ВРАГУ РОССИИ НАВАЛЬНОМУ
Вассал врагов земли российской,
Отрыжка западных гадюк,
Прилип к иудиной ты миске
И не стыдишься, Навальнюк.
Включив каспаровскую злобу
В свой лицемерный арсенал,
Ты уподобился микробу
И множишь лжепирогенал.
Прекрасно зная, что вовеки
Тебе не «светит» русский трон,
«Втираешь» умственным калекам
Сыграть в твой мерзкий лохотрон.
Стремишься мимикой ехидной
Внушить наивным только жуть
И под предлогом благовидным
Их в смуту гиблую втянуть.
Вопишь: во власти эгоисты,
Мол, ими грабится казна.
Они, быть может, не пушисты,
Но ты – бесспорно сатана.
К наживе легкой приохотив,
Найдешь глупцов несчастных рать,
Которым нравится быть против
Чего-нибудь и тупо «ржать».
На твой крючок способны клюнуть
Лишь стайки ветреных юнцов.
Ты хочешь их заставить плюнуть
В своих прославленных отцов.
Рисуя дурням рая кущи,
Ты уготовил им судьбу
Во тьму заведомо идущих
С клеймом предателей на лбу.
Ведь цель твоя – не улучшенье
Грядущей жизни россиян,
А роковое разрушенье
Страны, чье имя «Великан».
Продолжить дело Горбачева
Намерен ты во всех частях,
Чтобы враги сплясали снова
На наших сломанных костях.
Активно «пятая колонна»
Тебя толкает в авангард,
Не уставая исступленно
Плести свой пагубный жаккард.
Но есть рассудок у народа!
И воля есть в большой стране,
Чтоб не пустить в цари урода
И не молиться сатане.
И потому, остыв от ража,
Закрой свой пошлый ахтерлюк
И не гоняйся за миражем:
Не ко двору ты, Навальнюк!
Бахтиёр Ирмухамедов
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Сложно понять нанайский он (Навальный) мальчик или нет, но некоторые вещи он говорит правильно.
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О..Шрэк,не полностью загримировался..