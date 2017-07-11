Александр Русин. Нужен ли нам новый СССР? Тоска по нему есть – но смыл ее пока неясен

Советского Союза, каким мы его знали, больше нет. Может быть, де-юре он еще и существует, но фактически ликвидирован уже давно. Откатить историю на 26 лет назад невозможно.

Но если невозможно вернуть прежний Союз – это не значит, что нельзя создать новый. Вот только нужно ли это?

Вопрос непростой, поэтому давайте разделим его на части и попробуем понять, какие из составляющих СССР, в каком виде и зачем нам нужны.

1. Нужна ли нам сверхдержава, империя и Союз из дюжины республик?

Тут у нас есть два варианта. Первый – согласиться на однополярный мир и гегемонию США, лечь под Штаты и пытаться получить удовольствие. Куда приведет эта дорога, думаю, понятно – к дальнейшему разделу России, утрате нашей промышленности, науки и образования, депопуляции русского народа, превращению в "северную Африку", которая играет роль источника сырья для "белых людей".

Второй вариант – усиление роли России в Европе и мире, возвращение в глобальную игру и строительство многополярного мира, только не на словах, а на деле. И чтобы строить многополярный мир на деле, нужно как минимум объединить русский народ, а он сегодня проживает в нескольких квазинезависимых республиках. Значит, эти республики нужно объединить в тот или иной союз. Назвать это можно по-разному – содружеством на британский манер, альянсом, конфедерацией. Хотя лично мне привычней именно союз.

И одними только республиками, в которых живет русский народ, объединение ограничиваться не может, потому что в этом деле полумеры не годятся. Если уж объединяться, то объединяться – надо браться за это всерьез, а не украдкой, как это пытаются сейчас делать. Мол мы за многополярный мир, но тут нас нет, там нас нет, Крым был исключением, Донбасс не наш, Украина независимая и так далее.

Если играем, то играем; а если нет – тогда уже сдаемся на милость победителя, окончательно и безропотно.

Попытка чего-то добиться на словах, методом "вербальных интервенций" – читай балабольством, которым последние 17 лет занимается Кремль – ни к чему хорошему не ведет.

Политику маленькой и гордой страны может проводить КНДР, но не Россия. Если Россия будет проводить политику маленькой и гордой страны – она со временем и станет маленькой страной, размером с Московскую область.

Играть на балансе сил между Европой и Китаем – тоже не выход, это приведет к тому, что Европа и Китай либо порвут Россию, либо обкусают с двух сторон до самого Урала. Кстати это обкусывание уже осуществляется, только не все пока его замечают.

Если Россия не может защитить Донецк – она в будущем не сможет защитить и Ростов. Не сможет защитить Ростов – не сможет защитить и Орел. И так далее, вплоть до самой Москвы.

Поэтому Россия либо снова становится сильным государством, а значит – империей, объединяющей разные народы и собирающей несколько республик бывшего СССР в новый Союз (содружество, конфедерацию – названия могут быть разными). Либо Россия будет и дальше уменьшаться, пока не исчезнет совсем, не превратится в Московию, в республику в пределах МКАД.

При этом, конечно, надо понимать, что создание нового Союза, объединение республик бывшего СССР, воссоединение русского народа – не может осуществляться силовым методом против желания народа этих самых республик. Только если народы сами потянутся к России, новое объединение станет возможным. А для этого, чтобы народы снова потянулись к России, нужна развитая экономика и новая объединяющая идея.

Старая идея и старая экономика уже себя исчерпали – и на их базе объединить кого-либо уже не выйдет.

2. Следующий вопрос: нужна ли нам социалистическая система?

Здесь тоже по большому счету два варианта – либо система будет социалистической, либо будет антисоциальной.

Вам какая больше нравится?

Последние 26 лет мы живем при антисоциальной системе, при которой более 90% собственности в стране принадлежат нескольким процентам населения, причем даже не совсем российского.

Россия за последнее время вышла в лидеры по уровню социального неравенства, около 20% населения живет в нищете, еще 30% близко к нищете, в крайней бедности. Только 10% можно назвать состоятельными людьми, которые выиграли по результатам демократических преобразований, приватизации и уничтожения социалистической системы.

Нравятся вам итоги этих 26 лет антисоциальной политики?

Если да – тогда социализм вам действительно не нужен.

Если же вас беспокоит уровень жизни народа, будущее России и перспективы развития страны – тогда пора уже признать, что капитализм в России с ее природными богатствами не может служить народу и государству в принципе. Он может служить только узкой группе лиц, а также интересам других стран.

Социалистическая модель позволила дважды поднять страну – первый раз после гражданской войны и второй раз после Второй мировой. А капиталистическая модель пока позволяет только грабить – и страну, и народ.

3. Нужна ли нам идеология?

Опять же два варианта – либо живем со своей идеологией, либо с чужой. Свято место, как известно, пусто не бывает. Если нет собственной идеи и системы ценностей – извне приходит и начинает доминировать чужая.

Если живем с чужой идеологией – не надо удивляться, что элита пресмыкается перед Западом, выводит из страны ресурсы и размещает их за рубежом, отправляет туда учиться детей, и они потом относятся к России как к дойной корове.

Если кто-то думает, что можно жить вообще без идеологии – это опять же ошибка. Когда нет государственной идеологии в явном виде, она возникает в неявном виде, в виде всяких суррогатов.

Демократия с верой в честные выборы – это один из идеологических суррогатов, которые в современной России занимают место государственной идеологии.

Вера в Путина как незаменимого президента одновременно с верой в механизм выборов – пример идеологического парадокса и доказательство того, что идеология в современной России существует. Когда люди верят в два взаимоисключающих тезиса – выборность и незаменимость – это именно идеология, а не здравый смысл.

Частная собственность и бизнес "понад усё" – еще один пример идеологического суррогата. Людей грабят, а они все равно верят, что капитализм сделает Россию богатой и развитой страной. Рыночные реформы привели к обнищанию и развалу промышленности, а люди все равно верят в преимущества рыночной экономики.

Российская и украинская элита сталкивают народы между собой, а люди верят, что это народ с другой стороны границы плохой и неправильный – у русских виноваты хохлы, у украинцев виноваты москали. Это тоже пример идеологии, заполнившей дурные головы.

Поэтому, если мы хотим, чтобы народ перестал поклоняться чужим ценностям, лживой демократии, фальшивым выборам – если хотим, чтобы Россия жила своим умом, то и идеи должны быть свои. Значит, нужна своя идеология.

Какой именно должна быть она – вот в чем вопрос. Марксизм-ленинизм в прежнем виде себя исчерпал. Значит, нужно что-то новое. Как вариант, хорошо забытое старое, которое будет воспринято как нечто новое.

И если мы хотим передать будущим поколениям независимое государство, а не сырьевой придаток Запада под управлением "незаменимых результатов выбора" – нам нужна своя идея, своя система ценностей.

4. Нужна ли нам плановая экономика?

Экономика без планирования невозможна. Представления о том, что рынок все сам отрегулирует – чушь. Даже в США и странах ЕС экономика давно уже регулируется множеством разных способов. Планирование там существует на уровне корпораций и сетевых магазинов. И даже на уровне малого бизнеса.

Что бывает при отказе от планирования и переходе к стихийному рынку, мы видели в 90-е годы – наступает сплошной бардак, разлад всех экономических отношений и разграбление страны.

Поэтому если мы хотим построить крепкую экономику – нам нужно именно это планирование.

Другое дело, что это планирование должно быть в разумных пределах, с выделенными местами для рыночных отношений, без которых на современном этапе не обойтись.

Экономика должна быть плановой, но не зарегулированной как было в позднем СССР.

Зарегулированная экономика и дикий рынок – две одинаково плохие крайности.

Для создания эффективной экономики нужен баланс планирования и рыночных отношений, золотая середина, порядок со свободой маневра. Но первичен должен быть именно план, потому что развития без цели и плана не бывает.

5. Какой должна быть власть?

Давайте думать методом исключения. Демократию мы имеем, результаты наблюдаем. Эти результаты – в том, что эта власть демократов, осуществляемая через телевизор и механизм фальшивых выборов приносит выгоду одним трудящимся на этой ниве ловкачам.

Партократия у нас тоже была – безраздельная власть КПСС, приведшая к моральному самовырождению.

Была и монархия, покончившая с собой тем, что царь отрекся от престола – а следом за ним и все его родственники. Поскольку развивать страну длительное время одна семья не может, рано или поздно на троне оказывается сущий идиот.

Еще у нас была автократия – когда страной управлял великий Сталин. Но автократия не имеет системы передачи власти и гарантий, что после одного великого правителя придет столь же великий. Что и случилось в СССР – эстафету мог принять разве что Берия, но его расстреляли, и та же партократия пошла плохим путем предательства и истребления своей страны.

И что у нас в итоге остается?

Какая форма власти нам годится – если не демократия, не партократия и не монархия?

Может быть, власть советов? Только не на словах – а на самом деле, в виде осуществления заложенных в это понятие основ.

Правда, у коллегиальной системы принятия решений есть недостаток в виде коллективной безответственности. Но это на самом деле проблема решаемая, если совет будет структурирован и кто-то один будет выполнять функции главы совета, а остальные – функции заместителей по разным вопросам, один из которых на следующем этапе станет главным. Собственно так и происходит в советах директоров, в штабах, в советах старейшин…

И подведем итоги.

Объединять республики, по которым оказался разбросан русский народ нужно? Нужно.

Принимать к себе русских братьев, оказавшихся где-то на чужбине – нужно? Нужно – ибо по-другому ничего хорошего не выйдет.

Социалистическая система нужна? Да – потому что иначе система будет антисоциальная, антинародная, в России с ее природными богатствами иного не дано.

Идеология нужна? Да – иначе головы обывателей заполняются дурными ценностями, пробивающими наш исходный смысл.

Плановая экономика нужна? Нужна, потому что экономика без планирования – чушь и сплошной бардак, доказано Гайдаром. Просто планировать надо уметь – и не доводить до абсурда это дело.

Власть советов нужна? Наверное, нужна. Потому что монархия была и сплыла, партократия была – и тоже страну профукала. Демократия есть – но толку от нее для народа нет.

И если не будет власти советов, то будет власть телевизора и запечатленных в нем олигархов – на практике по-другому не выходит.

Вот и получается: социализм нам нужен, советы нужны, идеология нужна – и плановая экономика. То есть возврат в тот самый СССР – но не изуродованный фальшивой перестройкой Горбачева, а сумевший перепрыгнуть естественные для любого государства современные барьеры.

Или вы получили от демократии и рыночных реформ все, что хотели – и на народ вам плевать, на Россию плевать, на будущее плевать, потому что вам и так хорошо?

Или думаете, что если еще пару-тройку раз покорно сходить на выборы и проголосовать за незаменимого Путина, то он сделает то, что не сделал за предыдущие 17 лет?

Другое нужно – эта внутренняя непокорность, личная гордость, без чего при любых исходах выборов наш русский, смирившийся со своей судьбой народ будут только драть и драть.

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110401/19425/-