Афганские «короли». Как американские морпехи воюют с десантурой

Американская оккупация Афганистана длится уже почти в два раза дольше советской, но тем не менее лишь на днях президент США Дональд Трамп потребовал от генералов объяснений касательно того, что именно армия уже 16 лет делает в песках Кандагара и почему отряды исламистов не только не разбиты, но и переходят в наступление. Ответ может не понравиться американскому главнокомандующему: все эти годы американские спецназовцы успешно воевали сами с собой.

5 Августа 2014 года. Лагерь «Феникс» в шести километрах от Кабула.

Тяжёлый транспортный вертолёт Chinook медленно зашёл на посадку, и через пять минут затаившийся в ванной комнате лейтенант Мухаммед Рафикула через крохотное окошко увидел гостей — толпу американских и британских генералов. Впереди поджарых офицеров шагал невысокий лысеющий мужчина в дымчатых очках, больше похожий на какого-то бухгалтера или шеф-повара итальянского ресторана, чем на генерала морской пехоты.

Мухаммед не знал об этом человеке ничего, даже его имени, кроме самого важного: именно он и был его целью.

Фотографию этого американца показал ему человек, называвший себя Джоном Доу, объяснив, что именно стоит на кону — жизнь всех членов семьи Рафикулы, находившихся в одной из секретных тюрем недалеко от Кабула. Также Джон Доу объяснил, где именно нужно спрятаться в здании во время визита делегации из Вашингтона — в офицерской душевой, где он в одном из шкафчиков должен был спрятать свою винтовку М-16.

— Остальных убивать необязательно, — инструктировал его Джон. — Но этот человек должен быть мёртв. Ты всё запомнил?

— Запомнил. Я всё сделаю, только не убивайте родных!..

Наконец, Мухаммед услышал громкие голоса американцев в коридоре. Пора. Он снял винтовку с предохранителя, закрыл глаза и, словно перед прыжком в ледяную воду, стал медленно считать до десяти, успокаивая нервы: «Десять, девять, восемь…»

…Охрана среагировала на появление человека с оружием в руках слишком поздно — когда прицельная очередь вдребезги разнесла голову генералу Гарольду Грину — пожалуй, самому секретному военачальнику в армии США.