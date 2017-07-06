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Александр Русин. Выгорание элиты – или как не стало СССР

20:06. 6 июля 2017 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:

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При всех различиях между Советским Союзом и нынешней Россией многие в последнее время находят все больше схожих черт в их властных головках. А поскольку те же причины ведут к тем же следствиям, стоит подробней рассмотреть именно те пороки советской системы, которые сделали неизбежным ее крах. Умные, как известно, учатся на чужих ошибках – а дураки не учатся и на своих.

В процессе разложения советской партэлиты и ликвидации СССР можно выделить два основных этапа.

Сперва партэлита привела в соответствие со своими взглядами и намерениями генсека КПСС, заменив Хрущева на Брежнева и тем самым запустив процесс трансформации советской элиты в буржуазную.

Затем, спустя 20-25 лет (цикл смены поколений), та же элита привела в соответствие со своими намерениями всю систему, отказавшись от советской модели. Сперва – в пользу социал-демократии с элементами рыночной экономики (Перестройка), а затем в пользу либеральной демократии западного образца с разделом СССР на квазинезависимые республики с элементами неофеодализма.

Правда, был еще один важный этап – в 53-м году, когда Сталина не стало, Берия был ликвидирован и пост генсека занял Хрущев. И этот момент тоже очень важен для понимания, почему партэлита повела страну не к развитию, а к "расслабону" и деградации, завершившейся ликвидацией Союза.

Дело в том, что Лаврентий Павлович недолюбливал партноменклатуру, считая ее "лишней деталью", дармоедами и болтунами которые скорее мешают делу, чем помогают. И в ядерном проекте, который он курировал, роль партии была сведена к минимуму: парткомов там то ли не было вообще, то ли они существовали сугубо формально. В общем ядерный проект состоялся без участия партии, как мы знаем, успешно. Из чего следовало, что и страна может развиваться без партийных балаболов – тем более в огромном их тогда (как и сейчас) количестве.

Вероятно, это и стало той причиной, по которой Лаврентия Павловича расстреляли и генсеком стал Хрущев – представитель партэлиты, а не "партскептик", каким был Берия.

Всей правды мы тут не знаем – свечку, как говорится, не держали. Но точно знаем, что после 53-го года партэлита взяла страну под свой контроль. И впоследствии сменила Хрущева на Брежнева, которого уже не меняла, несмотря на его болезнь и страсть к разного рода ритуалам, награждениям и прочим "понтам советского розлива".

 

Из замены Хрущева, который не устроил партэлиту, на Брежнева, который партэлиту полностью устроил, можно сделать однозначный вывод о том, к чему стремилась партэлита и какого качества она была уже в те годы – в 60-е и 70-е.

Поэтому дело не в личности Хрущева и Брежнева – дело в партэлите, получившей после смерти Сталина всю полноту власти.

Показательно, что Хрущева заменили не тем, кто продолжил бы развитие страны, только без "кукурузных перегибов" – а тем, кто начал переход от развития к ритуалам, стал барствовать сам и позволять это другим.

Кстати если кто-то думает, что я наговариваю на дорогого Леонида Ильича – почитайте о проекте "газ в обмен на трубы" и поинтересуйтесь историей развития советской вычислительной техники. Не буду углубляться тут в эти две темы, просто скажу, что усаживание страны на газовую трубу началось именно при Брежневе.

Именно при нем зашел процесс структурного упрощения экономики и перехода от производства сложной продукции (той же вычислительной техники) к поставке углеводородов в Европу. Как и отказ от своих высокотехнологичных отраслей в пользу торговли сырьем. Итоги этого процесса мы сегодня наблюдаем во всей красе.

Многие, возможно, не в курсе, что до начала 70-х советская вычислительная техника не уступала Западной, а местами даже опережала ее. И в 70-е были сокращены свои разработки и началось клонирование зарубежных систем (IBM и DEC). Занявшись этим, СССР стал патологически зависим от западных технологий, а поскольку клонировать нам давали не все, возникло нарастающее отставание. В то время как раз началась массовая автоматизация всего – и нарастающее отставание в вычислительной технике означало для нас отставание во всех отраслях экономики, включая управление этой экономикой.

Вот вам и дорогой Леонид Ильич!

Чтобы СССР не уступал Западу в качестве и количестве товаров, в 70-е годы нужен был рывок в области автоматики, вычислительной техники и связи – как сделанный ранее в космонавтике и в ядерном проекте. Но для этого страну должен был возглавлять человек вроде Берии – или на худой конец Хрущева (который при всех своих недостатках на попе не сидел и другим этого не позволял).

Однако партэлите не нужен был ни Хрущев, который сам крутился и заставлял крутиться всех, ни тем более Берия, который вообще считал партноменклатуру дармоедами.

Партэлите нужен был Брежнев – заслуженный пенсионер, падкий на ордена и автомобили, любитель ритуалов и чтений по бумажке. Поскольку большая часть партийцев полюбила эти ритуалы, награждения, значки, автомобили и прочие "советские понты". И тут уже просто копия нашей нынешней номенклатуры с ее дежурными речами, могучей бездеятельностью и награждениями в Георгиевском зале.

 

Значительная часть советской номенклатуры при Брежневе стала именно дармоедами и балластом, как совершенно верно думал про нее Лаврентий Павлович. Она главным образом умела цитировать Ленина, выступать на собраниях по заученным методичкам и сыпать всякими абстрактными лозунгами. А еще награждать друг друга и пользоваться спецобслуживанием.

Партноменклатура наполовину или даже больше оказалась из паразитов и приспособленцев. Причем самые продвинутые паразиты оказались наверху – они туда продвинулись, умело цитируя Ленина, и призывая всех общими словами к строительству коммунизма. Большинство из них успешно пережило сталинские чистки, потому что говорило правильные слова и было успешными приспособленцами.

В результате компартия, в которую набилось довольно много паразитов, оказалась переполнена теми, кто ничего не умел и не хотел делать, а хорошо жить и наслаждаться плодами советской власти хотел.

Так окончательно разложилась советская партэлита, отрицательный отбор в которой имел место с самого начала. Потому что кто умел больше говорить, цитировать Ленина и призывать других к строительству коммунизма – тот и продвигался по партийной линии выше и жил дольше.

Но при Сталине и Берии роль партии была ограничена, а когда этих двух творцов не стало – партэлита получила всю полноту власти и процесс разложения уже никто в ней не сдерживал. Процесс деградации стал практически необратим.

Конечно, кого-то эти слова могут обидеть, если его отец или дед был честным коммунистом, состоял в КПСС, верил в идеалы и трудился до глубокой старости. Да, среди членов партии было много честных и искренних людей. Но самое главное – что труженики оставались как правило внизу, а вверх продвигались все больше приспособленцы, паразиты, родственники других паразитов и приспособленцев.

При этом даже один паразит на руководящей должности может умножить на ноль, а потом и загнать в минус старания сотен и тысяч честных тружеников. Что уж говорить о том, когда паразиты и приспособленцы занимают половину всех должностей, а на самом верху и того больше?

Пережив сталинские чистки и войну, партийные паразиты получили всю полноту власти в стране и в два этапа подчинили ее своим интересами – в 64-м поменяв генсека, а в 91-м и весь строй страны.

И произошло так, потому что членство в компартии многим позволяло ничего не делать, только молоть языком, пользуясь при этом всякими привилегиями и награждая самих себя и своих друзей. Паразитические и приспособленческие интересы в итоге взяли верх над всем.

Так и не стало СССР.

Разлагающаяся партэлита поглотила советскую систему, но при этом сами паразиты не погибли, а продолжили паразитировать уже на нынешней России. Причем научились делать это еще эффективней.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110401/19367/-

Метки: история, мировоззрение, политика
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