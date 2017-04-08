Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 апреля 2017

Ютуб-война или как Трамп «стер сирийскую авиацию с лица земли»

Активист Игорь Димитриев в Facebook написал, что думает об ударе Соединенных Штатов Америки по аэродрому в Сирии.

«Исламисты организовали массовое отравление, выложили видео и сказали, что это сирийская авиация.

Трамп в ответ пульнул ракетой, снял это на видео и сказал, что стер сирийскую авиацию с лица земли.

Командир стертой сирийской авиации сел в самолет, сделал селфи и полетел бомбить исламистов.

Иванка Трамп нанесла ответный удар, написав у себя в Твиттере, что гордится тем, что ее отец стер сирийскую авиацию с лица земли», — написал он.

Американские СМИ вчера сообщили об ударе США по базе сирийских правительственных войск. Ракетный удар был нанесён по аэродрому в провинции Хомс. Вслед за этим боевики «Исламского государства»* начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы Шайрат.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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«Паранойя исключительности»: в США хотят создать «гибридный трибунал» по Сирии

Группа американских сенаторов предлагает законопроект (Syrian War Crimes Accountability Act), предполагающий создание гибридного трибунала для суда над президентом Сирии Башаром Асадом и его режимом, а также для «расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида», совершенных сторонами конфликта в Сирии. По мнению американских законодателей, в состав такого гибридного трибунала должны войти сирийские и иностранные юристы, судьи и другие специалисты, задачей которых станет «судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении перечисленных преступлений в Сирии за период с марта 2011 года». Отметим, что в числе «сторон конфликта», преступления которых следует расследовать, в законопроекте упоминаются и террористы ИГИЛ*. «Соединенные Штаты должны возглавить мировое сообщество в усилиях, направленных на привлечение Асада к ответственности за совершенные им военные преступления и за жестокие гонения против сирийского народа на протяжении последних шести лет», — заявил один из авторов законопроекта, сенатор-демократ Бен Кардин. В свою очередь, сенатор-республиканец Марко Рубио, возглавляющий сенатский подкомитет по иностранным делам, заявил, что «данный законопроект является первым шагом в деле привлечения к ответственности за нарушения прав человека, допущенные в отношении безвинного гражданского населения Сирии». «Мы должны привлечь к суду тех, кто несет ответственность за варварские атаки, совершенные сирийским режимом, и систематические применения химических вооружений», — добавил Рубио. Читайте также: Чудовищный цинизм: США уже не подтверждают наличие химоружия на авиабазе Шайрат Сомнительную инициативу американских сенаторов уже прокомментировал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. «Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать», — написал Рогозин на своей странице в соцсети. Напомним, что со вчерашнего дня в соцсетях в связи с актом агрессии со стороны США набирают популярность хэштеги #Trump_terrorist и #STOP_USA_TERROR. * Запрещенная в РФ террористическая организация

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ВАЖНО: Фрегат «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами переброшен к берегам Сирии

Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович» вернулся в состав постоянного соединения российского флота в Средиземном море. Информацию об этом утром 8 апреля официально подтвердил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев. «Сегодня фрегат Черноморского флота “Адмирал Григорович” под командованием капитана третьего ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море», — говорится в сообщении. Напомним, что вчера о проходе российского фрегата через Босфор одной из первых в мире сообщила «Русская Весна». Читайте также: ВАЖНО: российские военные корабли возвращаются к берегам Сирии (ФОТО) Справка Фрегат «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31). Читайте также: Кремлю предстоит ответить на вызов Белого дома

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В Нью-Йорке протестовали против ударов по Сирии — есть задержанные

Полиция Нью-Йорка задержала наиболее активных участников акции протеста, которые требовали прекратить нанесение ракетных ударов по объектам в Сирии и не допустить начала войны с участием США, пишет Лайф.

Митингующие собрались у небоскрёба «Трамп-тауэр» на Манхэттене, который принадлежит действующему главе Белого дома Дональду Трампу, и скандировали антивоенные лозунги. В руках многие из них держали плакаты с лозунгами «Руки прочь от Сирии» и «Нет войне в Сирии».

Американские СМИ вчера сообщили об ударе США по базе сирийских правительственных войск. Ракетный удар был нанесён по аэродрому в провинции Хомс. Вслед за этим боевики «Исламского государства»* начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы Шайрат.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Маккейн назвал Россию и президента Сирии «одинаково плохими»

Фото: J. Scott Applewhite / AP Photo

Член сената Конгресса США республиканец Джон Маккейн заявил в эфире CNN, что «русские столь же плохи», как и президент Сирии Башар Асад, поскольку, вероятно, Москва знала о наличии химоружия у правительственных войск арабской республики. Об этом сообщает “Лента.ру“.

Отвечая на вопрос журналиста о ситуации в Сирии, Маккейн назвал Россию «определенно соучастником». «Русским, вероятно, было известно о перемещении сирийской армией химического оружия, поскольку они являются союзниками Башара Асада. И именно они использовали высокоточное оружие против больниц в Алеппо. Они столь же плохи, как и Асад. Они помогали ему с бочковыми бомбами, они выручали его раз за разом», — заявил сенатор.

В ночь на 7 апреля два эсминца ВМС США выпустили 59 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому правительственными войсками. Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о якобы применении лояльными Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате которого погибли 80 человек. Дамаск опроверг свою причастность к инциденту.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. По его словам, сирийская армия не располагает запасами химического оружия. «Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН», — напомнил чиновник.

Маккейн известен своей антироссийской позицией, обвиняя Москву практически во всем. Так, 15 марта ему не понравилось поведение однопартийца Рэнда Пола во время обсуждения запроса Черногории на вступление в НАТО, и он заявил, что «сенатор из Кентукки работает теперь на Владимира Путина». В ответ Пол заявил, что сенатор, возможно, «слегка свихнулся».

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Иванка Трамп «гордится отцом» после ударов по Сирии

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка, которая по совместительству является его советником, заявила, что «гордится отцом», приказавшим нанести массированный ракетный удар по авиабазе в Сирии. «Времена, в которые мы живем, требуют принимать сложные решения. Горжусь своим отцом за отказ согласиться с этими ужасными преступлениями против человечества», — написала Иванка Трамп на своей странице в соцсети. Напомним, в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Вашингтоне утверждали, что с этого аэродрома ранее якобы была осуществлена химическая атака, однако позже американцы фактически отказались от своих слов. Читайте также: Чудовищный цинизм: США уже не подтверждают наличие химоружия на авиабазе Шайрат Напомним, что в результате ракетного удара на авиабазе и в ее окрестностях погибли от 6 до 10 сирийских военных и девять мирных жителей, в том числе четверо детей. В соцсетях в связи с актом агрессии со стороны США набирают популярность хэштеги #Trump_terrorist и #STOP_USA_TERROR.

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Россия за сутки раздала сирийцам 4,4 тонны гуманитарной помощи

В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон было проведено семь гуманитарных акций, в ходе которых мирные жители получили 4,4 тонны гуманитарных грузов.

Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, передает RT.

В провинциях Алеппо и Дераа помощь получили почти 3,7 тыс. человек.

«За сутки гуманитарную помощь получили 3690 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,4 тонны», — говорится в сообщении.

В частности, в течение суток в городе Алеппо жителям передано 3 тыс. порций горячей пищи и 720 упаковок хлеба. Жителям населенного пункта Мутбин провинции Дераа передано 600 продуктовых наборов.

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Конгрессмен США раскритиковала Трампа за удар по Сирии

Член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард заявила, что считает решение президента Трампа о нанесении ударов по Сирии опрометчивым.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CNN.

«Опрометчивый шаг, который предпринял президент Трамп, вызывает у меня злость и недовольство», — сказала Габбард.

По ее словам, она сохраняет скептицизм в отношении заявлений администрации, что химическую атаку осуществил правительственный режим в Сирии.

По ее словам, доказательства, о которых заявляет Вашингтон, должны были быть представлены на рассмотрение конгресса и американцев.

«Мы не должны продолжать этот деструктивный курс смены режимов», — сказала Габбард, предупреждая, что он приведет лишь к еще большему числу жертв.

На вопрос корреспондента, «кого она винит в гибели мирных жителей» в Сирии, Габбард заявила: «можно много указывать пальцем, но необходимо найти конструктивное решение этого конфликта». По ее словам, до настоящего времени «все действия пока лишь приводили к еще большему хаосу для сирийцев».

«Я заинтересована в том, чтобы достичь мира, а не искать виноватых», — сказала член конгресса, которая ранее подверглась в США критике за то, что в ходе визита в Сирию встретилась с президентом Башаром Асадом.

Американские СМИ вчера сообщили об ударе авиации США по базе сирийских правительственных войск. Ракетный удар был нанесён по аэродрому в провинции Хомс. Вслед за этим боевики «Исламского государства»* начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы Шайрат.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Госсекретарь США разочарован РФ после удара по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о своем разочаровании реакцией российских властей на американский ракетный удар по сирийской военной базе, пишет Интерфакс.

«Я разочарован этим ответом русских, поскольку это свидетельствует о продолжающейся поддержке ими режима Асада (президент Сирии Башар Асад – ред.)», — сказал Тиллерсон.

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Пентагон лжет, что 59 ракет попали в цель: спутниковые снимки авиабазы ВВС Сирии (ФОТО)

В Минобороны США попытались убедить налогоплательщиков в том, что все 59 ракет Tomahawk попали точно в цель. Пентагон обнародовал спутниковые снимки военного аэродрома Шайрат, который утром в пятницу был атакован крылатыми ракетами с кораблей Военно-морских сил США. В американском военном командовании безапелляционно заявляют, что все 59 «Томагавков» достигли цели. Американское военное ведомство утверждает, что с помощью этой атаки им удалось вывести из строя около 20-ти военных самолётов ВВС Сирии. Но опубликованные снимки никак не могут это подтвердить, кроме того на них невозможно насчитать и 59 воронок или же иных следов от взрывов мощного вооружения, каковым являются крылатые ракеты. Напомним, по данным МО РФ лишь 23 американских «Томагавка» долетели до сирийского военного аэродрома (ВИДЕО) При этом, сирийцы публикуют множество фотографий воронок и фрагментов ракет, упавших в сирийской провинции Тартус, где расположена российская военно-морская база. Местные жители утверждают, что «Томагавки» были сбиты системами ПВО. В оправданиях США в связи с гибелью детей отсутствует логика В минобороны Соединенных Штатов также ответили и на обвинения сирийской стороны в гибели 9-ти мирных жителей, среди которых было четверо детей. Пентагон аргументирует свой отказ признать потери среди гражданского населения тем, что ракеты «Томагавк» взорвались около 03:45 утра (время дамасское), а жилые постройки, судя по спутниковым снимкам, расположены вдали от мест попаданий. Такое утверждение является достаточно нелепым в связи с тем, что губернатор провинции Хомс заявил об убийстве мирных жителей в 3-х населенных пунктах, на которые упали ракеты, не попавшие по авиабазе. А доказать взрывы всех 59 ракет на военном аэродроме Вашингтон явно не в состоянии. Напомним, что глава провинции Хомс и агентство САНА обвинили Соединенные Штаты Америки в ракетном ударе по селению Шайрат, расположенному вблизи авиационной базы: в результате падения 2-х ракет Tomahawk здесь погибли 5 человек, включая 3-х детей, также были разрушены жилые дома. Другая ракета упала в населенном пункте Аль-Хамрат, где были убиты 4 жителя, среди них 1 ребенок. Еще одна крылатая ракета взорвалась в центре поселка Аль-Манзуль в 4 км от военного аэродрома. Читайте также: Беспилотник ВКС РФ снял последствия ударов США по Сирии (ВИДЕО) В соцсетях в связи с агрессией США набирают популярность хэштеги #Trump_Terrorist и #STOP_USA_TERROR

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«Тигры» и ВКС РФ штурмуют авиабазу Джирах, захваченную ИГИЛ (ФОТО)

Сирийская армия при поддержке ВКС России приступила к штурму оккупированной боевиками ИГИЛ авиабазы Джирах. Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС РФ медленно, но уверенно вытесняет террористов с последнего участка земли в провинции Алеппо, после взятия ряда населенных пунктов. После освобождения двух соседних деревень, в среду отряды штурмовой дивизии «Тигр» освободили населенный пункт Байлан, продвинувшись на 200 метров к периметру авиабазы Джирах. В четверг бойцы САА начали артподготовку и разведку боем. В последние недели джихадисты сильно укрепляли военный аэродром Джирах, перед надвигающейся угрозой наступления правительственных войск. Если Tiger Force удастся окружить аэропорт, то последний может перейти под их контроль без боя, как уже недавно произошло в Дейр-Хафере, оставленного ИГИЛ под угрозой полной блокады. В четверг и пятницу армейцы занимались подготовкой к окружению этого стратегического объекта, ведя позиционные бои и вступая в скоротечные стычки с бандитами. Фото последних боев публикует медиа-крыло террористической группирвки Утратив численное превосходство и инициативу боевики ИГИЛ* все больше полагаются на фугасы, мины-ловушки и минометные обстрелы. Как только авиабаза Джирах будет освобождена, отряды штурмовой дивизии «Тигр» под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана разработают план нанесения удара по южному направлению, с целью освобождения от террористов ИГИЛ* равнины Масканах. В конечном счете они намереваются дойти до границы с провинцией Ракка. Читайте также: Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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США надеются на продолжение диалога с Россией по безопасности полетов

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Риски столкновения РФ и США в Сирии существенно повышены после удара США по сирийской правительственной авиабазе, вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении рисков из-за приостановки действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



“На фоне ракетных ударов вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении риска — риск повышен существенно”,

— подчеркнул Песков в ответ на вопрос, не повышает ли с точки зрения Кремля приостановка этого меморандума риск прямого столкновения России и США в Сирии.



Приостановлением действия меморандума о предотвращении авиаинцидентов в ходе операций в Сирии Россия обозначила “красную линию” для США, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эмануэль Томанн.

“Этим Россия, вероятно, показывает президент США Дональду Трампу, что идти дальше по пути эскалации будет представлять опасность для США”, — сказал эксперт.

На фоне этих высказываний, со своим заявлением выступила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса. Она заявила, что США надеются на поддержание контактов с Россией по безопасности полетов в Сирии.

По ее словам, министерство обороны США поддерживает стремление к диалогу посредством канала по обеспечению безопасности полетов.

“Он выгоден всем сторонам, действующим в воздушном пространстве Сирии, для избежания инцидентов и ошибок. И мы надеемся, что министерство обороны России также приходит к этому выводу,” — сказала Балданса.



Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии между военными РФ и США действует с октября 2015 года. Его положения призваны повысить безопасность полетов авиации в воздушном пространстве Сирии. Сегодня, после удара США по авиабазе в Сирии, Россия приостановила действие данного меморандума.

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«Позор Трампу! Позор Мэй!» — в Лондоне прошёл митинг против ударов по Сирии (ВИДЕО)

Возле резиденции британского премьера в Лондоне 7 апреля прошёл митинг против агрессии США в Сирии. В руках протестующие держали плакаты с надписями «Позор Трампу! Позор Мэй!», «Трамп, Мэй руки прочь от Сирии», «Стоп бомбардировкам Сирии». Читайте также: Россия в ООН обвинила США в пособничестве терроризму В соцсетях в связи с агрессией со стороны США набирают популярность хэштеги #Trump_terrorist и #STOP_USA_TERROR.

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Агрессия США направлена на ослабление российского контингента в Сирии, — МИД САР

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что удар США по сирийской базе свидетельствует о незрелости нынешнего американского руководства. По его словам, данное решение имело целью ослабить силы, борющиеся против терроризма и, особенно — российский контингент в Сирии. «Я не могу сказать, что эта агрессия стала для нас неожиданностью. Скорее, она была предсказуема. В политике администрации Трампа по отношению к Сирии в последнее время царит неразбериха: сегодня администрация американского президента заявляет одно, завтра уже совершенно другое. Новая американская администрация преднамеренно прибегла в своей политике к силе только потому, что предыдущая администрация подобных военных действий не принимала. Это конечно же является разновидностью экстремизма и агрессии», — заявил RT замглава сирийского МИД. Он отметил, что это также свидетельствует о незрелости нынешнего американского руководства и о неспособности осознать ответственность США за обеспечение международной безопасности и мира. «Этот удар — классическая агрессия со всеми её атрибутами. Агрессия совершена с целью оказания поддержки вооружённым террористическим формированиям. Эта агрессия предпринята для ослабления основных сил, борющихся против терроризма — армии САР и её союзников, и, особенно — для ослабления российского контингента, находящегося в Сирии для борьбы с терроризмом на территории Сирии», — считает Микдад. По его словам, Дамаск рассматривает данную агрессию как преступление, совершённое военными преступниками. Ранее советник сирийского президента Бусейна Шаабан заявила, что данной атакой США пытались изменить баланс сил в сирийском конфликте. В ночь на 7 апреля США нанесли ракетные удары по правительственной базе в сирийском Хомсе. Американские военные выпустили более 50 ракет «Томагавк». Как заявил губернатор Хомса Талаль аль-Баррази, обстрелы привели к гибели пяти военных и девяти мирных жителей, а также ранению 13 женщин и детей. Читайте также: Россия в ООН обвинила США в пособничестве терроризму В соцсетях в связи с агрессией со стороны США набирают популярность хэштеги #Trump_Terrorist и #STOP_USA_TERROR.

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Удар по Сирии грозит ядерной войной, — американские правозащитники

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии грозит «катастрофической эскалацией» конфликта в регионе и «ядерной войной», заявили в Объединенной национальной антивоенной коалиции США (UNAC). «Трамп и его теперь уже двухпартийная когорта „Сначала бомби, а потом задавай вопросы!” разжигают то, что может стать катастрофической эскалацией напряженности в регионе и создать угрозу ядерной войны», — говорится в заявлении организации в связи с ракетным ударом США. «Ни Трамп, ни какое-либо американское правительственное агентство не представило доказательств того, что правительство сирийского президента Башара Асада использовало нервнопаралитический газ зарин во время своих бомбардировок ИГИЛ*, „Аль-Каиды”* или любых других „повстанческих” группировок в сирийской провинции Идлиб», — отмечают в UNAC. В организации также полагают, что в будущем бомбардировка Сирии может использоваться для торга по будущему страны и повышению влияния США, особенно в послевоенный период восстановления. В то же время борьба с ИГИЛ и другими террористическими группировками отойдет на второй план по сравнению с задачей отстранения Асада от власти. В UNAC опасаются, что последние действия США могут стать началом новой «империалистической войны» в Сирии и регионе. Также в организации критикуют освещение событий ведущими американскими СМИ. «Корпоративные медиа в апогее единодушно бьют в барабаны войны, а затем рукоплещут бомбардировке, не имея ни малейшего желания, не говоря уже о требовании, расследовать какие-либо факты, которые бы поддержали их рефлекторную поддержку чудовищных действий Трампа», — пишут активисты. По их словам, вместо этого такие СМИ начинают активно публиковать «трагические фотографии раненых и страдающих детей, сопровождая это бездоказательными утверждениями, что за это несет ответственность сирийское правительство». В знак протеста против военных действий UNAC проводит и намерена провести серию протестных акций в десятках городов США, включая Вашингтон. Читайте также: Россия в ООН обвинила США в пособничестве терроризму В соцсетях в связи с этим набирают популярность хэштеги #Trump_Terrorist и #STOP_USA_TERROR * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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США готовят новые санкции против Сирии

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Чудовищный цинизм: США уже не подтверждают наличие химоружия на авиабазе Шайрат

В руководстве США не могут с уверенностью утверждать, что на авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс, атакованной американскими крылатыми ракетами, хранилось химическое оружие. Такую информацию агентство Reuters получило от должностных лиц в Вашингтоне. Напомним, что всего лишь сутки назад в Минобороны США заявляли о полной уверенности в своих оценках. Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис тогда заявил, что военный аэродром «использовался для хранения химического оружия». По его словам, боевые самолеты «вылетели с этой авиабазы 4 апреля» и якобы нанесли бомбовый удар с использованием химоружия по мирным жителям города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Как сообщала «Русская Весна», в Министерстве обороны России в пятницу заявили, что в результате удара крылатыми ракетами были убиты 4 военнослужащих Вооруженных сил САР, 2 числились пропавшими без вести, 4 получили ранения. Затем агентство САНА сначала сообщило о шести погибших мирных жителях, позже эта цифра выросла до девяти погибших. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также сделал заявление, сказав, что Москва считает удары ВМС США по авиабазе в Хомсе агрессией против суверенного государства. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал этот удар актом агрессии под надуманным предлогом. Читайте также: Минобороны РФ разрывает меморандум с США о предотвращения инцидентов в небе Сирии В соцсетях в связи с этим набирают популярность хэштеги #Trump_Terrorist и #STOP_USA_TERROR.

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В Вашингтоне заявляют, что главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии после американского удара

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд обсудил по телефону с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии после нанесения США ракетного удара по сирийской авиабазе.

«Генерал Данфорд говорил с генералом Герасимовым после нанесения удара, разговор был профессиональным и был сфокусирован на ситуации в Сирии», — сказал в пятницу американский официальный источник.

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СРОЧНО: США угрожают новыми ударами по инфраструктуре Сирии

США пригрозили новыми ударами по военной инфраструктуре Сирии.

Угрозы озвучила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Мы готовы сделать больше, однако надеемся, что в этом не будет необходимости», — заявила она на заседании Совбеза ООН по ситуации в Сирии.

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Удар США по Сирии: погибли 9 мирных жителей, из них 4 — дети

Ракетные удары США по базе в Сирии привели к гибели пяти военных и девяти мирных жителей, а также ранению 13 женщин и детей. Об этом сообщает RT, со ссылкой на губернатора Хомса Талаль аль-Баррази.

«Без сомнения, американская атака на базу ВВС на аэродроме Шайрат имела своей целью оказать поддержку террористическим группировкам и ослабить боеспособность армии САР, сражающейся с террористами. По последним данным, это нападение привело к гибели пяти военных и девяти мирных жителей и ранению тринадцати женщин и детей, находившихся вблизи от аэродрома в деревне Шайрат», — заявил губернатор Хомса RT.

Он отметил, что эта агрессия против Сирии уже не первая и «вряд ли будет последней».

«Ведь сионистский Израиль и США, поддерживая террористов, постоянно стремятся подорвать боеспособность сирийской армии, нанести очередной удар по народу Сирии, разрушить инфраструктуру. Террористические группировки по сути служат делу осуществления сионистских планов. Решимость Сирии в борьбе с терроризмом и его пособниками и впредь не будет сломлена. Эти враждебные нападки на Сирию не заставят сирийский народ и сирийское руководство отказаться от выполнения своего национального долга бороться с терроризмом во всех его проявлениях», — сказал аль-Баррази.

По его словам, террористические группировки в этом районе и американская атака на базу ВВС в Хомсе направлены на подрыв позиций армии в районе Пальмиры, в Мухре, Хаяне, Аль-Кариятейн, Сувани и Хнефисе.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетные удары по правительственной базе в сирийском Хомсе. Американские военные выпустили более 50 ракет «Томагавк».

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Боевики ИГ* применили против мирного населения в Мосуле отравляющий газ

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в пятницу обстреляли в Мосуле мирных граждан снарядами с боевым газом, заявил РИА Новости глава городского муниципалитета Абдель Саттар аль-Хабу.

«ДАИШ сегодня использовал снаряды с боевым отравляющим газом, хлором, против мирных жителей и правительственных сил, находящихся в уже освобожденных районах Ярмук и Матахин», — сказал чиновник.

По его словам, пока нет точной информации о том, сколько человек пострадали от этих действий террористов.

В минувшем месяце радикалы ИГ, по данным курдского телеканала Rudaw, во время боев в центре Мосула применили против правительственных сил отравляющий газ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не менее 12 человек, включая женщин и детей, проходят лечение от воздействия примененного в иракском Мосуле химического оружия. Согласно заявлению, пациенты поступили для лечения 1 марта в больницу города Эрбиль — столицу автономной области Курдистан на севере Ирака. У больных отмечаются респираторные симптомы и образование волдырей, у четверых — симптомы воздействия отравляющего вещества кожно-нарывного действия.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в российском военном ведомстве удивлены «прохладным» отношением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к применению террористами ИГ химоружия в иракском Мосуле.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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