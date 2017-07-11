Александр Русин. Существует ли СССР сегодня? Юридически – возможно. Практически – убит

Есть такая концепция, что СССР на самом деле существует по сей день. И не где-то в параллельном измерении, в наших воспоминаниях или фильмах советского времени – а в реальности.

Имеется в виду, что СССР не был ликвидирован с соблюдением всех необходимых процедур, и потому Российская Федерация является самопровозглашенным государством, законность существования которого можно оспорить.

Насколько юридически верна эта концепции, я не знаю, но так или иначе у нее есть сторонники. И вроде у них даже есть президент СССР. В общем осталось только въехать в Кремль...

Сторонники этой концепции утверждают, что она позволяет разом отменить все, что за 26 лет наворотили демократы. И объявить вывезенные из страны богатства украденными, а значит, потребовать их возвращение через международные суды.

С одной стороны, мысль весьма заманчивая. Но с другой, выглядит как-то не очень реализуемо, мягко говоря...

Во-первых, для ее реализации надо действительно въехать в Кремль. Потому что сидя на кухне в Урюпинске (а хоть бы даже и в Москве) можно сколько угодно писать в ООН, ЮНЕСКО и другие международные инстанции, ссылаясь на незаконность Беловежских соглашений – но результат будет строго нулевым. С таким же успехом можно жаловаться в Спортлото.

А во-вторых – никаких этих "во-вторых" в итоге просто нет.

Участвовать в выборах с такой концепцией в принципе невозможно – хотя бы потому что участие в них означает признание Российской Федерации, а это противоречит концепции существования СССР.

Попасть в Кремль, не участвуя в выборах – как?

Вывести на улицы миллионы сторонников данной идеи и устроить совмайдан? Или военный переворот? Или дворцовый?

Увы, у идеи существования СССР нет массовой поддержки ни в народе, ни в среде военных, ни в элите. И если даже грянет кризис власти и в России случится революция или госпереворот, то делать его будут не сторонники СССР, другие политические силы. И сторонников существования СССР они скорей всего слушать не станут – и в Кремль опять же не пустят.

Доказывается это очень просто. Если данная концепция не овладела массами в 90-е, то спустя 20 лет тем более ничего не выйдет.

И хоть в народе разочарование "результатами демократии" постепенно копится, но на то, чтобы разом отменить все, что было за 26 лет – немногие согласятся.

Советская идея может получить поддержку, если обнищание народа продолжится. Но откатывать все законодательство к 91-му году – это все же слишком радикально.

Это же все законы, кодексы, нормативные документы будут отменено, после чего наступит очередной бардак, как в 90-е.

Если разом откатить все законодательство к 91-у, наступит коллапс, потому что все предприятия, магазины, банки сегодня работают по законам РФ. По законам СССР они все должны будут разом закрыться. И все это ради чего?

Ради того, чтобы стукнуть кулаком по столу и заявить на весь мир, что СССР жив?

Но даже допустим, что реаниматорам СССР удалось въехать в Кремль и заявить, что СССР жив – и что дальше? Советские республики вернутся обратно?

Желающие могут сделать это и так – провести референдум и подать запрос на присоединение к родной гавани. Для этого не обязательно объявлять о воскрешении СССР. А кто вернуться не хочет – не помогут никакие юридические ссылки.

Чего еще позволит добиться гипотетическое объявление о существовании СССР? Возврата вывезенных ценностей? Но как? Просто сказать хапугам "возвращайте взад" – и все?

Добровольно никто ничего не вернет. Нужно будет по каждому эпизоду добиваться решений международного суда, требовать ареста счетов и собственности ответчика. При этом если даже суды примут нашу сторону, ответчики быстро перепишут все свое имущество на третьих лиц – и требовать будет нечего.

Короче говоря, с этой концепцией, если представить себе попытку ее реализации, можно нарваться на то, что другие страны просто откажутся признавать "существующий СССР" и разорвут с нами дипотношения. Примерно так же, как это было на заре советской власти, которую многие страны долгое время не хотели признавать.

Но до этого, конечно же, не дойдет. Потому что, как уже было сказано выше – сторонников данной концепцией в Кремль не пустят. И во-первых не пустят, и во-вторых, и в-третьих тоже.

Потому что не было в истории такого, чтобы через 26 лет восстанавливалась прежняя власть и возвращала назад все, что случилось в ее отсутствие.

Заявлять о том, что СССР существует, а российская власть незаконна, можно еще было в 1992 году. Или в 93-м. Если бы Верховный Совет не был расстрелян, он мог бы такое заявить и вернуть все "как было".

Может быть, даже в 96-м в случае победы Зюганова на выборах такая концепция имела бы какие-то перспективы.

Ну, самый край – в 2000-м можно было звать людей на площадь, заявляя, что царь ненастоящий, государство ненастоящее, вернем Союз!

Но спустя 26 лет...

Вообще эта идея чем-то похожа на реставрацию, которой занимаются нынешние российские деятели, начиная с Ельцина. Вернули двуглавого орла, триколор Временного правительства, объявили советскую власть одной сплошной ошибкой, закрывают мавзолей на праздники, будто его и нет...

Если принять за основу идею существования СССР и попытаться отыгрывать все назад, можно вообще зациклиться. Приходят одни и начинают возвращать дореволюционную Россию. Приходят другие и начинают возвращать СССР. Потом снова приходят "возвращатели России", потом снова "возвращатели СССР" – и так круг за кругом.

Для какого-нибудь кино – сюжет интересный, но чтобы воплощать его в жизнь... Простых людей жалко – которых переедет и перетопчет вся эта реанимация.

Ведь все эти возвращения "Россий, которые мы потеряли" осуществляются исключительно за счет народа. Реставраторы что-то отыгрывают, что-то куда-то возвращают, исторические ошибки исправляют – при этом не забывая набивать свои карманы. А народ в итоге этих игрищ становится только беднее.

Может, хватит уже в эти реставрации играть?

Ну, нет больше СССР, такова судьба. Чисто юридически он, может, и есть – хотя это довольно сложный вопрос. Но на практике, в реальности – его давно уже нет, и это, по-моему, очевидно.

Народ в основной массе своей принял ликвидацию СССР, и устраивать новый передел в масштабах всей страны на этот счет – слишком круто.

И не надо забывать, что СССР исчез не просто так, не оттого что Ельцин подписал Беловежские соглашения. А потому что советская власть утратила способность и желание развивать страну с той экономической моделью, с той системой законов и хозяйственных отношений, которые были в позднем СССР. И если даже вернуть советскую модель образца 1991 года – Союз исчезнет снова.

И если даже вернуть систему на 1985-й год – случится то же самое.

Спасать Советский Союз надо было еще с 1953-го года, когда Хрущев задал курс на залихватское партийное руководство страной – в ущерб экономическому. После чего советская партэлита, потерявшая берега власти, и начала неуклонное движение к разрушению Союза.

Так можно ли сейчас восстановить СССР, ликвидация которого была не случайностью, а закономерностью?

По-моему, нельзя.

Жаль, конечно, разрушенных заводов и вывезенных из страны богатств. Но объявлять СССР существующим, на какие бы документы при этом ни ссылаясь – все это разрушенные заводы не вернет. Как и вывезенные капиталы.

Поэтому предлагаю не играться в реставрацию, не к добру это. Надо отталкиваться от сегодняшнего дня и строить что-то новое.

Может быть, и новый Союз с новой советской властью. Но именно новый – а не тот, что был.

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110401/19413/-