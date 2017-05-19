Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 мая 2017
- 12:48 Госдеп признался во лжи: «крематорий Асада» может быть выдумкой.
- 12:35 Сирия: Заявление командования Сирийской армии в связи с агрессией США.
- 11:50 Сирийская армия атакует террористов ИГ.
- 09:58 Второе предупреждение Трампа: зачем США нанесли удар по сторонникам Асада.
- 09:42 В Сирии погибли дети из-за обстрела террористов.
- 05:30 Рискованные операции российских военных на юге Сирии: под обстрелами и в постоянной боевой готовности (ВИДЕО).
- Вчера 22:49 Удары США в Сирии нужно объявить в СБ ООН актом военной агрессии, — сенатор.
- Вчера 21:30 Гибридная война в Сувейде.
Госдеп признался во лжи: «крематорий Асада» может быть выдумкой
На брифинге 15 мая представитель Госдепартамента США признал, что крематорий в сирийской тюрьме, где, по утверждению различных правозащитников и правозащитных организаций, сжигали трупы «жертв режима Асада», может быть всего-навсего «более теплой частью здания».
Таким образом, Госдеп признал несостоятельными свои предыдущие заявления, основанные на данных международных и местных неправительственных организаций, о якобы находящемся на территории пресловутой тюрьмы Сайедная» крематории, где сжигали трупы повешенных заключенных.
Напомним, ранее Стюарт Джонс, сотрудник Госдепартамента, отвечающий за ближневосточное направление, заявил, что в 2013 году в «Сайеднае» был обустроен крематорий, который «скрывал последствия творящихся там беззаконий и массовых убийств».
В отчете Amnesty International, опубликованном в феврале 2017 года, утверждалось, что в тюрьме «Сайедная» с 2013 года было казнено от 5000 до 13000 заключенных.
Ни Госдепартамент, ни одна из так называемых правозащитных организаций ни разу не привели каких-либо доказательств в подтверждение своих обвинений.
«Русская Весна» подробно разбирала вбросы западной пропаганды относительно тюрьмы «Сайедная».
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Сирия: Заявление командования Сирийской армии в связи с агрессией США
Официальное заявление командования Сирийской армии в связи со вчерашним авиаударом коалиции США по колонне проправительственных отрядов в САР.
«18 мая в 16:30 так называемая международная коалиция совершила атаку на военный конвой Сирийской армии на автотрассе Ан-Танф в сирийской пустыне, есть погибшие и потери в военной технике.
Это вопиющее нарушение международного права демонстрирует лживость заявлений международной коалиции о ее борьбе с терроризмом и подтверждает, вне всякого сомнения, тот факт, что США и проамериканские силы в регионе пытаются, напротив, остановить прогресс на этом направлении.
Сирийская Арабская армия борется с терроризмом на своей территории и имеет право определять ход операции против террористических организаций ИГИЛ* и «Аль-Каида»*. Сирийская Арабская армия — это единственная сила, которая борется с терроризмом вместе с союзниками и друзьями.
Сирийская Арабская армия готова и далее выполнять свой долг в борьбе с ИГИЛ и «Джабхат Ан-Нусрой»* и защищать свою территорию. Мы призываем не бояться попыток так называемой коалиции помешать нам».
*Запрещенная в России террористическая организация
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Сирийская армия атакует террористов ИГ
Обстановка в Сирии дает поводы для оптимизма. Однако, в некоторых регионах ситуация, по-прежнему, вызывает опасение.
На востоке Алеппо сирийская армия значительно потеснила террористов, освободив ряд населенных пунктов.
Также заметен прогресс на востоке Хомса, где подразделения ВС САР отбили у «Исламского государства»* несколько важных участков.
В пригородах Дамаска продолжается контртеррористическая операция. Более подробную информацию о происходящих в Сирии событиях вы можете узнать из нашей ежедневной сводки.
*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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Второе предупреждение Трампа: зачем США нанесли удар по сторонникам Асада
Авиация коалиции во главе с США в четверг нанесла в Сирии удар по проправительственным силам.
Это стало уже второй за время президентства Дональда Трампа силовой акцией американских военных против вооруженных формирований, воющих в арабской республике на стороне президента САР Башара Асада. В апреле США подвергли ракетному обстрелу авиабазу Шайрат, назвав это предупреждением сирийскому лидеру.
Комментируя последние события, в Пентагоне объяснили, что удар был нанесен чуть ли не в целях самообороны: проправительственные силы якобы зашли в «зону деэскалации», где находились «партнеры США» по борьбе с группировкой ИГИЛ*. При этом в ведомстве пояснили, что к «зонам деэскалации», о которых договаривались на переговорах в Астане, эти районы отношения не имеют, а их существование якобы предусмотрено меморандумом, заключенном между российскими и американскими военными.
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Удар последовал на фоне продолжающихся в Женеве переговоров между правительством Сирии и оппозицией по урегулированию конфликта в стране. По мнению ряда наблюдателей, такая силовая акция затруднит и без того непростой переговорный процесс.
Стоит также отметить, что атака американских самолетов произошла на следующий день после того, как палата представителей конгресса США приняла законопроект, который предусматривает санкции против союзников Сирии, в том числе против тех, кто оказывает Дамаску военную помощь. Россия в этом документе упоминается лишь однажды, но очевидно, что против нее, а также Ирана нацелены будущие меры.
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«Ответ на военную угрозу»
По сообщению штаба коалиции США, удар по сирийским проправительственным силам был нанесен 18 мая в районе Ат-Танфа на юге Сирии на том основании, что командующий на земле посчитал, что эти отряды «представляют угрозу силам коалиции».
«Удар был осуществлен в ответ на военную угрозу, которая включала танки, бронированные машины, артиллерию и технические автомобили», — отмечалось в заявлении.
«После неоднократных требований отступить, которые остались без реакции, самолеты коалиции осуществили демонстративный пролет и дали предупредительные выстрелы прежде, чем нанесли удар, который уничтожил танк и строительное оборудование», — говорится в документе.
По данным ряда СМИ, в колонне двигались ополченцы, а не регулярные части сирийской армии. В Пентагоне назвали их «проправительственными силами», но не уточнили были ли в составе этих сил военнослужащие ВС Сирии.
Официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) майор Джош Джейкс в беседе с РИА Новости предположил, что среди атакованных сил были потери, но затруднился сказать, какие именно, ответив, что эти данные уточняются.
Комментарии сирийских официальных лиц по этим заявлениям пока не поступали.
Звонок из Пентагона
Представитель CENTCOM также рассказал, что предшествовало атаке на колонну проправительственных сил. По его словам, США якобы несколько раз предупреждали российских военных по установленным каналам связи о необходимости отвода проправительственных сил в Сирии из «зоны деэскалации».
«Было несколько попыток. Мы обсуждали это по каналам для предотвращения конфликтов. Мы говорили: „Мы там работаем и пытаемся остановить режим (проправительственные силы — прим.ред.)“. Не знаю, что сделали российские официальные лица, чтобы поговорить с сирийским режимом. Нас заверили, что они предприняли несколько попыток связаться с силами режима, чтобы те не двигались в сторону Ат-Тафта. Но они продолжили движение в этот район», — сказал представитель американского командования.
«Мы пытались избежать конфликта. Как вы знаете, мы не предотвращаем конфликты напрямую с сирийским режимом. Единственное, как мы можем общаться с ним, это через русских. Это сложившаяся практика по предотвращению конфликтов по мере того, как мы проводим операцию против ИГИЛ», — добавил Джейкс.
Минобороны РФ пока никак не прокомментировало инцидент.
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Неизменная стратегия
В упомянутом заявлении коалиции примечательна и другая деталь, которая может объяснить, кого защищали американские самолеты на юге Сирии.
«Силы коалиции действовали в районе Ат-Танфа на протяжении многих месяцев, занимаясь тренировкой и консультациями отобранных партнерских сил, сражавшихся против ИГИЛ», — говорится в сообщении.
При этом США и союзники потребовали «поддерживающие режим силы уйти за пределы установленных зон предотвращения конфликтов, чтобы предотвратить дальнейшие действия коалиции и снять угрозу нашим силам». «Силы коалиции продолжат защищать себя против ИГИЛ или любой другой угрозы коалиции или ее партнерам», — отмечается в заявлении.
«Мы не расширяем наше участие в гражданской войне в Сирии, но мы защищаем наши войска», — добавил в свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис, которого цитирует агентство Франс Пресс.
Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что удар вблизи Ат-Танфа не является изменением в политике Вашингтона в отношении Сирии.
Примечательно, что ту же точку зрения о неизменности политики Вашингтона в Сирии высказали и в Госдуме РФ.
«Это (удар США — прим.ред.) означает только одно, что США придерживаются своей старой позиции, что все разговоры о возможности вести переговоры являются лишь завесой того, что курс США на устранение Асада будет продолжен и продолжается непосредственно на наших глазах сейчас», — сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Со своей стороны, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заметил, что «ситуация в Сирии, что касается действий там коалиции, возглавляемой США, похоже, пошла в полный разнос».
«Политический скандал (в США — прим.ред.), спровоцированный определенными силами вокруг нового президента, несомненно, сказался на действиях военного руководства на Ближнем Востоке», — полагает Клинцевич.
Без конфликтов и сотрудничества
О том, что США с 2014 года оказывают военную поддержку в борьбе с ИГИЛ различным вооруженным группировкам в Сирии, известно давно. Как и то, что эти же группировки часто находятся в оппозиции к правительству Сирии. Сколько именно американских солдат сейчас переброшены в арабскую республику в Пентагоне не сообщают, так как, согласно концепции президента Трампа, такая информация должна оставаться в секрете.
Тем не менее журналисты подсчитали, что всего в Сирии и Ираке на начало весны 2017 года могло находиться около шести тысяч военнослужащих, в том числе около тысячи — в Сирии. Это морские пехотинцы, сухопутные силы, артиллеристы, части спецназа, а также инструкторы и военные советники.
Президент Сирии Башар Асада и другие официальные представители Дамаска неоднократно заявляли о том, что все действия США и их союзников на территории страны носят незаконный характер. Более того, на это указывали и некоторые политики в США, поскольку на проведение военных действий в Сирии нет разрешения СБ ООН, как нет и военной агрессии со стороны этой страны против США.
Однако в 2015 году после начала военной операции России по запросу властей Сирии ситуация существенно изменилась — поле боя, по выражению чиновников Пентагона, стало слишком переполненным. В течение нескольких недель американские и российские военные согласовали и подписали меморандум о безопасности полетов в небе Сирии. Были выделены специальные каналы связи, по которым военные регулярно обсуждали меры по предотвращению конфликтов.
В Москве были готовы к более тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, но администрация бывшего президента Барака Обамы наотрез отказалась идти на это. Официальные представители Белого дома, Пентагона и госдепа утверждали, что не координируют и не согласовывают свои операции с Россией, а присутствие российских военных в Сирии никак не влияет на проведение операции США против ИГИЛ.
Старые и новые зоны
Однако в четверг в Пентагоне признали, что это не совсем так.
«Он (меморандум — прим.ред.) не только для безопасности полетов, он касается безопасности всех операций в Сирии… По соглашению есть 55 километров вокруг (какого-то места — прим.ред.) и, если кто-то (США, РФ или их союзники — прим.ред.) действует в этом районе, мы называем это зоной деэскалации. Мы обсуждаем это по каналам для предотвращения конфликтов между военными руководителями США и РФ… Мы не подвергаем опасности российских солдат, войска или самолеты», — рассказал майор Джейкс.
О наличии каких-либо «зон» в Сирии, о которых бы договаривались военные США и РФ, ранее не сообщалось. Однако, исходя из заявлений и действий коалиции, ясно, что США рассматривают эти районы как территории, доступ в которые запрещен для сирийской армии.
Джейкс также объяснил разницу между такими зонами и «зонами деэскалации», о которых договорились РФ, Турция и Иран в ходе переговоров в Астане в рамках сирийского урегулирования.
«Это совершенно отдельный вопрос. Этим (зонами деэскалации — прим.ред.) занимается госдепартамент, и это не то, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о предотвращении конфликтов между военными (США и РФ — прим.ред.)», — отметил офицер, указав на разницу между зонами, которые часто обозначают одинаковым термином.
При этом, несмотря на воинственный характер заявлений коалиции, в них четко прослеживается желание сохранить действующий с Россией меморандум, который в Вашингтоне рассматривают как определенную гарантию безопасности своих сил и, что не менее важно, сил сирийской оппозиции.
«Соглашение о зонах предотвращения конфликтов остается в силе», — подчеркнули в коалиции.
Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3–4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, территории на севере провинции Хомс, Восточная Гута, а также районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. Россия призывала США присоединиться к мониторингу режима соблюдения перемирия, однако Вашингтон пока не согласился принимать участие в этой работе.
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Случайные и неслучайные удары
Официально заявленная Вашингтоном цель борьбы с ИГИЛ далеко не в первый раз расходится с ситуацией «на земле», когда под удар американцев попадают те, кто, по их же оценкам, террористами не являются. За время проведения США и союзниками военной кампании на территории Сирии произошло несколько как случайных, так и преднамеренных ударов коалиции по позициям сирийских войск.
Так, 17 сентября 2016 года самолеты международной «антиигиловской коалиции» нанесли четыре удара по сирийским войскам, находившимся в окружении ИГИЛ в районе аэродрома Дейр-эз-Зора. По данным сирийского правительства, погибли 83 человека, более 100 были ранены. После нанесения ударов боевики ИГИЛ перешли в наступление на позиции армии Сирии.
Позднее бригадный генерал Ричард Коу, отвечавший за расследование обстоятельств сентябрьского ЧП в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил журналистам, что бомбардировка сирийских военных стала следствием «печальной ошибки», которая произошла в основном из-за человеческого фактора.
Коу также констатировал: российским военным пришлось ждать 27 минут для того, чтобы передать американской стороне информацию о позициях войск САР. По его словам, офицер, с которым российские военные «обычно поддерживали связь, в тот момент не был доступен». Таким образом по вине американской стороны меморандум о предотвращении инцидентов в тот момент не сработал.
Никаких серьезных изменений в ходе операции США и их союзников в Сирии после инцидента не произошло.
Принципиально другой характер имел ракетный удар США в апреле этого года по авиабазе Шайрат. Поводом для него стали сообщения о химической атаке, которую якобы совершили самолеты ВВС Сирии против мирных жителей в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) тогда заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия и 200 раненых.
Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
Несмотря на то, что обвинения оппозиции были бездоказательными, президент США Дональд Трамп не стал дожидаться какого-либо расследования и отдал приказ нанести удар по авиабазе, с которой, как утверждала американская разведка, вылетали на бомбардировку сирийские самолеты. В общей сложности 7 апреля с эсминцев США в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет.
Однако, по данным российских военных, далеко не все они достигли цели. Авиабаза возобновила работу уже на следующий день. Прибывшие на место происшествия журналисты, в том числе и корреспондент РИА Новости, не обнаружили каких-либо следов химического оружия, которое, по заявлению Вашингтона, хранилось там.
Позднее США фактически заблокировали инициативу Россию по проведению международного расследования событий в Хан-Шейхуне. Организация по запрещению химического оружия пока не публиковала каких-либо выводов о произошедшем.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.
В то же время командование сирийской армии заявляло, что у боевиков ИГИЛ и других террористических групп есть химические вещества, которые могут применяться как оружие массового поражения. Это подтверждали и в коалиции США, и власти Ирака, где были зафиксированы несколько химатак.
Григорий Дубовицкий
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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В Сирии погибли дети из-за обстрела террористов
Пять детей погибли в четверг в городе Дераа на юге Сирии (110 км от Дамаска) в результате обстрела боевиками его мирных кварталов.
Об этом пишет ТАСС со ссылой на SANA.
По словам директора местного департамента здравоохранения Абделя Вудуд аль-Хомси, еще около 50 человек, в том числе 13 детей, получили ранения. По его сведениям, минометные снаряды упали в квартале Кашиф и городском парке, откуда поступило в больницы большинство пострадавших.
Агентство SANA подчеркивает, что обстрел вооруженными группировками жилых районов, находящихся под защитой сирийской армии, стал новым нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии, которая распространяется на город Дераа и одноименную провинцию.
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Рискованные операции российских военных на юге Сирии: под обстрелами и в постоянной боевой готовности (ВИДЕО)
Российские военные провели серию масштабных гуманитарных операций в неспокойной провинции Дераа.
Об этом в репортаже «Русской Весны».
Весной 2017 года отдел «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике провел серию масштабных гуманитарных акций в провинции Дераа (Деръа), охвативших около десяти городов и населенных пунктов, в том числе на отдалении более 100 километров от столицы Сирии — г. Дамаск.
Провинция является одним из наиболее проблемных регионов на юге страны, поскольку более двух третей ее территории находятся под контролем бандформирований.
Поэтому путь во многие поселения пролегал через районы, занятые террористами. В некоторых случаях начальник ЦПВС «Дамаск» генерал-майор Геннадий Рыжов договаривался непосредственно с лидерами незаконных вооруженных формирований о беспрепятственном проезде в бедствующие районы. Но бывали ситуации, когда террористы не соглашались выходить на контакт, и для обеспечения безопасного проезда гуманитарной колонны и оцепления места выдачи гумпомощи приходилось привлекать подразделения военной полиции.
Российские военнослужащие неоднократно подвергались обстрелам со стороны боевиков во время проведения гуманитарных миссий в городах Мутбин, Хебаб и пригородах г. Дераа.
По словам начальника Центра примирения генерал-майора Геннадия Рыжова, часто пункты раздачи гуманитарной помощи развертывались на территории, непосредственно прилегающей к районам боевых действий, что заставляло военнослужащих ЦПВС находиться в постоянной «боевой готовности» на случай внезапного нападения боевиков или обстрела.
Российские «примиренцы» не могли поступить иначе и оставить простых людей без помощи. Например, у жителей города Мутбин была катастрофическая ситуация с питьевой водой, Хебаб несколько месяцев находился в продовольственной блокаде.
Серия гуманитарных акций обеспечила нуждающихся жителей провинции продуктами питания и предметами бытовой необходимости: четыре тысячи семей получили более 15 тонн продовольственных наборов, состоящих из мясной продукции, круп, муки и сахара. Сирийским детям регулярно передаются игрушки, сладости и канцелярские принадлежности от российских школьников в рамках акции «Дети России — детям Сирии».
Не обошел вниманием российский центр образовательные и социальные учреждения: там «примиренцы» передали ученикам школ и воспитанникам детских домов одеяла, подушки, элементы одежды, спортивные наборы, тетради и книги.
Во всех населенных пунктах детям требуется элементарная медицинская помощь. По словам военнослужащего ЦПВС полковника Александра Борисова, «для того, чтобы помочь детям, нам приходилось преодолевать на свой страх и риск, блокпосты террористов, где-то идти с ними на временную договоренность, а иногда работать, в прямом смысле слова, под пулями врага. Но российский Центр примирения не остановится даже перед невыполнимыми преградами и продолжит гуманитарную деятельность».
Также в ходе своей гуманитарной деятельности Центр примирения осуществил раздачу медицинского имущества в медпунктах и больницах провинции Деръа. В ходе проведения акций военнослужащими центра развертывались мобильные медицинские пункты, где российские военные врачи проводили осмотр местного населения и бесплатно выдавали необходимые лечебные препараты.
В городах Мутбин, Изра, Карфа, Эль-Куния, деревнях и поселках — везде российских военнослужащих встречали с флагами России и Сирии, дети выступали с музыкальными и танцевальными номерами, читали стихи и пели национальные песни. Приятным сюрпризом для примиренцев стало исполнение песни «Катюша» в г. Мутбин.
В среднем в течение месяца отделом «Дамаск» в южной сирийской провинции было проведено 12 гуманитарных акций. С таким напряжением, характеризующимся количеством выездов, дальностью охвата и объемом выдачи, отдел работал впервые.
В дальнейшем планируется продолжить подобную серию гуманитарных акций в других районах провинции Деръа, провинциях Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.
В перспективе такая же работа ЦПВС, возможно, распространится на территорию южной части провинции Хомс.
Полученный опыт открывает перспективы по эффективному оказанию гуманитарной помощи и налаживанию мирной жизни в отдаленных районах и городах на юге Сирии.
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Удары США в Сирии нужно объявить в СБ ООН актом военной агрессии, — сенатор
Удары США в Сирии в одностороннем порядке необходимо объявить в Совбезе ООН как акт военной агрессии против независимого государства, уверен член международного комитета Совфеда Игорь Морозов.
«Переговоры в Женеве и Астане по сирийскому урегулированию необходимо продолжать, но удары США по Сирии в одностороннем порядке нужно объявить в Совбезе ООН как акт военной агрессии против независимого государства», — заявил Морозов РИА Новости в четверг. Он подчеркнул, что политика США в Сирии должна быть рассмотрена на переговорных площадках, где идут консультации по урегулированию ситуации в САР.
«Понятно, что США не настроены на прекращение войны, им не нужна стабильность, американцам нужно свержение (президента Башара) Асада и продолжение цветной революции, которую они ранее начали», — подчеркнул парламентарий.
По его мнению, нынешний американский президент Дональд Трамп нацелен на продолжение политики доминирования США, которая опирается на «американскую исключительность», а не устав ООН, «и ждать от него каких-либо позитивных шагов на улучшение отношений с Россией не приходится».
По мнению сенатора, сейчас необходимо настроиться на консолидацию сил, выступающих за многополярный мир.
Он также полагает, что по линии военно-технического сотрудничества России следует содействовать оснащению сирийских военных вооружением, которое способно отражать атаки США на земле и в воздухе.
«Американская экономика — это экономика войны, и если войны нет — она проседает», — заключил Морозов.
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Гибридная война в Сувейде
Коротко про авиаудар США на юге Сирии.
Сегодня появились сообщения https://www.buzzfeed.com/nancyyoussef/th
Что вообще тут происходит? Схематично накидал общую диспозицию.
США, Британия и Иордания руками "Новой Сирийской Армии" действия с территории Иордании поддерживают операции "зеленых" в провинции Дераа, а так же занимают пустыню с редкой сетью дорог и населенных пунктов, которую Халифат особо и не контролирует. То, что на карте обычно рисуют либо черным, либо зеленым цветом, по сути голая пустыня никем не контролируемая – значение имеют дороги (особенно дорожные развязки), редкие населенные пункты, немногочисленные опорные пункты в пустыне, которые скорее обозначают присутствие и демонстрируют флаг, нежели образуют единую линию фронта или же обеспечивают контроль над огромным ничего.
Ухудшение обстановки для Халифата в Сирии, создало предпосылки для занятия больших территорий центральной и южной Сирии, за которые и идет серьезная борьба. С одной стороны мы видим операции США и курдов в районе Ракки http://colonelcassad.livejournal.com/342
Продвижение к северу от авиабазы Тияс.
Ми-28 ВКС РФ в районе Пальмиры.
Батарея гаубиц Мста-Б ведет огонь по позициям Халифата к северо-востоку от Пальмиры.
Попадание из ПТУРа в Т-62 "5-го легиона".
Наступление САА на линии Дейр-Хафир – Джира. Потеряв основные форпосты к востоку от Алеппо, фронт Халифата закономерно покатился на юг. Спорадические контратаки на Джиру особого успеха им не принесли.
На юге, в планах США было соединение анклава "зеленых" в Восточном Каламуне с основными силами действующими с иорданским баз. Для этого они должны были соединиться на перекрестке дорог к югу от Аль-Карьятейна (где уже был замечен
американский спецназ). Но в эти планы была внесена поправка. Соединения САА и шиитские формирования завязанные на Иран, начали стремительное продвижение на восток, в результате чего не только заняли два стратегически значимых перекрестка дорог, но и создали предпосылку для полного окружения "зеленых" в Восточном Каламуне, попутно решая задачи обеспечения южного фланга пальмирской группировки. Как не трудно заметить по текущему положению дел, "зеленые" в Восточном Каламуне безнадежно проигрывают гонку на восток. Но это одна сторона медали.
Трофеи захваченные у боевиков в Восточном Каламуне.
Продвижение по дороге "Багдад-Дамаск".
Много фотографий из восточной Сувейды вот здесь https://twitter.com/MmaGreen
С другой стороны, Иран реализует более амбициозные планы связанные с стремительным броском к границе с Ираком, дабы ускорить соединение своих формирований в Сирии с соединениями "Хашд-Шааби" действующими на территории Ирака (порядка 150 000 человек под ружьем) и взять под контроль часть границы с Иорданией и Ираком, лишив американцев возможности вести операции в Сирии через прокси-структуры. Про планы аккумуляции усилий Ирана на сирийском и иранском ТВД уже писал в начале 2017 года http://colonelcassad.livejournal.com/317
Собирательный образ шиита воюющего с Халифатом.
В мае можно было увидеть, как Иран руками своих "прокси" начал реализацию активной стратегии в Юго-Восточной Сирии. Поэтому Иран и проталкивает мобильные группы дальше на восток к границе, чтобы занять более выгодные позиции для последующих этапов войны. В идеале – Ирану было бы выгодно протолкнуть к гос.границе Сирии отряды "Хэсбаллы" вперемешку с САА, чтобы потом со стороны Рутбы продвинуть туда отряды "Хашд-Шааби" и оформить "встречу на Эльбе-2", подняв на границе сирийские и иракские флаги, в то время как де-факто, это откроет дорогу для более свободной перекачки военных ресурсов из Ирака в Сирию, что облегчит последующую зачистку Халифата и укрепит позиции как Асада, так и самого Ирана в Сирии.
Бои в районе Рутбы между Халифатом и иракскими силами безопасности.
Согласно данным Халифата, иракская армия и силы безопасности потеряли за последний месяц в районе Рутбы 122 человека убитыми и 39 единиц техники.
Проблемы к северу от Рутбы, так же служат препятствием для реализации амбициозных планов.
Так как основные силы Халифата действуют севернее данного ТВД, а силы "зеленых" тут достаточно ограничены и без поддержки американского спецназа мало на что годятся (см. "Разгром под Абу-Кемалем" http://colonelcassad.livejournal.com/283
Касем Сулеймани на похоронах одного из своих соратников в Иране.
Как представляется, амбициозные планы Ирана по соединению своих сил в юго-восточной Сирии с группировками действующими на территории Ирака, не остались без внимания Пентагона и ему сейчас активно противодействуют, как в рамках информационно-психологических операций, так и рамках подобных авиаударов.
Первый раунд схватки остался за Ираном, который выиграл гонку в Восточном Каламуне. Сейчас мы смотрим на второй раунд, где решается вопрос, сможет ли Иран обеспечить контроль над дорогой ведущей к границе с Ираком. Если Иран выиграет эту борьбу, то американцам и британцам останется лишь практически голая пустыня. Поэтому США поднимают ставки.
Разумеется, авиаудар по условной "Хэзбалле/шиитскому ополчению" может активизировать боевые действия в Южной Сирии, как к югу от Каламуна, так и в Дераа. Иран может настаивать на том, чтобы сирийская авиация поддержала дальнейшее продвижение к границе и нанесла ответные удары по американским "прокси". Не исключено, что подобная тема будет обсуждаться и с Россией, хотя Россия сейчас скорее заинтересована в дальнейшем развитии операций к востоку от Алеппо и в Восточном Хомсе, где сейчас фокусируется деятельность ВКС РФ. России эта ситуация объективно выгодна, так как с одной стороны Асад прирастает территорией, а планы Вашингтона по соединению своих "прокси" с окруженцами из Восточного Каламуна оказались сорваны.
С другой стороны, Кремль вынужден мириться с тем, что у Ирана помимо совместных планов связанных с поддержкой Асада, есть и свои соображения на тему развития операций в Ираке и Сирии. Это тоже важная особенность коалиционной войны http://colonelcassad.livejournal.com/291
Можно говорить уверенно, что в юго-восточной Сирии будет продолжаться активизация гибридной войны, которая получает крайне скупое освещение в прессе. Основные игроки действуя руками своих "прокси" или специальных подразделений, решают задачи перераспределения сфер влияния, что важно как для дальнейшего ведения войны, так и для потенциальных переговоров об окончательном урегулировании.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
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