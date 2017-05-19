Трамп послал Кремлю второе предупреждение

В четверг, 18 мая, авиация возглавляемой США коалиции нанесла в Сирии удар по автоколонне проправительственных сил вблизи города Ат-Танф. Как следует из сообщения штаба коалиции, «эти действия были предприняты после того, как попытки России убедить проправительственные силы не продвигаться к Ат-Танфу не увенчались успехом — авиация коалиции продемонстрировала силу, а также были совершены предупредительные выстрелы».

В сообщении штаба уточняется, что силы коалиции действуют в районе Ат-Танфа близ границы с Иорданией на протяжении многих месяцев, консультируя сирийскую оппозицию, воюющую против «Исламского государства"*.

По данным CNN, автоколонна, по которой был нанесен удар, нарушила зону безопасности вокруг базы, где находятся подразделения американского спецназа и где проходят обучение сирийские оппозиционеры. По словам неназванного представителя сирийской оппозиции, накануне авиаудара проасадовские отряды вступили в бой с поддерживаемыми Вашингтоном оппозиционными формированиями на расстоянии примерно 27 км от базы.

Атака на автоколонну стала уже второй за время президентства Дональда Трампа силовой акцией США против формирований, воюющих на стороне Башара Асада. В апреле Штаты подвергли ракетному обстрелу авиабазу Шайрат, назвав это предупреждением сирийскому лидеру.

Комментируя последние события, в Пентагоне объяснили, что удар был нанесен чуть ли не в целях самообороны, поскольку проправительственные силы якобы зашли в «зону деэскалации», где находились «партнеры США». При этом в ведомстве пояснили, что к зонам деэскалации, о которых договаривались на переговорах в Астане, эти районы отношения не имеют, а их существование якобы предусмотрено меморандумом, заключенном между российскими и американскими военными.

Заметим: удар последовал на фоне продолжающихся в Женеве переговоров между правительством Сирии и оппозицией по урегулированию конфликта в стране, и на следующий день после того, как Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предусматривает санкции против союзников Сирии, в том числе против тех, кто оказывает Дамаску военную помощь — России и Ирана.

Примечательно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя авиаудар в эфире Fox New, выразил мнение, что речь в данном случае идет о «приятном сдвиге в политике» в отношении Сирии.

Россия, понятно, видит события в ином свете. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, «новый удар США по правительственным силам в Сирии является продолжением деструктивной линии Вашингтона, начавшейся с провокации в Идлибе и атаки сирийской авиабазы в провинции Хомс». По его словам, «такие действия говорят о непредсказуемости американских партнеров», и «подрывают возможность эффективного сотрудничества и координации по борьбе с международным терроризмом в Сирии».

Что стоит за атакой вблизи Ат-Танфа, какие последствия она будет иметь для отношений России и Америки?

— Удар по автоколонне — не случайность, а следствие стратегии США по выдавливанию России из Сирии, — считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — В рамках этой стратегии используется тактика «мелких шагов», направленных для начала на то, чтобы в определенных зонах ограничить активность ВКС России, войск Башара Асада и вооруженных формирований Ирана. По сути, американцы открыто встали на сторону сирийской оппозиции, и готовы взять на себя функции ее прикрытия с воздуха.

Этими действиями США тестируют нас «на слабо», и вынуждают отступать. Понятно, что удар по отрядам, которые воюют на стороне Асада — это сигнал, прежде всего, России. Это действительно второе предупреждение Трампа, которое он посылает Кремлю.

При этом США на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне и на встречах в Астане делают вид, что все идет нормально. Внешне действительно кажется, что на сирийском направлении у Вашингтона и Москвы отличные отношения. Я же считаю, что американцы пудрят мозги Кремлю разговорами о том, что нам нужно сотрудничать в Сирии, а «на земле» четко держатся совершенно другой линии.

«СП»: — Почему США нанесли удар именно сейчас?

— Удар был нанесен в момент намечающегося визита Дональда Трампа в Израиль и Саудовскую Аравию. Президент США таким образом продемонстрировал союзникам, что намерен жестко действовать на Ближнем Востоке, и что у него есть собственная стратегия, которой он следует. Замечу, этот визит очень важен именно с точки зрения дальнейших действий против режима Башара Асада.

Не знаю, почему в такой ситуации молчит президент РФ Владимир Путин. Давно пора понять, что разглагольствования американцев о каком-то сотрудничестве — это тактическая уловка, чтобы связать России руки и не дать Асаду, при поддержке российских ВКС, как можно больше разгромить оппозицию.

На мой взгляд, сейчас Путин стоит перед дилеммой: либо нам надо убираться из Сирии, признав свое поражение и отдав все США, либо надо вступать в конфронтацию с Вашингтоном. Если мы не намерены убираться, надо бить жестко и сильно — идти на ситуацию, сопоставимую с Карибским кризисом. Только после этой кризисной ситуации, я считаю, будет разрешение сирийской проблемы, и наступит ясность.

Если же Путин будет постоянно отступать, нас из Сирии все равно выдавят, только с позором.

«СП»: — Что в такой ситуации следовало бы сделать Кремлю?

— Я считаю, сирийскую оппозицию, которые прикрывали вблизи Ат-Танфа американцы, нам нужно разбомбить. У нас, в конце концов, есть боевые корабли с крылатыми ракетами на борту — вот и пусть нанесут ракетный удар по расположению оппозиции.

Тогда получится, что мы ответили симметрично: американцы ударили по сирийским войскам, а мы — по оппозиции, которую опекают США. С нашей стороны это будет хорошим предупреждением Вашингтону, и тоже тестом «на слабо» — чтобы посмотреть, что в такой ситуации будут делать американцы.

— Инцидент в Ат-Танфе — следствие несогласованности действий военных, но, возможно, речь идет о провокации, — говорит директор Исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Международного института новейших государств Станислав Тарасов. — Напомню, 6 мая МИД РФ опубликовал официальный текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, который в тот же день вступил в силу. Документ, состоящий из шести пунктов, был подписан участниками межсирийских переговоров — Россией, Ираном и Турцией — в ходе встречи в Астане 4 мая. Четыре зоны деэскалации устанавливаются в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии.

В рамках меморандума боевые действия между конфликтующими сторонами прекращаются. А для предотвращения боевых столкновений вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности.

Но надо понимать: технические переговоры идут до сих пор, и формально эти зоны, равно как и полосы безопасности вдоль границ, никак не закреплены. Поэтому возможны и технические накладки, и провокации, и разногласия в вопросах военного характера — все это могло стать причиной удара по автоколонне.

Не думаю, тем не менее, что авиаудар американцев означает смену политики США в Сирии. Другое дело, что руки у США более-менее развязаны, поскольку они не выступают в качестве гаранта зон деэскалации.

Американцы предпочитают вести свою игру. Они, напомню, сорвали переговоры с Турцией по использованию курдских отрядов в направлении сирийской Ракки. Неслучайно после переговоров с Трампом турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не будет участвовать в операции по освобождению Ракки, и что «США еще будут стучать в нашу дверь по вопросу Сирии».

Эти разногласия делают сирийскую ситуацию еще более запутанной. Не исключено, что турки теперь, после решения США о вооружении сирийских курдов, не упустят случая вставить американцам палки в колеса. Кроме того, Анкара, чтобы насолить американцам, может в очередной раз взять курс на сближение с Россией и Ираном.

С другой стороны, США показали, что для них главный партнер на Ближнем Востоке — не Турция, а Израиль и, возможно, Россия. В результате, каким бы сложным ни казался сирийский ребус, есть ощущение, что Путин с Трампом договорятся по Сирии в ходе личной встречи на июльском саммите G20 в Гамбурге.