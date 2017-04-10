Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 апреля 2017
- 07:42 Иран не откажется от Сирии и Башара Асада.
- 07:30 Против лжи США: На Западе обвиняют в химатаке боевиков и оправдывают Асада.
- 07:29 Президент США поздравил командующего эсминца за удар по Сирии.
- 05:30 Как украинцы помогли США уничтожить российский ЗРК «Панцирь-С1» на авиабазе Шайрат в Сирии (ФОТО).
- Вчера 23:36 Маккейн: Трамп несет ответственность за химатаку в Сирии.
- Вчера 22:33 Выводы США о причастности Асада к химатакам — блеф, — Пушков.
- Вчера 20:39 Задержанный в Норвегии россиянин отрицает связь с ИГИЛ.
Иран не откажется от Сирии и Башара Асада
Президент Ирана Хасан Роухани заявил 9 апреля во время телефонного разговора с сирийским лидером Башаром Асадом, что, несмотря на позицию США, и впредь будет поддерживать Дамаск и углублять двустороннее сотрудничество.
«Иран и впредь будет на стороне сирийского народа и будет приветствовать более тесное сотрудничество в борьбе против терроризма», − отметил Роухани.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Против лжи США: На Западе обвиняют в химатаке боевиков и оправдывают Асада
Наиболее вероятно, что газовую атаку в сирийской провинции Идлиб совершила вооруженная оппозиция. Об этом неожиданно написало влиятельное немецкое новостное агентство Deutsche Welle. Приводим материал без изменений.
Ряд экспертов не исключают, что и некоторые прежние аналогичные преступления в Сирии могут быть на счету повстанцев.
Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибло более 80 человек. На сегодняшний день это, пожалуй, единственное, в чем не приходится сомневаться.
В ответ на обвинения Запада Москва и Дамаск отрицают, что ответственность за эту трагедию лежит на сирийском президенте Башаре Асаде. Вопрос остается открытым: кто мог быть заинтересован в совершении этого преступления?
«Атака выгодна вооруженной оппозиции»
У профессора Гюнтера Майера (Gü nter Meyer), возглавляющего Центр по исследованию арабского мира в университете Майнца, на этот вопрос однозначный ответ:
«Такая газовая атака может быть выгодна только вооруженным оппозиционным группам, — считает он.
— Они прижаты к стенке, и у них фактически нет никаких шансов дать военный отпор режиму. И, как показывает недавняя реакция президента США Трампа, такие акции позволяют им вновь заручиться поддержкой противников Асада».
Группировка «Фронт ан-Нусра»* — самая влиятельная в провинции Идлиб
Еще в 2012 году бывший глава Белого дома Барак Обама предупреждал, что, если режим Асада применит отравляющий газ, США вмешаются в происходящее в Сирии. На практике это заявление означает «приглашение противников Асада к осуществлению газовой атаки, ответственность за которую впоследствии можно возложить на режим Асада», полагает профессор Майер.
Снова зарин
О том, что вооруженная сирийская оппозиция может проводить химические атаки, еще в 2014 году подробно рассказывал в статье для британского журнала London Review of Books занимающийся расследованиями американский журналист Сеймур Херш.
Он цитирует документацию разведуправления министерства обороны США от 2013 года, согласно которой в распоряжении сирийской террористической группировки «Фронт ан-Нусра»* был нервно-паралитический газ зарин.
О химическом оружии «Фронта ан-Нусра», которое упоминается в документах разведуправления, на данный момент ничего не известно. Однако как установили турецкие медики, проводивших вскрытие жертв газовой атаки в Хан-Шейхуне, во время этого нападения снова использовался зарин.
Сама группировка «Фронт ан-Нусра» — бывшее сирийское подразделение «Аль-Каиды», летом прошлого объявившее о разрыве с этой террористической организацией — самая весомая повстанческая группа в сирийской провинции Идлиб, подчеркивает Гюнтер Майер. Она объединилась в Идлибе с другими джихадистами и теперь создает там влиятельнейшую группу исламистов, — добавил эксперт. — Это означает, что ведущую роль в Идлибе де факто играет «Аль-Каида»*, представленная «Фронтом ан-Нусра».
В статье, написанной для London Review of Books, Сеймур Херш пытается доказать, что газовая атака в пригороде Дамаска Гуте в августе 2013 года, в которой обвиняют армию Асада, на самом деле была акцией повстанцев. Ее цель, по мнению журналиста, состояла в том, чтобы втянуть США в войну против сирийского лидера, создав впечатление, что правительственные войска якобы перешли обозначенные президентом Обамой границы невмешательства в конфликт.
Инспектор ООН берет пробы газа после атаки в Гуте в 2013 году
Газовая атака в Гуте: на ком лежит ответственность?
В только что вышедшей книге эксперта по Ближнему Востоку Михаэля Людерса (Michael Lü ders) «Пожинающие шторм» («Die den Sturm ernten») описано, как в конце августа 2013 года глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер удерживал Обаму от нанесения ракетного удара по Сирии. Тогда Клэпперу удалось убедить президента в невиновности Асада в химатаке.
В качестве одного из доказательств он предположительно использовал анализ взятых в Гуте проб зарина. Результаты этого анализа, проведенного в принадлежащей британской армии лаборатории химического оружия, показали, что газ, следы которого были обнаружены в пригороде Дамаска, имел иной состав, нежели вещества, находившиеся в распоряжении сирийской армии.
К тому же газовая атака в Гуте пришлась на время, когда в стране находились с проверкой инспекторы ООН по химическому оружию. Гюнтер Майер из университета Майнца напоминает, что в Сирию они прибыли по требованию президента Асада после газовой атаки, произошедшей в марте 2013 года к северу от Алеппо. Среди погибших тогда оказались и солдаты сирийской армии. С помощью проверяющих из ООН Асад хотел найти ответственных за ту атаку, отмечает Майер и добавляет:
«Бессмысленно ожидать, что власти будут проводить подобную атаку именно тогда, когда в стране находится комиссия».
Бывший инспектор ООН по оружию Ричард Ллойд и экс-советник Главнокомандующего ВМС США Теодор Постол, преподающий в Массачусетском технологическом университете, тоже сомневаются, что ответственность за химатаку в августе 2013 года лежит на Асаде.
В совместном отчете, обнародованном в начале 2014 года, эксперты отмечали, что обстрел Гуты начиненными газом боеприпасами мог быть осуществлен только с территорий, подконтрольных повстанцам.
Асад себе не враг?
К моменту атаки в Гуте в распоряжении Сирии было около 600 тонн химикатов для изготовления зарина и иприта. Эти компоненты химического оружия, по словам Гюнтера Майера, изначально служили противовесом израильскому ядерному оружию.
«Количество ядерных боеголовок на вооружении Израиля тогда оценивалось в 200 штук», — отметил эксперт.
В августе 2014 года США заявили о полном уничтожении боевых химических веществ в Сирии, хотя нельзя исключать, что в такой трудноконтролируемой зоне боевых действия, как Сирия, где-то могли остаться некоторые запасы.
Что касается Асада, он действительно не слишком щепетилен в выборе средств укрепления своей власти. Однако зачем сирийскому лидеру сознательно настраивать против себя мировую общественность именно в тот момент, когда она, похоже, начала смиряться с его пребыванием у власти? Несмотря на весь трагизм происходящего, вопрос этот сегодня вполне закономерен.
Читайте также: Химическая атака в Сирии: Чудовищная ложь, способная привести к Третьей мировой войне (ФОТО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Президент США поздравил командующего эсминца за удар по Сирии
Президент США Дональд Трамп лично позвонил командующему эсминца Porter, с которого был нанесён ракетный удар по сирийской авиабазе, чтобы выразить благодарность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер.
«Сегодня во второй половине дня президент позвонил коммандеру, капитану корабля Porter, чтобы поздравить и поблагодарить за удар по Сирии», — пишет Спайсер в Twitter.
7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».
К оглавлению | Источник: news-front.info
Как украинцы помогли США уничтожить российский ЗРК «Панцирь-С1» на авиабазе Шайрат в Сирии (ФОТО)
Ряд западных и украинских СМИ опубликовали кадры с якобы сожженным российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», уничтоженным «Томагавками» на авиабазе ВВС Сирии Шайрат.
Журналисты, блогеры и их читатели принялись буквально «визжать» от радости. По их мнению теперь совершенно ясно, что современные системы ПВО РФ показали свою полную несостоятельность в реальной боевой ситуации.
На выпущенном на днях видеоролике показаны последствия массированного американского ракетного удара по авиационной базе Шайрат в провинции Хомс. При просмотре «специалистами» был обнаружен уничтоженный четырехосный грузовой автомобиль.
Великие «эксперты» сразу опознали в нем один из поставленных в Сирию российский ЗРПК «Панцирь-С-1». Приступы неконтролируемого восторга до сих пор не могут утихнуть в сети.
На известном портале Liveleak показаны «неоспоримые доказательства» взорванного «Томагавком» «Панциря» (см. фото ниже).
Украинский новостной сайт «Обозреватель» опубликовал большой «аналитический» обзор в связи с найденными кадрами. Процитируем несколько абзацев:
«Авиабаза Шайбат (простим украинцу неумение правильно писать название), которую отутюжили Томагавки, является второй по величине, в распоряжении ВВС Сирии. Это значит, что ее обязательно прикрывала система ПВО и в нее обязательно входило несколько Панцирей, с сирийскими экипажами», — пишет украинское СМИ «Обозреватель».
«Панцирь как раз является средством для перехвата крылатых ракет на близком расстоянии, как раз в том диапазоне, о котором рассказывали российские эксперты», — уточняется в материале.
ТТХ «Панцирь-С1»
Украинцы напоминают, что ЗРПК «Панцирь-С1» является довольно свежей российской разработкой для обеспечения последней линии обороны от воздушного нападения. Основным назначением комплекса является борьба с ракетами противника, в том числе — крылатыми, к которым относится и Tomahawk. Для этого комплекс укомплектован собственным радаром с активной фазированной решеткой, ракетами и пушками, что дает ему возможность находить и поражать цели на высотах от 15 метров и выше, на расстоянии до 20 км.
Причем, на максимальной дальности комплекс отрабатывает ракетами, а на минимальной — скорострельными 30 мм пушками. Поскольку Панцирь заточен на борьбу именно с ракетами, то есть — скоростными целями, он имеет режим автоматической работы, то есть, бортовые системы сами обнаруживают цель, наводят вооружение и открывают огонь из подходящего оружия. При этом, радар с АФАР позволяет захватывать несколько целей и одновременно обстреливать от 2 до 4, в зависимости от углового расстояния между ними.
«Наши читатели прислали нам фото, которого никогда не сделали бы представители российских СМИ (не правда, мы сделали, публикуем его вслед за украинцами, – прим. РВ) — обгорелый и перевернутый „Панцирь“. Насколько известно, он еще ни разу не противостоял в бою с противником, способным его уничтожить и вот Шайрат показал цену Панцирю, как и всему остальному», — делает безапелляционный вывод автор статьи на упомянутом портале.
«Панцирь» и «химоружие», которых не было
Далее «эксперт» обвиняет российские СМИ: «О полностью уничтоженной системе ПВО, состоящей из „не имеющих аналогов“ С-300 и Панцирей — молчок. Тишина в эфире. Как и о поле контейнеров химического оружия — тишина». Про контейнеры с химическим оружием — это еще один громкий фейк диванных экспертов, разоблаченный специалистами, в том числе и украинскими.
На упомянутом в «Обозревателе» фото с базы Шайрат оказалась гора БКФ — это блоки контейнерные для фронтовой авиации. Контейнер многоразовый, подвешен к самолету. Из контейнера сбрасываются эти блоки серией с регулируемым временным интервалом. Снаряжены блоки могут быть хоть осколочно-фугасными кассетами, хоть кассетами с минами для авиационного минирования, хоть кассетами с отравляющими веществами. В СССР из ОВ в таких блоках использовался лишь зоман, но помимо ОВ была масса других вариантов снаряжения, и вероятность того, что на авиабазе будет под открытым небом, навалом, храниться зоман, а не обычные осколочно-фугасные бомбы, близка к нулю.
Но вернемся к нашему любимому «уничтоженному» «Панцирю».
«Панцирь» или сирийский «Тишрин» М-600
Если бы украинцы, западники и российские либералы были более внимательными, то они бы узнали на обсуждаемом фото установку для пуска баллистических ракет иранской разработки «Фатх-110» (в сирийском варианте — М-600 «Тишрин»). Как сообщается, последний известный факт применения этой системы против боевиков относится к 2015 году.
О том, что на фото не «Панцирь С1» свидетельствуют детали, выделенные самими горе-экспертами:
1. На базовом для «Панциря» КАМАЗе топливный бак находится у третьей пары колес. На сгоревшем он ближе ко второй оси.
2. На российском ЗРПК передние опоры расположены после второй пары колес, а на базе для «Фатх-110» — между первой и второй колесными осями.
Механизм этих опор выделен красными стрелками, а на передних мостах (жёлтые стрелки) должен быть привод, так как КАМАЗ 6560, на шасси которого и сделан «Панцирь С1» — полноприводный, т.е. с колёсной формулой 8х8. На сгоревшей машине два передних моста обычные. Кроме того, бампер явно не камазовский.
На КАМАЗе 6560 ступени кабины встроены в передний бампер, а на автомобиле на кадре они не интегрированы.
Скрины с портала Liveleak. Перевод заголовка: «Зенитно-ракетная система «Панцирь-С1» российского производства, уничтоженная американскими «Томагавками» на авиабазе Шайрат. Вверх ногами».
.
Пусковая установка баллистических ракет иранской разработки «Фатх-110» (сир. – М-600 «Тишрин»).
Читайте также: Пентагон лжет, что 59 ракет попали в цель: спутниковые снимки авиабазы ВВС Сирии (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Маккейн: Трамп несет ответственность за химатаку в Сирии
Американский сенатор Джон Маккейн в эфире телеканала CBS заявил, что администрация президента США Дональда Трампа частично несет ответственность за химическую атаку в Идлибе.
По его мнению, к этому привели заявления представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.
«Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он (Белый дом)», — сказал Маккейн.
В то же время сенатор поддержал решение Дональда Трампа нанести удар по Сирии. «То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет», — заявил он.
Ранее Джон Маккейн выступил с призывом полностью «вывести из боя» ВВС Сирии и усилить поддержку «проверенной сирийской оппозиции».
В ночь на 7 апреля с американских эсминцев было выпущено 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе Шайрат. Власти США бездоказательно утверждают, что с этого аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Выводы США о причастности Асада к химатакам — блеф, — Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков назвал блефом якобы имеющиеся у США выводы о причастности властей Сирии к химическим атакам против мирных жителей в сирийском Идлибе.
«У Хейли нет никаких данных о применении Дамаском химоружия. Если бы они были, США предоставили бы их. Это явный блеф, как и в случае с Ираком», — написал Пушков в своем twitter.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Задержанный в Норвегии россиянин отрицает связь с ИГИЛ
Семнадцатилетний россиянин, которого полиция Норвегии задержала в ночь на воскресенье по подозрению в изготовлении взрывного устройства, отвергает обвинения в связи с радикальными исламистами и симпатию к ИГИЛ (запрещено в РФ), сообщила телекомпании NRK адвокат задержанного Аасе Карине Сигмонд, которая объяснила поступок молодого человека «мальчишескими проделками».
Ранее издание VG со ссылкой на неназванный источник написало, что задержанный якобы подозревается в том, что симпатизировал запрещенной террористической организации ИГИЛ.
«Он дистанцируется от ИГИЛ и ее преступных деяний», — заявила телекомпании адвокат и добавила, что ее подзащитный полностью отрицает то, что якобы симпатизирует радикалам.
«Речь идет о мальчишеской шалости», — отметила Сигмонд. Также из ее слов стало известно, что молодой человек жил со своей семьей в разных городах Норвегии.
В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв коробки размером 30 на 30 сантиметров. Задержанным оказался выходец из России, который в данный момент находится в статусе просителя убежища. Как сообщили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Причины этого поступка пока неясны, добавили в полиции. Пока неизвестно, были ли у молодого человека намерения совершить теракт.
К оглавлению | Источник: news-front.info
loading...
Интересную версию в инете нашёл! Если исходить из всех данных, то можно сделать вывод, что в Сирии находится 1 дивизион С-400 «Триумф», способный уничтожить до 48 целей, но 36 из них одним залпом. 36.
Вот ещё полезная информация, для тех, кто скажет, что «Томагавки» были в недосягаемости нашей ПВО. Радиус действия С-400 в Сирии.
А теперь, почему я так уверен, что «Томагавки» были уничтожены именно С-400? А давайте зададим встречный вопрос, почему это американцам захотелось вдруг выпустить по аэродрому сирийской армии 59 (!!!) крылатых ракет? Этот огромный рой металла, огня и взрывчатки выпущен по одному военному аэродрому. Чтобы полностью парализовать такой аэродром потребовалось бы и пары ракет — бить по взлётной полосе, и всё.
Кстати, почему именно 59, а не 60, к примеру? Вероятно, 1 ракета не взлетела или упала где-то на палубе.
Такой рой ракет нужен был, чтобы хоть как-то пройти через наше ПВО. Максимум, на что способны мы в такой ситуации, это сбить 48 ракет очевидного противника. Было принято решение одним залпом сбивать 36 из 59. Остальные, скорее всего, были ослеплены и оглушены нашей РЭБ, т.к. не совсем понятно, почему ракеты попадали не совсем точно в цель. Ну это предположение, за точность информации не ручаюсь. А может быть, точные цели американцы и не ставили, а просто хотели демонстративно пройти через нашу ПВО. И они прошли, с потерями, но прошли. Как и было запланировано.
Кстати, это было поводом для всех либероСМИ кричать, что наше ПВО дырявое как решето и начать устраивать похороны С-400. Но никто из них не считал наши конкретные ресурсы и сбитые ракеты противника.
Если исходить из того, что 59 ракет было запущено не по аэродрому, а на прорыв нашей ПВО, то это можно считать прямым ударом по нам. Прорыв в данном случае удался, 23 ракеты прошли сквозь нашу защиту.
США в очередной раз в открытую проявляют агрессию по отношению к России, но адекватной ответной реакции мы не видим. Или ещё рано ждать какой-либо реакции, хотя… ждите в Сирии пополнение дивизионов С-400, ресурсов там явно не хватает.