем и получившей название «ChinaLobby» (группа юристов, разведчиков и представителей ВПК, которая работала над тем, чтобы увести Китай подальше от Великобритании).

В 2017 году команда Д. Петрэуса (который фактически сделал начальный этап своей карьеры при содействии ChinaLobby) добилась своего превосходства в Совете национальной безопасности США (см. http://pravosudija.net/article/scofield-zachem-vnov-aktiviziruyut-bratev-musulman ), ослабив позиции С. Бэннона и подвинув Кэтрин Макфарланд, которая была помощницей Г. Киссинджера в СНБ в период его работы на сближение с КНР.

Вместе с Г. Киссинджером в тот период работали Брент Скоукрофт и Томас Пикеринг. На следующем этапе, Б. Скоукрофт, возглавив СНБ, ввел в процесс Роберта Гейтса и Майкла Хэйдена (см. http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-koncepciy-voyny).

В свою очередь, М. Хэйден, возглавив ЦРУ 30.05.2006 г., вскоре вернул на службу Стивена Каппеса (заместителем директора) и Майкла Салика (директором National Clandestine Service – агентурное проникновение и специальные операции), уволенных в ноябре 2004 г. предыдущим директором ЦРУ Портером Госсом.

В 2009 году С. Каппес и М. Салик, уже без М. Хэйдена, но вместе с Робертом Гейтсом (на тот момент – министром обороны), Стэнли Маккристалом (на тот момент – командующим Международными силами содействия безопасности в Афганистане – ISAF) и «Грегом Вогелом» (на тот момент – резидентом ЦРУ в Афганистане) обеспечила переизбрание Хамида Карзая президентом Афганистана.

В соседнем Пакистане союзником этой группы был Ашфак Кайани (Ashfaq Parvez Kayani), который был директором Межведомственной разведки (ISI) с октября 2004 г. по октябрь 2007 г., после чего был назначен начальником штаба сухопутных войск (Chief of Army Staff – COAS).

29.09.2008 г. А. Кайани смог продвинуть на должность директора ISI Ахмеда Шуджу Пашу (Ahmad Shuja Pasha).

Альянс этих пакистанских генералов при помощи NCS ЦРУ (директор – М. Салик) начал активные действия по форматированию «Талибана».

Сначала они занялись Техрик-е Талибан Пакистан (ТПП). В результате атак БПЛА ЦРУ были ликвидированы Бейтулла Мехсуд, а затем и его преемник Хакимулла Мехсуд. К вопросу о координаторе программы ЦРУ по использованию БПЛА для нанесения ударов в Пакистане и Йемене – Майкле Д’Андреа («аятолла Майк»), который теперь – в июне 2017 г. – стал директором нового Центра миссий в Иране (Agency’s Iran Mission Center).

После ударов по руководству ТПП, А. Кайани и А. Паша переключились на «Талибан». В феврале 2010 года были задержаны около половины лидеров «Талибана», среди которых был мулла Абдул Гани Барадар (Mullah Abdul Ghani Baradar).

Процитируем Андрея Серенко – эксперта Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА):

http://afghanistan.ru/doc/16697.html(24.02.2010) Барадар, выполнявший роль премьер-министра теневого правительства Талибана, контролировал распределение финансовых ресурсов в Кветта Шуре (Quetta Shura), производил кадровые назначения и осуществлял боевое планирование отрядами талибов в южных и юго-западных провинциях Афганистана. Барадар он отказался от финансово-политической зависимости от Пакистана и избегал тесных отношений с пакистанской Межведомственной разведкой (ISI), которая – через Отдел северных операций ISI — традиционно контролирует значительную часть полевых командиров афганского Талибана. По некоторым данным, мулла Барадар был готов рассматривать предложения о начале переговоров с официальным Кабулом. Захват муллы Барадара, санкционированный и осуществленный пакистанскими спецслужбами, фактически, сорвал перспективу проведения сепаратных переговоров между представителями «Quetta Shura» и правительством Хамида Карзая Анализ внешних кадровых зачисток в Талибане, санкционированных Исламабадом, показывает, что пакистанские спецслужбы наносят свои удары и провоцируют атаки американских спецслужб в отношении лидеров белуджистанских и вазиристанских талибов. При этом как бы «за кадром» остается третья группировка талибов, возглавляемая кланом Джелалуддина и Серажуддина Хаккани. Вероятно, Исламабад пытается сформировать более жесткую модель контроля над Талибаном, используя в качестве основного посредника и «генерального менеджера» группу Хаккани. Таким образом, Исламабад рассчитывает сохранить за собой статус ключевого игрока на афганской политической доске и основного оператора афганского кризиса(конец цитаты).

Необходимо отметить, что в ходе этих арестов был задержан и Кайюм «Закир» (Abdul Qayyum Zakir) освобожденный из тюрьмы Гуантанамо в 2007 г. (см. http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2010/0224/Half-of-Afghanistan-Taliban-leadership-arrested-in-Pakistan).

В отличие от муллы Барадара, Абдул Кайюм, с репутацией очень серьезного командира боевых операций и фактически руководителя ССО талибов, был освобожден почти на год раньше (23.11.2012 г. , тогда как Барадар – 21.09.2013 г.) и занял его место в иерархии «Талибана».

В Гуантанамо Кайюм попал после того, как был захвачен в плен отрядом Абдул Рашида Дустума (см. http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2010/0430/Qayyum-Zakir-the-Afghanistan-Taliban-s-rising-mastermind).

Трансформации в «Талибане» привели к изменениям обстановки в Афганистане, что нашло свое отражение не только в киргизской революции и взрывах в московском метро, но и в назначении Д. Петрэуса и Г. Макмастера в Афганистан (ISAF).

Один проект стали резко перебивать другим.

Начнем с версии, предложенной Константином Черемных:

http://www.globoscope.ru/content/articles/2923/?sphrase_id=25891(13.07.2010). Арест Абдула Гани Барадара, предпринятый пакистанской разведкой ISI, вдохновил сторонников «быстрой войны» в Афганистане в лице главы американского командования Стэнли Маккристала и силовых министров Афганистана. В то же время экс-глава миссии ООН в Кабуле Кай Эйде расстроился: арест-де сорвал только что наладившийся «диалог с Талибаном». Как следует из анализа расклада сил в американском военном истэблишменте, произведенном в 2008 году аналитиками The Washington Post, концепция военного решения афганского вопроса еще с 2004 года была предметом спора между двумя группами. Одну из них представляли адмирал Уильям Фэллон, генералы Джордж Кейси и Стэнли Маккристал. Другую – генералы Раймонд Одьерно и Дэвид Петреус. … Как Петрэус, так и Одьерно являются учениками известного консервативного стратега Джека Кина, прославившегося книгой «Выбор победы: План успеха в Ираке» в соавторстве с советологом из Йельского университета Фредериком Каганом. Этот труд был презентован Американским институтом предпринимательства (AEI) – консервативным институтом, имеющим репутацию представительства интересов правых (в особенности военных) кругов Израиля. … Привлечение Гульбеддина Хекматияра к участию в Лойя Джирге гарантировало именно тот сценарий дальнейшего развития событий, который устраивал стратегов из «школы Кина» –сценарий многолетнего хаоса в регионе, оправдывающего постоянное присутствие контингента США(конец цитаты).

Хамид Карзай, после выборов 2009 года, начал прислушиваться к советам тех, кто помог ему переизбраться. Так он начал склонятся к возможным договоренностям с той частью «Талибана», которую контролировал Пакистан.

Но заседание Джирги мира (Peace Jirga) в июне 2010 г. было сорвано военной операцией талибов (см. https://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Peace_Jirga_2010 ), после чего Х. Карзай уволил в один день министра внутренних дел Ханифа Атмара и главу Управления национальной безопасности (National Directorate of Security) Амруллу Салеха, допустивших атаку.

На этих кадровых решениях настояли из Пакистана (см. http://afghanistan.ru/doc/91863.html).

Команда Р. Гейтса и её союзники в Пакистане шли на то, чтобы постепенно вывести американские войска и дать возможность Исламабаду работать в Афганистане с управляемым «Талибаном». Это было бы интересно и КНР, но при этом Пакистан не становился бы совсем «прокитайским».

Команда Д. Петрэуса, напротив, стремилась не уйти из Афганистана, а остаться там, по возможности ликвидировав «сеть Хаккани», которую решили использовать пакистанские генералы. В этом случае, влияние Пакистана в Афганистане было бы существенно снижено, а позиции Индии были бы усилены. Возможно, именно в этом контексте, в процесс ввели Закира Кайюма – в качестве альтернативы «сети Хаккани». Союзниками команды Д. Петрэуса выступили Х. Атмар и А. Салех, т.к. им было необходимо с помощью американцев разобраться с «сетью Хаккани» и переговоры с «Талибаном», полностью отформатированным под Пакистан, им были не нужны.

Пакистанцы это вопрос временно решили, но в результате Д. Петрэус оказался назначен командующим ISAFвместо С. Маккристала, а С. Каппес и М. Салик были уволены из ЦРУ. Т.е. команду Р. Гейтса серьезно тормознули, отдав предпочтение проекту более агрессивного поведения по отношению к Пакистану, толкая его тем самым на дальнейшее сближение с КНР.

Важный нюанс заключается в том, что Д. Петрэус, возглавляя Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF), предоставил исключительные полномочия двум своим советникам – супругам Каган (Фредерику и Кимберли). Брат Фредерика – Роберт – муж Виктории Нуланд.

Фредерик и Кимберли получили доступ к секретным данным разведки. Работали по 18 часов в сутки, разрабатывая для Д. Петрэуса рекомендации по стратегии действий в Афганистане. И настоятельно рекомендовали сосредоточить усилия на уничтожении «сети Хаккани». Кимберли на торжественном ужине, оплаченном General Dynamics, признавалась, что её работу по оказанию помощи Д. Петрэусу финансировали DynCorp International и CACI International. Как отмечает TheIndependent, все три компании имеют интересы в Афганистане (см. http://www.independent.co.uk/news/world/americas/did-general-david-petraeus-grant-friends-access-to-top-secret-files-8426225.htmlи перевод – https://www.inopressa.ru/article/20dec2012/independent/petraeus).

Кстати и «Северная распределительная сеть» доставки грузов контингенту НАТО в Афганистане (включая базу в Ульяновске) возникла из-за того, что Пакистан не сдавал сеть Хаккани, нуждаясь в ней для противостояния с Индией, поэтому потребовалось создать новый маршрут в обход Пакистана.

В июне 2017 года Д. Петрэус сделал такое заявление по Афганистану:

http://afghanistan.ru/doc/111302.html(19.06.2017) «Это борьба сроком в поколение. Это не то, что позволило бы одержать победу за несколько лет… И от нас требуется долговременное присутствие, при этом именно постоянно поддерживающееся». Отвечая на вопрос о том, почему американским войскам не удалось окончательно справиться с угрозой «Талибана» в то время, как Петреус руководил контингентом США в Афганистане, последний сослался на то, что повстанческое движение базируется в том числе и за пределами страны. «Невозможно оказать давление на руководство афганских талибов, сеть Хаккани и даже некоторые другие повстанческие группировки, поскольку они находятся вне зоны доступа, – подчеркнул он. – Их убежища находятся в Пакистане». Отставной генерал отметил необходимость регионального сотрудничества в деле решения афганской проблемы, в том числе побуждения Пакистана к расширению усилий по ликвидации убежищ антиправительственных группировок, сообщает служба вещания “PBS”(конец цитаты).

Эти слова последовали после того, как Д. Трамп принял решение по расширению полномочий министра обороны Джеймса Мэттиса.

II. ИГ летит в Афганистан. На Hercules C-130

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59408c4d9a7947836e10d591(14.06.2017) Теперь министр, как уточнил собеседник агентства Reuters, сможет самостоятельно регулировать количество американских военных в Афганистане, в том числе, увеличивать это число по «запросу командующего США». … Аналогичное решение в отношении войск США в Сирии и Ираке Трамп принял в апреле(конец цитаты).

Не кто-нибудь, а хорошо знающий США – Мэлор Стуруа отметил:

http://www.mk.ru/politics/2017/06/19/trampu-ponravilos-voevat-k-otpravke-v-afganistan-gotovyatsya-tysyachi-soldat.html(19.06.2017) Решение о посылке дополнительных войск представляет победу, хотя и временную, министра обороны Мэттиса и генерал-лейтенанта Макмастера, помощника президента по нацбезопасности над другими помощниками Трампа, включая его главного стратега Стивена Бэннона, который предупреждал, что посылка новых подразделений весьма скользкое решение. Оно не способно укрепить национальные интересы Афганистана. … В официальных кругах утверждают, что Белый дом был потрясен взрывом огромной бомбы в Кабуле и убийством более 150 человек. … Генерал Макмастер, который служил в Афганистане руководителем антикоррупционных формирований и весьма близок к министру обороны Мэттису, другому генералу, имеющему афганский опыт, пытался убедить президента Трампа в том, что военное вмешательство в Афганистане должно быть расширено без всяких проволочек(конец цитаты).

Стив Бэннон, как отмечалось ранее (см. http://pravosudija.net/article/scofield-zachem-vnov-aktiviziruyut-bratev-musulman ), прислушивался к Г. Киссинджеру. Но в этот раз к нему не стал прислушиваться Д. Трамп.

Запланирует теперь Д. Мэттис отправить в Афганистан, Сирию и Ирак дополнительные подразделения и отправит без лишних согласований. Надо ему, к примеру, 2000 самолето-вылетов – будет исполнено. Кого и что при этом перевезут – будут знать далеко не все. С военной точки зрения все объяснимо, но и с точки зрения переброски боевых групп ИГ и оружия, а также транзита афганских опиатов на военные базы в создающемся «сирийском Косово» (Сирийский Курдистан и район Ат-Танф) (см. https://ria.ru/analytics/20170615/1496573576.html), а далее на базу Camp Bondsteel в самом Косово – все очень удобно.

Тем более в Косово на досрочных парламентских выборах победила «коалиция пистолетов», представленная бывшими полевыми командирами – Хашимом Тачи, Рамушем Харадинаем (которого в апреле выпустили из Франции, где он был арестован 04.01.2017 г. по запросу Сербии) и Фатмиром Лимайя (см. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4273438).

Соавторам по контрповстанческой доктрине для Армии и КМП – Дэвиду Петрэусу и Джеймсу Мэттису, каждый из которых успел послужить в должности командующего CENTCOM, есть повод отметить столь ценное решение президента.

Д. Мэттис будет обеспечивать победу в Сирии, создавая коридоры для выхода боевых подразделений ИГ и затем, переправляя их в Афганистан, где советник президента по национальной безопасности Г. Макмастер и его заместитель Р. Вэддел начнут новую фазу проекта.

Как раз на нескольких сайтах появилось сообщение на эту тему (но без указания издания-первоисточника):

http://realnienovosti.com/goryachiye-novosti/1497987296.html(20.06.2017) Согласно осведомленным разведывательным источникам, армия США согласилась предоставить свободный воздушный проход 120 террористам ИГИЛ — многим из них выданы поддельные европейские удостоверения личности и паспорта — до того, как курдские отряды начали штурм на сирийский город Ракка. Предполагается, что террористы ИГИЛ были передислоцированы с помощью вертолетной операции в относительно более безопасные районы. … Европейский источник из штаб-квартиры ЕС в Брюсселе заявил, что глава Генерального разведывательного управления Саудовской Аравии (GID) генерал Али аль-Идрисси является посредником и гарантом соглашения о безопасном прохождении для 120 боевиков из Ракки(конец цитаты).

Юсеф Али аль-Идриси (YoussefbinAliAlIdrissi) – заместитель директора General Intelligence Directorate (GID). Что касается главы GID- Халида бен Али бен Абдуллы аль-Хумейдана (Khalid bin Ali Al Humaidan) – то он представитель команды наследного (до 21-го июня) принца Мухаммеда бин Найефа (см. http://vpk-news.ru/articles/35292).

Возможно, в том числе и в связи с помощью в передислокации элитных спецподразделений ИГ (например, «Джейш аль-Осра», в которой есть и представители ЧВК, и британского SAS– см. http://el-murid.livejournal.com/3238261.html), наследным принцем КСА был назначен Мухаммед бен Сальман, а его конкурент – принц Мухаммед бин Найеф – не только наследным принцем перестал быть, но и должности главы МВД (крайне значимой для КСА) лишился.

Принца Найефа наказали в том числе и за его связи с Катаром (см. http://iz.ru/603561/katar-poplatilsia-za-svoi-sviazi-s-iranom). Теперь будут убирать его людей с ключевых должностей.

Одновременно, это означает, что в КСА на данный момент победили представители более жесткой линии противодействия Ирану.

Это противостояние проявляет и проявит себя не только в Сирии и Йемене, но и в Афганистане.

КСА, как минимум с 1962 г., когда была создана Всемирная мусульманская лига (Muslim World League) поддерживает в Пакистане «Таблиги Джамаат» (часть движения Деобанди). Влиятельным представителем этого движения был Миан Мухаммад Шариф (Mian Muhammad Sharif) – отец премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа (см. http://islam-today.ru/islam_v_mire/ot-propovedi-do-dzihada/).

В 1998 году М. Шариф способствовал карьере своего друга – Моххамада Рафика Тарара (Muhammad Rafiq Tarar), который был президентом Пакистана с 01.01.1998 г. по 20.06.2001 г.

Движение Деобанди связано и с движением «Талибан» и с тарикатом Накшбандийя (см. http://www.nnre.ru/politika/radikalnyi_islam_vzgljad_iz_indii_i_rossii/p16.php ). Отсюда выход на ситуацию в Афганистане (Талибан) и на процессы в Ираке и Сирии: курдский клан Барзани – тарикат Накшбандийя, один из иракских генералов, ставший важным организатором ИГ – Иззат Ибрагим ад-Дури – глава накшбандийя в Ираке, президент Турции Р. Эрдоган – накшбандийя (см. http://pravosudija.net/article/scofield-komu-meshaet-poteplenie-otnosheniy-rossii-i-uzbekistana).

Поэтому, когда сирийских курдов перемалывают под Раккой спецподразделения ИГ, а иракские курды остаются в стороне и радуются ослаблению своего общего курдского противника – это вполне может быть результат согласования интересов по контактам тариката накшбандийя.

ССО США, тренировавшие сирийских курдов, главную задачу решили – погибают курды, а не американские военнослужащие.

Д. Петрэус, Д. Мэттис и Г. Макмастер играют в сложную игру. Сблизить КСА и Пакистан по линии Деобанди, чтобы этот союз проявил себя в Афганистане, войдя в клинч с иранскими формированиями – это далеко не весь замысел.

В не менее сложную играют те, кто инициировал атаку на Катар, еще больше сблизив его с Ираном, Турцией и Пакистаном. Есть предположение, что здесь просматривается «опытная британская рука».

Хотя, сближение Катара и Ирана по вопросу разработки нефтегазового месторождения Северное/Южный Парс, несет в себе такой нюанс – работы в Южном Парсе проводит компания Khatam al-Anbia – центр экономического холдинга КСИР (см. http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5001). Т.е. КСИР подыграли в этом вопросе. Возможно, сближение с Катаром было активизировано и для того, чтобы КСИР воспользовался инфраструктурой «Братьев-мусульман».

Возвращаясь к перестановкам в КСА, необходимо отметить, что усилившийся принц Салман, не только отвечает за Минобороны КСА, но и за IPOSaudiAramco. Советниками будут не только JPMorganChase& Coи MorganStanley, но и HSBC(см. http://www.vestifinance.ru/articles/84517).

Загнать КСА в военные конфликты, сбить с помощью контрабанды нефти с территорий, подконтрольных ИГ, цены на энергоресурсы, и скупить в ходе приватизации побольше саудовских компаний (снизивших свою стоимость в неблагоприятной мировой конъюнктуре) – хорошо продуманный план.

В свою очередь, ослабление принца Найефа – это удар по позициям директора ЦРУ М. Помпео и вице-президента М. Пенса. Вполне возможно, что команду вице-президента М. Пенса, который назначен куратором «украинского вопроса» (включая снабжение в хуситов в Йемене оружием, закупленным в Украине и отправляющемся из украинских портов – см. http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-ot-kabula-i-gavany-do-sankt-peterburga), специально провоцируют на «неконвенциональную активность» на вверенной территории. Когда эта попытка состоится (важен сам факт начала спецоперации) – стратегический компромат, добытый украинскими и российскими компетентными структурами, станет большим якорем на все последующие действия М. Пенса и его команды в ЦРУ (если они вообще сохранят свои должности).

Помимо прочего, в команду М. Пенса входит и Эрик Принс, который в рамках Frontier Services Group, сотрудничает с КНР. Начиналось все с обеспечения безопасности китайским компаниям в Африке. Теперь проект расширен до создания баз, где будут тренироваться китайские ЧВК, предназначенные для охраны объектов в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Команде Д. Петрэуса такие дела будут только мешать, поэтому, напугав Д. Трампа чрезмерно усилившимся вице-президентом, было получено решение по расширению полномочий Д. Мэттиса. Кроме того, чтобы Г. Макмастер мог еще больше сделать в Афганистане, начинает продавливаться очередное решение – отмена должности спецпредставителя президента США по Афганистану (см. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4362983). Госдеп не будет мешать и ограничивать военных.

Еще раз возвращаясь к перестановкам в КСА, стоит отметить и такой момент – значительное усиление команды принца Салмана, отвечающего за операцию в Йемене, автоматически означает повышение значимости КСИР в Иране, где произошедшее в КСА уже назвали «мягким путчем» (см. http://www.mignews.com/news/politic/210617_144957_08055.html).

Президент Х. Роухани в ходе предвыборной кампании обещал сократить финансирование зарубежных военных операций, но теперь ему это не дадут сделать.

Т.е. в противостоянии КСИР с Министерством разведки и национальной безопасности Ирана (VAJA) – новый успех у «стражей».

Перед этим на усиление КСИР сработали нападения на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни (см. http://cursorinfo.co.il/nrg-kto-stoit-za-teraktom-v-tegerane/), после чего КСИР и VAJAвыдвинули различные версии произошедшего (см. http://www.mignews.com/news/disasters/world/080617_125026_92815.html).

Именно ракеты КСИР полетели в район сирийского Дейр-эз-Зора в ответ на нападения в Тегеране (см. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4346854)

Кассем Сулеймани (командующий силами СпН КСИР) прибыл вместе с бойцами группировки «Фастимион» (сформирована из афганских добровольцев-шиитов, воюющих на стороне Дамаска) в район Ат-Танф на границе Сирии с Ираком (см. https://eadaily.com/ru/news/2017/06/12/iranskiy-general-suleymani-pribyl-v-siriyskiy-rayon-at-tanf). Ранее американская авиация нанесла несколько ударов по проиранским формированиям, двигающимся к Ат-Танфу, но К. Сулеймани это не помешало. Соответственно, его «рейтинг» растет.

Может ли команда Д. Петрэуса косвенно играть на усиление КСИР?

III. КСИР и China Lobby

Может и будет. Так легче поддерживать формат прокси-войн, идущих между КСА и Ираном (Сирия, Ливия, Йемен). В таких войнах нужны специалисты из ЧВК, а фирма KKR, в которой за «глобальные инвестиции» отвечает Д. Петрэус, владеет крупными пакетами акций в ведущих ЧВК.

Д. Петрэус гордится своей работой с Районом Крокером (RyanClarkCrocker), который был послом США в Ливане (1990-1993), Кувейте (1994-1997), Сирии (1998-2001), Пакистане (2004-2007), Ираке (2007-2009) и Афганистане (2011-2012).

Дэвид Петрэус и Райан Крокер

Д. Буш-младший называл Р. Крокера «американским Лоуренсом Аравийским».

30.09.2013 г. в американском еженедельнике The New Yorker вышла статья о К. Сулеймани (см. http://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commanderи перевод – http://navoine.info/qassem-sul.html). Автор – DexterFilkins– беседовал с представителями разведывательного и дипломатического сообщества США. В статье рассматриваются контакты и Р. Крокера и Д. Петрэуса с командиром Аль-Кудс. Также, в статье есть намеки, что К. Сулейман взаимодействовал с Меиром Даганом главой Моссад (с 02.10.2002 г. по 05.01.2011 г.).

В 2006 году командующий JSOCСтэнли Маккристал сформировал группу для организации гражданской войны в Иране (т.к. потери американцев от СВУ, изготовленных иранскими профи, стали сильно тревожить Вашингтон), а в Ираке его люди начали захваты командиров КСИР и Аль-Кудс. Однажды, могли захватить самого К. Сулеймани, но он смог скрыться в доме Масуда Барзани. По этому поводу М. Даган сказал: «В наше время важно быть удачливым человеком». Насколько удача помогает скрываться от оперативников JSOC, израильской разведке хорошо известно.

Опять же, как отмечалось выше – С. Маккристал и Д. Петрэус – это разные команды.

Кроме того, К. Сулеймани стал посредником по прекращению огня между «бригадами Бадра» Муктады аль-Садра и новым правительством Ирака (с большим шиитским участием). Снижение напряженности повысило рейтинг Д. Петрэуса, способного, как это было представлено в СМИ и Вашингтоне, решать вопросы в Ираке.

Осталось отметить, что деятельность «бригад Бадра» и «армии Махди», ориентированных на тот момент на Махмуда Ахмадинежада (см. http://zavtra.ru/blogs/2007-03-1442 ), изначально курировалась Джоном Негропонте (посол в Ираке с июня 2004 г. по апрель 2005 г. и директор Национальной разведки с 21.04.2005 г. по 13.02.2007 г.). Фактически действия Д. Негропонте в Ираке способствовали тому, что в августе 2005 г. М. Ахмадинежад стал президентом Ирана, при котором КСИР и Аль-Кудс заметно усилились.

Джон Негропонте

Молодой Д. Негропонте был одним из немногих в Вашингтоне, кто открыто оспорил инициативы Г. Киссинджера по перемирию во Вьетнаме (крайне важно это перемирие было для КНР, тогда как с Тайваня через ChinaLobbyшло финансирование предвыборной кампании Ричарда Никсона с пожеланием повременить с прекращением войны во Вьетнаме).

Журналист Сеймур Херш считает, что Г. Киссинджер отомстил Д. Негропонте – став госсекретарем США он отправил молодого «бунтаря» работать в Эквадоре (см. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Negroponte).

Однако, там Джон начал свою специализацию – создание «эскадронов смерти». Другими словами – война нетрадиционными средствами (unconventionalwarfare). Главными операторами UWна тот момент были представители ChinaLobby, которые готовили на Тайване кадры для работы в Латинской Америке.

Для начала можно привести имена двух разведчиков, которые внесли серьезный вклад в эту линию «Тайвань – Латинская Америка». Джон Синглауб и Рэй Кляйн служили в УСС в ходе Второй мировой войны и успели поработать в Китае.

Одной из стратегических задач УСС, поставленной президентом Ф. Д. Рузвельтом, была «игра в дурака». Прикидываться простаками, которые полностью уходят под контроль хитроумных «британских кузенов» в европейских делах, а после потери бдительности – выбить из-под Великобритании Индию и Китай. Не на 100%, но получилось. Появилась возможность на совершенно новых условиях разговаривать с «партнерами».

Джон Синглауб (John K. Singlaub)

Рэй Кляйн

Дэвид Петрэус благодаря своему тестю Уильяму Ноултону, специально был отправлен в 1986 году на обучение к Джеймсу Стилу перенимать опыт «ChinaLobby» в организации UW(см. http://pravosudija.net/article/scofield-otvet-chitatelyu-d-stil-chast-infrastruktury-uwunconventional-warfare). Так он был подключен к инфраструктуре – «вошёл в матрицу».

Джон Синглауб продолжает работать с ССО Сухопутных войск (USASOC), вдохновляя новые поколения на новые свершения (см. https://www.army.mil/article/162881/USASOC_Red__Black_Ball_presents_first_Maj__Gen__Singlaub_Award). Д. Петрэус неоднократно консультировался с ним в Форт-Брэгге, в том числе и при составлении «контрповстанческой доктрины». Так к процессу подключились Д. Мэттис и Г. Макмастер.

Джон Синглауб на вручении наград сотрудникам USASOC(20.02.2016)

Таким образом, в качестве «заметки на полях» необходимо отметить, что «ChinaLobby» обладает связями и опытом взаимодействия с КСИР (и началось это даже не с Д. Негропонте, а сразу после иранской революции 1979 года, которая для этого и организовывалась).

В то время, как коллега Г. Киссинджера по работе с КНР – Томас Пикеринг, многое сделал для «открытия» Ирана после «ядерной сделки», что совсем не играло на пользу КСИР (в отличии от помощи, которую КСИР оказывает президенту Сирии Б. Асаду, работе с «Хезбаллой» в Ливане, хуситами в Йемене и хазарейцами в Афганистане).

В самой «ядерной сделке» есть такой подтекст:

Наличие разработок ядерного оружия в Иране позволит КСА и Пакистану развивать стратегический пакт 1960-х : саудовские инвестиции в пакистанскую военную ядерную программу в обмен на поставку готовых ядерных зарядов со средствами доставки в Саудовскую Аравию по требованию (см. http://nmnby.eu/news/analytics/5964.html). Т.е. не речь шла не только о саудовской поддержке движения Деобанди по каналам Всемирной мусульманской лиги.

В свою очередь, «ядерная сделка» создавала проблемы и КСА, и Пакистану, и вполне могла дойти до вопроса о том, почему ядерное оружие есть у Израиля.

Поэтому ставка на КСИР (на срыв «ядерной сделки») – это снятие с повестки дня концепции «Global zero» (уничтожение всех существующих ядерных арсеналов к 2030 году, запрещение производства расщепляющихся материалов военного назначения, запрещение ядерных испытаний), одним из авторов которой был Генри Киссинджер.

Кроме КСИР, команда Д. Петрэуса активно работает с Индией по Афганистану.

Это сотрудничество нашло свое отражение и в вопросе санкций в отношении КНДР:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4367255(27.06.2017) Администрация США считает, что проблема ядерных и ракетных разработок в КНДР требует скорейшего решения. Это подчеркнул президент США Дональд Трамп, принимая в понедельник в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди. Американский лидер поблагодарил Нью-Дели за применение вместе с остальными странами-членами ООН “новых санкций в отношении северокорейского режима” в соответствии с решениями Совета Безопасности. “Режим Северной Кореи создает неимоверные проблемы, и с этим надо разбираться. И, вероятно, разбираться быстро”, – заявил руководитель администрации США(конец цитаты).

Как уже отмечалось ранее (см. http://pravosudija.net/article/scofield-i-vybory-v-irane-i-aviaudar-v-rayone-tanf), проблема с КНДР – это проблема для Чжана Дэцзяна, который кроме Северной Кореи отвечает за Гонконг.

Решение проблемы – рост значимости Чжана (в настоящий момент занимающего третье место в КНР после Си Цзиньпина и Ли Кэцяна).

Смена баланса в КНР – крупное мероприятие, для успеха которого необходимо произвести смену баланса во многих других местах. Поэтому очень серьезно началось в Афганистане.

Продолжение следует