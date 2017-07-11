Александр Русин. Нужен ли нам новый СССР? Тоска по нему есть – но смыл ее пока неясен
Советского Союза, каким мы его знали, больше нет. Может быть, де-юре он еще и существует, но фактически ликвидирован уже давно. Откатить историю на 26 лет назад невозможно.
Но если невозможно вернуть прежний Союз – это не значит, что нельзя создать новый. Вот только нужно ли это?
Вопрос непростой, поэтому давайте разделим его на части и попробуем понять, какие из составляющих СССР, в каком виде и зачем нам нужны.
1. Нужна ли нам сверхдержава, империя и Союз из дюжины республик?
Тут у нас есть два варианта. Первый – согласиться на однополярный мир и гегемонию США, лечь под Штаты и пытаться получить удовольствие. Куда приведет эта дорога, думаю, понятно – к дальнейшему разделу России, утрате нашей промышленности, науки и образования, депопуляции русского народа, превращению в "северную Африку", которая играет роль источника сырья для "белых людей".
Второй вариант – усиление роли России в Европе и мире, возвращение в глобальную игру и строительство многополярного мира, только не на словах, а на деле. И чтобы строить многополярный мир на деле, нужно как минимум объединить русский народ, а он сегодня проживает в нескольких квазинезависимых республиках. Значит, эти республики нужно объединить в тот или иной союз. Назвать это можно по-разному – содружеством на британский манер, альянсом, конфедерацией. Хотя лично мне привычней именно союз.
И одними только республиками, в которых живет русский народ, объединение ограничиваться не может, потому что в этом деле полумеры не годятся. Если уж объединяться, то объединяться – надо браться за это всерьез, а не украдкой, как это пытаются сейчас делать. Мол мы за многополярный мир, но тут нас нет, там нас нет, Крым был исключением, Донбасс не наш, Украина независимая и так далее.
Если играем, то играем; а если нет – тогда уже сдаемся на милость победителя, окончательно и безропотно.
Попытка чего-то добиться на словах, методом "вербальных интервенций" – читай балабольством, которым последние 17 лет занимается Кремль – ни к чему хорошему не ведет.
Политику маленькой и гордой страны может проводить КНДР, но не Россия. Если Россия будет проводить политику маленькой и гордой страны – она со временем и станет маленькой страной, размером с Московскую область.
Играть на балансе сил между Европой и Китаем – тоже не выход, это приведет к тому, что Европа и Китай либо порвут Россию, либо обкусают с двух сторон до самого Урала. Кстати это обкусывание уже осуществляется, только не все пока его замечают.
Если Россия не может защитить Донецк – она в будущем не сможет защитить и Ростов. Не сможет защитить Ростов – не сможет защитить и Орел. И так далее, вплоть до самой Москвы.
Поэтому Россия либо снова становится сильным государством, а значит – империей, объединяющей разные народы и собирающей несколько республик бывшего СССР в новый Союз (содружество, конфедерацию – названия могут быть разными). Либо Россия будет и дальше уменьшаться, пока не исчезнет совсем, не превратится в Московию, в республику в пределах МКАД.
При этом, конечно, надо понимать, что создание нового Союза, объединение республик бывшего СССР, воссоединение русского народа – не может осуществляться силовым методом против желания народа этих самых республик. Только если народы сами потянутся к России, новое объединение станет возможным. А для этого, чтобы народы снова потянулись к России, нужна развитая экономика и новая объединяющая идея.
Старая идея и старая экономика уже себя исчерпали – и на их базе объединить кого-либо уже не выйдет.
2. Следующий вопрос: нужна ли нам социалистическая система?
Здесь тоже по большому счету два варианта – либо система будет социалистической, либо будет антисоциальной.
Вам какая больше нравится?
Последние 26 лет мы живем при антисоциальной системе, при которой более 90% собственности в стране принадлежат нескольким процентам населения, причем даже не совсем российского.
Россия за последнее время вышла в лидеры по уровню социального неравенства, около 20% населения живет в нищете, еще 30% близко к нищете, в крайней бедности. Только 10% можно назвать состоятельными людьми, которые выиграли по результатам демократических преобразований, приватизации и уничтожения социалистической системы.
Нравятся вам итоги этих 26 лет антисоциальной политики?
Если да – тогда социализм вам действительно не нужен.
Если же вас беспокоит уровень жизни народа, будущее России и перспективы развития страны – тогда пора уже признать, что капитализм в России с ее природными богатствами не может служить народу и государству в принципе. Он может служить только узкой группе лиц, а также интересам других стран.
Социалистическая модель позволила дважды поднять страну – первый раз после гражданской войны и второй раз после Второй мировой. А капиталистическая модель пока позволяет только грабить – и страну, и народ.
3. Нужна ли нам идеология?
Опять же два варианта – либо живем со своей идеологией, либо с чужой. Свято место, как известно, пусто не бывает. Если нет собственной идеи и системы ценностей – извне приходит и начинает доминировать чужая.
Если живем с чужой идеологией – не надо удивляться, что элита пресмыкается перед Западом, выводит из страны ресурсы и размещает их за рубежом, отправляет туда учиться детей, и они потом относятся к России как к дойной корове.
Если кто-то думает, что можно жить вообще без идеологии – это опять же ошибка. Когда нет государственной идеологии в явном виде, она возникает в неявном виде, в виде всяких суррогатов.
Демократия с верой в честные выборы – это один из идеологических суррогатов, которые в современной России занимают место государственной идеологии.
Вера в Путина как незаменимого президента одновременно с верой в механизм выборов – пример идеологического парадокса и доказательство того, что идеология в современной России существует. Когда люди верят в два взаимоисключающих тезиса – выборность и незаменимость – это именно идеология, а не здравый смысл.
Частная собственность и бизнес "понад усё" – еще один пример идеологического суррогата. Людей грабят, а они все равно верят, что капитализм сделает Россию богатой и развитой страной. Рыночные реформы привели к обнищанию и развалу промышленности, а люди все равно верят в преимущества рыночной экономики.
Российская и украинская элита сталкивают народы между собой, а люди верят, что это народ с другой стороны границы плохой и неправильный – у русских виноваты хохлы, у украинцев виноваты москали. Это тоже пример идеологии, заполнившей дурные головы.
Поэтому, если мы хотим, чтобы народ перестал поклоняться чужим ценностям, лживой демократии, фальшивым выборам – если хотим, чтобы Россия жила своим умом, то и идеи должны быть свои. Значит, нужна своя идеология.
Какой именно должна быть она – вот в чем вопрос. Марксизм-ленинизм в прежнем виде себя исчерпал. Значит, нужно что-то новое. Как вариант, хорошо забытое старое, которое будет воспринято как нечто новое.
И если мы хотим передать будущим поколениям независимое государство, а не сырьевой придаток Запада под управлением "незаменимых результатов выбора" – нам нужна своя идея, своя система ценностей.
4. Нужна ли нам плановая экономика?
Экономика без планирования невозможна. Представления о том, что рынок все сам отрегулирует – чушь. Даже в США и странах ЕС экономика давно уже регулируется множеством разных способов. Планирование там существует на уровне корпораций и сетевых магазинов. И даже на уровне малого бизнеса.
Что бывает при отказе от планирования и переходе к стихийному рынку, мы видели в 90-е годы – наступает сплошной бардак, разлад всех экономических отношений и разграбление страны.
Поэтому если мы хотим построить крепкую экономику – нам нужно именно это планирование.
Другое дело, что это планирование должно быть в разумных пределах, с выделенными местами для рыночных отношений, без которых на современном этапе не обойтись.
Экономика должна быть плановой, но не зарегулированной как было в позднем СССР.
Зарегулированная экономика и дикий рынок – две одинаково плохие крайности.
Для создания эффективной экономики нужен баланс планирования и рыночных отношений, золотая середина, порядок со свободой маневра. Но первичен должен быть именно план, потому что развития без цели и плана не бывает.
5. Какой должна быть власть?
Давайте думать методом исключения. Демократию мы имеем, результаты наблюдаем. Эти результаты – в том, что эта власть демократов, осуществляемая через телевизор и механизм фальшивых выборов приносит выгоду одним трудящимся на этой ниве ловкачам.
Партократия у нас тоже была – безраздельная власть КПСС, приведшая к моральному самовырождению.
Была и монархия, покончившая с собой тем, что царь отрекся от престола – а следом за ним и все его родственники. Поскольку развивать страну длительное время одна семья не может, рано или поздно на троне оказывается сущий идиот.
Еще у нас была автократия – когда страной управлял великий Сталин. Но автократия не имеет системы передачи власти и гарантий, что после одного великого правителя придет столь же великий. Что и случилось в СССР – эстафету мог принять разве что Берия, но его расстреляли, и та же партократия пошла плохим путем предательства и истребления своей страны.
И что у нас в итоге остается?
Какая форма власти нам годится – если не демократия, не партократия и не монархия?
Может быть, власть советов? Только не на словах – а на самом деле, в виде осуществления заложенных в это понятие основ.
Правда, у коллегиальной системы принятия решений есть недостаток в виде коллективной безответственности. Но это на самом деле проблема решаемая, если совет будет структурирован и кто-то один будет выполнять функции главы совета, а остальные – функции заместителей по разным вопросам, один из которых на следующем этапе станет главным. Собственно так и происходит в советах директоров, в штабах, в советах старейшин…
И подведем итоги.
Объединять республики, по которым оказался разбросан русский народ нужно? Нужно.
Принимать к себе русских братьев, оказавшихся где-то на чужбине – нужно? Нужно – ибо по-другому ничего хорошего не выйдет.
Социалистическая система нужна? Да – потому что иначе система будет антисоциальная, антинародная, в России с ее природными богатствами иного не дано.
Идеология нужна? Да – иначе головы обывателей заполняются дурными ценностями, пробивающими наш исходный смысл.
Плановая экономика нужна? Нужна, потому что экономика без планирования – чушь и сплошной бардак, доказано Гайдаром. Просто планировать надо уметь – и не доводить до абсурда это дело.
Власть советов нужна? Наверное, нужна. Потому что монархия была и сплыла, партократия была – и тоже страну профукала. Демократия есть – но толку от нее для народа нет.
И если не будет власти советов, то будет власть телевизора и запечатленных в нем олигархов – на практике по-другому не выходит.
Вот и получается: социализм нам нужен, советы нужны, идеология нужна – и плановая экономика. То есть возврат в тот самый СССР – но не изуродованный фальшивой перестройкой Горбачева, а сумевший перепрыгнуть естественные для любого государства современные барьеры.
Или вы получили от демократии и рыночных реформ все, что хотели – и на народ вам плевать, на Россию плевать, на будущее плевать, потому что вам и так хорошо?
Или думаете, что если еще пару-тройку раз покорно сходить на выборы и проголосовать за незаменимого Путина, то он сделает то, что не сделал за предыдущие 17 лет?
Другое нужно – эта внутренняя непокорность, личная гордость, без чего при любых исходах выборов наш русский, смирившийся со своей судьбой народ будут только драть и драть.
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110401/19425/-
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Не знаю, как насчёт СССР, но социализм (обновлённый, с учётом прежних ошибок) нам точно нужен.
Культ спекулянтов, ростовщиков, воров, жуликов и бандитов не нужен для России, а вот культ труженика, на любом рабочем месте, культ справедливости и ответственности каждого, социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне – это то чего нам сейчас не хватает.
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я за социализм ,но без КПРФ,Кургиняна,и всех сегодняшних партийцев *********,без Церкви,идеология должна быть рациональной и социальной.Как это возможно сегодня ,-путем эволюции ,смех в зале,да нужно изменить школу и воспитание,это не помешает.Но элита которая у власти никогда ни то что не эволюционируется в лучшую сторону, но придумает (ведь эта нация обладает хищным умом)тысячи способов ,течений ,идеологий ,чтобы сохранится.Следовательно один путь -революция ,переворот ,если хотите или они или мы.Они и Мы -это две противоложные цивизационно друг другу группы.Мы там вроде ждем когда ,они ослабнут вовне ,чтобы заменить из внутри -на кого?лояльных уже себе ,не меняя Систему.Только кренной слом системы ,с заменой испонителей ,изменит жизнь и возможность возрождения России.Народ этого теперь не сделает,упоили ,одурманили СМИ,и пока есть ,что жевать.Я там вчера увидела заголовок ,что план выхода из кризиса Кудрина победил,в первом чтении принят закон о Стабилизационном фонде с планкой отсечения 40долларов. Опять по кругу?это когда экономика без денег.?Саботаж налицо?
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Если мы не вернёмся к Сталинскому социализму и не возродим свою исконную языческую религию, то в течении ближайших 10-20 лет от страны останутся рожки да ножки, как и от коренного Русского народа. Напомню, что Россия потеряла не менее 40 млн населения за последние 25 лет (с учетом мигрантов 30 млн получивших российское гражданство в с 1991 по 2016 год) за счёт активного геноцида, в первую очередь русских, чуждым нам марионеточным правительством РФ.
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Четверть века, срок не малый для быстро меняющегося современного человеческого общества и можно подвести итоги перемен в России с момента развала СССР, того, что мы имеем в сухом остатке помимо развала СССР, возникшего не на пустом месте, а на основе Российской империи существовавшего более 200 лет до его создания:
падение уровня образования, медицинского обслуживания, реальных, а не мнимых доходов простых граждан РФ, постоянное сокращение численности населения, сокращение социальных льгот и гарантий, включая важнейшую льготу и гарантию – право на жилище, которую СССР гарантировал и обеспечивал бесплатно и реально!!!
Что мы получили взамен? Низкокачественный, но далеко не дешевый и ширпотреб и финансовую кабалу от многочисленных банков и микрофинансовых структур, затягивающий в свой омут десятки миллионов обнищавших соотечественников. При этом уровень промышленного производства и промышленного экспорта неуклонно и постоянно падает, а уровень сырьевого производства и экспорта постоянно растет. Доля РФ в высокотехнологичном мировом производстве менее 1% , т.е. мы имеем деиндустриализацию всей страны и превращение её в сырьевой придаток Запада, а по сути в его полу колонию. Последние противостояние РФ – Запад обусловлено желанием последнего закончить и закрепить превращение РФ в свою колонию.
На примере Украины, второго по экономическому потенциалу и численности населения осколку СССР хорошо видно насколько сильны настроения правящей элиты по сдаче национальных интересов в обмен на заверения Западом сохранения своих активов. РФ, такой же осколок СССР, как и Украина. Отличие только в масштабе и наличия больших ресурсов, что создает больший запас прочности, но не меняет сути происходящих процессов среди правящей элиты РФ. Поражение элиты РФ и её смена – вопрос ближайшего времени. Один вопрос остается открытым смогут ли пробиться к власти в России люди не связанные с прогнившей олигархической верхушкой РФ и Западом. Отрицательный ответ на этот вопрос навсегда поставит точку в существование России и её народа. Россия превратится в колонию Запада, а большая часть населения так или иначе будет истреблена, а оставшаяся превратится в жалких рабов, не помнящих своей истории и не имеющих будущего.
СССР с его социалистической экономикой смог разгромить нацистскую Германию, подмявшую под себя почти всю военную и экономическую базу Европы, подмявшую под себя, такие развитые в экономическом отношении страны, как Францию, Италию, Голландию, Бельгию, Данию.
Победа СССР во Второй мировой войне означала, что промышленность СССР работала более эффективно, чем почти вся промышленность Европы вместе взятая.
Для сравнения Российская империя вместе с Англией, Францией в годы Первой мировой войны едва сдерживала натиск Германии и в конце концов не выдержав экономического и военного напряжения развалилась.
Допущенные ошибки в экономике СССР могут быть исправлены последующими поколениями граждан бывшего СССР. Это и страшит Запад, стремящегося всеми силами не допустить возрождение СССР в том или ином виде, так как это будет означать поражение для него не менее убедительное, чем поражение в годы Второй мировой войны. Выродившуюся российскую элиту готовую быть служанкой Запада страшит национализация заводов, фабрик и банков – основы их богатства, того, что создано всем народом России, того, что, она не в силах удержать ни в противостоянии с Западом, ни с собственным народом.
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Это действительно важный вопрос. Иначе поменям шило на мыло, а ни с тем ни с другим по отдельности – сапог не пошьёшь.
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кто,кто уберет прогнившую,на 99%нерусскую элиту-народ,армия,Росгвардия,милиция,церковь,госдума с СФ проголосует,ВП КОБ напишет очередную аналитическую записку,Навальнер с детьми-может вы укажите эту силу????
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Автор показывает один векторов движения для России, что уже очень хорошо. В принципе это дорога в СССР, только с учётом всех ошибок. По сути всё это нужно было делать четверть века назад. Если сейчас попытаться, то сначала надо иметь материальную базу – народное хозяство. Это десятки тысяч заводов, НИИ, КБ, колхозов и квалифицированные кадры. Поэтому страну (в случае спокойного и мирного существования) ждут годы востановления этого народного хозяйства.
Но есть и другие варианты. Например как во время НЕПа. НЕП был свёрнут по причинам не вполне понятным. Главной из них было думаю то, что он препятствовал скорейшей индустриализации и не соответствовал идеологическим идеалам. Но сегодня условия другие. Сегодня надо село востанавливать и демографию.
Сначала надо выработать понятийный аппарат основанный на русском языке. Я считаю, что без понятийной бызы, лучше вообще ничего не начинать. Что мы понимаем под словами, демократия, идеология, социалистическое, капиталистическое, власть – и великое множество других понятий смысл которых подменён и искаверкан. И нечего тут винить Путина – он пользуется теми-же понятиями, что и все. И как у всех: на словах одно, а на деле часто получается другое.
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вы наверное где то далеко от родины ,которую любите и болеете за нее ,это видно по вашим коментариям,служите ?или обеспечили себе заслуженную виллу?Может вам издалека виднее ,какая сила реально может вывести Россию из тупика,прекратит ее уничтожение, как цивизации-совести и правды.Это ведь цивилизационное противостояние и борьба и последнее,маски у всех сброшены,фамилии есть.Вот почитайте ,что думают по этому поводу в противоположном лагере,они не стесняются назвать известные фамилии.https://www.razumei.ru/discussion/20170629/3617