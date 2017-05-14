Плохая новость про Евровидение

Оказывается, основным каналом показывающим Евровидение является 1-й канал, через него предоставлялись права на трансляцию конкурса региональным каналам, в России и за рубежом.В Европе ни один центральный канал ни когда не вел трансляцию Евровидения, основным правообладателем была коммерческая телевизионная сеть Eurovision Network, но в 2008 году, телевизионная сеть EN чуть не рухнула из-за экономического кризиса, могло сорваться проведение конкурса, но на помощь пришла команда ОРТ и профинансировали проведение конкурса на условии, что часть прав на трансляцию перейдет к 1-ому каналу, в основном это зона покрытия всей восточной Европы и средней Азии.Евровидение 2017 можно увидеть в прямой трансляции сегодня только на Украинских каналах и на платном канале Eurovision Network. Из-за отказа в трансляции 1-ым каналом и распространении прав на трансляцию в Восточной Европе и Средней Азии, Европейский Вещательный Союз получил массу исков от спонсоров проведения конкурса, что вынудило ЕВС поднять цены на минуту трансляции в 8 раз, что стало неподъемным, для большинства региональных ТВ каналов. Украинский канал имеет право транслировать конкурс бесплатно в связи с территориальностью его проведения, но не имеет права передачи прав на трансляцию.Радуйтесь Укры – Евровидение 2017 в Украине уже назван самым провальным конкурсом за всю историю существования Европейского Вещательного Союза. Да и еще бремя на погашение всех неустоек будет возложено на страну принимающую конкурс, так как ответственность за качество проведенного конкурса и собранную прибыль спонсорами целиком ложится на страну принимающую конкурс.В истории Евровидения было немало случаев когда страны победительницы добровольно отказывались от проведения конкурса, своевременно осознав всю экономическую ответственность за проведение конкурса и за возможные последствия из-за срыва контрактов.

Источник: nashaplaneta.su