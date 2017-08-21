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Афганские «короли». Как американские морпехи воюют с десантурой

17:36. 21 августа 2017 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:

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Американская оккупация Афганистана длится уже почти в два раза дольше советской, но тем не менее лишь на днях президент США Дональд Трамп потребовал от генералов объяснений касательно того, что именно армия уже 16 лет делает в песках Кандагара и почему отряды исламистов не только не разбиты, но и переходят в наступление. Ответ может не понравиться американскому главнокомандующему: все эти годы американские спецназовцы успешно воевали сами с собой.
5 Августа 2014 года. Лагерь «Феникс» в шести километрах от Кабула.
 
Тяжёлый транспортный вертолёт Chinook медленно зашёл на посадку, и через пять минут затаившийся в ванной комнате лейтенант Мухаммед Рафикула через крохотное окошко увидел гостей — толпу американских и британских генералов. Впереди поджарых офицеров шагал невысокий лысеющий мужчина в дымчатых очках, больше похожий на какого-то бухгалтера или шеф-повара итальянского ресторана, чем на генерала морской пехоты.
 
Мухаммед не знал об этом человеке ничего, даже его имени, кроме самого важного: именно он и был его целью.
 
Фотографию этого американца показал ему человек, называвший себя Джоном Доу, объяснив, что именно стоит на кону — жизнь всех членов семьи Рафикулы, находившихся в одной из секретных тюрем недалеко от Кабула. Также Джон Доу объяснил, где именно нужно спрятаться в здании во время визита делегации из Вашингтона — в офицерской душевой, где он в одном из шкафчиков должен был спрятать свою винтовку М-16.
 
— Остальных убивать необязательно, — инструктировал его Джон. — Но этот человек должен быть мёртв. Ты всё запомнил?
 
— Запомнил. Я всё сделаю, только не убивайте родных!..
 
Наконец, Мухаммед услышал громкие голоса американцев в коридоре. Пора. Он снял винтовку с предохранителя, закрыл глаза и, словно перед прыжком в ледяную воду, стал медленно считать до десяти, успокаивая нервы: «Десять, девять, восемь…»
 
…Охрана среагировала на появление человека с оружием в руках слишком поздно — когда прицельная очередь вдребезги разнесла голову генералу Гарольду Грину — пожалуй, самому секретному военачальнику в армии США.
Гарольд Грин
Гарольд Грин

Затем террорист в форме афганского офицера, хладнокровно сменив магазин, начал расстреливать и остальных членов делегации — рослого генерала из Бундесвера, британских генералов, американцев-охранников, словно впавших в ступор, афганцев.

Он просто шёл по залитому кровью коридору и стрелял в каждого, кто попадался ему на пути.

За пять минут Мухаммед тяжело ранил 15 человек, пока его не подстрелил кто-то из раненых «морских котиков».

Америка в шоке

 

На следующий день Америка вздрогнула: со времён Вьетнамской войны страна ещё не теряла высокопоставленных армейских чинов. К тому же Гарольд Грин был вовсе не простым генералом — он был начальником секретного центра «Натик» на секретном полигоне в Абердине и директором RDECOM — Управления армии США по научным исследованиям, разработкам и инженерным изысканиям, в чьём подчинении, например, находится и известное Агентство перспективных оборонных исследований DARPA.

В Афганистане генерал Грин курировал работу американо-британского учебного центра, в котором проходила обкатку технология по вычислению и противодействию активности боевиков «Талибана»* в электронных социальных сетях. В лагере «Феникс» проходили тренировки специалистов ANASOC — это был афганский аналог американских «зелёных беретов».

Мухаммед Рафикула как раз и был таким «беретом».

Но ещё больше убийство генерала Грина ударило по политической ситуации в Афганистане. В 2014 году истекал срок действия мандата ООН, выданного коалиции НАТО на войну в Афганистане. Американская армия и их союзники должны были покинуть страну, передав всю полноту власти в руки афганской администрации и подготовленных вооружённых сил.

Однако убийство Грина от рук своего афганского офицера перемешало все карты. Программа подготовки афганских спецслужб была свёрнута, силы НАТО остались в стране — правда, в меньшем количестве.

Фото: © flickr.com/The U.S. Army

Что ж, спустя три года американский президент Дональд Трамп вновь решил пересмотреть американскую стратегию в отношении войны, которая идёт уже 16 лет. В июне 2017 года Трамп распорядился увеличить американский военный контингент на три тысячи солдат. Однако не успели солдаты прибыть на базу под Кабулом, как Трамп поставил вопрос об увольнении нынешнего командующего Джона Николсона.
 
— Америка проигрывает войну! — патетически заявил президент на совещании в Белом доме. — Я хочу знать: что вы сделали за 16 лет войны, чтобы одержать победу?
Однако, прежде чем рассуждать о достоинствах той или иной стратегии, призванной покорить наконец Афганистан, следует сначала найти ответ на самый важный вопрос: кому выгодно постоянное присутствие американских войск в Афганистане?
 
И здесь без небольшого экскурса в историю не обойтись.
 
Кому это нужно
Солдаты 82-й ВДД перед погрузкой в вертолёты в ходе операции в Муса-Кале, Афганистан, 2007 г. Фото: © wikimedia.org
Солдаты 82-й ВДД перед погрузкой в вертолёты в ходе операции в Муса-Кале, Афганистан, 2007 г. Фото: © wikimedia.org
Последние войны США, начиная с Вьетнамской, были войнами сил специальных операций, ведь успех в сражениях зависел не от масштабных танковых операций или воздушных баталий, а от действий небольших мобильных отрядов, действовавших в тылу врага. У потенциальных врагов Америки не было ни танков, ни современной авиации, ни ракет, ни средств радиоэлектронной борьбы, поэтому уже несколько десятилетий армия США была ориентирована на борьбу с группами повстанцев с лёгким стрелковым оружием, и главную роль в такой борьбе играл спецназ.
 
Естественным следствием такой войны стало то, что командиры спецназа постепенно заняли все командные высоты в Пентагоне. Но американские спецвойска, как и любые другие рода войск, вовсе не были однородной массой. Как и внутри любого другого движения, в американском спецназе сложилось два полюса силы.
Главный командующий США в Афганистане Джон Аллен (слева) и генерал армии США Дэвид Петрэус (в центре) приветствуют министра обороны США Леона Панетты (справа) после прибытия в Кабул, Афганистан. 9 июля 2011 года. Фото: © REUTERS/Paul Richards 
Главный командующий США в Афганистане Джон Аллен (слева) и генерал армии США Дэвид Петрэус (в центре) приветствуют министра обороны США Леона Панетты (справа) после прибытия в Кабул, Афганистан. 9 июля 2011 года. Фото: © REUTERS/Paul Richards
Первый — это морские пехотинцы. Элита морпехов — выпускники Военно-морской академии в Аннаполисе, командиры 1-й дивизии Корпуса морской пехоты.
 
Например, нынешний руководитель Пентагона отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис по прозвищу Бешеный Пёс является как раз такой элитой — после академии он прошёл все ступени карьерной лестницы 1-й дивизии МП, от командира роты до командира самой дивизии. Всю жизнь он посвятил изучению военного дела и военной истории, решив не жениться и не заводить детей. «Женатый на морской пехоте» — говорят про него в Пентагоне. Ещё один типичный морпех — генерал Джон Келли, нынешний глава администрации Белого дома, служивший некогда заместителем Мэттиса.
Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис
Вторая группа — это десантники, офицеры Управления Войск специального назначения Сухопутных войск США, куда входят и рейнджеры, и «зелёные береты», выпускники академии в Вест-Пойнте.
 
Но настоящая элита Сухопутных сил — это 82-я воздушно-десантная дивизия.
 
История 82-й дивизии берёт своё начало ещё во времена Первой мировой войны, когда она была простой стрелковой дивизией, созданной на базе в Вирджинии. Поскольку первый набор солдат был доставлен сразу из всех штатов, что было тогда редкостью, то дивизия приобрела второе название, All-American, которое и сегодня является лозунгом солдат. Так, солдат 82-й дивизии можно узнать по нарукавному шеврону с буквами «AA». Во время Второй мировой войны десантники из 82-й дивизии заработали прозвище «дьяволы в мешковатых штанах» — они первыми из американцев получили пятнистый камуфляж.
 
За столетие существования дивизии из её рядов вышли многие видные военачальники США, например бывший министр обороны Роберт Гейтс, бывший директор ЦРУ Дэвид Петрэус, бывший советник президента Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Т. Флинн, ставший первой жертвой «рашенгейта». Впрочем, беседа с российским послом была лишь «дымовым прикрытием» операции по удалению из окружения Трампа представителей группировки десантников.
 
Из 82-й дивизии вышел и нынешний командующий Международными силами содействия безопасности и силами США в Афганистане (USFOR-А) генерал Джон Николсон, который был командиром «дьяволов» до 2012 года.
 
Причём закулисное соперничество между морпехами и десантниками иной раз принимало и вовсе драматические обороты. Характерный пример — события в иракской Эль-Фаллудже в 2004 году.
Городская улица в Эль-Фаллудже сильно пострадавшая от боевых действий, ноябрь 2004 г. Фото: © wikipedia.org
Городская улица в Эль-Фаллудже сильно пострадавшая от боевых действий, ноябрь 2004 г. Фото: © wikipedia.org
Этот город в самом начале иранской войны взяли десантники 82-й воздушно-десантной дивизии под командованием генерала Стенли Маккристала. Они без особенных проблем арестовали видных офицеров иракской армии и членов партии «Баас», после чего заключили с городскими властями договор о перемирии.
 
Однако в начале февраля 2004 года произошла плановая ротация американского контингента, и в Эль-Фаллуджу прибыли морпехи 1-й дивизии Корпуса морской пехоты США под командованием Бешеного Пса Мэттиса.
 
Разумеется, генерал Мэттис был обязан показать Вашингтону, что десантники выполняли свои обязанности из рук вон плохо. Под предлогом того, что в Эль-Фаллудже действует мощное подполье, он бросил морпехов на повторную зачистку города, причём вместе с солдатами в операции участвовали и наёмники из частной военной кампании Blackwater.
 
Зачистка вызвала недовольство горожан и демонстрации протеста, которые наёмники разогнали пальбой из пулемётов. Но на следующий день четверо наёмников попали в засаду у моста через реку Евфрат. Их вытащили из машины, забили насмерть, а тела, подвесив в пролётах моста, подожгли.
 
Американцы нанесли «удары возмездия», и тогда за оружие взялись простые горожане. В итоге зачистка превратилась в самое кровопролитное сражение в истории иракской войны. Американцы потеряли 107 моряков убитыми, свыше 600 солдат было ранено. Потери иракцев никто и не считал — коренной перелом в битве настал лишь после того, как американские бомбардировщики залили напалмом и белым фосфором целые городские кварталы.

Скандальные генералы

Фото: © REUTERS/Chris Keane

Непримиримая вражда генералитета царила и в Афганистане — в штабе Международных сил содействия безопасности и сил США (USFOR). Интересно, что во времена президентства Джорджа Буша — младшего силами коалиции НАТО командовали иностранцы: немцы, британцы, турки, даже один итальянец. С приходом к власти лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы американцы перестали думать о приличиях и условностях, сосредоточив все рычаги управления силами коалиции в руках своих генералов.
 
И, разумеется, первое время бал в Кабуле правили десантники, что, согласитесь, логично: всё-таки Афганистан — это страна пустынь.
 
Тем не менее и в пустыне конфликты между группировками росли как снежный ком. К примеру, когда командиром USFOR стал уже знакомый нам бывший командир 82-й дивизии Стенли Маккристал, он обвинил морпехов (вернее, разведывательное подразделение JSOC) в создании концлагеря на территории бывшей военной базы Баграм, по сравнению с которым, как писал журналист Марк Амбиндер, даже печально известная иракская тюрьма Абу-Грейб может показаться санаторием. В итоге морпехи лишились базы.
Стенли Маккристал
Стенли Маккристал
Но командовал Маккристал недолго — оказавшись в отеле «Вестминстер» в Париже, генерал дал короткое интервью журналу Rolling Stone, которое произвело настоящий фурор в Вашингтоне.
 
— Лучше бы мне надрали задницу все люди в этой комнате, чем я шёл на этот ужин, — так прокомментировал Маккристал предстоящий ужин с французским министром обороны.
 
Впрочем, от боевого генерала досталось не только союзникам, но и самому президенту Обаме. По словам Маккристала, он остался весьма разочарован встречей с Бараком Обамой, состоявшейся в прошлом году. По окончании десятиминутной беседы, как заметил генерал, Обама понятия не имел, с кем он только что говорил, и вообще он производил впечатление человека, абсолютно не понимающего, что происходит в Афганистане.
 
Обиженный Обама сместил генерала, назначив на пост командующего американской армией в Афганистане другого бывшего командира 82-й дивизии — экс-директора ЦРУ Дэвида Петрэуса.
Дэвид Петрэус
Дэвид Петрэус
Тогда в дело включилось ФБР. И на свет была извлечена весьма мутная история с «неприличной перепиской». Дело в том, что у Петрэуса обнаружилась бывшая любовница — некая 37-летняя светская львица Джилл Келли, которая пожаловалась в полицию, что бывший любовник — то бишь, Петрэус — засыпал её электронными письмами с угрозами сексуального характера. Как установило следствие, письма будто бы были отправлены с компьютера новой любовницы Петрэуса журналистки Полы Бродвелл. В итоге компьютеры мисс Бродвелл оказались в ФБР, после чего агенты обнаружили, что в ходе бурной переписки с любовницами бывший директор ЦРУ делился не только своими пикантными фантазиями, но и секретными сведениями о войне в Афганистане.
 
В итоге дискредитированный Петрэус был отправлен в отставку, а на его место заступил десантник Джон Аллен. Но не прошло и полугода, как агенты ФБР порадовали общественность новым удивительным открытием: оказывается, с коварной мисс Бродвелл переписывался и генерал Аллен, прятавший свою личность под каким-то сетевым псевдонимом. В некоторых из этих «неприличных писем», как предполагали агенты ФБР, могли тоже содержаться секретные сведения.
Джон Аллен
Джон Аллен
И тогда должность командующего досталась генералу Джозефу Данфорду — младшему, ближайшему другу Мэттиса, который также начинал военную карьеру в 1-й дивизии морпехов.
 
И тут же курс Вашингтона в отношении Афганистана претерпел самые серьёзные изменения: американские военные стали говорить о необходимости скорейшего ухода из страны и передачи командования в руки подготовленных афганских спецслужб.
 
 
 

Частная армия

Фото: © flickr.com/The U.S. Army

Впрочем, не стоит подозревать генералов морской пехоты в излишнем пацифизме. Предложение Данфорда сводилось к тому, что вместо подразделений американской армии Афганистан должны были взять под контроль сотрудники частных военных компаний, прежде всего Blackwater (ныне известной как Academi). Основал эту компанию бывший морпех Эрик Принс, боец секретного подразделения «морских котиков», которых ЦРУ использовало для убийств террористов и неугодных политиков.

Однако, будучи сыном весьма успешного бизнесмена (его отец производил различные детали для автомобилей), Эрик Принс в 1997 году решил монетизировать полученные на службе навыки и знакомства и стал частным подрядчиком на службе ЦРУ и Пентагона.

Деньги на покупку первого тренировочного центра на границе штатов Северная Каролина и Вирджиния он получил из доли наследства, оставшегося от отца. Участок земли был болотистым, а протекавший там ручей был чёрного цвета из-за большого количества торфа — так компания и получила своё название Blackwater, то есть «чёрная вода». Конечно, поначалу Принсу пришлось подрабатывать разовыми заказами, но затем началась война в Афганистане, затем произошло вторжение в Ирак, и деньги потекли рекой. Использовать частников оказалось выгодно и для Пентагона: и денег тратится больше, и нет никакой ответственности за действия наёмников.

Однако план Данфорда рухнул после убийства генерала Гарольда Грина. Хуже всего было то, что убил его не какой-то бородатый басмач-фанатик из «Аль-Каиды»*, а много раз проверенный офицер Мухаммед Рафикула, который более двух лет проходил подготовку по программе, разработанной в секретных лабораториях ведомства Грина.

Расследование этого теракта спустили на тормозах — чтобы не порочить всю программу, в которую будто бы пробрался агент «Аль-Каиды». Рафикулу объявили обычным сумасшедшим — дескать, таких и в самих США достаточно.

Тем не менее расправа с генералом Грином стоила генералу Данфорду места.

Правда, благодаря связям в Пентагоне карьера Джозефа Данфорда после этого только рванула вверх: уже два года он возглавляет Объединённый комитет начальников штабов — аналог нашего Генштаба.

И снова десантура

Фото: © flickr.com/The U.S. Army

Новым же хозяином Афганистана стал генерал Джон Кэмпбелл — (барабанная дробь!) ещё один бывший командир 82-й воздушно-десантной дивизии.
 
И всё вернулось на круги своя. Силы НАТО остались в стране, пусть и в сокращённом виде, афганские спецслужбы по-прежнему выполняли роль дрессированных собачек, а американские военные гребли деньги из бюджета Пентагона даже не лопатой, а тяжёлыми армейскими бульдозерами.
 
Интересно, что генерал Кэмпбелл, занимавший пост командующего дольше всех генералов (почти два года, с августа 2014-го по май 2016-го), одновременно снискал себе славу и самого большого неудачника, по крайней мере в Афганистане.
 
Именно в этот период неприятности посыпались на американцев как из рога изобилия. Прежде всего выяснилось, что, несмотря ни на какие американские суперпрограммы по подготовке «универсальных солдат», афганская армия по-прежнему не способна воевать.
 
Более того, афганские командиры добились рекордных темпов потерь среди личного состава — в среднем 22 человека в сутки, то есть исламисты с ржавыми автоматами выпиливали в день по взводу обученных и подготовленных коммандос.
 
Неудивительно, что воспрянувшие из пепла отряды «Талибана» стали давить афганскую армию из провинций страны. Так, сначала талибы захватили часть провинции Гильменд на юге страны, а затем — город Кундуз в северном Афганистане, где всегда были сильны позиции Северного альянса. Позже выяснилось, что террористы умело воспользовались брешью в обороне флангов, образовавшейся после того, как немцы убрали своих военных из крепости в Мазари-Шарифе. Но вот Кэмпбелл прикрыть фланги так и не удосужился, хотя эти азы военной науки вбивают в голову каждому курсанту
Джон Кэмпбелл
Джон Кэмпбелл
В панике Кэмпбелл вновь потребовал авиационных ударов по Кундузу и двукратного увеличения контингента американских солдат. В итоге прилетевшие самолёты нанесли самый сокрушительный удар по больнице международной организации «Врачи без границ» в Кудузе, в которой в этот момент находилось около 200 человек. «Врачи без границ» решили покинуть Афганистан, и Барак Обама, спасая рейтинг Демократической партии, был вынужден уволить Кэмпбелла.
 
Интересная деталь: после отставки генерал Кэмпбелл отправился в Турцию, где, по данным турецких СМИ, занялся подготовкой неудавшегося военного переворота в Турции 15–16 июля 2016 года. Не так давно турецкая газета Yeni Safak опубликовала довольно подробные показания арестованных турецких офицеров, согласно которым генерал Кэмпбелл в окружении 80 сотрудников ЦРУ руководил путчистами с авиабазы Инджирлик и по факту сам подготовил путч.
 

Последний хозяин Афганистана

Фото: © REUTERS/Baz Ratner 

Нынешний хозяин Афганистана — четырёхзвёздный генерал Джон Николсон — также имеет самое непосредственное отношение к 82-й воздушно-десантной дивизии, которой он командовал с 2012 по 2014 год. Также за плечами 61-летнего Николсона есть образование в Военной академии США в Вест-Пойнте, участие в операции по захвату острова Гренада и долгие годы непыльной кабинетной работы в Пентагоне.
 
Кстати, к исламистам у него есть личный счёт — именно кабинет Николсона сгорел в пожаре 11 сентября 2001 года, когда в здание военного ведомства врезался угнанный террористами самолёт. Самого Николсона в тот момент не было в кабинете по чистой случайности — в тот день его сын переезжал в новый дом, и Джон вызвался помочь с транспортом и грузчиками. А вот его секретари в тот день погибли.
 
Ещё интересная деталь — до своего назначения на пост главнокомандующего Силами США в Афганистане генерал Николсон возглавлял штаб-квартиру НАТО в Турции — на той самой военной базе Инджирлик, куда после отставки отправился Кэмпбелл.
 
И вот как только отставной генерал Джон Келли — бывший заместитель командира 1-й дивизии морской пехоты Джеймса Мэттиса — стал новым главой администрации Белого дома, под генералом Николсоном зашаталось кресло.
Генерал Джон Николсон. Фото: © REUTERS/Stringer
Генерал Джон Николсон. Фото: © REUTERS/Stringer
Не так давно президент Трамп собрал специальное совещание, на котором обвинил Николсона в провале американской политики в Афганистане. Дескать, пока американские солдаты вот уже второе десятилетие рискуют жизнями ради этой страны, «Талибан» спокойно расширяет зону боевых действий — ныне Кабул контролирует только 63 процента своей территории.
 
Более того, Афганистан за 16 лет оккупации превратился в бездонную чёрную дыру для американских долларов. В частности, как говорится в недавнем докладе специального генерального инспектора по Афганистану (SIGAR), с 2014 года на обучение афганских сил безопасности было потрачено более 70 миллиардов долларов, притом что большая часть афганских курсантов, направленных на стажировку в США, бесследно растворилась на просторах Америки.
 
Ещё один факт: в прошлом году Пентагон выделил более 64 миллионов долларов США для экипировки Афганской национальной армии, причём чуть ли не половина этих денег была потрачена впустую. К примеру, для афганцев закупили модный зелёный европейский камуфляж, который совершенно не подходит для использования в пустыне. Так что теперь американским генералам придётся за счёт Пентагона покупать новую форму.
 
Понятно, что этот доклад оказался у Трампа вовсе не случайно — все эти цифры были подготовлены Данфордом, Мэттисом и Келли, желающими поставить на пост генерал-губернатора Афганистана своего человека.
 
Следом Трамп повторил и все доводы Данфорда о необходимости скорейшей коммерциализации войны в Афганистане.
 
При этом Трамп вспомнил по свой любимый когда-то клуб «21», который блистал в конце 80-х на Манхэттене. Но однажды, как рассказал Трамп генералам, управляющие клуба решили, что заведение стало терять клиентов и деньги. Тогда они решили провести полную реконструкцию клуба. Хозяева закрыли заведение и наняли самых известных и самых дорогих консультантов по ведению ресторанного бизнеса, которые должны были составить им план реконструкции. Команда консультантов что-то обмеряла, проводила социологические опросы, а когда пришло время сдавать работу, выяснилось, что их план реконструкции состоял из одного-единственного пункта: в ресторане нужно было расширить кухню.
— Представляете себе! — негодовал Трамп. — Этот паршивый совет стоил владельцам ресторана года потерянного бизнеса! И чтобы понять это, не надо вообще проводить никаких сложных расчётов, достаточно было просто поговорить с официантами и простыми людьми…
 
В качестве такого «голоса народа» в Белом доме ныне выступает финансист и миллиардер Стивен Файнберг, один из друзей Дональда Трампа, который во время выборов был крупнейшим спонсором его избирательной кампании. Сегодня же Файнберг стал неофициальным советником по вопросам реорганизации разведывательных спецслужб. И свою позицию по Афганистану Файнберг высказывал уже не раз: по его мнению, абсолютно недопустимо, что США воюют с талибами, а все сливки от сотрудничества с Афганистаном достаются другим, в первую очередь Китаю и Индии, которые эшелонами вывозят из страны тонны полезных ископаемых.
 
Китайская нефтяная компания CNPC получила право разработки трёх месторождений нефти. На очереди — добыча богатейших запасов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичной продукции. Причём право разработки месторождений редкоземельных металлов афганский президент Ашраф Гани — словно в насмешку над американцами — отдал Китаю в обмен на затраты Правительства КНР на поддержку афганских сил безопасности и пограничной полиции.
Инфографика: © L!FE
Файнберг непреклонен: Афганистан должен заплатить США за все усилия по освобождению страны не менее 1 триллиона долларов — в виде минеральных ресурсов. Если же афганские аборигены вдруг заартачатся, американцы имеют полное право взять своё и без спроса — как раз для этого и будет необходимо вмешательство частных военных компаний.
 
Интересно, что среди активов Стивена Файнберга числится и компания DynCorp International — это частный военный подрядчик Пентагона, предоставляющий услуги в сфере авиационных перевозок. Не так давно в составе воздушного флота DynCorp появились и боевые штурмовики, и беспилотные ударные дроны.
 
Видимо, вовсе не случайно основатель Blackwater Эрик Принс в недавнем интервью американскому изданию SpecOps Magazine похвастался, что его частная армия возвращается в Афганистан вместо американских солдат, но теперь у наёмников появится свой воздушный флот для ударов по «Талибану».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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