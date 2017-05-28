ВРАГУ РОССИИ НАВАЛЬНОМУ

Вассал врагов земли российской,

Отрыжка западных гадюк,

Прилип к иудиной ты миске

И не стыдишься, Навальнюк.

Включив каспаровскую злобу

В свой лицемерный арсенал,

Ты уподобился микробу

И множишь лжепирогенал.

Прекрасно зная, что вовеки

Тебе не «светит» русский трон,

«Втираешь» умственным калекам

Сыграть в твой мерзкий лохотрон.

Стремишься мимикой ехидной

Внушить наивным только жуть

И под предлогом благовидным

Их в смуту гиблую втянуть.

Вопишь: во власти эгоисты,

Мол, ими грабится казна.

Они, быть может, не пушисты,

Но ты – бесспорно сатана.

К наживе легкой приохотив,

Найдешь глупцов несчастных рать,

Которым нравится быть против

Чего-нибудь и тупо «ржать».

На твой крючок способны клюнуть

Лишь стайки ветреных юнцов.

Ты хочешь их заставить плюнуть

В своих прославленных отцов.

Рисуя дурням рая кущи,

Ты уготовил им судьбу

Во тьму заведомо идущих

С клеймом предателей на лбу.

Ведь цель твоя – не улучшенье

Грядущей жизни россиян,

А роковое разрушенье

Страны, чье имя «Великан».

Продолжить дело Горбачева

Намерен ты во всех частях,

Чтобы враги сплясали снова

На наших сломанных костях.

Активно «пятая колонна»

Тебя толкает в авангард,

Не уставая исступленно

Плести свой пагубный жаккард.

Но есть рассудок у народа!

И воля есть в большой стране,

Чтоб не пустить в цари урода

И не молиться сатане.

И потому, остыв от ража,

Закрой свой пошлый ахтерлюк

И не гоняйся за миражем:

Не ко двору ты, Навальнюк!

Бахтиёр Ирмухамедов