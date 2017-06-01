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О ВРАГЕ РОССИИ НАВАЛЬНОМ

00:27. 1 июня 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

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Да, верят русские в обман –

Они обманываться рады

И могут получить в награду

Свой разрушительный «майдан».

 

Пока коррупция цветет

И пахнет едким ароматом,

Навальный колким компроматом

Несет анархию в народ.

 

Пока сидящие в Кремле

Не примут действенные меры,

Народ, поверивший в химеры,

Погубит родину во зле.

 

Агент Америк и Европ

Мутит отверженным сознанье

И собирается восстанье

Поднять, загнав Россию в гроб.

 

Он раздувает не костер,

А всероссийскую стихию,

Чтобы нарушить симмахию,

Рассорив братьев и сестер.

 

Берет он правды девять грамм

И добавляет в тонну фальши,

И, получив от боссов транши,

Творит публичный тарарам.

 

Увы, находятся глупцы,

Которым нравится скандальный,

Их лохотронящий Навальный,

Безумцев взявший под уздцы.

 

Он жаждет с помощью ослов

Заказ Америки исполнить –

Россию войнами наполнить,

Лишив ее своих основ.

 

Но в здравом смысле россиян

Бог сомневаться не намерен:

Навальный духом эфемерен –

И Русь не выйдет на «майдан».

 

Бахтиёр Ирмухамедов

Метки: Алексей Навальный, Бахтиёр Ирмухамедов, поэзия, Россия
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