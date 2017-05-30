ВРАГУ РОССИИ НАВАЛЬНОМУ-2
ВРАГУ РОССИИ НАВАЛЬНОМУ-2
Поймешь ли когда-нибудь, с кем ты тягался?
На фоне Усманова ты – как блоха;
Лежишь на пороке позорного галса,
Кишит в голове у тебя шелуха.
Когда ты за деньги «мочил» в интернете
Чужих конкурентов, лия компромат,
Усманов распутывал разные сети
И стал в результате законно богат.
Жонглируя бодро пустыми словами,
Подобно прохвостам из «Эха Москвы»,
Пытаешься бредни молоть жерновами
И выдать в итоге еду для молвы.
Но сеющий смуту пожнет подзатыльник,
А также пинок под предательский зад
И будет отвергнутым, глядя в урильник,
Лакать, что нальет ему собственный ад.
Чему обучался полгода ты в Йеле?
Свержению власти в родимой стране,
С тотальной разрухи поднявшейся еле
И ставшей могучей на новой волне?
Пиаришься, власть погружая в помои
Полученной фальшью из Сэмовских рук,
Но так поступают лишь псевдогерои
На скользкой дорожке продажных услуг.
Когда называешь кого-то не чистым,
Ты должен подумать, а чист ли ты сам.
С Никитой Белых, либерал-аферистом,
Предстанешь ли белым святым Небесам?
Никто до сих пор на пути самозванства
Народу хорошего не приносил.
Бесплодно твое, Навальнюк, шарлатанство,
И ты не великий совсем альгвасил.
Болтать языком – не большое искусство.
Привыкшему к роли «сливного бачка»
Заслуженно выделят ложе Прокруста
На свалке истории возле «толчка».
Бахтиёр Ирмухамедов