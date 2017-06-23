Александр Русин. Как советская власть православие спасла

Всем известно, что советская власть церковь не жаловала. Большевики твердо стояли на позициях материализма, атеизма и к религии относились крайне скептически, местами даже воинственно.

Первое время церкви и вовсе сносили аки Собянин пятиэтажки. Потом перестали сносить, но к церкви как к институту все равно относились отрицательно, веру в Бога осуждали и посещение церкви рассматривали как несознательность.

Но при всем при этом я рискну утверждать, что советская власть положительно повлияла на православие в России и, можно даже сказать, спасла его.

Как это? – спросите вы. Разве можно что-то спасти, разрушая и притесняя?

А вот можно!

Да, разрушали. Да, притесняли. Но в итоге – спасли и сохранили.

Такая вот получилась диалектика, и я сейчас ее разъясню.

Число прихожан РПЦ за период советской власти действительно сильно сократилось. В сотни, а может, и в тысячи раз. Количество церквей сократилось тоже – как и количество служащих.

Но вместе с тем в советское время у РПЦ выросло качество – в первую очередь качество прихожан. Потому что тогда в церковь продолжали ходить лишь те, кто сохранил истинную веру, чья вера шла от души. А не по принципу "все ходят и я схожу".

Посещение церкви в СССР требовало определенной силы духа, на это нужно было решиться, не побоясь косых взглядов окружающих. Я уже не говорю о том, что это могло закрыть перспективы карьерного роста.

Можно сказать, что прихожане в советское время как бы повторяли путь Христа – через непонимание и осуждение – к вере в Бога. Конечно, повторяли в малом масштабе, никто в СССР не казнил верующих физически, но по сути – это был тот же путь.

И за счет этого верующие при советской власти были хоть и немногочисленными, но настоящими, истинными.

Про служащих РПЦ того периода ничего сказать не могу, не был знаком ни с одним из них, но что-то мне подсказывает, что и они были по большей части настоящими. Потому что служба в церкви в советское время не сулила ни особых материальных благ, ни признания в обществе. Наоборот, это была борьба с непониманием со стороны государства и общества. Да и продолжать службу, когда прихожан все меньше и меньше – тоже требовалась сила духа и сила веры – не бросить, не усомниться, не уйти.

Мне наверняка возразят, что если бы не советская власть – было бы еще лучше, прихожан было бы больше, в том числе истинно верующих.

Ну, давайте тогда посмотрим вокруг.

Вот, советской власти не стало – и народ массово пошел креститься. И церквей стало больше. И служащих. Но что мы видим? Стремительное обесценивание веры.

Верить стало легко, модно – и народ начал цеплять крестики, забывая порой надеть трусы. Ставить иконки на торпеду авто – как какие-то шаманские обереги, чтобы гонять по встречке не страшно было. Народ начал совершать обряды без веры, превращая православие в какое-то шоу, культурно-массовую программу развлекательного типа.

И сама церковь тоже начала терять качество – не буду подробно расписывать этот момент, но думаю, все понимают, что я имею ввиду.

А ведь качество – в данном случае самое главное.

Вера – это не товар в магазине, про который можно сказать "зато объемы растут". Вера не может быть второго сорта. Вера второго сорта – это не вера, а идолопоклонничество.

Не может церковь понижать свой уровень в погоне за количеством верующих, числом храмов и объемами пожертвований.

Вот и получается, что после ликвидации советской власти православная церковь начала постепенно превращаться в разновидность шоу-бизнеса.

Я ни в коем случае не хочу обидеть отдельных верующих и служащих, которые все делают от души, с глубокой внутренней верой. Но ситуация в целом – именно такова: православная церковь постепенно превращается в шоу-бизнес.

Мне могут возразить, что как раз советская власть в этом и виновата – вытравили из народа веру в Бога, вот теперь бывшие пионеры и носят крестики как бижутерию.

Но и на это мне есть, что сказать.

Посмотрите на католическую церковь:

На Западе наблюдается точно такое же обесценивание веры, как и в России. Даже в еще больших масштабах. Европейцы уже прошли этап, когда носили крестики как бижутерию, теперь они их вообще не носят. И забавляются карикатурами в Шарли Эбдо, где Иисус изображается в самых неприличных позах. И еще разные инсталляции делают: ставят кресты в ночные горшки и называют это произведениями искусства.

Среднестатистический европеец даже иконку на торпеду не ставит – он теперь считается католиком или протестантом чисто номинально, по происхождению. Родился в католической семье, покрестили в католической церкви – значит, католик, покрестили протестанты – значит, протестант. И на этом все.

Обесценивание христианства в Европе зашло дальше, чем в России, именно потому что началось раньше и идет дольше.

В отличие от католической церкви в Европе православная церковь в СССР, испытав потрясение в начале 20 века, утратив большую часть храмов и растеряв прихожан, сохраняла свое качество, свой уровень. До того самого момента, пока не была ликвидирована советская власть.

Рискну даже предположить, что за время советской власти качество православной церкви в России выросло по указанным выше причинам – в церковь ходили и служили там только те, кто хранил в себе истинную веру. Случайных людей, приспособленцев и тех, кто ходил "по инерции" при советской власти в церкви не осталось.

Вот такая парадоксальная ситуация. Такая диалектика.

Советская власть, которая официально отрицала и осуждала религию – сохраняла православной церкви в России ее качество и спасала православие от тех разрушительных процессов, которым подвергалась католическая церковь в Европе.

Но вот советской власти не стало – и православная церковь начала стремительно нагонять католичество на пути обесценивания веры.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110401/19188/-