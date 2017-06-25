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Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 июня 2017

09:46. 25 июня 2017 Просмотров - 315 Нет комментариев Опубликовал:

Арабский кризис: Эрдоган занял позицию Катара

Арабский кризис: Эрдоган занял позицию Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделяет позицию Катара о неуместности требований, выдвинутых стране арабскими государствами для преодоления дипломатического кризиса.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Хотя они к нам с ними (требованиями) не обращались, но просить Турцию вывести свои войска из Катара оскорбительно по отношению к Турции», — приводит агентство слова Эрдогана.

Международное право

Эрдоган добавил, что требования арабских государств, выдвинутые Катару для восстановления разорванных с ними отношений, являются нарушением международного права.

«Говоря о 13 условиях, мы поддерживаем и присоединяемся к Катару. Этот список не соответствует нормам международного права», — подчеркнул он.

Ранее правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными, отметив, что они не имеют ничего общего с противостоянием терроризму и имеют своей целью ограничить суверенитет страны.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, выдвинули Дохе 13 условий для восстановления связей. По имеющимся сведениям, среди них — понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Кроме того, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.

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Американский журналист раскритиковал Трампа за удар по Сирии

Американский журналист раскритиковал Трампа за удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп при принятии решения о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат знал, что власти ближневосточной страны не применяли химическое оружие в городе Хан-Шейхун.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

По сведениям репортера Сеймура Херша, полученным из многочисленных источников в правительстве и спецслужбах США, Трамп принимал решение об ударе по авиабазе без учета мнения экспертов, а его администрация потом пыталась создать в СМИ ложную картину событий. Более того, Соединенным Штатам было заранее известно об авиаударе сирийских ВВС по Хан-Шейхуну, о котором американцев якобы уведомила российская сторона, чтобы избежать жертв среди агентов Вашингтона.

«На тот момент данные спецслужб свидетельствовали о том, что сирийские ВВС 4 апреля взяли на прицел место проведения встречи исламистов, — утверждает в своей статье журналист. — Для операции россияне предоставили корректируемую авиабомбу, оснащенную конвенциональной боеголовкой».

Согласно его информации, «еще за несколько дней до этого российские службы проинформировали о готовящейся операции американцев, размещенных в (столице Катара) Дохе». Сделано это было для того, чтобы Вашингтон успел отозвать своих информаторов, которых Центральное разведывательное управление (ЦРУ) могло внедрить в ряды экстремистов и которые могли случайно оказаться на упомянутой встрече.

Известная цель

По версии Херша, мишенью авиаудара в Хан-Шейхуне было двухэтажное здание, которое служило местом проведения переговоров экстремистов из различных организаций. В подвале же находился склад с ракетами, оружием, боеприпасами, продуктами, химикатами и чистящими средствами на основе хлора, которые используются для обработки тел умерших перед погребением. По словам репортера, российская сторона передала сообщение о готовящейся атаке напрямую в ЦРУ, указав, что целью операции является ликвидация занимающего высокое положение представителя одной из радикальных группировок.

Сброшенный сирийским самолетом снаряд попал в цель, его взрыв спровоцировал ряд детонаций, в результате которых и образовалось облако ядовитого газа. Оно сформировалось из удобрений, применяемых для дезинфекции средств и других веществ, которые хранились в подвале, пишет Welt am Sonntag, ссылаясь на приведенные автором статьи выводы американских военных. Журналист также утверждает, что один из советников администрации США по вопросам безопасности ему напрямую заявил: «Это не было атакой с применением химоружия. Это сказка».

Эффективный удар

Как пишет Херш, удар был весьма эффективным «с точки зрения причинения минимального ущерба». Так, первые пущенные в направлении сирийской авиабазы крылатые ракеты были нацелены на хранилища с горючим. Попав в цель, они спровоцировали сильнейший пожар, сопровождавшийся задымлением. Из-за этого почти у половины Tomahawk отказала система наведения, и они попросту не попали в цель.

«Это с начала и до конца было типичным шоу Трампа, — приводит публицист слова одного из советников Белого дома по вопросам безопасности. — Некоторые высокопоставленные представители видели в этом ударе попытку ограничить ущерб от ошибочного решения президента». При этом репортер предполагает, что если бы Трамп сделал выбор в пользу более жесткого сценария, ряд членов Совета безопасности ушел бы в отставку.

Операция прикрытия

Через несколько дней администрация США решила заняться продвижением своей точки зрения на произошедшее и собрала журналистов ведущих американских СМИ на закрытый брифинг. «Суть его заключалась в следующем: отрицание Россией факта применения химоружия является наглой ложью, поскольку президент Трамп уже заявил о применении газа зарин», — пишет Херш. Он также отмечает, что большинство американских СМИ положительно отреагировало на вброс со стороны Белого дома, начав обвинять в случившемся именно Москву.

Более того, Welt am Sonntag сообщает, что вашингтонская администрация к моменту написания статьи никак не отреагировала на многочисленные вопросы издания о событиях в Хан-Шейхуне и ударе по Шайрату. Газета также указывает, что Херш раскрыл ей источники своей информации, а с основным из них редакции удалось пообщаться лично.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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Война в Ираке: смертник подорвал себя в Мосуле

Война в Ираке: смертник подорвал себя в Мосуле

По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 получили ранения при взрыве в иракском Мосуле, устроенном террористом-смертником.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как сообщается, взрыв произошел в квартале Машахда. Смертник подорвал себя в толпе беженцев — жителей Мосула, пытавшихся покинуть осажденный город.

«Смертник внедрился в группу людей и устроил взрыв, чтобы они не смогли добраться до наших военных», — рассказал представитель ВС Ирака.

По данным военных медиков, среди пострадавших есть женщины и дети.

Телеканал Press TV сообщил, что иракской армии в субботу удалось организовать несколько безопасных коридоров, через которые мирные жители Мосула смогут покинуть город.

Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков террористической группировки ИГ*.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Ударные вертолеты ВКС РФ уничтожают позиции ИГИЛ на пути от Пальмиры к Дейр эз-Зору (ВИДЕО)

Ударные вертолеты ВКС РФ уничтожают позиции ИГИЛ на пути от Пальмиры к Дейр эз-Зору (ВИДЕО) | Русская весна

Министерство обороны САР обнародовало новый ролик, в котором продемонстрированы моменты операции ВКС России и Сирийской армии, атакующих террористов ИГИЛ на пути из Пальмиры к Дейр эз-Зор.

Успешные действия САА, ВКС и их союзников позволили им отбить у боевиков район Аракской газовой станции, а также продвинуться по дороге Арак — Сухнэ, на востоке провинции Хомс.

На видео показано, как российские ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 оказывают активную поддержку наступающим армейцам.

Опираясь на мощные авиаудары российских вертолетов и самолетов, правительственные войска взламывают линии обороны ИГИЛ, возвращая свои земли.

Вооруженные силы САР продвигаются к городу Сухнэ, являющемуся последней крепостью ИГИЛ в восточных районах Хомса, находящихся на пути в осажденные боевиками кварталы города Дейр эз-Зор.

Как сообщала «Русская Весна», на прошлой неделе Сирийская Арабская Армия вернула под свой контроль районы вокруг газового месторождения Арак, расположенного восточнее Пальмиры. Войска полностью очистили от террористов ИГИЛ* многие тысячи квадратных километров за последние месяцы.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Алеппо: чеченцы привезли помощь семьям погибших сирийских военных (ВИДЕО)

Алеппо: чеченцы привезли помощь семьям погибших сирийских военных (ВИДЕО) | Русская весна

Фонд им. Ахмада Кадырова проводит серию гуманитарных акций в регионах Сирии.

22–23 июня 2017 года в районе рынка «Этаж» представители фонда «Героя России Ахмада Кадырова» совместно с управлением вакуфов города Алеппо провели гуманитарную акцию для семей погибших на войне военнослужащих. Гуманитарная акция проводится не только в городе Алеппо, но и в других городах Сирии. Местным жителям выдано около 2 тонн продовольствия.

На протяжении 3 дней на центральной площади Алеппо волонтеры проводили «Фестиваль детей» — это красочное массовое мероприятие, главная цель которого отвлечь сирийских детей от сложившейся ситуации и подарить каждому ребенку яркие и радостные моменты. Каждый вечер дети играли в увлекательные игры и исполняли народные танцы. Детский смех в это время разносился далеко за пределы площади Алеппо!

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Война в Сирии: Правительственные войска отбили ряд атак ИГ* на город Дейр-эз-Зор

Правительственные войска САР отбили атаки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на осажденный город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Террористы атаковали в субботу сразу несколько районов города, в том числе со стороны кладбища, где регулярно происходят ожесточенные боестолкновения между защитниками города и террористами.

В ходе боев сирийские военные ликвидировали 20 террористов ИГ и заставили боевиков отступить на исходные позиции.

Под контролем правительственных войск около половины Дейр-эз-Зора. Боевики держат в окружении более трех лет как военных, так и гражданских. Единственный путь снабжения — это вертолеты, которые прилетают из соседней провинции Эль-Хасаке.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО)

Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», в районе сирийского города Саламия на востоке Хамы сформирована военная группировка для наступления на оплот ИГИЛ — город Акербат. К собранным силам продолжают прибывать новые подразделения.

Об этом в небольшом фоторепортаже «Русской Весны».

Стало известно, что в состав группировки вошло новое подразделение Сирийской армии, которое полностью состоит из военнослужащих женского пола — в основном это женщины вдовы, чьи мужья погибли, защищая свою родину от терроризма.

Они прошли специальную подготовку в сирийской школе снайперов и готовы продолжить начатую их мужьями борьбу, эти женщины полны сил и решимости отомстить боевикам за все страдания, пережитые ими и их близкими и всеми гражданами Сирии.

Для ИГИЛ* это плохие новости, так как, по поверьям боевиков, убитый женщиной исламист в рай не попадет. ​

На вооружении у нового формирования стоят 7,62 мм снайперские винтовки СВД, также их обеспечили приборами ночного видения. Это подразделение значительно усилит возможности наземных сил.

Читайте также: Пустыня завалена трупами и техникой ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 1400 км² и древний город Ресафу в Ракке (ВИДЕО, КАРТА)

*Запрещенная в РФ террористическая организация

Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Израиль объяснил причину авиаудара по сирийским войскам

Израиль объяснил причину авиаудара по сирийским войскам | Русская весна

Израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, уничтожив два танка и крупнокалиберный пулемет, в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

Обстрел с территории соседнего государства военные признали случайным перелетом снарядов, но назвали его «неприемлемым нарушением израильского суверенитета».

«В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащих сирийскому режиму», — сказано в сообщении.

С израильской стороны пострадавших нет. Военные говорят, что снаряды перелетели через разделительную линию в ходе идущих в районе Кунейтры столкновений правительственных войск с отрядами сирийской оппозиции.

Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля распространила видеозапись уничтожения «точечными» ударами с воздуха крупнокалиберного пулемета и двух танков, которые, как теперь утверждают военные, выпустили снаряды через разделительную линию на Голанских высотах.

В ответ на инцидент, первый на границе с Сирией за последние два месяца, министр обороны Авигдор Либерман заявил, что Израиль не потерпит посягательств на свой суверенитет и безопасность даже в виде шальных обстрелов.

«С нашей точки зрения, режим (президента Сирии Башара) Асада отвечает за то, что происходит на его территории, и продолжит пожинать последствия, если такие события повторятся», — предупредил министр.

Осведомленный источник на месте сообщил РИА Новости, что в районе Голанских высот сирийские правительственные войска отбивали мощную атаку террористов из «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ — ред.) на город Аль-Баас.

С израильской стороны пострадавших нет. Жертвами авиаудара стали двое сирийских военнослужащих, сообщил телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на осведомленный источник.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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