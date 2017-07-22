Александр Русин. Если не демократия, то что? Монархия? Советы?

Почему-то считается, что ничего лучше демократии нет и быть не может. Хотя на самом деле ней сплошные проблемы: непонятно, кто на самом деле выбирает власть, кто стоит за правящей верхушкой, в чьих интересах она действуют и с кого спрашивать за результат.

Мне наверняка возразят, что при монархии и советской власти было так же. Но тогда было хотя бы понятно, кто формирует власть и, соответственно, виноват в бедах государства.

При монархии власть давалась государю от Бога, и государь отвечал за государство перед Богом. А поскольку в стародавние времена люди, включая государя, были верующими, то это был не пустой звук. И свой народ государь защищал как свою собственность – заботясь, чтобы было, что передать по наследству. В общем не самая плохая форма власти.

Правда, у монархии существовала вечная проблема вырождения. Дело в том, что ни один великий государь не был застрахован от того, что его дети окажутся не столь великими, скажем так. Поэтому власть правящего дома сохранялась лишь до того момента, пока очередной наследник не оказывался выродком, который ввергал государство в пучину, проигрывал какую-нибудь войну и терял власть.

Впрочем деградация власти наблюдается и при демократии. Причем не только в России. Американцы тоже отмечают, что последние четыре президента "один хуже другого". Поэтому неизвестно еще, что быстрее вырождается, монархия или демократия. Просто причины вырождения разные. При монархии – биологическая, а при демократии – организационно-социальная. Безнаказанность демократов ведет к безответственности, отрицательному отбору и вырождению правящего класса.

Какие еще формы власти нам известны? Власть советов?

Полноценной власти советов в СССР на самом деле не было, были только ее элементы, причем довольно декоративные. Настоящей формой власти в СССР была партократия, которая опять же выродилась и привела к разрушению Союза.

Поэтому власть советов в действительности штука малоизученная, но на мой взгляд достаточно перспективная.

Если представить себе власть советов без партократии, погубившей СССР, то может получиться вполне надежная конструкция.

Кстати расстрел Верховного Совета в 1993 году сам по себе намекает на то, что Совет был вполне перспективным и влиятельным органом – иначе Ельцин не стал бы его гробить.

В определенной мере совет – это тот же парламент, который полностью вписывается в демократическую модель. Но это может быть и не совсем так.

Во-первых, власть советов – это не один Верховный Совет, а целая система советов. Получается многоуровневая система, в которой советы могут быть территориальными (горсовет, облсовет), профессиональными (при министерствах) и по социальным группам (совет по делам молодежи, совет по делам ветеранов и пр.).

Во-вторых, советы могут формироваться не по партийному принципу и не общим голосованием, а более специфичным образом, чтобы в совет попадали профессионалы, а не крикуны, которые много всего наобещают избирателям, а потом попробуй спроси с них.

И самое главное – делегата, выбранного для участия в совете, можно отозвать обратно, чего при демократии практически не встречается.

То есть систему советов и порядок их формирования можно выстроить так, чтобы выполнялся следующий набор условий:

1. Избиратель выбирает делегата, которого знает лично по его профессиональным качествам, а не по лозунгам или каким-то посторонним заслугам.

2. Избирательными правами наделен не каждый, а только тот, кто в силу своих профессиональных качеств и общественной деятельности способен осуществлять выбор.

3. Делегата можно отозвать, и для этого не нужно собираться всей страной, что неосуществимо – достаточно собраться тому коллективу (совету) который выбрал его.

Предвыборная агитация и пропаганда, особенно через центральные СМИ, в такой системе практически исключаются, потому что избиратель лично знает кандидатов и делает выбор на своем уровне. Агитировать через центральные СМИ за кандидатов в райсоветы и горсоветы никто не будет. Агитировать за президента или генсека, которого выбирает Верховный совет – тоже.

Поскольку исключаются СМИ и пропаганда, то обман избирателей минимизируется, роль владельцев СМИ в формировании власти стремится к нулю.

Конечно, при капитализме эта система не избежит коррупции и не будет работать идеально, однако в сравнении с нынешней демократией прогресс все равно был бы значительный.

А если еще и капитализм отменить...

Но надо спуститься с небес к нашей реальности – и представить формирование власти теми предприятиями, которые вносят наибольший вклад в бюджет. Кто платит 1% налогов в городской бюджет – тот имеет 1% мест в горсовете и так далее. Хочешь получить больше мест в горсовете – плати больше налогов. Если в городе есть градообразующее предприятие – оно практически и будет формировать городскую власть.

В принципе это будет похоже на существующую сейчас систему формирования власти, когда победителей на выборах определяет крупный капитал. Но сейчас непонятно, кто именнно кого и в каком объеме спонсирует. А будет понятно. Будет все очень конкретно, и на выборах можно будет сэкономить.

Вот десять мест одного завода в горсовете, вот десять мест другого, вот банк, вот похоронное бюро…

Вот в Госдуме депутаты от Газпрома, вот от Роснефти, вот от Сбербанка. Вот Лукойл, вот Норникель, вот Ростех.

Конкретика будет!

А главное, механизм формирования власти будет целиком и полностью соответствовать той экономической модели, которая реализуется в стране. Строим сырьевой капитализм – вот вам власть сырьевых корпораций, все честно. Строим что-то другое – вот власть чего-то другого.

Неприятно видеть депутатов Газпрома в Госдуме?

А депутатов Единой России видеть приятно?

Если мы все равно ничего не можем изменить во власти по существу, то пусть выбирают президента и правящую партию те же, кто их и выбирает, только уже в явном виде. Чтобы было понятно, кто их выбрал – Газпром, Роснефть, Кооператив Озеро или Британская королева.

И чтобы они потом не объявляли свои решения волей народа. А чтобы было бы понятно, кто "пришивал пуговицу" и кого надо материть. Чтобы не самим на себя пенять, что очередной раз не смогли поменять власть, а материть вполне конкретных лиц, участвующих в этом деле.

Этакая развиртуализация демократии.

Впрочем и на это наши правители, конечно же, не пойдут. Потому что демократия придумана именно для того, чтобы те, кто принимает решения, могли прятаться за ширмой. А президент и депутаты ссылались бы на выбор народа и говорили, что народ им доверяет, лучше них не работает никто – и т.д. и т.п.

Поэтому можете считать все написанное выше размышлениями вслух, заметками на полях, фантазией – но не реальной политической программой…

Будем и дальше ходить на выборы – не мы, так наши соседи, друзья и родственники, коллеги по работе... Да найдется, кому бросить бюллетень в урну.

Даже если явка упадет в пять раз – нам все равно скажут, что выборы признаны состоявшимися и народ доверяет власти. Немного накрутят, немного подтянут, немного подправят результаты – и засядут на очередной срок.

И так будет до тех пор, пока не кончится ресурс, который позволяет власти кормить народ фальшивой колбасой, дабы выкачивать из страны реальные нефть и газ.

Ведь демократы пришли к власти и сохраняют ее на основании социального договора с народом, что они обеспечивают колбасу (в широком смысле), а народ за это позволяет им брать себе все остальное. И прощает им яхты, дворцы, шубохранилища, часы Пескова и прочее до тех пор, пока есть колбаса.

И вот пока есть колбаса – народ будет ходить на выборы и продлевать полномочия демократов.

Но когда колбаса закончится или совсем перестанет быть колбасной, а это случится неизбежно ввиду деградации власти, снижения эффективности экономики и непрерывного роста аппетитов элиты – тогда и прекратится действие социального договора.

И власть сменится.

И к власти скорее всего придут военные, потому что больше некому.

Ленина и большевиков нет, Зюганов стар и немощен, причем немощен аж с 96-го года, когда отдал власть проигравшему выборы, но более жилистому Ельцину… Националисты не могут предложить ничего кроме своего национализма, а этого недостаточно для вывода страны из кризиса... Либералам тем более нечего предложить... Вот и остаются военные.

Будет нормальная такая военная диктатура длиной в несколько лет, а потом – либо какая-нибудь разновидность монархии, либо власть советов.

Потому что у истоков всех монархий стояли военные – дружины с воеводами, которые защищали народ за вознаграждение (говоря современным языком – крышевали).

И советская власть в начале 20-го века тоже установилась после революции и гражданской войны при непосредственном участии военных. Только тогда был Ленин и ВКП(б), что и привело в дальнейшем к возникновению партократии, а сейчас ничего такого не будет – потому что Ленина и большевиков больше нет…

Хотя это опять же лишь мои предположения.

А как будет на самом деле – поглядим.

Ждать осталось недолго, поскольку следующий срок Путина уже точно будет последним – а российская демократия, целиком заточенная под нынешнего президента, его не переживет...

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110401/19528/-