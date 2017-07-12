Борьба американских компаний за сохранение связей с ФСБ

... заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями... санкциями, любые контакты с ней американских компаний и частных лиц запрещены, а... срок. Кроме того, сохранение А. Сердюкова означало и сохранение позиций в ФСБ...