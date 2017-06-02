ВРАГУ РОССИИ НАВАЛЬНОМУ-3
Агент спецслужб американских,
Продавший совесть Алексей,
В своих замашках мессианских
Ты превзошел пороки все.
Зря веришь в то, что компроматом
Пробьешь себе дорогу в рай
И краснобайством бесноватым
Внесешь в Отечество раздрай.
Ну, соберешь ты идиотов,
Ну, бросишь их на что-нибудь,
Но как ты сдвинешь патриотов,
Что преградят баранам путь?
Ты как козел-вожак отары
Что скажешь подданным своим –
Жестоко наносить удары,
Мол, никого не пощадим,
Или, поняв, что план провальный,
Отправишь дурней по домам,
Сказав себе: «Твой грех, Навальный,
Не смыть вовеки херемам»?
Конечно, выбрав путь насилья,
Заблудшим будешь возвещать:
«В Кремле засела камарилья!
А вам не хочется нищать.
Свергайте этих казнокрадов!
Меня внесите на плечах
Во власть мою! - и вам наградой
Воздастся все в магарычах!».
Представить страшно – ты на троне,
Болтаешь бодро ерунду,
И каждый день страна в уроне,
И люди чувствуют беду…
И вот она! – Россия в смуте…
Грызня, погромы и… развал…
Ты – весь в иудиной валюте…
В US – злорадный карнавал!
Манипулировать сознаньем
Ты, безусловно, наущён,
Но не свершатся притязанья
Твои воссесть на русский трон.
Не все в России полоумны –
У большинства в порядке ум,
И твой напор, довольно шумный,
Не завлечет в шурум-бурум.
Покайся лучше и изыди,
Спасай свою душонку сам,
Или сгниешь в своем капсиде
Как чужеродный ирмосам.
Бахтиёр Ирмухамедов
P.S. СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ!
Ни для кого не секрет, что соцсеть Фейсбук плотно сотрудничает со спецслужбами США, передавая им персональные данные пользователей, а также публикуя необходимые для этих структур посты и помогая осуществлять «цветные» революции в соответствующих странах.
Пять лет тому назад я создал в Фейсбуке свой аккаунт и выкладывал в нем только свои стихотворения. Ничего криминального, незаконного или неприличного там не было, поэтому у администрации соцсети не возникало ко мне никаких претензий.
Три дня тому назад я отправил Навальному через его аккаунт в этой соцсети шедевр под названием «Врагу России Навальному» (больше в тот раз я никаких действий не производил), и на следующий день обнаружил, что мой аккаунт заблокирован с формулировкой: «В целях безопасности». Я поначалу, забыв о своем отправленном Навальному шедевре, никак не мог понять, чьей безопасности я угрожаю. А потом до меня дошло, что речь идет о безопасности Навального, и таким образом я получил подтверждение, чьим протеже является сей субъект. При этом обратите внимание, с какой скоростью мне был закрыт доступ в соцсеть. И дураку должно стать понятно, что связь со своими заокеанскими боссами Навальный поддерживает, что называется, по «горячей линии».
Поэтому хочу обратиться к тем недоумкам, которые размечтались увидеть Президентом России этого подонка: какие вам еще нужны доказательства, что Навальный работает на США?!
Разуйте глаза, несчастные! Неужели вы не понимаете, что поддерживаете будущего губителя вашей России-матушки? Навальный – это гарантированный развал России! Антикоррупционная болтовня – это самый легкий, удобный и действенный политический прием для оболванивания тупоголовых, обездоленных и завистливых людишек, которыми можно манипулировать в любой стране. Разве вы не видите, что происходит на Украине, где под теми же антикоррупционными лозунгами к власти пришли проамериканские ворюги, в результате чего коррупция не только не исчезла, но выросла в тысячи раз?
Коррупция была, есть и будет всегда во всех странах мира. Никто и никогда не сможет ее победить, ибо она происходит из алчной и ненасытной природы человека. Даже расстрелы, например, в Китае, не способны искоренить это явление.
Подумайте хорошенько, какие коррупционеры менее вредны для страны – те, кто держат Россию единой и приращивают ее новыми территориями, или те, кто развалит ее, как предатель Горбачев развалил СССР.
Доведите это сообщение до всех своих друзей и знакомых.
Есть люди, которые все равно будут голосовать за Навального, исходя из принципа: «назло маме отморожу себе уши».
Но есть и те, кто искренне заблуждается насчет этого вредоносного гаденыша. Вот им надо помочь сделать правильный выбор.
Очнитесь и спасайте свою родину от Навальнюка и ему подобных!!!