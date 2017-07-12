Борьба американских компаний за сохранение связей с ФСБ
15:13. 12 июля 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный переводной материал о лоббистской подоплеке смягчения санкционного режима в отношении ФСБ вскоре после инаугурации Трампа, для того, чтобы американские компании могли продолжать взаимодействие с российской спецслужбой в рамках поставок программного обеспечения в Россию.
Борьба за сохранение связей с ФСБ
В то время как официальные лица США расследовали в январе предполагаемую роль ФСБ в предвыборных кибератаках, американские информационно-технологические фирмы негласно лоббировали правительство, чтобы оно смягчило запрет на ведение торговых дел с российской службой по шпионажу, сказали «Рейтер» люди, непосредственно осведомленные об этих усилиях. Новые санкции США, введенные бывшим президентом Бараком Обамой в декабре прошлого года – являющиеся частью широкого пакета действий, предпринятых в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года – сделали незаконным для американских компаний иметь какие-либо деловые связи с ФСБ – или Федеральной службой безопасности.Американские власти обвинили ФСБ вместе с ГРУ, российской военной разведслужбой, в организации кибератак против предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон, Москва это обвинение отрицает.
Но санкции также грозили поставить под удар продажи западных технологических компаний в России. Согласно малопонятной договоренности, ФСБ по совместительству является также контрольно-надзорным органом, ответственным за одобрение импорта в Россию почти всех технологий, содержащих шифрование, используемое как в современном аппаратном оборудовании, так и в таких продуктах как мобильные телефоны и компактные компьютеры. Будучи обеспокоенными воздействием на уровень продаж, коммерческие отраслевые группы, включая Американо-российский деловой совет и Американскую торговую палату в России, обратились к американским чиновникам в американском посольстве в Москве и в Министерствах финансов, торговли и иностранных дел, согласно пяти людям, непосредственно осведомленным об этих лоббистских усилиях.
Об этой кампании, которая началась в январе и оказалась успешной всего через несколько недель, ранее не сообщалось. В последние годы западные информационно-технологические компании согласились с растущими требованиями Москвы о доступе к тщательно охраняемым секретам безопасности продуктов, включая исходный код программы, сообщало агентство «Рейтер» на прошлой неделе.
Российский рынок информационных технологий, как ожидается, достигнет 18,4 миллиардов долларов в этом году, согласно исследователю рынка International Data Corporation. Санкции означали бы, что российский рынок «вне игры для американской электроники», сказал Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России, выступавший против новых ограничений: «У каждого второго россиянина есть айфон, айпад, так что они все перейдут на устройства «Самсунг»», – сказал он.
Представитель Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США отказался дать комментарии. Один чиновник Госдепартамента сказал, что Вашингтон рассматривал ряд факторов, прежде чем внести поправки в санкции против ФСБ, и регулярно работает с американскими компаниями для анализа воздействия подобных политических мер. Лоббисты утверждали, что эти санкции могут остановить продажу машин, медицинского оборудования и тяжелой техники, и все это также часто содержит зашифрованное программное обеспечение, согласно человеку, участвующему в лоббировании. Целью санкций было прекратить американские деловые контакты с ФСБ, а не прекратить полностью экспорт американских технологий в Россию, утверждали отраслевые группы. «Санкции были введены против ведомства, у которого много функций, и только одна из них заключается в хакерском взломе американских выборов», – сказал Родзянко.
Лоббисты собрали представителей технологического, автомобильного и промышленного секторов, чтобы составить обоснование для Министерства финансов США, сказал человек, участвующий в лоббировании.
Отраслевые группы не выступали против смысла санкций, а просили о ведомственном исключении, которое позволило бы им продолжать добиваться разрешений ФСБ как регулирующего органа, одновременно сохраняя более широкий запрет на ведение дел со шпионской службой. «Наказание за очень плохие действия»
Отраслевые группы представляют ряд информационно-технологических фирм, имеющих большое присутствие в России, включая Cisco и Microsoft. Агентство «Рейтер» не смогло установить, какие компании напрямую вовлечены в лоббирование. Компания Microsoft заявила, что она не просила вносить изменения в санкции. В своем заявлении компания Cisco написала, что она также не добивалась каких-либо изменений санкций, но просила Министерство финансов дать пояснения о том, как эти санкции применяются. Для того, чтобы ввезти зашифрованные технологии в Россию, компаниям нужно получить одобрение ФСБ – этот процесс переговоров иногда занимает несколько месяцев или даже лет. До того, как выдать это одобрение, служба может затребовать конфиденциальные защищенные данные о продукте, включая исходный код программы – инструкции, контролирующие основные операции компьютерного оборудования.
Соединенные Штаты обвиняют Россию в растущем числе кибератак против Запада. Американские чиновники говорят, что они озабочены, что проверки Москвой секретов продуктов могут быть использованы для нахождения уязвимостей для взлома продуктов.Некоторые чиновники правительства США отвергли аргументы отраслевых групп. Они открыто приветствовали любое воздействие, которое уменьшало дальнейшую торговлю с Россией.
Кевин Волф являлся высшим чиновником Министерства торговли и курировал политику контроля за экспортом, когда были введены санкции против ФСБ. Волф сказал, что в течение нескольких дней после вступления санкций в действие Министерство получило множество звонков от отраслевых групп и компаний с предупреждениями о непреднамеренных последствиях. Но для Волфа, который был «взбешен» в отношении Москвы за предполагаемые кибератаки, любые дополнительные ограничения торговли с Россией являются скорее дополнительным преимуществом, чем нежелательным отрицательным моментом. «Я сказал – «Замечательно, отлично, пошли они в ж… Весь смысл в том, чтобы помешать торговле», – рассказал Волф. «Смысл санкций был в том, чтобы причинить ущерб и послать сигнал как наказание за очень плохие действия». Волф покинул Министерство торговли, когда президент Дональд Трамп вступил в должность 20 января.
Другие чиновники считали, что воздействие на законную торговлю было слишком большим. «Смысл санкций был не в том, чтобы прекратить торговлю информационно-технологическими продуктами с Россией», – сказал один американский чиновник, обладающий информацией об этом процессе. Лоббисты также утверждают, что так как санкции применяются только к американским производителям информационных технологий, то это поставит их в невыгодное положение по отношению к европейским и азиатским компаниям, которые все равно смогут взаимодействовать с ФСБ и продавать продукты в России. «Мы просили об ведомственном техническом временном решении, которое предоставит благоприятные условия американским компаниям», – сказал в интервью Дэн Рассел, президент Американо-российского делового совета.
Это отстаивание интересов сработало. Чиновники Госдепартамента и Министерства финансов начали работать над тем, чтобы внести небольшие изменения в санкции, в январе до того, как Обама покинул свой пост, согласно людям, вовлеченным в этот процесс. 2 февраля Министерство финансов внесло исключение в санкции, примерно через две недели после вступления Трампа в должность, чтобы позволить технологическим компаниям продолжить получать разрешения от ФСБ.
http://perevodika.ru/articles/1195565.ht
Как результат лоббистских усилий американских компаний:
Today, the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) published Cyber-related General License (GL) 1, "Authorizing Certain Transactions with the Federal Security Service," pursuant to Executive Order 13694 of April 1, 2015, "Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber-Enabled Activities." GL 1 authorizes certain transactions with the Federal Security Service (a.k.a. FSB) that are necessary and ordinarily incident to requesting certain licenses and authorizations for the importation, distribution, or use of certain information technology products in the Russian Federation, as well as transactions necessary and ordinarily incident to comply with rules and regulations administered by, and certain actions or investigations involving, the FSB.
https://www.treasury.gov/resource-center/s
Ну и как следствие, больше криков про то, что Трамп продался Кремлю, хотя на деле, в данном случае вопрос о смягчении санкций имеет сугубо коммерческую подоплеку и связан с бизнес-интересами крупных американских компаний опасавшихся потери доли на российском рынке. Поэтому в ж…послали самого Кевина Волфа, а санкции были смягчены в интересах американских компаний работающих с Россией и вынужденных взаимодействовать с ФСБ.
Источник: colonelcassad.livejournal.com