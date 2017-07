Борьба американских компаний за сохранение связей с ФСБ

Борьба за сохранение связей с ФСБ

Интересный переводной материал о лоббистской подоплеке смягчения санкционного режима в отношении ФСБ вскоре после инаугурации Трампа, для того, чтобы американские компании могли продолжать взаимодействие с российской спецслужбой в рамках поставок программного обеспечения в Россию.В то время как официальные лица США расследовали в январе предполагаемую роль ФСБ в предвыборных кибератаках, американские информационно-технологические фирмы негласно лоббировали правительство, чтобы оно смягчило запрет на ведение торговых дел с российской службой по шпионажу, сказали «Рейтер» люди, непосредственно осведомленные об этих усилиях. Новые санкции США, введенные бывшим президентом Бараком Обамой в декабре прошлого года – являющиеся частью широкого пакета действий, предпринятых в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года – сделали незаконным для американских компаний иметь какие-либо деловые связи с ФСБ – или Федеральной службой безопасности.Американские власти обвинили ФСБ вместе с ГРУ, российской военной разведслужбой, в организации кибератак против предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон, Москва это обвинение отрицает.Но санкции также грозили поставить под удар продажи западных технологических компаний в России. Согласно малопонятной договоренности, ФСБ по совместительству является также контрольно-надзорным органом, ответственным за одобрение импорта в Россию почти всех технологий, содержащих шифрование, используемое как в современном аппаратном оборудовании, так и в таких продуктах как мобильные телефоны и компактные компьютеры. Будучи обеспокоенными воздействием на уровень продаж, коммерческие отраслевые группы, включая Американо-российский деловой совет и Американскую торговую палату в России, обратились к американским чиновникам в американском посольстве в Москве и в Министерствах финансов, торговли и иностранных дел, согласно пяти людям, непосредственно осведомленным об этих лоббистских усилиях.Об этой кампании, которая началась в январе и оказалась успешной всего через несколько недель, ранее не сообщалось. В последние годы западные информационно-технологические компании согласились с растущими требованиями Москвы о доступе к тщательно охраняемым секретам безопасности продуктов, включая исходный код программы, сообщало агентство «Рейтер» на прошлой неделе.Российский рынок информационных технологий, как ожидается, достигнет 18,4 миллиардов долларов в этом году, согласно исследователю рынка International Data Corporation.– сказал он.Представитель Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США отказался дать комментарии. Один чиновник Госдепартамента сказал, что Вашингтон рассматривал ряд факторов, прежде чем внести поправки в санкции против ФСБ, и регулярно работает с американскими компаниями для анализа воздействия подобных политических мер. Лоббисты утверждали, что эти санкции могут остановить продажу машин, медицинского оборудования и тяжелой техники, и все это также часто содержит зашифрованное программное обеспечение, согласно человеку, участвующему в лоббировании., – сказал Родзянко.Лоббисты собрали представителей технологического, автомобильного и промышленного секторов, чтобы составить обоснование для Министерства финансов США, сказал человек, участвующий в лоббировании.«Наказание за очень плохие действия»Отраслевые группы представляют ряд информационно-технологических фирм, имеющих большое присутствие в России, включая Cisco и Microsoft. Агентство «Рейтер» не смогло установить, какие компании напрямую вовлечены в лоббирование. Компания Microsoft заявила, что она не просила вносить изменения в санкции. В своем заявлении компания Cisco написала, что она также не добивалась каких-либо изменений санкций, но просила Министерство финансов дать пояснения о том, как эти санкции применяются. Для того, чтобы ввезти зашифрованные технологии в Россию, компаниям нужно получить одобрение ФСБ – этот процесс переговоров иногда занимает несколько месяцев или даже лет. До того, как выдать это одобрение, служба может затребовать конфиденциальные защищенные данные о продукте, включая исходный код программы – инструкции, контролирующие основные операции компьютерного оборудования.Соединенные Штаты обвиняют Россию в растущем числе кибератак против Запада. Американские чиновники говорят, что они озабочены, что проверки Москвой секретов продуктов могут быть использованы для нахождения уязвимостей для взлома продуктов.Некоторые чиновники правительства США отвергли аргументы отраслевых групп. Они открыто приветствовали любое воздействие, которое уменьшало дальнейшую торговлю с Россией.Но для Волфа, который был «взбешен» в отношении Москвы за предполагаемые кибератаки, любые дополнительные ограничения торговли с Россией являются скорее дополнительным преимуществом, чем нежелательным отрицательным моментом., – сказал один американский чиновник, обладающий информацией об этом процессе.«Мы просили об ведомственном техническом временном решении, которое предоставит благоприятные условия американским компаниям», – сказал в интервью Дэн Рассел, президент Американо-российского делового совета.Это отстаивание интересов сработало. Чиновники Госдепартамента и Министерства финансов начали работать над тем, чтобы внести небольшие изменения в санкции, в январе до того, как Обама покинул свой пост, согласно людям, вовлеченным в этот процесс.Как результат лоббистских усилий американских компаний:Today, the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) published Cyber-related General License (GL) 1, "Authorizing Certain Transactions with the Federal Security Service," pursuant to Executive Order 13694 of April 1, 2015, "Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber-Enabled Activities." GL 1 authorizes certain transactions with the Federal Security Service (a.k.a. FSB) that are necessary and ordinarily incident to requesting certain licenses and authorizations for the importation, distribution, or use of certain information technology products in the Russian Federation, as well as transactions necessary and ordinarily incident to comply with rules and regulations administered by, and certain actions or investigations involving, the FSB. https://www.treasury.gov/resource-center/s anctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170202 _33.aspx – цинкНу и как следствие, больше криков про то, что Трамп продался Кремлю, хотя на деле, в данном случае вопрос о смягчении санкций имеет сугубо коммерческую подоплеку и связан с бизнес-интересами крупных американских компаний опасавшихся потери доли на российском рынке. Поэтому в ж…послали самого Кевина Волфа, а санкции были смягчены в интересах американских компаний работающих с Россией и вынужденных взаимодействовать с ФСБ.

