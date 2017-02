Scofield: Война систем. Герберт Макмастер

http://izvestia.ru/news/666147 (21.02.2017) Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником по национальной безопасности. [На следующей неделе] силовые ведомства и Государственный департамент США должны представить американскому президенту «План уничтожения ИГ» (деятельность организации запрещена в РФ). Эксперты уверены, консультации между разными ведомствами без участия советника по нацбезопасности были бы сильно затруднены и поэтому Белый дом спешил с назначением нового сотрудника (конец цитаты)

http://izvestia.ru/news/666550 (21.02.2017) Новый советник президента США Герберт Макмастер получил полномочия сформировать свою команду в Белом доме. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер (конец цитаты).

Герберт Макмастер ранее упоминался в материалах сайта «Правосудия.НЕТ» в контексте его взаимодействия с Дэвидом Петрэусом (см. http://pravosudija.net/article/scofield-netradicionnye-metody-vedeniya-voyny-s-ispolzovaniem-vysokih-tehnologiy и http://pravosudija.net/article/scofield-netradicionnye-metody-vedeniya-voyny-s-ispolzovaniem-vysokih-tehnologiy-0 ).

Однако, сейчас наиболее важным представляется следующая деталь его биографии: с июля 2010 года, после отставки Стэнли Маккристала, командующим Международных сил содействия безопасности в Афганистане (International Security Assistance Forces) был назначен Дэвид Петрэус, а его заместителем по планированию сразу стал Г. Макмастер.

Их главная инициатива заключалась в создании при штаб-квартире ISAF объединенной целевой группы по борьбе с коррупцией – Combined Joint Interagency Task Force-Shafafiyat (CJIATF-Shafafiyat).

В августе 2010 г. Г. Макмастер стал директором (командиром) этой группы и проработал в этой должности до июня 2012 г. (т.е. был в Афганистане и в тот период, когда Д. Петрэус занимал должность директора ЦРУ).

Также необходимо отметить, что директором по разведке ISAF до октября 2010 г. был Майкл Флинн.

Чем занималась группа Shafafiyat (на дари и пушту означает «прозрачность»)?

В первом приближении деятельность группы была направлена на ослабление влияния движения «Талибан» в силовых и властных структурах Афганистана.

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/addressing-an-ignored-imperative-rural-corruption-in-afghanistan (19.02.2013)

В составе CJIATF-Shafafiyat было три подгруппы:

Task Force 2010, изучающая, как заключались контракты для обеспечения «нужных карательных эффектов» (desired counter-insurgency effects). Другими словами, речь о том, как силовые структуры использовались в местных афганских конфликтах между полевыми командирами (кого подкупали и от кого откупались, направляя усилия на своих конкурентов).

Task Force Spotlight («Прожектор»), изучающая деятельность частных охранных компаний (focused on private security companies);

CJIATF-Nexus («Связи», «Звенья»), отвечающая за изучение криминальных сетей и наркоторговли (focused on criminal patronage networks (CPNs) and the narcotics trade).

Именно при Г. Макмастере группа Shafafiyat стала работать не «в узком смысле», а так широко.

Необходимость таких комплексных антикоррупционных усилий была обоснована Г. Макмастером еще в ходе войны в Ираке, когда он помогал Д. Петрэусу и Д. Мэттису, который теперь возглавил Министерство обороны США, разрабатывать контрповстанческое наставление FM 3-24 для Сухопутных войск и Корпуса морской пехоты. Борьба с коррупцией позволяла ослабить возможности повстанческих движений (снабжение, укрытие, «коридоры» и т.п.).

Так например, Task Force 2010 выяснила, что из-за коррупции при заключении контрактов, ISAF фактически напрямую финансирует «Талибан» (ISAF almost directly funds the Taliban).

Группе Shafafiyat пришлось приложить массу разведывательных и аналитических усилий для того, чтобы прояснить реальное положение дел. М. Флинн, как начальник разведки ISAF, на начальном этапе работы Г. Макмастера в Афганистане передавал ему некоторые свои наработки и контакты.

Именно Г. Макмастер стал заявлять об отсутствии «политической воли» по борьбе с коррупцией. Речь шла о претензиях к Х. Карзаю. А в переводе на язык «войны систем» это означало, что Д. Петрэус и Г. Макмастер стали разрушать и переводить на себя всё то, что перед этим создавали С. Маккристал, «Грег В.», ССО ВМС и их британские коллеги, в частности экс-командующий ССО Великобритании Грэм Лэм (см. http://pravosudija.net/article/scofield-vanguard-protiv-grega-v-prodolzhenie ).

М. Флинн, который долгое время был начальником разведки у С. Маккристала на разных его должностях, не пострадал после его отставки. Т.е. остался работать в команде Д. Петрэуса-Г. Макмастера.

Кроме того, с 11.08.2010 г. (т.е. фактически одновременно с началом работы группы Shafafiyat) командующим Центральным командованием (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит и Афганистан, был назначен Джеймс Мэттис. В этой должности он проработал до 22.03.2013 г., до того момента, когда в Госдепе США уже начал работать Д. Керри, а Министерство обороны США возглавил Чарльз «Чак» Хэйгел. Другими словами, сторонники «открытого Ирана» вывели Д. Мэттиса из Афганистана и Ближнего Востока. В 2017 году президент США Д. Трамп начинает обратный процесс.

Назначение Г. Макмастера советником президента США по национальной безопасности, а Джозефа «Кейт» Келлога начальником аппарата (штаба) Совета национальной безопасности (СНБ), означает временную победу, которую достигла команда Д. Трампа в разделе влияния с командой вице-президента М. Пенса. Символично, что о назначении было объявлено в поместье Mar-a-Lago в Палм-Бич (штат Флорида) без вице-президента, который раньше присутствовал на таких серьезных назначениях (см. http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-idUSKBN15Z1Z0?il=0 ).

Каким образом команда Д. Трампа победила в аппаратной схватке за назначение советника по национальной безопасности и начальника штаба?

Для ответа можно вспомнить о том, что и Д. Петрэус, набирающий все большее влияние в силу назначения на высокие должности своих давних коллег, не «вещь в себе», а часть крупной системы:

http://pravosudija.net/article/scofield-komanda-d-trampa-chast-ii (17.07.2016) Джозеф «Кейт» Келлог (Joseph K. Kellogg, Jr.) работал вице-президентом по стратегическим инициативам в Cubic Corporation, старшим вице-президентом по наземным боевым программам (Ground Combat Programs) в Cubic Defense Applications. Во время военной службы он был активным сторонником информационных технологий как одной из важнейших систем оружия в рамках трансформации Министерства обороны к сетецентрическим операциям (network-centric operations), отвечал за вопросы компьютеризации и развития систем связи во всех ВС США, входил в наблюдательные советы нескольких корпораций (включая Raytheon Trusted Computer Solutions, Inc), занимающихся разработкой соответствующих программных и технических средств для Пентагона (см. http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=8001809&privcapId=265154 ). Кроме того, Д. Келлог был командиром 82-й воздушно-десантной дивизии с 27.11.1996 г. по 31.07.1998 г. С июня 1995 по июнь 1997 года в качестве командира 1-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии служил Дэвид Петрэус, который с июня 1997 года стал исполнительный помощником директора Объединенного штаба, а с октября 1997 года — помощником председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), генерала Генри Хью Шелтона (Henry Hugh Shelton). Особенность в том, что Г. Шелтон и сам командовал 82-й дивизией с 29.05.1991 г. по 21.05.1993 г., а после отставки работал, в том числе, и в Cubic Defense Applications. Г. Шелтон (начавший карьеру в 5-й группе СпН, т.е. в ССО Сухопутных войск) в 1993 г. пошел на повышение и возглавил XVIII Airborne Corps (Авиадесантный корпус, в состав которого входит и 82-я дивизия), потом он возглавил ССО США (SOCOM), а в 1997 г. стал председателем ОКНШ, где отвечал за планирование войны в Косово. Д. Петрэус, после работы у Г. Шелтона, вернулся в 82-ю воздушно-десантную дивизию на должность помощника командира дивизии по операциям, после чего пошел на повышение и стал начальником штаба XVIII Airborne Corps в Форт-Брэгге, где служил в 2000-2001 г. (когда Г. Шелтон возглавлял ОКНШ) Таким образом, Д. Петрэус часть своего карьерного пути прошел при поддержке Г. Шелтона и именно по линии 82-й дивизии. Если главный советник Д. Трампа — Майкл Флинн, сам служивший в 82-й дивизии, действительно работает над тем, чтобы обеспечить своему кандидату победу на выборах, то будет ли он пропускать влиятельную группу с сильными позициями в Сухопутных войсках и в крупных ЧВК? (конец цитаты).

http://pravosudija.net/article/protivniki-asb (16.07.2015) CAI (Cubic Application International) — подразделение Cubic Corporation, силовым подразделением которой является Cubic Defense Applications. В консультационный совет входит Генри Хью Шелтон (Henry Hugh Shelton), бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США (1997—2001). С октября 1997 года — помощником генерала Г. Шелтона был Д. Петрэус. С апреля 2011 г. Г. Шелтон входит в совет директоров военно-промышленной корпорации L-3 Communications Совет директоров MPRI в 1999 году возглавил Карл Эдвард Вуоно (Carl Edward Vuono), перешедший в компанию в 1993 году. В июне 2000 года MPRI была приобретена компанией L-3 Communications Holdings. Сама компания образована в 1997 году для приобретения определённых бизнес-единиц компании Lockheed Martin. В 2012 году часть подразделений L-3, включая MPRI, объединились и стали называться Engility. … С августа 1989 г. по август 1991 г. Дэвид Петрэус был секретарем и заместителем старшего помощника начальника штаба Армии США генерала Карла Вуоно. … Т.е. одна из ЧВК управлялась представителем Армии США (Сухопутных войск) К. Вуоно. Другая ЧВК была под присмотром Г. Шелтона. Позже обе эти ЧВК официально оказались под его присмотром через L-3 Communications. … Перед «пятидневной войной», начавшейся 08.08.08 г., в Грузии работали MPRI, KBR и Cubic Application International. … Таким образом, К. Вуоно и Г. Шелтон — «старшие товарищи» Д. Петрэуса готовят события августа 2008 г., а их ученик продвигает «Архитектора будущей армии США» Г. Макмастера в ARCIC. Одной из задач была демонстрация «возросшей опасности» со стороны ВС РФ и обоснование необходимости их сдерживания. Главный участник этой комбинации — Г. Шелтон. С 29.02.1996 г. по 25.09.1997 г. он возглавлял Командование специальных операций (SOCOM), с 01.10.1997 г. — председатель ОКНШ. Исполняющим обязанности командующего SOCOM c 25.09.1997 г. по 05.11.1997 г. был Раймонд Смит (Raymond C. Smith), а 05.11.1997 г. командующим был назначен Питер Шумейкер (Peter J. Schoomaker), ранее занимавший должность главы Командования специальных операций Армии США (United States Army Special Operations Command, USASOC). … Завершив военную службу, П. Шумейкер стал директором ЧВК DynCorp International (конец цитаты).

С учетом того, что Стивен Файнберг стал владельцем DynCorp International и претендует на место «Грега В.» в ЦРУ (см. http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-stiven-faynberg ), конфликт проходит именно по линии контроля над подразделениями СпН (SOCOM и SAD CIA) и ЧВК.

Где и как ответит команда М. Пенса?