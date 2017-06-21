Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 июня 2017

США готовят ответ России по Сирии

В США обсуждают возможный ответ на «последние действия России в Сирии».

Об этом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы обсуждаем», — ответил он на вопрос журналиста об ответных действиях США на «последние действия России в Сирии».

Министерство обороны Сирии ранее сообщило, что коалиция во главе с США сбила самолет Военно-воздушных сил САР Су-22, когда он выполнял задачу против террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*. Штаб возглавляемой США коалиции подтвердил, что американский истребитель сбил сирийский самолет к югу от города Табки.

Российские военные прекратили взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по Сирии. «Министерство обороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии», — заявили в Минобороны России.

В Минобороны РФ заявили, что российские самолеты находились в воздухе во время уничтожения американским истребителем самолета ВВС Сирии. «Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между командованиями авиабазы «Эль-Удейд» (Катар) и авиабазы «Хмеймим» для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии», — заявили в Минобороны РФ.

Эту атаку назвали нарушением суверенитета Сирии.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Коалиция США заявила об уничтожении «верховного муфтия» ИГ

Коалиция во главе с США заявила, что в результате авиаудара в сирийском Маядине уничтожен «верховный муфтий» «Исламского государства*» Турки Аль-Бен-али.

«Силы коалиции уничтожили самопровозглашенного «верховного муфтия» ИГ* Турки Аль-Бен-али в результате бомбардировки 31 мая в сирийском Маядине», – передает сообщение коалиции РИА «Новости».

Утверждается, что Аль-Бен-али играл ключевую роль в наборе иностранных боевиков, а также занимался «провоцированием терактов по всему миру». Будучи главным клириком ИГ, он с 2014 года занимался пропагандой, побуждая сторонников «совершать убийства и другие зверства», а также «пытался узаконить создание «халифата» и был близким доверенным лицом (главаря ИГ) Абу-Бакра аль-Багдади».

Напомним также, на прошлой неделе Минобороны сообщило о возможной ликвидации аль-Багдади в результате удара ВСК России по командному пункту ИГ под Раккой. Информация пока не подтверждена.

Военно-гуманитарная помощь Донбассу

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Кадры боев с ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС России расчищают путь к Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

Министерство обороны Сирии опубликовало новый видеоматериал, демонстрирующий военную операцию правительственных войск против ИГИЛ в восточной части провинции Хомс. При поддержке ВКС РФ сухопутные силы продолжают продвижение в сторону города Дейр эз-Зор. Над военной техникой наступающих войск кружат вертолеты. В результате боестолкновений Сирийская армия, ВКС России и союзные им военизированные формирования смогли вернуть заповедную зону Талила и насосную станцию Т3 к юго-востоку от древнего города Тадмор (Пальмира). Этот успех Вооруженных сил САР и их союзников позволил подразделениям закрепиться в окрестностях вышеупомянутой насосной станции после отражения контратаки ИГИЛ*. Напомним, ровно неделю назад большое подкрепление САА прибыло в район Пальмиры для готовящейся битвы за последний мощный оплот ИГИЛ в Хомсе — город Эс-Сухне. С освобождением, так называемого, Аракского треугольника, Сирийская Арабская Армия нацелилась на Эс-Сухне, который был одним из первых городов, попавших в лапы террористов ИГИЛ весной 2015 года. Хотя освобождение города Арак было совсем не легким для армейцев, командование Вооруженных сил САР ожидает, что предстоящая битва в Эс-Сухне будет более кровавой и намного более тяжелой, так как многие племена в этом регионе верны главарям ИГИЛ. Однако, если наступление правительственных сил окажется успешным, у них будет открыт путь к провинции Дейр эз-Зор. Читайте также: Сирия: «Спецназ» ИГИЛ атаковал базу спецназа и боевиков США, казнив 8 проамериканских «повстанцев» (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Российские военные советники попали на видео в ходе боев с ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО)

Министерство обороны САР обнародовало новые кадры, на которых показана боевая работа ВКС России и артиллерии Сирии, атакующих позиции, ИГИЛ на востоке провинции Хама. Как сообщала, Русская Весна, на этом участке фронта присутствуют бойцы Сил специальных операций России и военные советники, помогающие Вооруженным силам САР правильно вести боевые действия по науке. Русскую речь можно услышать на 44-й секунде видео, когда военный советник корректирует огонь артиллерии, что указывает на то, что на этом фронте присутствуют военные советники. В районе Шейха Хилала — Расмус Аль-Тимах продолжаются интенсивные боестолкновения, так как правительственные войска и их союзники продвинуться дальше к югу от недавно освобожденных деревень. Читайте также: Бойня в Дераа: Армия Сирии и ВКС России уничтожили сотни боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Кадры с дрона: Иранские ракеты поразили штаб ИГИЛ в Сирии, Тегеран угрожает новыми атаками (ВИДЕО, КАРТА)

Ракетный удар Ирана в Сирии уничтожил более 50 террористов ИГИЛ. Корпус стражей исламской революции угрожает террористам новыми атаками. По меньшей мере 50 террористов ИГИЛ*, включая нескольких высокопоставленных командиров, было уничтожено, когда одна из иранских ракет попала в штаб-квартиру группировки в Дейр эз-Зоре, передает иранское агентство Alalarm. Ракетный удар был нанесен в ответ на июньские террористические атаки в иранской столице Тегеране, в результате которых погибло 17 человек и получило ранения более 50. Как сообщала «Русская Весна», в воскресенье корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выпустил шесть баллистических ракет средней дальности по базе ИГИЛ* в Сирии. Согласно сообщениям, одна из ракет попала непосредственно в командный центр террористов в городе Аль-Маядин, расположенный в провинции Дейр эз-Зор. Ракетой было уничтожено шесть ливийских командиров группировки, двое из которых были идентифицированы как Абу Асим Аль-Либуаи и Абдель Кадер Аль-Франи, более известный как Абу-Харит. Напомним, что 7 июня боевики совершили почти одновременные нападения на парламент Ирана и мавзолей покойного основателя Исламской Республики Имама Хомейни. Иранская революционная гвардия предупреждает боевиков ИГИЛ* о том, что атаки на восточную часть Сирии могут повториться, если террористы начнут действовать против безопасности Ирана. «Если они (ИГИЛ*) предпримут конкретные действия, чтобы нарушить нашу безопасность, определенно будет больше еще более мощный запусков», — заявил генерал Рамазан Шариф в понедельник. По словам генерала, в ходе воскресной атаки было выпущено шесть ракет с радиусом действия до 700 километров (430 миль). Военный уточнил, что эта атака имела «ограниченный успех». В телевизионном сюжете ниже видно, что мобильные ракетные пусковые установки перемещаются при дневном свете. В Израиле решили дискредитировать возможности иранской ракетной атаки и процитировали слова эксперта Алона Бен-Давида, который заявил о невероятно низкой эффективности действий Тегерана. Якобы ему об этом это стало известно из высокопоставленного источника в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Позже появились кадры с военного дрона, который зафиксировал высокую точность иранских ракет (см. видео ниже). Читайте также: Ракета для ИГИЛ: Боевик снял на камеру встречу с «Ночным охотником» ВКС России у Пальмиры (+ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Армия Сирии и ВКС России нанесли мощные удары под Дамаском и освободили район Бир Кассаб (ФОТО, КАРТА)

Армия Сирии при поддержке ВКС России начала масштабное наступление в пригороде Дамаска и освободила район и на востоке провинции. Во вторник Сирийские войска начали крупномасштабное наступление в пригороде Джобар на востоке Дамаска, в попытке захватить этот давний оплот боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шама» (ХТШ/HTS), действующих под руководством «Джебхат ан-Нусры» (сирийская «Аль-Каида»). Сегодня ранним утром, перед началом наземной операции, ВКС России и ВВС САР нанесли мощные авиаудары по позициям ХТШ в районах Джобара Аун-Тармах и Замалька. Вслед за тем подразделения 105-й бригады Республиканской гвардии при поддержке Национальных сил обороны (НСО) начали штурм позиций «Джебхат ан-Нусры»* сразу с 2 направлений, а именно из самого города Джобара и с сельской местности Восточной Гуты, где правительственным силам удалось прорвать переднюю линию обороны террористов ХТШ. А позже продвинуться на 400 метров вглубь плотно застроенного города Аун-Тармах, передает арабское агентство AMN. САА удалось продвинуться к району Тайбах, где, по предварительным данным, были также отбиты некоторые жилые кварталы. В ответ боевики «Аль-Каида»* обстреляли жилые кварталы столицы Сирии самодельными ракетами, которые упали в разные районы Дамаска, убив по меньшей мере 4 мирных жителей и ранив десять других. Напомним, г. Джобар является последним оплотом террористов в Восточном Дамаске, так как САА еще в мае восстановила полный контроль над районами Кабун и Барзе. САА освобождает район Бир Кассаб Кроме того, во вторник после несколькочасовых интенсивных боестолкновений Сирийская Арабская Армия взяла под свой контроль район Бир Кассаб в восточной части Дамаска, заставляя бежать поддерживаемых США боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА/FSA). Также армейцы отбили прилегающие высоты – холмы Телль Рабия и Телль Райнбах. ВКС России сыграли важную роль в сегодняшнем успехе правительственных сил, с раннего утра нанося авиаудары по позициям боевиков. Сегодняшний успех был достигнут после того, как две недели назад правительственные войска взяли под контроль холм Тал Даквах, расположенный в этом же регионе. Читайте также: Су-22 ушел от ракеты F-18 в Сирии — подробности воздушного боя над Раккой (+ВИДЕО, ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Действия российских военных в Сирии не вызывают опасений, — Пентагон

Действия российских военных в Сирии не вызывают опасений со стороны Пентагона, заявил во вторник официальный представитель американского ведомства Джефф Дэвис. «Мы не наблюдаем со стороны российских военных никаких действий, которые вызывали бы у нас опасения. Мы продолжаем действовать (в Сирии), предпринимая соответствующие меры предосторожности», — сказал он. Читайте также: Сирия: «Спецназ» ИГИЛ* атаковал базу спецназа и боевиков США, казнив 8 проамериканских «повстанцев» (ФОТО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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