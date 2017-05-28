Главная » Мировоззрение, Политика, Статьи и Обзоры

ВРАГУ РОССИИ НАВАЛЬНОМУ

23:41. 28 мая 2017 Просмотров - 53 2 коммент. Опубликовал:

navalnyj_kmcvrp5__qkexwc5

 

Вассал врагов земли российской,

Отрыжка западных гадюк,

Прилип к иудиной ты миске

И не стыдишься, Навальнюк.

 

Включив каспаровскую злобу

В свой лицемерный арсенал,

Ты уподобился микробу

И множишь лжепирогенал.

 

Прекрасно зная, что вовеки

Тебе не «светит» русский трон,

«Втираешь» умственным калекам

Сыграть в твой мерзкий лохотрон.

 

Стремишься мимикой ехидной

Внушить наивным только жуть

И под предлогом благовидным

Их в смуту гиблую втянуть.

 

Вопишь: во власти эгоисты,

Мол, ими грабится казна.

Они, быть может, не пушисты,

Но ты – бесспорно сатана.

 

К наживе легкой приохотив,

Найдешь глупцов несчастных рать,

Которым нравится быть против

Чего-нибудь и тупо «ржать».

 

На твой крючок способны клюнуть

Лишь стайки ветреных юнцов.

Ты хочешь их заставить плюнуть

В своих прославленных отцов.

 

Рисуя дурням рая кущи,

Ты уготовил им судьбу

Во тьму заведомо идущих

С клеймом предателей на лбу.

 

Ведь цель твоя – не улучшенье

Грядущей жизни россиян,

А роковое разрушенье

Страны, чье имя «Великан».

 

Продолжить дело Горбачева

Намерен ты во всех частях,

Чтобы враги сплясали снова

На наших сломанных костях.

 

Активно «пятая колонна»

Тебя толкает в авангард,

Не уставая исступленно

Плести свой пагубный жаккард.

 

Но есть рассудок у народа!

И воля есть в большой стране,

Чтоб не пустить в цари урода

И не молиться сатане.

 

И потому, остыв от ража,

Закрой свой пошлый ахтерлюк

И не гоняйся за миражем:

Не ко двору ты, Навальнюк!

 

Бахтиёр Ирмухамедов

 

 

Метки: Алексей Навальный, Бахтиёр Ирмухамедов, поэзия, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
...разными именами, и внешним врагам России удалось столкнуть между собой... Николай Стариков: Это метод Навального, метод обобщения, он ... именами, и внешним врагам России удалось столкнуть между собой... Николай Стариков: Это метод Навального, метод обобщения, он ...
Почему не выходит у Навального. Ростислав Ищенко
...уличным протестам, и в России наскрести можно. Над Навальным смеются. Говорят, что... маргинализировать идеологов. Поэтому основные усилия врагов России и внутренней пятой колонны направлены..., пока в России сохраняется консенсус элит, ни у Навального, ни у...
Власть в России смениться не в результате выборов?
... жду, я ее организую.(Навальный..http://newtimes.rus/detail/38107...даже блог!!Вам ответят и Навальный, и Немцов, и Кургинян,...люди, которые хотят поднять Россию с колен и сделать ее...мере про некоторых американцев - наш враг, враг России, очень умен!! А поэтому ...
РОССИЯ! ПОДНИМАЙСЯ ВСЯ НА ОККУПАНТОВ!
... людей облик оппозиции в лице Навального, Немцова, Прохорова, Удальцова и...Программные установки для построения новой России. Россия – государство русского народа и ... пытаются представить нам, как вечных врагов России - всего лишь государственные образования....
Как расчленяли Россию, создавая Украину
...сегодняшние РПР «Парнас», Навальный, Борис Надеждин, Рыжков...по национальности к врагам России[1]. Более подробные...при возвращении Степанковского в Россию. «Идея организации союза...России», в инте­ресах защиты завоеваний революции от внешних и внутренних врагов...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... уроды и откровенные враги Русского и других коренных народов России... И, конечно... всех критикующих "верховного управляющего" к врагам России, - то лучше дальше не читать..., то он фактически присоединился к Навальному, Шендеровичу, Белковскому и прочим им...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>