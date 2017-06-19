Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 июня 2017

Россия доставила в сирийский Хомс медикаменты

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии привезли в клинику освобождённого города Хомса продуктовые пакеты и медикаменты.

Армейские автомобили остановились во дворе клиники аль Басель, здесь же была организована выдача 300 продуктовых пакетов с рисом, мукой, сахаром, консервами, чаем и крупой для пациентов и медперсонала, коробки с лекарственными препаратами переданы провизорам клиники.

«В настоящее время в Хомсе проживают более миллиона человек, но клиника аль Басель пока единственная, где горожане могут получить бесплатную квалифицированную помощь — поддержка этим медикам и пациентам необходима в первую очередь»,- сказал журналистам офицер Центра примирения Александр Воронцов.

Он уточнил, что гуманитарный конвой будет прибывать в город несколько раз в неделю. Сейчас с российской колонной приехали и военные врачи, которые незамедлительно стали помогать своим сирийским коллегам.

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США осуществили новый акт войны против Сирии, сбив самолет — Пушков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инцидент со сбитым сирийским самолетом в Сирии.

«Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны против Сирии. Какая «оборона»? Ракка — сирийский город, не американский», — написал Пушков в Twitter.

Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны пр.Сирии. Какая "оборона"?? Ракка — сирийский город, не американский — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 18, 2017

Коалиция во главе с США в воскресенье сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. «Наш самолет сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ*», — говорится в сообщении Минобороны Сирии.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Опубликованы кадры ракетного удара Ирана по базам террористов в Сирии (ВИДЕО)

Опубликованы кадры ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции по базам террористов, расположенным в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Как сообщала «Русская Весна», удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности как ответ «на атаки по Тегерану». Как стало известно, удар пришелся по базам террористов, которые, по данным властей Ирана, причастны к атакам на парламент и мавзолей имама Хомейни, которые произошли 7 июня. «Мы не оставим без ответа кровавый теракт 7 июня в Тегеране, унесший жизни иранцев», — говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции, выпущенном через несколько минут после удара. В сообщении подчеркивается, что удар носит карательный характер и является предупреждением всем террористам-такфиристам. Читайте также: Ракета для ИГИЛ: Боевик снял на камеру встречу с «Ночным охотником» ВКС России у Пальмиры (ВИДЕО)

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Кадры атаки: Погоня смертника ИГИЛ за колонной бронетехники, сопровождаемой вертолетом (ВИДЕО)

Камера беспилотника сняла нападение и погоню смертника ИГИЛ на колонну бронетехники к западу от Мосула. Видео опубликовало медиа-крыло террористической группировки. На кадрах показан момент атаки начиненной взрывчаткой машины на колонну из семи единиц бронетехники иракской армии, судя по всему, состоящую из танков и БМП. Несмотря на то, что бронемашины сопровождал вертолет, смертник ИГИЛ* неожиданно для военных выехал из-за домов, танки и БМП начали разъезжаться в разные стороны, а террорист выбрал своей мишенью один из танков и погнался за ним. К сожалению, сослуживцы слабо поддержали огнем спасающийся бегством экипаж и «шахид-мобиль» беспрепятственно вел погоню. Танкистам не повезло — скорость у обшитого сталью автомобиля самоубийцы оказалась выше и неудачный для иракских военных маневр позволил врагу подобраться максимально близко для подрыва. Читайте также: Штурм Ракки начинает захлебываться в крови: Убито множество союзников США, раненых американцев эвакуируют вертолеты (+ВИДЕО, ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Иран наносит ответный удар

В ответ на недавний теракт в Тегеране, Иран нанес удар по боевикам в районе Дейр-эз-Зора, запустив через территорию Ирака баллистические ракеты.Использовались баллистические ракеты средней дальности "Zolfaqar"(первоначально сообщалось о "Шахаб-3"), которые были официально представлены в прошлом году https://southfront.org/iran-to-supply-ir gc-with-large-number-of-zolfaqar-missile s/ " с посылом – нам была нужна ракета, которая может эффективно долететь из Ирана до Израиля – теперь она у нас есть. Дейр-эз-Зор поближе Израиля, так что нет повода не проверить в боевых условиях.Запуски осуществлялись под руководством Корпуса Стражей Исламской Революции из провинции Керманшах на западе Ирана.Выбор цели представляет из себя совмещение приятного с полезным – с одной стороны можно выполнить пожелания религиозно-политического руководства о возмездии тем, кто посмел напасть на столицу страны, а с другой стороны – можно с оказией помочь Асаду с обороной Дейр-эз-Зора, где героический гарнизон ждет не дождется деблокады, отбивая бесконечные атаки ИГ. Ну и заодно можно послать определенный сигнал США и Израилю. Особенно это касается США, так как удар по Дейр-эз-Зору показывает, что силы США и американских "прокси" в Сувейде уязвимы для аналогичного удара.Потери боевиков пока неизвестны, но если как уверяют иранцы, ракета имеет высокую точность, то они могут быть существены.PS. Также поступают сообщения о том, что к северу от Ресафы сбит сирийский Су-22М4.МО Сирии утверждает, что самолет был сбит американским истребителем во время выполнения удара по позициям боевиков в районе Ресафы, куда продвигается авангард "Тигров".США утверждают, что сирийцы якобы бомбили рядом с проамериканскими силами, при этом Пентагон утверждает, что не собирается воевать с Сирией, Ираном и Россией в Сирии и все только ради "борьбы с терроризмом".Как представляется, мы наблюдаем аналогичную ситуацию, что и на юге – США пытаются такими ударами ограничить продвижение САА, которая явно опережает по темпам продвижения курдов и SDF, обходя американский буфер в районе Табки и создавая угрозу продвижения к Евфрату в районе Ракки. Вполне очевидно, что таким образом США пытаются силовым путем закрепиться в Сирии через своих "прокси" и не допустить опережающих темпов продвижения САА. Как и на юге, гонка за контроль над территорией провинции Ракка обостряется. Также поступают сообщения о столкновениях курдов с сирийской армией к северу от Ресафы https://www.almasdarnews.com/article/bre aking-intense-clashes-break-syrian-army-u s-backed-forces-west-raqqa/ PS. Также стоит отметить, что вчера авиация Турция вновь бомбила курдские районы на территории Ирака https://twitter.com/A_Ozkok/status/87656 5030703181824 . Итог – 6 ударов, 16 200х из состава Курдской Рабочей Партии.

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СРОЧНО: Экстренное заявление сирийского командования в связи со сбитым коалицией США самолётом

Верховное командование вооруженных сил САР выпустило официальное заявление, подтвердив факт потери самолета, который был сбит коалицией под руководством США в районе Ракки. Напомним, ранее об атаке на сирийский самолет сообщила «Русская Весна». В ведомстве уточнили, что самолет был сбит днем в воскресенье в тот момент, когда он выполнял боевую задачу, атакуя позиции террористов ИГИЛ*. Пилот до сих пор не найден. В Минобороны САР подчеркнули, что атака на самолет сирийских ВВС — это «вопиющее нападение», которое призвано подорвать усилия сирийской армии в борьбе с терроризмом. «Это (атака на самолет — прим. РВ) произошло в тот момент, когда сирийская армия и ее союзники достигают успехов в борьбе с террористами ИГИЛ», — добавили в Минобороны Сирии. Читайте также: СРОЧНО: Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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СРОЧНО: Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по базам террористов, расположенным в сирийской провинции Дейр эз-Зор. По данным агентства Tasnim, удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности «в ответ на атаки по Тегерану». Уточняется, что целью ракетного удара стали базы террористов, которые, по данным властей Ирана, причастны к атакам на парламент и мавзолей имама Хомейни, которые произошли 7 июня. Напомним, «Русская Весна» подробно освещала теракты в Тегеране. Читайте также: Опубликованы кадры ракетного удара Ирана по базам террористов в Сирии (ВИДЕО)

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