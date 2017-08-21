Афганские «короли». Как американские морпехи воюют с десантурой

Тогда в дело включилось ФБР. И на свет была извлечена весьма мутная история с «неприличной перепиской». Дело в том, что у Петрэуса обнаружилась бывшая любовница — некая 37-летняя светская львица Джилл Келли, которая пожаловалась в полицию, что бывший любовник — то бишь, Петрэус — засыпал её электронными письмами с угрозами сексуального характера. Как установило следствие, письма будто бы были отправлены с компьютера новой любовницы Петрэуса журналистки Полы Бродвелл. В итоге компьютеры мисс Бродвелл оказались в ФБР, после чего агенты обнаружили, что в ходе бурной переписки с любовницами бывший директор ЦРУ делился не только своими пикантными фантазиями, но и секретными сведениями о войне в Афганистане.
В итоге дискредитированный Петрэус был отправлен в отставку, а на его место заступил десантник Джон Аллен. Но не прошло и полугода, как агенты ФБР порадовали общественность новым удивительным открытием: оказывается, с коварной мисс Бродвелл переписывался и генерал Аллен, прятавший свою личность под каким-то сетевым псевдонимом. В некоторых из этих «неприличных писем», как предполагали агенты ФБР, могли тоже содержаться секретные сведения.
Джон Аллен
И тогда должность командующего досталась генералу Джозефу Данфорду — младшему, ближайшему другу Мэттиса, который также начинал военную карьеру в 1-й дивизии морпехов.
И тут же курс Вашингтона в отношении Афганистана претерпел самые серьёзные изменения: американские военные стали говорить о необходимости скорейшего ухода из страны и передачи командования в руки подготовленных афганских спецслужб.
Частная армия
Впрочем, не стоит подозревать генералов морской пехоты в излишнем пацифизме. Предложение Данфорда сводилось к тому, что вместо подразделений американской армии Афганистан должны были взять под контроль сотрудники частных военных компаний, прежде всего Blackwater (ныне известной как Academi). Основал эту компанию бывший морпех Эрик Принс, боец секретного подразделения «морских котиков», которых ЦРУ использовало для убийств террористов и неугодных политиков.
Однако, будучи сыном весьма успешного бизнесмена (его отец производил различные детали для автомобилей), Эрик Принс в 1997 году решил монетизировать полученные на службе навыки и знакомства и стал частным подрядчиком на службе ЦРУ и Пентагона.
Деньги на покупку первого тренировочного центра на границе штатов Северная Каролина и Вирджиния он получил из доли наследства, оставшегося от отца. Участок земли был болотистым, а протекавший там ручей был чёрного цвета из-за большого количества торфа — так компания и получила своё название Blackwater, то есть «чёрная вода». Конечно, поначалу Принсу пришлось подрабатывать разовыми заказами, но затем началась война в Афганистане, затем произошло вторжение в Ирак, и деньги потекли рекой. Использовать частников оказалось выгодно и для Пентагона: и денег тратится больше, и нет никакой ответственности за действия наёмников.
Однако план Данфорда рухнул после убийства генерала Гарольда Грина. Хуже всего было то, что убил его не какой-то бородатый басмач-фанатик из «Аль-Каиды»*, а много раз проверенный офицер Мухаммед Рафикула, который более двух лет проходил подготовку по программе, разработанной в секретных лабораториях ведомства Грина.
Расследование этого теракта спустили на тормозах — чтобы не порочить всю программу, в которую будто бы пробрался агент «Аль-Каиды». Рафикулу объявили обычным сумасшедшим — дескать, таких и в самих США достаточно.
Тем не менее расправа с генералом Грином стоила генералу Данфорду места.
Правда, благодаря связям в Пентагоне карьера Джозефа Данфорда после этого только рванула вверх: уже два года он возглавляет Объединённый комитет начальников штабов — аналог нашего Генштаба.
И снова десантура
Новым же хозяином Афганистана стал генерал Джон Кэмпбелл — (барабанная дробь!) ещё один бывший командир 82-й воздушно-десантной дивизии.
И всё вернулось на круги своя. Силы НАТО остались в стране, пусть и в сокращённом виде, афганские спецслужбы по-прежнему выполняли роль дрессированных собачек, а американские военные гребли деньги из бюджета Пентагона даже не лопатой, а тяжёлыми армейскими бульдозерами.
Интересно, что генерал Кэмпбелл, занимавший пост командующего дольше всех генералов (почти два года, с августа 2014-го по май 2016-го), одновременно снискал себе славу и самого большого неудачника, по крайней мере в Афганистане.
Именно в этот период неприятности посыпались на американцев как из рога изобилия. Прежде всего выяснилось, что, несмотря ни на какие американские суперпрограммы по подготовке «универсальных солдат», афганская армия по-прежнему не способна воевать.
Более того, афганские командиры добились рекордных темпов потерь среди личного состава — в среднем 22 человека в сутки, то есть исламисты с ржавыми автоматами выпиливали в день по взводу обученных и подготовленных коммандос.
Неудивительно, что воспрянувшие из пепла отряды «Талибана» стали давить афганскую армию из провинций страны. Так, сначала талибы захватили часть провинции Гильменд на юге страны, а затем — город Кундуз в северном Афганистане, где всегда были сильны позиции Северного альянса. Позже выяснилось, что террористы умело воспользовались брешью в обороне флангов, образовавшейся после того, как немцы убрали своих военных из крепости в Мазари-Шарифе. Но вот Кэмпбелл прикрыть фланги так и не удосужился, хотя эти азы военной науки вбивают в голову каждому курсанту
Джон Кэмпбелл
В панике Кэмпбелл вновь потребовал авиационных ударов по Кундузу и двукратного увеличения контингента американских солдат. В итоге прилетевшие самолёты нанесли самый сокрушительный удар по больнице международной организации «Врачи без границ» в Кудузе, в которой в этот момент находилось около 200 человек. «Врачи без границ» решили покинуть Афганистан, и Барак Обама, спасая рейтинг Демократической партии, был вынужден уволить Кэмпбелла.
Интересная деталь: после отставки генерал Кэмпбелл отправился в Турцию, где, по данным турецких СМИ, занялся подготовкой неудавшегося военного переворота в Турции 15–16 июля 2016 года. Не так давно турецкая газета Yeni Safak опубликовала довольно подробные показания арестованных турецких офицеров, согласно которым генерал Кэмпбелл в окружении 80 сотрудников ЦРУ руководил путчистами с авиабазы Инджирлик и по факту сам подготовил путч.
Последний хозяин Афганистана
Нынешний хозяин Афганистана — четырёхзвёздный генерал Джон Николсон — также имеет самое непосредственное отношение к 82-й воздушно-десантной дивизии, которой он командовал с 2012 по 2014 год. Также за плечами 61-летнего Николсона есть образование в Военной академии США в Вест-Пойнте, участие в операции по захвату острова Гренада и долгие годы непыльной кабинетной работы в Пентагоне.
Кстати, к исламистам у него есть личный счёт — именно кабинет Николсона сгорел в пожаре 11 сентября 2001 года, когда в здание военного ведомства врезался угнанный террористами самолёт. Самого Николсона в тот момент не было в кабинете по чистой случайности — в тот день его сын переезжал в новый дом, и Джон вызвался помочь с транспортом и грузчиками. А вот его секретари в тот день погибли.
Ещё интересная деталь — до своего назначения на пост главнокомандующего Силами США в Афганистане генерал Николсон возглавлял штаб-квартиру НАТО в Турции — на той самой военной базе Инджирлик, куда после отставки отправился Кэмпбелл.
И вот как только отставной генерал Джон Келли — бывший заместитель командира 1-й дивизии морской пехоты Джеймса Мэттиса — стал новым главой администрации Белого дома, под генералом Николсоном зашаталось кресло.
Генерал Джон Николсон. Фото: © REUTERS/Stringer
Не так давно президент Трамп собрал специальное совещание, на котором обвинил Николсона в провале американской политики в Афганистане. Дескать, пока американские солдаты вот уже второе десятилетие рискуют жизнями ради этой страны, «Талибан» спокойно расширяет зону боевых действий — ныне Кабул контролирует только 63 процента своей территории.
Более того, Афганистан за 16 лет оккупации превратился в бездонную чёрную дыру для американских долларов. В частности, как говорится в недавнем докладе специального генерального инспектора по Афганистану (SIGAR), с 2014 года на обучение афганских сил безопасности было потрачено более 70 миллиардов долларов, притом что большая часть афганских курсантов, направленных на стажировку в США, бесследно растворилась на просторах Америки.
Ещё один факт: в прошлом году Пентагон выделил более 64 миллионов долларов США для экипировки Афганской национальной армии, причём чуть ли не половина этих денег была потрачена впустую. К примеру, для афганцев закупили модный зелёный европейский камуфляж, который совершенно не подходит для использования в пустыне. Так что теперь американским генералам придётся за счёт Пентагона покупать новую форму.
Понятно, что этот доклад оказался у Трампа вовсе не случайно — все эти цифры были подготовлены Данфордом, Мэттисом и Келли, желающими поставить на пост генерал-губернатора Афганистана своего человека.
Следом Трамп повторил и все доводы Данфорда о необходимости скорейшей коммерциализации войны в Афганистане.
При этом Трамп вспомнил по свой любимый когда-то клуб «21», который блистал в конце 80-х на Манхэттене. Но однажды, как рассказал Трамп генералам, управляющие клуба решили, что заведение стало терять клиентов и деньги. Тогда они решили провести полную реконструкцию клуба. Хозяева закрыли заведение и наняли самых известных и самых дорогих консультантов по ведению ресторанного бизнеса, которые должны были составить им план реконструкции. Команда консультантов что-то обмеряла, проводила социологические опросы, а когда пришло время сдавать работу, выяснилось, что их план реконструкции состоял из одного-единственного пункта: в ресторане нужно было расширить кухню.
— Представляете себе! — негодовал Трамп. — Этот паршивый совет стоил владельцам ресторана года потерянного бизнеса! И чтобы понять это, не надо вообще проводить никаких сложных расчётов, достаточно было просто поговорить с официантами и простыми людьми…
В качестве такого «голоса народа» в Белом доме ныне выступает финансист и миллиардер Стивен Файнберг, один из друзей Дональда Трампа, который во время выборов был крупнейшим спонсором его избирательной кампании. Сегодня же Файнберг стал неофициальным советником по вопросам реорганизации разведывательных спецслужб. И свою позицию по Афганистану Файнберг высказывал уже не раз: по его мнению, абсолютно недопустимо, что США воюют с талибами, а все сливки от сотрудничества с Афганистаном достаются другим, в первую очередь Китаю и Индии, которые эшелонами вывозят из страны тонны полезных ископаемых.
Китайская нефтяная компания CNPC получила право разработки трёх месторождений нефти. На очереди — добыча богатейших запасов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичной продукции. Причём право разработки месторождений редкоземельных металлов афганский президент Ашраф Гани — словно в насмешку над американцами — отдал Китаю в обмен на затраты Правительства КНР на поддержку афганских сил безопасности и пограничной полиции.
Файнберг непреклонен: Афганистан должен заплатить США за все усилия по освобождению страны не менее 1 триллиона долларов — в виде минеральных ресурсов. Если же афганские аборигены вдруг заартачатся, американцы имеют полное право взять своё и без спроса — как раз для этого и будет необходимо вмешательство частных военных компаний.
Интересно, что среди активов Стивена Файнберга числится и компания DynCorp International — это частный военный подрядчик Пентагона, предоставляющий услуги в сфере авиационных перевозок. Не так давно в составе воздушного флота DynCorp появились и боевые штурмовики, и беспилотные ударные дроны.
Видимо, вовсе не случайно основатель Blackwater Эрик Принс в недавнем интервью американскому изданию SpecOps Magazine похвастался, что его частная армия возвращается в Афганистан вместо американских солдат, но теперь у наёмников появится свой воздушный флот для ударов по «Талибану».