О ВРАГЕ РОССИИ НАВАЛЬНОМ

...уличным протестам, и в России наскрести можно. Над Навальным смеются. Говорят, что... маргинализировать идеологов. Поэтому основные усилия врагов России и внутренней пятой колонны направлены..., пока в России сохраняется консенсус элит, ни у Навального, ни у...