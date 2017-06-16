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Александр Росляков. Очнись, Россия! Тебя доят негодяи – и при этом плюют тебе в лицо!

17:40. 16 июня 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

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Давайте обратимся к такой интересной теме как демографическая статистика бывших советских республиках. Где прибыло, где убыло народа – данные будут весьма неожиданными.

Начнем с России. Пока мы так и не вернулись к показателям 1991 года. Прирост населения шел последние несколько лет – но самый незначительный. И, очевидно, не за счет титульной нации. И если государство не создаст условия для двух-трех детей в русской семье, в итоге нас все равно ждет демографический провал.

Итак вот цифры.

Россия: 1991 год – 148 273 000 человек. 2017 год – 146 804 000.

В Прибалтике еще печальней, там идет лютая депопуляция, граждане прибалтийцы не хотят жить в своих странах.

Латвия:1991 год – 2 658 000. 2017 год – 1 950 000.

Литва: 3 701 000 и 2 847 000.

Эстония: 1 567 000 и 1 315 000.

Теперь посмотрим на Украину. За четверть века независимости она потеряла 9 миллионов жителей. Убийственные цифры: 51 623 000 и 42 414 000.

В благополучной вроде Белоруссии население тоже не вернулось на уровень 1991 года: 10 194 000 и 9 481 000.

Молдавия с советских пор дала почти миллион человек в минус: 4 366 000 и 3 550 000.

Грузия – флагман демократии на Кавказе. Полтора миллиона человек как не бывало: 5 453 000 и 3 718 000.

Считается, что на Кавказе по-прежнему принято иметь много детей в семье. Однако и Грузия, и Армения опровергают этот миф.

Армения: 3 574 000 и 2 998 000.

Единственная страна в этом регионе с устойчивым ростом населения – Азербайджан: 7 218 000 и 9 477 000. Плюс 2 миллиона человек – при всех насмешках над тамошним престолонаследием: пост падишаха поле смерти Гейдара Алиева занял его сын Ильхам Алиев.

Казахстан медленно, но верно растет: 16 793 000 и 17 926 000.

Растет и Киргизия: 4 422 000 и 6 019 000.

И Таджикистан: 5 358 000 и 8 161 000.

Но самый фантастический рост в Узбекистане: 20 708 000 и 32 121 000. Больше, чем на 11 миллионов человек!

 

При этом Киргизия, Таджикистан и Узбекистан показали с помощью их гастарбайтеров занятный феномен. Оказывается, можно в самом жалком порой виде ездить на заработки в убывающую числом Россию – и попутно создавать демографический бум в своей стране, где по-прежнему много детей в семье. И тут запутаешься, кто в самом деле на кого работает: они на нас – или мы на них?

Но очевидно, что российские власти явно недорабатывают по этой линии. Страны, ведущие у нас открытую добычу своих благ, служащих их приросту, должны вообще относиться к России с надлежащим пиететом. Вопрос тут надо ставить жестко и ребром: сосешь наше вымя – признай наш Крым, нашу международную политику, наши экономические интересы в мире!

Но тут – полный шиш нам! Эти живущие и плодящиеся во многом за наш счет соседи то захватят наш самолет, то запретят у себя русские имена и географические названия, то голоснут против нас в ООН. То есть фактически швыряют нам в лицо: «Эй ты, Россия, шире нам свои двери отворяй, не то еще больше нагадим под ними!» И убивают этим на корню известную русскую поговорку про ласковое теля: матку-Россию сосут сегодня предельно наглые и кусачие тельцы!..

 

Отдельной строкой надо поставить Туркмению с ее тоже огромным относительным приростом: 3 714 000 и 5 084 000.

Эта уникальная страна нашла свое счастье в полной политической и экономической изоляции – во всяком случае от нас.

Туркмены – единственные, кто выпорхнули полностью из былого советского гнезда. Ни одного туркмена вы не встретите ни среди гастарбайтеров, ни среди прочих лиц, кормящихся на теле нынешней России. Кстати и наши отношения с Туркменией довольно ровные: у нас своя свадьба, у них – своя…

 

Ну, и еще один вывод из этой статистики. С научной беспощадностью она демонстрирует такой занятный факт: чем меньше в постсоветской стране демократии – тем лучше в ней с демографией. И наоборот.

В Прибалтике, Грузии, Украине – признанных лидерах по усвоению демократии западного разлива – самый глубокий демографический провал.

Молдавия и Армения тоже этой демократии хлебнули от души. Потом их вытошнило кровью, как при расстреле в свое время армянского парламента из демократических стволов. И в итоге оба эти государства ухнули в ту же демографическую яму.

А Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и примкнувший к ним Казахстан пошли путем презрения к «демократическим правам человека» – и человеки стали там вовсю плодиться! Парадокс? Но мудрецы Востока вообще славились их умением оседлывать всякие парадоксы.

 

А что с Россией, оказавшейся посреди этой демографической линейке? Она слишком больша, чтобы воспринимать буквально примеры своих лимитрофов, то есть живущих по ее границам и связанных с ней общим прошлым стран. У ней действительно, словами Тютчева, своя, особенная стать. Но не в каком-то темном смысле – а в том, что надо действовать с большим умом и правильной оглядкой на все творящееся вокруг. И в идеале взять из опыта соседей, как говорится, все хорошее, отринув все плохое.

Но это – в области высокой государственной идеи и философии. А чтобы поставить себя как следует среди этих подсосков – большого ума не надо.

Сегодня они, как тоталитарные, так и демократические, доят нас будь здоров. Чего тут не понять умом? Доят – потому что, кусая наше вымя, ласково заносят вконец прогнившим и утерявшим всякую национальную совесть пастухам нашей коровы.

 

И выход из этой позорной ситуации предельно прост: за такой занос давать два пожизненных с конфискаций всего негодно нажитого, как во всех приличных странах мира. И лишь под таким светлым парусом наша популяция получит шанс пойти не в разнос, а в рост.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/19112/-

Метки: политика, экономика
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