ВРАГУ РОССИИ НАВАЛЬНОМУ-3

Агент спецслужб американских,

Продавший совесть Алексей,

В своих замашках мессианских

Ты превзошел пороки все.

Зря веришь в то, что компроматом

Пробьешь себе дорогу в рай

И краснобайством бесноватым

Внесешь в Отечество раздрай.

Ну, соберешь ты идиотов,

Ну, бросишь их на что-нибудь,

Но как ты сдвинешь патриотов,

Что преградят баранам путь?

Ты как козел-вожак отары

Что скажешь подданным своим –

Жестоко наносить удары,

Мол, никого не пощадим,

Или, поняв, что план провальный,

Отправишь дурней по домам,

Сказав себе: «Твой грех, Навальный,

Не смыть вовеки херемам»?

Конечно, выбрав путь насилья,

Заблудшим будешь возвещать:

«В Кремле засела камарилья!

А вам не хочется нищать.

Свергайте этих казнокрадов!

Меня внесите на плечах

Во власть мою! - и вам наградой

Воздастся все в магарычах!».

Представить страшно – ты на троне,

Болтаешь бодро ерунду,

И каждый день страна в уроне,

И люди чувствуют беду…

И вот она! – Россия в смуте…

Грызня, погромы и… развал…

Ты – весь в иудиной валюте…

В US – злорадный карнавал!

Манипулировать сознаньем

Ты, безусловно, наущён,

Но не свершатся притязанья

Твои воссесть на русский трон.

Не все в России полоумны –

У большинства в порядке ум,

И твой напор, довольно шумный,

Не завлечет в шурум-бурум.

Покайся лучше и изыди,

Спасай свою душонку сам,

Или сгниешь в своем капсиде

Как чужеродный ирмосам.

Бахтиёр Ирмухамедов

P.S. СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ!

Ни для кого не секрет, что соцсеть Фейсбук плотно сотрудничает со спецслужбами США, передавая им персональные данные пользователей, а также публикуя необходимые для этих структур посты и помогая осуществлять «цветные» революции в соответствующих странах.

Пять лет тому назад я создал в Фейсбуке свой аккаунт и выкладывал в нем только свои стихотворения. Ничего криминального, незаконного или неприличного там не было, поэтому у администрации соцсети не возникало ко мне никаких претензий.

Три дня тому назад я отправил Навальному через его аккаунт в этой соцсети шедевр под названием «Врагу России Навальному» (больше в тот раз я никаких действий не производил), и на следующий день обнаружил, что мой аккаунт заблокирован с формулировкой: «В целях безопасности». Я поначалу, забыв о своем отправленном Навальному шедевре, никак не мог понять, чьей безопасности я угрожаю. А потом до меня дошло, что речь идет о безопасности Навального, и таким образом я получил подтверждение, чьим протеже является сей субъект. При этом обратите внимание, с какой скоростью мне был закрыт доступ в соцсеть. И дураку должно стать понятно, что связь со своими заокеанскими боссами Навальный поддерживает, что называется, по «горячей линии».

Поэтому хочу обратиться к тем недоумкам, которые размечтались увидеть Президентом России этого подонка: какие вам еще нужны доказательства, что Навальный работает на США?!

Разуйте глаза, несчастные! Неужели вы не понимаете, что поддерживаете будущего губителя вашей России-матушки? Навальный – это гарантированный развал России! Антикоррупционная болтовня – это самый легкий, удобный и действенный политический прием для оболванивания тупоголовых, обездоленных и завистливых людишек, которыми можно манипулировать в любой стране. Разве вы не видите, что происходит на Украине, где под теми же антикоррупционными лозунгами к власти пришли проамериканские ворюги, в результате чего коррупция не только не исчезла, но выросла в тысячи раз?

Коррупция была, есть и будет всегда во всех странах мира. Никто и никогда не сможет ее победить, ибо она происходит из алчной и ненасытной природы человека. Даже расстрелы, например, в Китае, не способны искоренить это явление.

Подумайте хорошенько, какие коррупционеры менее вредны для страны – те, кто держат Россию единой и приращивают ее новыми территориями, или те, кто развалит ее, как предатель Горбачев развалил СССР.

Доведите это сообщение до всех своих друзей и знакомых.

Есть люди, которые все равно будут голосовать за Навального, исходя из принципа: «назло маме отморожу себе уши».

Но есть и те, кто искренне заблуждается насчет этого вредоносного гаденыша. Вот им надо помочь сделать правильный выбор.

Очнитесь и спасайте свою родину от Навальнюка и ему подобных!!!