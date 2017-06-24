Ракетный удар Ирана по террористам в Сирии: Тегеран бросает вызов Вашингтону!

В Сирии наступило очередное обострение отношений, которое может привести к прямому конфликту между США и Ираном. Так, Вашингтон и Тегеран обменялись военными ударами в Сирии. Сначала возглавляемая США коалиция сбила истребитель правительственной армии Сирии в районе города Ракке на севере страны. Официальный Дамаск оценил случившееся как "откровенную агрессию", а также обвинил США в сговоре с террористами ИГИЛ (запрещена на территории РФ).

Простое ли совпадение: в тот же день Иран запустил баллистические ракеты средней дальности по базам террористов на востоке Сирии. Примечательно, что это первый ракетный удар Ирана по территории другого государства со времен ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Можно предположить, что военная акция Тегерана на территории Сирии — это сигнал в адрес Вашингтона. Иранское военное командование дает понять Дональду Трампу, что армия Ирана не допустит попыток США руками вооруженной оппозиции Сирии свергнуть нынешнюю власть в Дамаске. Эти и другие вопросы в программе "Диалоги" обсудили обозреватели "Правды.Ру" Айдын Мехтиев и Саид Гафуров.

— Можно ли связать оба эти события, произошедшие в Сирии?

— Мне кажется, что у США сейчас ситуация достаточно очевидна: они проиграли войну в Сирии. Вся их финансовая поддержка сирийского мятежа является пустой тратой денег, и им сейчас нужно аккуратно уходить. Мы уже неоднократно говорили о том, у американцев нет единой точки зрения: существует линия, которую проводит президент, и есть линии, проводимые нефтяными и банковскими компаниями, и людьми, имеющими финансовый, личностный и карьерный интерес в продолжении войны в Сирии. И они изо всех сил пытаются устроить какую-то провокацию, разжечь конфликт. То, что сделали американцы, — это именно провокации с целью заставить Трампа ввязаться в ситуацию на Ближнем Востоке, запретить ему думать о том, как остановить китайский военно-морской флот.

— Если сравнивать с ударами "томагавков", то недавняя атака была еще более провокационной, потому что "томагавки" были ответом на так называемую химатаку, а тут безо всякой мотивации американцы вторглись в область, которую Россия, Иран и Турция уже поделили. Это явная провокация.

— Самое главное здесь — не дать американским провокаторам заставить Трампа поддаться на эту подначку. В этом смысле позиция России кажется очень правильной и мудрой. Мы говорим: "Что же вы вытворяете, так больше нельзя". США должны внутри собственной страны разобраться со всем этим. Конечно, в тюрьму никто не сядет, но карьера у многих будет порушена.

— Ирано-иракская война тоже была абсолютно бессмысленной, тогда погибло более миллиона иракских и иранских солдат. Что сейчас хочет обозначить Иран ракетным ударом? Он дает американцам понять, что это его сфера интересов?

— В руководстве Иранской Республики идет очень сложная борьба за различные силы. Есть люди, которые говорят: "Ребята, нам нужно постараться и создать мир во всем регионе". А есть те, которые говорят прямо противоположное, что с США нельзя начинать договариваться, если их предварительно не поставить на место вооруженным насилием. Эту баллистическую атаку ракетами именно так и нужно воспринимать: люди, которые считали, что со Штатами невозможно договориться, решили продемонстрировать американцам, что у них нет хорошего аргумента в регионе против Ирана.

— На прошлой неделе Генштаб России устами одного генерал-полковника заявил, что американцы с ИГИЛ заодно: они не только не помогают нам уничтожать ИГИЛ, но и подсказывают "Исламскому государству" как действовать, направляют его туда, где находятся правительственные войска Сирии. Получается, что в этой ситуации российское Министерство обороны не может даже делиться разведданными с США, потому что они перейдут к ИГИЛ. Что сейчас для США есть ИГИЛ?

— ИГИЛ — это мелкая проблема. Мне кажется, что в Вашингтоне про ИГИЛ уже никто не думает, так как у всех голова занята Пекином, Москвой и всем остальным. Я абсолютно убежден, что все эти люди, которые до сих пор представляют Америку в ближневосточном регионе, уже потеряли связь со своим руководством в США. Они пытаются навязать свою игру, пытаются спровоцировать Трампа на вооруженный конфликт, но получается у них не очень удачно.

Российские войска выполнили свою главную стратегическую свою задачу в Сирии: не позволили странам НАТО и американцам сделать в Сирии то, что они сделали в Ливии, не позволили им вторгнуться. Мне кажется, после того, как мы вмешались в войну, сирийцы стали только лучше относиться к русским. И это очень хорошо.

— А если на том объекте, куда решит ударить Иран, случайно окажется пять военных советников США или кто-то из ЦРУ? Есть риск, что поднимется шум, что Америка обвинит Иран в акте войны?

— Не думаю. Американцев в Сирии погибло гораздо больше, чем русских, и они никогда не признаются в этом именно в силу своей внутриполитической ситуации, потому что окажется, что ЦРУ там действует практически без ведома Трампа.

Иранцы слишком умные, хитрые и ушлые, они все эти варианты просчитывают заблаговременно и знают, как каждая политическая сила в Вашингтоне будет реагировать. Я не вижу в этом реальной угрозы.

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К публикации подготовила Мария Сныткова

https://www.pravda.ru/expert/23-06-2017/1339107-syria-0/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com