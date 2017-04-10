Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 апреля 2017

Наиболее вероятно, что газовую атаку в сирийской провинции Идлиб совершила вооруженная оппозиция. Об этом неожиданно написало влиятельное немецкое новостное агентство Deutsche Welle. Приводим материал без изменений.

Ряд экспертов не исключают, что и некоторые прежние аналогичные преступления в Сирии могут быть на счету повстанцев.

Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибло более 80 человек. На сегодняшний день это, пожалуй, единственное, в чем не приходится сомневаться.

В ответ на обвинения Запада Москва и Дамаск отрицают, что ответственность за эту трагедию лежит на сирийском президенте Башаре Асаде. Вопрос остается открытым: кто мог быть заинтересован в совершении этого преступления?

«Атака выгодна вооруженной оппозиции»

У профессора Гюнтера Майера (Gü nter Meyer), возглавляющего Центр по исследованию арабского мира в университете Майнца, на этот вопрос однозначный ответ:

«Такая газовая атака может быть выгодна только вооруженным оппозиционным группам, — считает он.

— Они прижаты к стенке, и у них фактически нет никаких шансов дать военный отпор режиму. И, как показывает недавняя реакция президента США Трампа, такие акции позволяют им вновь заручиться поддержкой противников Асада».



Группировка «Фронт ан-Нусра»* — самая влиятельная в провинции Идлиб

Еще в 2012 году бывший глава Белого дома Барак Обама предупреждал, что, если режим Асада применит отравляющий газ, США вмешаются в происходящее в Сирии. На практике это заявление означает «приглашение противников Асада к осуществлению газовой атаки, ответственность за которую впоследствии можно возложить на режим Асада», полагает профессор Майер.

Снова зарин

О том, что вооруженная сирийская оппозиция может проводить химические атаки, еще в 2014 году подробно рассказывал в статье для британского журнала London Review of Books занимающийся расследованиями американский журналист Сеймур Херш.

Он цитирует документацию разведуправления министерства обороны США от 2013 года, согласно которой в распоряжении сирийской террористической группировки «Фронт ан-Нусра»* был нервно-паралитический газ зарин.

О химическом оружии «Фронта ан-Нусра», которое упоминается в документах разведуправления, на данный момент ничего не известно. Однако как установили турецкие медики, проводивших вскрытие жертв газовой атаки в Хан-Шейхуне, во время этого нападения снова использовался зарин.

Сама группировка «Фронт ан-Нусра» — бывшее сирийское подразделение «Аль-Каиды», летом прошлого объявившее о разрыве с этой террористической организацией — самая весомая повстанческая группа в сирийской провинции Идлиб, подчеркивает Гюнтер Майер. Она объединилась в Идлибе с другими джихадистами и теперь создает там влиятельнейшую группу исламистов, — добавил эксперт. — Это означает, что ведущую роль в Идлибе де факто играет «Аль-Каида»*, представленная «Фронтом ан-Нусра».

В статье, написанной для London Review of Books, Сеймур Херш пытается доказать, что газовая атака в пригороде Дамаска Гуте в августе 2013 года, в которой обвиняют армию Асада, на самом деле была акцией повстанцев. Ее цель, по мнению журналиста, состояла в том, чтобы втянуть США в войну против сирийского лидера, создав впечатление, что правительственные войска якобы перешли обозначенные президентом Обамой границы невмешательства в конфликт.



Инспектор ООН берет пробы газа после атаки в Гуте в 2013 году

Газовая атака в Гуте: на ком лежит ответственность?

В только что вышедшей книге эксперта по Ближнему Востоку Михаэля Людерса (Michael Lü ders) «Пожинающие шторм» («Die den Sturm ernten») описано, как в конце августа 2013 года глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер удерживал Обаму от нанесения ракетного удара по Сирии. Тогда Клэпперу удалось убедить президента в невиновности Асада в химатаке.

В качестве одного из доказательств он предположительно использовал анализ взятых в Гуте проб зарина. Результаты этого анализа, проведенного в принадлежащей британской армии лаборатории химического оружия, показали, что газ, следы которого были обнаружены в пригороде Дамаска, имел иной состав, нежели вещества, находившиеся в распоряжении сирийской армии.

К тому же газовая атака в Гуте пришлась на время, когда в стране находились с проверкой инспекторы ООН по химическому оружию. Гюнтер Майер из университета Майнца напоминает, что в Сирию они прибыли по требованию президента Асада после газовой атаки, произошедшей в марте 2013 года к северу от Алеппо. Среди погибших тогда оказались и солдаты сирийской армии. С помощью проверяющих из ООН Асад хотел найти ответственных за ту атаку, отмечает Майер и добавляет:

«Бессмысленно ожидать, что власти будут проводить подобную атаку именно тогда, когда в стране находится комиссия».

Бывший инспектор ООН по оружию Ричард Ллойд и экс-советник Главнокомандующего ВМС США Теодор Постол, преподающий в Массачусетском технологическом университете, тоже сомневаются, что ответственность за химатаку в августе 2013 года лежит на Асаде.

В совместном отчете, обнародованном в начале 2014 года, эксперты отмечали, что обстрел Гуты начиненными газом боеприпасами мог быть осуществлен только с территорий, подконтрольных повстанцам.

Асад себе не враг?

К моменту атаки в Гуте в распоряжении Сирии было около 600 тонн химикатов для изготовления зарина и иприта. Эти компоненты химического оружия, по словам Гюнтера Майера, изначально служили противовесом израильскому ядерному оружию.

«Количество ядерных боеголовок на вооружении Израиля тогда оценивалось в 200 штук», — отметил эксперт.

В августе 2014 года США заявили о полном уничтожении боевых химических веществ в Сирии, хотя нельзя исключать, что в такой трудноконтролируемой зоне боевых действия, как Сирия, где-то могли остаться некоторые запасы.

Что касается Асада, он действительно не слишком щепетилен в выборе средств укрепления своей власти. Однако зачем сирийскому лидеру сознательно настраивать против себя мировую общественность именно в тот момент, когда она, похоже, начала смиряться с его пребыванием у власти? Несмотря на весь трагизм происходящего, вопрос этот сегодня вполне закономерен.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.