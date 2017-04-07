Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017

Американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии.

Как сообщил представитель Пентагона, около 50 ракет "Томагавк" выпущены по территории авиабазы "Шайрат" сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

С этой авиабазы во вторник утром сирийская авиация нанесла удар по город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей.

Как уточнил другой американский чиновник, атаке кораблей из Средиземного моря подверглись несколько сирийских военных объектов на территории авиабазы — взлетно-посадочные полосы, самолеты и вертолеты, а также заправочные станции.

По его словам, ракетные удары не нацелены на российские военные объекты в Сирии.

США предупредили о планируемой военной операции ряд стран, в число которых Россия не входит, цитирует телеканал Си-эн-эн неназванного сотрудника администрации Белого дома.

По информации корреспондента журнала "Тайм" в Белом доме, до начала военной операции Дональд Трамп не звонил Владимиру Путину.

Между тем, как сообщил официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис, на авиабазе дислоцировалась группа россиян, но США заранее предупредили их о готовящемся военном ударе.

Сирийское государственное телевидение подтвердило, что атаке подверглась авиабаза. В заявлении сирийского ТВ говорится об американской агрессии.

Вскоре после первых сообщений о начале военной операции президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации.

"Сегодня я призываю все цивилизованные страны найти способ покончить с резней и кровопролитием в Сирии", — начал свое обращение американский президент.

"Предотвращение распространения и использования химического оружия представляет жизненно важный интерес для национальной безопасности Соединенных Штатов", — продолжил он.

"Не подлежит сомнению тот факт, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, и проигнорировала настоятельные требования Совета Безопасности ООН", — заключил Трамп.

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CNN: под ударом американцев по Сирии могли оказаться русские

На аэродроме «Шайрат» в провинции Хомс, по которому сегодня рано утром американские военные нанесли ракетный удар, находились россияне. Об этом пишет Лайф со ссылкой на эфир телеканала CNN.

При этом ни число, ни род занятий российских граждан, которые оказались на аэродроме, не уточняется. Нет данных и об их судьбе. Ранее сирийские военные заявляли о том, что в результате ракетного удара погибли люди, однако никакой конкретики эти сообщения не содержали.

Американские СМИ сообщили об ударе авиации США по базе сирийских правительственных войск. Ракетный удар был нанесён по аэродрому в провинции Хомс. Вслед за этим боевики «Исламского государства»* начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы Шайрат.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Путин видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от жертв среди мирного населения в Ираке

Удар США по сирийской базе наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии

Удар США по авиабазе в Сирии наносит ущерб отношениям РФ и США, президент РФ Владимир Путин видит в них попытку отвлечь внимание международного сообщества от жертв среди мирного населения в Ираке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», — сообщил Песков. «Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии», — подчеркнул Песков. «А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что кстати говоря президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Американские СМИ сообщили об ударе авиации США по базе сирийских правительственных войск. Ракетный удар был нанесён по аэродрому в провинции Хомс. Вслед за этим боевики «Исламского государства»* начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы Шайрат.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Авиаудар США по Сирии может перечеркнуть военные контакты Москвы и Вашингтона

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии может перечеркнуть взаимодействие между российскими и американскими военными в Сирии, поскольку Вашингтон не контактировал с российским руководством перед нанесением удара.

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, пишет РИА Новости.

«Это может перечеркнуть уже сложившееся взаимодействие между военными России и США в Сирии, поскольку США не контактировали с нашим руководством», — сказал Озеров.

Американские СМИ сообщили об ударе авиации США по базе сирийских правительственных войск. Ракетный удар был нанесён по аэродрому в провинции Хомс. Вслед за этим боевики «Исламского государства»* начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы Шайрат.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Атака США на авиабазу Сирии напоминает бомбардировку Югославии — Игорь Морозов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов сравнил авиаудар США по базе ВВС Сирии в провинции Хомс с бомбардировками Югославии и интервенцией в Ирак.

«Атака на авиабазу напоминает бомбардировку Югославии, военную интервенцию в Ирак, разрушение Ливии и другие акты пренебрежения международным правом со стороны США», — заявил сенатор РИА Новости.

Американские СМИ сообщили об ударе авиации США по базе сирийских правительственных войск. Ракетный удар был нанесён по аэродрому в провинции Хомс. Вслед за этим боевики «Исламского государства»* начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы Шайрат.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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ВАЖНО: ИГИЛ начали наступление сразу после ракетных ударов США

Бандгруппы, входящие в состав террористической организации ИГИЛ, начали наступательную операцию в восточной части провинции Хомс сразу же после ракетного удара, нанесенного США. Извлекая максимальную выгоду от ракетного удара США, нанесенного по авиабазе ВВС Сирии в Хомсе, боевики ИГИЛ* совершили ряд нападений на блокпосты САА на подходе к стратегически важному городу Аль-Фуркала, сообщает арабское агентство AMN. По данным источников, силы ИГИЛ пока не достигли каких-либо значительных успехов у Аль-Фуркала, но без поддержки с воздуха ситуация может вскоре переломиться в пользу террористов в ближайшие часы. Военный аэродром Аль-Шайрат был одной из важнейших опорных точек ВВС Сирии в борьбе против ИГИЛ по причине близости к фронтам Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Читайте также: Российские военные были на авиабазе во время удара США — подробности * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Четверо сирийских военных погибли при ударе США по авиабазе в Сирии

По меньшей мере четверо сирийских военных погибли при ракетном ударе США по авиабазе в сирийской провинции Хомс, сообщает AFP. Как сообщала «Русская Весна», ранее говорилось об одном погибшем пилоте. Читайте также: Российские военные были на авиабазе во время удара США — подробности Также сообщается, что база разрушена почти полностью. Ранее сообщалось о том, что основные разрушения пришлись по топливным танкерам, что спровоцировало взрывы и пожар, который, вероятно, и уничтожил то, что было поражено 59 крылатыми ракетами «Томагавк», запущенными с эсминца ВМФ США «Портер».

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В Белом доме прокомментировали удар США по Сирии

США считают, что на аэродроме в Сирии, подвергшемся американской бомбардировке, якобы находился склад нервно-паралитического газа зарин.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, пишет РИА Новости.

«Были предприняты меры, чтобы избежать удара по объекту, который, как мы считаем, был складом газа зарин. Он мог воспламениться и вызвать опасность для гражданских лиц и всех остальных», — сказал Макмастер.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По данным сирийских источников, в результате удара есть погибшие.

Американские СМИ сообщили об ударе авиации США по базе сирийских правительственных войск. Ракетный удар был нанесён по аэродрому в провинции Хомс. Вслед за этим боевики «Исламского государства»* начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы Шайрат.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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США напали на Сирию — видео ракетного удара

Военно-морские силы США опубликовали видео запусков крылатых ракет Томагавк с американских кораблей в Средиземном море по целям на аэродроме Шайрат в сирийском Хомсе. Там находилась база военных армии Башара Асада.

Всего, по данным Пентагона, по целям в Сирии было выпущено 59 ракет Томагавк.

Американские СМИ сообщили об ударе авиации США по базе сирийских правительственных войск. Ракетный удар был нанесён по аэродрому в провинции Хомс. Вслед за этим боевики «Исламского государства»* начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы Шайрат.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Совфед: Россия и США могут прекратить все военные контакты в Сирии после ракетного удара

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия может полностью прекратить все контакты с США в Сирии по военной линии из-за ракетного удара по сирийской базе американскими военными. Как сообщала «Русская Весна», ВМФ США нанес ракетные удары по авиабазе ВВС Сирии в ночь на 7 апреля из акватории Средиземного моря. Удар пришелся по инфраструктуре и технике авиабазы, один пилот погиб, несколько получили ранения. Читайте также: Россия потребует созыва Совбеза ООН после удара США по Сирии

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В Сирии рассказали о потерях от ракетного удара США

ВМС США нанесли ракетный удар по авиабазе Аль-Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс, сообщает сирийское национальное телевидение со ссылкой на источник в САА. «Одна из наших авиабаз в центральной части подверглась сегодня утром ракетному удару со стороны США, что привело к жертвам, точное число которых на данный момент неизвестно», — сообщает телеканал. Ранее в Сирии прошедший ракетный удар назвали «проявлением агрессии». База Аль-Шайрат была важной опорной точкой ВВС Сирии и использовалась для нанесения ударов по позициям террористов в провинции Хомс. Читайте также: США нанесли мощный ракетный удар по Армии Сирии

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Пентагон: Мы не наносили удары по тем частям авиабазы, где могли быть ВКС РФ

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СМИ: США выпустили 50 крылатых ракет по военной базе армии Сирии

CША запустили 50 крылатых ракет по военной базе в Сирии, удару подверглась сирийская база в районе провинции Хомс, сообщает NBC.

Целью удара был аэродром ВВС Сирии возле Хомса, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис предложит президенту США Дональду Трампу нанести по Сирии удары крылатыми ракетами.

Координатор Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Рияд Хиджаб призвал уничтожить авиацию и вооружение сирийской армии.

Перед этим CNN сообщил о том, что Трамп задумался о применении военных мер в отношении Дамаска.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Химическая атака в Сирии: Чудовищная ложь, способная привести к Третьей Мировой Войне (ФОТО)

Во вторник СМИ Запада со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию по правам человека» сообщили, что провинции Идлиб химической атакой ВВС Сирии или России убито 58 человек, в том числе 11 детей. Первые лица США выступили с рядом громких угроз в адрес Башара Асада, заявив, что они готовят ответ на предполагаемую химическую атаку, начав формировать международной коалицию для отстранения от власти законного президента Сирии. Такими угрозами Вашингтон готовит агрессию против Сирии и начинает серьезную эскалацию международного конфликта, который также направлен против России и Ирана, поддерживающих Дамаск. Сосновой обвинений является утверждение антисирийских пропагандистов, заявивших, что якобы был применен «токсичный газ» зарин. «Русская Весна» пообщалась с военным экспертом, специалистом в области химического вооружения, попросив его прокомментировать видеозаписи с места событий, опубликованные крупнейшими мировыми информационными агентствами. Химические и фугасные бомбы: отличия и кадры France 24 «Начнем с того, в чем разница между боеприпасом с химическим веществом и, допустим, осколочно-фугасной начинкой (основной вид авиационных боеприпасов, применяемых как у ВКС России, так и у ВВС САР). Пропустим характеристики про размеры, вес и так далее, перейдем к самому основному. Масса взрывчатого вещества в данных боеприпасах разная. Так осколочно-фугасная бомба в среднем (в зависимости от модификации) несет в себе от 100 до 250 килограмм взрывчатого вещества, специально предназначена для разрушения различных объектов противника (укрепления, техника, скопления живой силы). В то же время, химическая авиационная бомба содержит минимальное количество взрывчатого вещества (от 100 до 500 грамм), не способное причинить каких-либо серьёзных повреждений на земле, а способное лишь разрушить оболочку самой бомбы, для высвобождения отравляющего вещества. Малое количество взрывчатки в химическом боеприпасе объясняется тем, что сильный взрыв (плюс сопутствующая ему термическая реакция) может попросту уничтожить само химическое вещество, тем самым свести на нет весь эффект от применения данного вида боеприпаса. Теперь внимательно рассмотрим кадры с места предполагаемой химической авиабомбардировки в Хан-Шейхуне (официальные репортажи телекомпаний France 24 и Al Jazira). Как мы видим, последствия, якобы бомбардировки, а именно массированные разрушения домов и дорожного полотна не соответствуют техническим характеристикам химических авиабомб, которые попросту не могли нанести такие повреждения. Однако факт применения осколочно-фугасных или других подобных боеприпасов, разбивается об тот факт, что на пострадавших нет следов внешних повреждений. Что как бы может опровергнуть теорию о самом факте бомбардировки жилых районов обыкновенными боеприпасами. Теперь факты, опровергающие теорию о применении Армией Сирии авиационных химических бомб Первый нюанс заключается в механизме срабатывания авиабомб с отравляющими веществами. Данные боеприпасы детонируют на высоте от 30 до 60 метров над землей, дабы зона покрытия отравляющими веществами была как можно шире. Из этой особенности следует второй нюанс, который заключается в том, что ввиду вышеуказанной технической особенности химических авиабомб, их не снаряжают таким отравляющим веществом как «зарин». Причина простая — «зарин» крайне недолгостойкий газ, который может либо просто не достичь цели, либо потерять свою эффективность. В основном химические авиабомбы раньше снаряжали более стойкими отравляющими веществами. На основании вышеописанного можно сделать вывод, что обвинения СМИ и некоторых членов совета безопасности ООН о бомбардировке Хан-Шейхуна химическими боеприпасами, проведенной якобы проправительственными войсками, как минимум несостоятельны и преждевременны». Читайте также: ВАЖНО: США формируют коалицию для свержения Асада, — Тиллерсон Нажимайте на картинки для увеличения

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СРОЧНО: Трамп обратился к американцам из-за ракетной атаки Сирии

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление после удара крылатыми ракетами по военной базе Вооруженных сил САР. Трамп подтвердил сообщения о том, что удар был нанесён по военному аэродрому в провинции Хомс из-за подозрений в том, что именно оттуда взлетели самолеты для предполагаемой химической атаки, якобы совершенной в провинции Идлиб в начале недели. «Во время атаки химическим оружием страшной смертью погибли женщины, дети и даже прекрасные младенцы. Ракетный удар по авиационной базе, где располагался склад, откуда осуществлялось химическое нападение, был нанесён из-за того, что в жизненно важные интересы национальной безопасности США входит задача по предотвращению использования смертоносного химического оружия», — сказал американский лидер в эфире центральных каналов страны. В Сети уже появился хештег #Tramp_terrorist. Как ранее сообщала «Русская Весна», США нанесли массированный ракетный удар по Сирийским войскам в Хомсе. Читайте также: Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) *ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация

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Армия Сирии и ВКС РФ готовятся снять осаду с авиабазы Дейр-эз-Зор: силы ИГИЛ выбиты с ряда высот

Осада военного аэропорта Дейр-эз-Зор приближается к концу, Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освобождает ряд важных высот и объектов. После захвата ряда холмов и важных позиций за последние несколько дней, правительственные войска находятся на грани снятия блокады с авиабазы Дейр-эз-Зор. В четверг Сирийская Арабская Армия совместно с бойцами бригады «Аль-Кассим» штурмовала высоты на провинциальном кладбище, что привело к серии мощных столкновений с террористами ИГИЛ. Подразделениям САА и Сил Национальной обороны удалось освободить три холма, Таль Хилал, Таль Аль-Дишам и Таль Милад, расположенных в районе провинциального кладбища. Самолеты ВКС России осуществляли авиационное прикрытие военных операций Армии Сирии. В ходе боев правительственные войска уничтожили более 20 террористов, один танк и шесть автомобилей, оснащенных 23-мм зенитными установками.

Сегодняшние успехи стали возможны после того как, три дня назад армейцы прорвали первую линию обороны «игиловцев» на провинциальном кладбище. Читайте также: Армия Сирии и ВКС РФ отбрасывают ИГИЛ и приближают снятие блокады с авиабазы Дейр-эз-Зор * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Россия предложила ввести эмбарго против территорий, подконтрольных ИГИЛ

Россия предлагает ввести торговое и экономическое эмбарго против территорий, подконтрольных террористической группировке «ИГИЛ», заявил в четверг заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов. «Финансовое и экономическое уничтожение ИГИЛ* требует эффективного внедрения резолюций 2199 и 2253 Совета Безопасности ООН, нацеленных на укрепление усилий по прекращению незаконной поддержки ИГИЛ и связанных с нею групп, включая незаконную торговлю нефтепродуктами, оружием, антиквариатом», — сказал он, выступая в Организации американских государств (ОАГ). Как сообщил Феоктистов, «Россия предлагает пойти дальше и ввести всестороннее торговое и экономическое эмбарго в отношении подконтрольных ИГИЛ территорий в соответствии со статьей 41-й Хартии ООН». Главной целью этой инициативы Феоктистов назвал «пресечение финансовой поддержки ИГИЛ путем создания основ для международного режима, который распространялся бы на все виды экономической и материальной поддержки террористов». Он подчеркнул, что также речь идет о введении жестких санкций СБ ООН в отношении нарушителей данного режима. По его словам, «важнейшим элементом этого эмбарго станет укрепление пограничного контроля в соседних с Сирией и Ираком государствах». Феоктистов отметил, что «комитет (ООН — ред.) по санкциям против ИГИЛ и «Аль-Каиды»* должен будет следить за соблюдением санкционного режима и тщательно расследовать его нарушения». Читайте также: Ракета ИГИЛ сбила военный вертолет над Мосулом — опубликованы кадры (ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Ракета ИГИЛ сбила военный вертолет над Мосулом — опубликованы кадры (ФОТО, ВИДЕО)

В четверг вечером террористы ИГИЛ* сбили ракетой ПЗРК военный вертолет над Мосулом, два иракских летчика погибли. Вертолет совершал рейд над Старым городом в западном Мосуле. После попадания зенитной ракеты он разбился. В иракских СМИ опубликованы фотографии погибших военных. Ряд новостных агентств сообщили, что был сбит Bell 407 американского производства. Иракские вооруженные силы медленно продвигаются через второй по величине город страны в беспрецедентной по жестокости городской войне, в результате которой тысячи людей с обеих сторон были убиты. Читайте также: Бойня в Ракке: За один день операции США в боях с ИГИЛ убито и ранено более 100 американских союзников (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Идлибский вопрос

Коротко на тему очередной легкой истерики на тему "Гипс снимают, Асад уезжает." Сколько их уже было и сколько еще будет..

Вопрос развития информационной кампании вокруг хим.атаки в Идлибе повторяет уже давно известные сценарии и в данном случае его уместно разделить на две составные части – дипломатическую и информационную.



Дипломатическая часть идущей кампании связана с попытками протащить через СБ ООН резолюцию осуждающую Сирию и без лишних разбирательств, поддержать версию боевиков, причем боевиков близких к "Аль-Каиде". Россия как главный адвокат Сирии в СБ ООН уже предложила свою версию резолюции предусматривающую более дотошное разбирательство того, что именно произошло в Идлибе, но как не трудно догадаться, факты в данном случае значат чуть более чем ничего.

Соответственно, попытки протащить резолюцию в поддержку версии боевиков через СБ ООН с очень высокой долей вероятности натолкнуться на вето со стороны РФ и возможно, Китая.

Но помимо ООН, есть и вопрос прямых отношений между РФ и США. Для США данная провокация очень удобна, так как позволяет включить жесткую риторику и дает возможность текущей администрации Белого Дома отбиться от обвинений в потворстве России. Мол посмотрите, мы тоже делаем решительное лицо. Но главное, на мой взгляд, заключается в другом. Перед предстоящими переговорами Тиллерсона и Лаврова, США за счет окучивания темы провокации в Идлибе, укрепляют свою переговорную позицию, стремясь вынудить Россию занять оборонительное положение и попытаться добиться на предстоящих переговорах тех или иных уступок. В частности, прощупывается вопрос поддержки Россией Асада. Россия и раньше не раз давала понять, что поддержка Асада не носит безоговорочный характер, что впрочем не мешало ей помогать Асаду переломить ход войны. Дело в том, что Асад не является марионеткой России и более-менее субъектен в принятии определенных решений. Так же надо помнить об особой позиции Ирана, который являясь союзником России по сирийской войне, имеет свои позиции в регионе и свою долю влияния на Асада.

Как не трудно заметить, атаку в Идлибе используют для атаки на существующую коалицию поддержки Сирии, которая эффективно переломила ход войны в пользу Асада. Крайне маловероятно, что Россия и Иран вложив существенные средства в сирийскую войну, потеряв там определенное кол-во людей, возьмут и откажутся от прежнего курса, просто из-за того, что в Идлибе погибло еще несколько десятков человек и устроена очередная, далеко не первая провокация с хим.оружием. Если бы эта ситуация была новой, тогда можно было бы еще порассуждать, что вот сейчас на РФ окажут серьезное давление и она прогнется в этом вопросе, но такого рода информационные атаки предпринимаются уже далеко не первый раз и их результативность с каждым разом все ниже – для забывчивых, отсылаю к аналогичным информационным атаками времен битвы за Алеппо. Можете без труда почитать в постах за этот период, что тогда писали различные пораженцы и как на самом деле развивались тогда события.. В общем, полагаю, что активность в СБ ООН по этой истории бесперспективна, как максимум, будет согласована какая-то комиссия, но не более того.

В отношении переговоров РФ и США, то тут несколько сложнее, так как администрация Белого Дома сейчас в сложном положении, а ее подталкивают к конкретным антироссийским действиям, дабы вынудить Трампа вступить на тот путь, который они критиковал боровшись с Клинтон. Для американских ястребов эта тема просто подарок, что лишний раз указывает, в чьих интересах осуществлялась провокация в Идлибе. Поэтому есть ненулевая вероятность, что Пентагон и ястребиное лобби в Конгрессе будут стремиться вынудить Трампа не ограничиваться словами, а что-то предпринять. Если не бомбить Асада, то хотя бы активизировать поставки вооружений боевикам, увеличить контингент в Северной Сирии и Иордании, ввести санкции против российских лиц и организаций связанных с Сирией. Все же, администрация Трампа скорее будет уклоняться от решительных шагов до прямых переговоров с РФ, чтобы подойти к ним с позиции силы и попробовать за счет этого вынудить какие-то уступки в сирийском вопросе (например, вернуться к обсуждению сроков передачи Асадом власти после окончания боевых действий). России в этом плане совершенно не обязательно идти на встречу Трампу и его могут так же игнорировать, как игнорировали Обаму, но все же полагаю, что переговорное окно, когда возможен реальный пересмотр широкого спектра американо-российских отношений еще не закрыто, хотя как не трудно заметить, предпринимаются огромные усилия, чтобы захлопнуть его немедленно. Полагаю, что времени тут осталось немного – как максимум, до середины лета.

С информационной точки зрения, история с Идлибом, призвана актуализировать тему с химическим оружием Асада, хотя факт заявлений Обамы и ОЗХО о полном вывозе химического оружия Сирии и его уничтожении, играет против этой версии.

Так же у Асада проблемы с мотивом, так как дела у него идут достаточно неплохо, чтобы брать и делать такой подарок боевикам, американцам и прочим "друзьям Сирии". У боевиков в этом плане мотивов хоть отбавляй. На Западе разумеется это понимают, но продолжают делать вид, что "кровавый тиран Асад ущемляют оппозицию". Позиция эта не нова, так что ничего принципиально нового в сфере информационной войны не происходит. Все это уже было и скорее всего еще будет.

Попытки обвинить Россию в поддержке "военных преступлений Асада" являются помимо прочего и ответной мерой на российскую информационную кампанию по подсвечиванию массовых жертв американских бомбардировок Мосула, которая в свою очередь являлось ответной мерой на американскую информационную кампанию про "ужасы освобождения Алеппо". Так что здесь тоже ничего нового нет – стороны обмениваются идентичными ударами в информационной войне, поэтому можно предположить, что при сохранении США жесткой риторики в отношении Идлиба, мы скорее всего скоро увидим серию материалов про жертв американской военщины в Ираке и Сирии.

Стоит так же отметить, что данная история лишний раз показывает, насколько важна Сирия в актуальной мировой политике, когда вокруг нее вращаются интересы крупнейших держав и блоков, борьба которых переформатирует складывающиеся годами или даже десятилетиями взаимоотношения различных государств друг с другом. Как и положено крупнейшему военному конфликту XXI века, война в Сирии меняет окружающий нас мир. Искомая провокация в Идлибе, это легкая попытка канализировать эти изменения немного в другую сторону.

Специально для Anna-News https://goo.gl/Hfs5vN

Плюс шведский отчет о фабрикации "химической атаки в Идлибе". http://chervonec-001.livejournal.com/182 1146.html

Плюс мнение сенатора США, который открыто задал примерно те же вопросы, которые задаются в моей статье https://ria.ru/syria/20170406/1491685164.h tml



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Трамп не исключил, что обсудит с Путиным химатаку в Идлибе

Президент США Дональд Трамп не исключает, что обсудит с российским президентом Владимиром Путиным химатаку в Идлибе, сообщило агентство Рейтер.

Трамп заявил, что «еще не говорил» с Путиным на эту тему. «Но в какой-то момент возможно», — добавил он.

На вопрос, должен ли уйти президент Сирии Башар Асад, Трамп ответил, что «что-то должно произойти».

«То, что произошло в Сирии — оскорбление всего человечества, а он (Асад — ред.) там, и он руководит делами, так что что-то должно произойти», — добавил американский лидер.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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Шведские медики: «Белые каски» убили детей ради инсценировки атаки химоружием

От редакции News Front: Пользователь livejournal CHERVONEC_001 сделал оперативный перевод актуального материала, который по мнению редакции заслуживает особого внимания.

От автора перевода публикации CHERVONEC_001 : Английский мой слабоват, поэтому перевожу Гуглом. Текст вышел немного корявенький, но читаемо. Возможно, кто-то переведет лучше…

Шведские медицинские ассоциации говорят, что «Белые каски» убили детей для создания фальшивого видео газовой атаки

Введение Гордона Даффа

Президент Трамп теперь угрожает втянуть Америку в войну против Сирии, Ирана и даже России, война, которую он говорит, оправдана «доказательствами», которые он получил от сирийских Белых касок.

Мы без сомнений докажем, что это организация «Deep State», объединение ЦРУ, «Аль-Каиды» и разведывательных служб Великобритании. Теперь у нас есть «slam dunk» доказательство того, что Trump и «фальшивые новости» MSM всегда были на пороге, играя всех нас.

Актер Джордж Клуни знал, что организация «Шведские врачи за права человека» обвиняла «Белые каски» как детоубийц, когда он продюсировал видео-пропагандистскую кампанию «Оскара» (прим. — имеется ввиду Оскар Белым каскам за документалистику) которая, возможно, и привела к этому последнему возмущению. Организация, SWEDHR очень реальна, их работа авторитетна, и их обвинение в Белых касках за убийство детей для постановки пропагандистских видео было бы известно Клуни и Netflix. Так или иначе, они пошли. Зачем?

Более того, Google сам вовлечен в войну с этой группой и другими, цензурируя их из своих поисковых систем. Информация здесь будет новой для американцев.

Обращаем ваше внимание на то, что Белый дом никогда не признавал никаких противоречий в отношении белых касок, что, как мы полагаем, является частью пропагандистских операций «Аль-Каиды»*. Также не упоминается десятки проверенных газовых атак FSA*, ISIS* и al Nusra*, которые внезапно «забываются», как по волшебству.

«Белые каски», предположительно независимая неправительственная организация, получает до 100 млн долларов от ЦРУ и Министерства иностранных дел Великобритании, «темного проекта». Убийство детей — это их акции и торговля, как мы докажем. Разделяя штаб-квартиру с турецкой разведкой в Газиантепе, Турция, эта организация является гораздо более «эскадроном смерти», чем гражданская оборона. Просмотрите включенные видео.

Дети убиты для создания пропагандистского видео

Шведские врачи за права человека (swedhr.org) проанализировали видеозаписи, спасение после предполагаемого нападения сирийских правительственных сил. Врачи обнаружили, что видео были поддельными, где подслушивали даже арабские сцены, и что якобы «спасение» на самом деле является убийством. При первом анализе казалось, что врачи, работающие над ребенком, предполагают, что он уже умер.

Однако, после более широкого расследования, наша команда установила, что мальчик был без сознания из-за передозировки опиатов. На видео показано, как ребенок получает инъекции в грудь, возможно, в области сердца, и в итоге был убит, когда была введена явно поддельная инъекция адреналина.

Это было убийство

— Видео должно представлять собой меры по спасению жизни после химического нападения с помощью газообразного хлора (теперь он считается заринским), включая инъекцию адреналина через шприц с длинной иглой в сердце ребенка. Ни в коем случае лечение не было правильно для любого потенциального химического вещества.

— Обращение с ребенком и обращение с ним осуществлялись таким образом, чтобы это было неосторожно, опасно и могло нанести серьезный вред

— Большинство говорит о поддельных повторных выстрелах адреналина, предположительно в сердце. Медицинский персонал, и я думаю, что мы можем смело называть их актерами в этот момент, не смогли надавить на иглу. Таким образом, содержимое шприца никогда не вводилось, что хорошо видно на самом видео.

— Видимый диагноз группой фактических медицинских экспертов, основанный на том, что наблюдается на видео, показывает, что ребенок страдал от инъекции опиатов и, вероятно, умирал от передозировки. Нет никаких доказательств наличия какого-либо другого агента, химического или иного.

— Ни один из детей на видео не показал никаких признаков того, что стал жертвой химического нападения. Из более раннего видео, снятого «Белыми касками»:

— Было ясно, что поддельная инъекция с длинной иглой, введенной через стежки, убила ребенка на видео. Это было целенаправленное убийство, поставленное как медицина.

— За фальшивым переводом видео фактический арабский язык включал в себя инструкции по размещению ребенка для видео, а не для медицинского лечения.

— Видеоролики были размещены на канале «Белые каски» «Сирийская гражданская оборона в провинции Идлиб». Видео были подготовлены «Белыми касками» вместе с организацией «координирующий сармин», их логотипом — черный джихадистский флаг («Аль-Каида»). В видео также Белые шлемы, чтобы видеть.

Это сопровождалось более жуткими открытиями в видео, не замеченных первоначально в статье. Кадры фильма «Белый шлем»: Обновленные данные шведских врачей подтверждают поддельные практики спасения жизни детей раненых.

Коллективные выводы шведских врачей (swedhr) в отношении пропаганды и подлогов «Аль-Каиды» в Сирии: «Аль-Нусра» соответствуют выводам ведущих немецких и международных ученых для Сирийской войны.

Оригинал публикации: veteranstoday.com

П.С.

По «газовой атаке» заметьте — ни одной женщины на фото- и видеоматериалах. Только безродные бедные дети и лощеные «нобелевские лауреаты»…

Еще немного о фейках от Вайт Хельмутов

Подобных видео много. К примеру как быстренько люди бегом раскладываются у горящего авто, потом из снимают, как пострадавших от авиаудара.

Или как спасают одних и тех же детей, но из разных мест. Или рисуют на тех же детях раны.

Источник: chervonec_001

*организации запрещены в РФ

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Эрдоган: Нужно разобраться, кто стоит за химатакой в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал разобраться, кто на самом деле стоит за химической атакой в сирийском Идлибе, и в зависимости от этого принимать решения. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. «Давайте, наконец, разберемся — кто друг, кто враг в регионе. И относительно этого будем принимать шаги», — сказал Эрдоган в эфире телеканала Haber 7. По его словам, Турцию огорчает, что Россия до сих пор не разобралась, стоят ли сирийские власти за этой атакой. Читайте также: Турция поддержит военную операцию США против Сирии, — Эрдоган Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего. Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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Турция поддержит военную операцию США против Сирии, — Эрдоган

Анкара окажет поддержку возможной военной операции США в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил членам конгресса, что рассматривает военные меры против Сирии после химатаки в Идлибе. «Пусть слова Трампа о вмешательстве в Сирии не останутся словами. Мы готовы поддержать операцию США, если до нее дойдет дело», — заявил Эрдоган в эфире телеканала Kanal 7. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. Читайте также: «Моё отношение к Асаду изменилось очень сильно», — Трамп Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего. Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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