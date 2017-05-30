ВРАГУ РОССИИ НАВАЛЬНОМУ-2

Поймешь ли когда-нибудь, с кем ты тягался?

На фоне Усманова ты – как блоха;

Лежишь на пороке позорного галса,

Кишит в голове у тебя шелуха.

Когда ты за деньги «мочил» в интернете

Чужих конкурентов, лия компромат,

Усманов распутывал разные сети

И стал в результате законно богат.

Жонглируя бодро пустыми словами,

Подобно прохвостам из «Эха Москвы»,

Пытаешься бредни молоть жерновами

И выдать в итоге еду для молвы.

Но сеющий смуту пожнет подзатыльник,

А также пинок под предательский зад

И будет отвергнутым, глядя в урильник,

Лакать, что нальет ему собственный ад.

Чему обучался полгода ты в Йеле?

Свержению власти в родимой стране,

С тотальной разрухи поднявшейся еле

И ставшей могучей на новой волне?

Пиаришься, власть погружая в помои

Полученной фальшью из Сэмовских рук,

Но так поступают лишь псевдогерои

На скользкой дорожке продажных услуг.

Когда называешь кого-то не чистым,

Ты должен подумать, а чист ли ты сам.

С Никитой Белых, либерал-аферистом,

Предстанешь ли белым святым Небесам?

Никто до сих пор на пути самозванства

Народу хорошего не приносил.

Бесплодно твое, Навальнюк, шарлатанство,

И ты не великий совсем альгвасил.

Болтать языком – не большое искусство.

Привыкшему к роли «сливного бачка»

Заслуженно выделят ложе Прокруста

На свалке истории возле «толчка».

Бахтиёр Ирмухамедов