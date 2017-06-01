О ВРАГЕ РОССИИ НАВАЛЬНОМ
Да, верят русские в обман –
Они обманываться рады
И могут получить в награду
Свой разрушительный «майдан».
Пока коррупция цветет
И пахнет едким ароматом,
Навальный колким компроматом
Несет анархию в народ.
Пока сидящие в Кремле
Не примут действенные меры,
Народ, поверивший в химеры,
Погубит родину во зле.
Агент Америк и Европ
Мутит отверженным сознанье
И собирается восстанье
Поднять, загнав Россию в гроб.
Он раздувает не костер,
А всероссийскую стихию,
Чтобы нарушить симмахию,
Рассорив братьев и сестер.
Берет он правды девять грамм
И добавляет в тонну фальши,
И, получив от боссов транши,
Творит публичный тарарам.
Увы, находятся глупцы,
Которым нравится скандальный,
Их лохотронящий Навальный,
Безумцев взявший под уздцы.
Он жаждет с помощью ослов
Заказ Америки исполнить –
Россию войнами наполнить,
Лишив ее своих основ.
Но в здравом смысле россиян
Бог сомневаться не намерен:
Навальный духом эфемерен –
И Русь не выйдет на «майдан».
Бахтиёр Ирмухамедов