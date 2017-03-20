Новости Украины и Новороссии 20 марта 2017

На Донбассе открыли мемориальную доску памяти Михаила Толстых

19 марта на школе №15 города Иловайска в ДНР, где учился Михаил Толстых — командир батальона «Сомали» с позывным Гиви, открыли мемориальную в его честь. Вчера 40-й день после трагической гибели комбата.

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с самого начала конфликта в Донбассе. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября – за донецкий аэропорт. Герой ДНР, кавалер двух георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник Вооруженных сил ДНР. На Толстых неоднократно совершались покушения, был несколько раз ранен в боях.

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит украинскими спецслужбами 8 февраля 2017 года. Полковник был взорван выстрелом из РПО «Шмель» в своем рабочем кабинете.

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…Плюс рагулизация всей страны. Алекс Крепчинский

После прихода к власти Ющенко по плану советников из США и Канады, заготовленных по сценарию холодной войны, за основу построения нового украинского общества была взята «галицийская идентичность». И тысячи молодых западенцев — парасюков, вместе с грузом ненависти ко всему русскому, советскому, московскому, пустились в путь с целью объяснить остальной Украине принципы превосходства «бандеровской идеологиии» и образа жизни.

С приходом майдано — реформаторов и люстраторов всего не бандеровского, эти процессы настолько ускорились , что даже нейтральные регионы Украины, получив инъекцию бешенства и ненависти, позабыли основные принципы многовековых взаимоотношений с большим соседом, уверовали в скорую победу над Москвой .

А что вы хотели? Ведь это и есть единственная цель существования западенца — галичанина, единственный смысл существования ОУН, УПА, Правого сектора, Свободы (орг. Запрещены в РФ, — ред.)…- уничтожить Москву. Разве вы знаете другую ?

Помню, как пытаясь наладить конструктивный диалог с одной из представительниц западно-украинской цивилизации, волею новой тенденции переселения оказавшейся в Одессе, я однажды натолкнулся на чудовищное и непонятное для себя – «а какой хер эти старики шастают по улицам с красными флагами ? … пусть заткнутся и сидят дома … сами не живут и другим не дают».

Именно эта идеология, вместе с перспективой насильного навязывания «галицийства», отторгла от Украины Крым. Именно по этой причине восстал Донбасс. С «галицийскими» знамёнами и портретами Бандеры жгли солдат на Майдане и ребят в Доме Профсоюзов. С западенскими знаками отличия вошли в историю » батальоны смерти и разбоя » Торнадо , Азов , Донбасс …

Задумайтесь, сколько бед причинила навязанная Украине местечковая идея «национального реванша», сколько жизней она уничтожила, сколько голов вывернула наизнанку…

Разве можно вообще на фундаменте дремучей рагульской ненависти построить новую жизнь Украины?

Алекс Крепчинский

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Российские банки на Украине ведут переговоры о возможной продаже

Все госбанки РФ на Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса, сообщила замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

“Мы точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые сегодня работают на Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже, и мы как регулятор банковского рынка считаем, что это, наверное, самый лучший способ покинуть рынок Украины, потому что в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя”, — сказала Рожкова в эфире украинского телеканала “Интер”.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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МВФ послал Украине «черную метку»

Международный валютный фонд буквально в последний момент отменил заседание по вопросу предоставления Украине транша в 1 млрд долларов. Причина – транспортная блокада Донбасса, введенная Петром Порошенко в минувший четверг. Эксперты видят в этом крайне неприятный для Киева сигнал со стороны его «западных партнеров».

В воскресенье стало известно, что Международный валютный фонд перенес на неопределенный срок рассмотрение вопроса о финансовой помощи Украине.

Источник ТАСС, близкий к переговорам, подчеркивает, что решение отложить дискуссию в последний момент очень необычно, если не беспрецедентно, поскольку к заседанию, по сути, все было уже подготовлено. И такое решение могло быть принято только с согласия высшего руководства Фонда.

В свою очередь, источник «Интерфакса» сообщил, что главной причиной такого шага стало решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о прекращении товарооборота с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Другой источник уточнил, что прекращение транспортного сообщения с Донбассом потребует пересмотра макропоказателей, заложенных в программе оказания финансовой помощи Украине.

Перенос решения МВФ и его связь с блокадой Донбасса уже подтвердили в Киеве. В сообщении на сайте украинского ведомства говорится, что данный вопрос отложен «на короткий срок».

По итогам запланированного на понедельник заседания ожидалось, что Киеву предоставят очередной кредитный транш в размере 1 млрд долларов.

В разосланном в субботу уведомлении о переносе заседания указано, что «отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы».

О том, что на Западе были, мягко говоря, недовольны как действиями украинских радикалов, организовавших транспортную блокаду Донбасса, так и решением СНБО перенести ее на государственный уровень, было известно и ранее.

К примеру, накануне свое недовольство в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро. Как сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства России, «Эйро подтвердил, что Франция выступает за прекращение блокады Донбасса». А в среду транспортную блокаду осудил официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер, подчеркнув, что действия киевских властей усиливают тенденцию к отделению региона.

Ранее на встрече глав МИД стран «нормандской четверки», проходившей на международной конференции по безопасности в Мюнхене, Лавров заявил следующее: «Мы привлекли внимание к неприемлемости той блокады Донбасса, которая сейчас организована радикалами, пресечение железнодорожного и автомобильного движения, угрозы вообще обрезать какие-либо связи с этим районом Украины… Мы предложили осудить такой подход и потребовать незамедлительного снятия этой блокады… Наши партнеры по нормандскому формату такое предложение поддержали, и это соответствующее заявление вошло в итоговый комментарий германского и французского министров».

Однако официальный Киев, не сумев организовать противодействие радикалам из числа «ветеранов АТО», решил возглавить процесс блокады. Это произошло несмотря на то, что последствия этой блокады ударят по карману и без того беднеющих украинцев. Уже известно, что оптовая стоимость электроэнергии на Украине с 1 апреля увеличится на 1% вместо утвержденного ранее снижения на 5,8%. Глава Национальной комиссии по госрегулированию сферы энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк считает главной причиной этого именно блокаду Донбасса и, как следствие этого, необходимость импорта энергетических марок угля.

«Обиделся барин на холопа»

Политолог, экономист Александр Дудчак считает, что руководство МВФ просто нашло удобный повод для того, чтобы не платить Украине. «Для МВФ уже нет необходимости поддерживать на плаву украинскую экономику. К тому же, 1 миллиард долларов никаким образом сейчас не сможет существенно повлиять на экономическую ситуацию на Украине», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

По мнению Дудчака, принципиально важен сам факт такого сигнала: отношение к происходящим на Украине процессам на Западе поменялось. «Раньше экономические рычаги использовались для того, чтобы заставить Украину делать какие-либо политические шаги в интересах США и Запада. Сейчас такой необходимости уже нет, все уже сделано. Украина и так стоит на рельсах, свернуть с которых очень сложно, поэтому оказывать демонстративную финансовую подпитку уже нет смысла», – пояснил он.

«Ни один деловой человек не будет иметь дела с партнером, регулярно отказывавшимся от выполнения своих обязательств. Ни один из внешних долгов, в том числе и долг России, в Киеве отдавать не собираются. Кроме того, фактически украинская экономика уже находится в состоянии дефолта. Однако формально этого не хотят признавать. Самое время вспомнить евроинтеграционные мечты Майдана и все тогдашние обещания. Другое дело, что в дальнейшем какие-то деньги Украине выделяться, думаю, будут, но в суммах, предназначенных не столько для поддержания экономики страны, сколько для сохранения правящей верхушки в Киеве», – добавил Дудчак.

В свою очередь, украинский экономист Александр Охрименко полагает, что с экономической точки зрения нет причин не давать Украине кредит, так как все спорные вопросы по пенсионной реформе и рынку земли стороны уже согласовали. Но, если исходить из неофициальных данных, Трамп обиделся на Порошенко за то, что тот не согласовал введение блокады Донбасса с послом США Мэри Йованович. «Другими словами, Порошенко позволил себе вольности и забыл, что он является марионеткой США и обязан все свои действия согласовывать с куратором из США. В результате теперь нет транша от МВФ», – заявил Охрименко.

Другое дело, что, по его мнению, этот кредит Украине не так уж и нужен. «Украине в этом году нужно погасить старых кредитов МВФ на сумму 1,3 млрд долларов и других кредитов на сумму 2 млрд долларов, итого нужно около 3,5 млрд долларов, а объем золотовалютных резервов Украины сейчас составляет порядка 15,4 млрд долларов. То есть валюты Киеву хватает», – рассказал экономист.

Однако действия МВФ – это, в любом случае, удар по имиджу украинской власти. «Они постоянно все реформы (повышение тарифов, рост цен, повышение налогов) объясняют тем, что это требования МВФ. А теперь получается, что вроде бы все сделано, а МВФ их «кинул». Обиделся барин на холопа, что тот сделал что-то, а у него не спросил», – резюмировал экономист.

Никита Голобоков

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Премьер Украины прокомментировал перенос транша МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала Украина, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) перенес срок рассмотрения вопроса о выделении Украине транша кредита для уточнения макропоказателей страны в связи с негативными последствиями блокады Донбасса, передает пресс-служба Кабмина.

«Снова таки для того, чтобы оценить и посмотреть на то, какие макроэкономические показатели будут в 2017 году. Я подчеркиваю то, что это еще один вызов для меня, как премьер-министра, чтобы с ним справится», − ответил премьер.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в ДНР и ЛНР под предлогом пресечения торговли с ЛДНР. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На Украине был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Лидеры ДНР и ЛНР в ответ национализировали украинские предприятия на своих территориях.

27 февраля Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить транспортную блокаду Донбасса до 1 марта. В тот же день Народный Совет ДНР принял закон, обязывающий нерезидентов в срок до 1 марта заключить договоры с налоговыми агентами в Республике. В связи с невыполнением украинским правительством требований было введено внешне управление на предприятиях украинской юрисдикции.

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В Одесской области жители круглосуточно охраняют свалку от львовского мусора (ВИДЕО)

Село Молога Белгород-Днестровского района Одесской области было выбрано Львовом в качестве свалки для своих отходов. Именно там в начале марта выгрузили мусор прямо с документами, подтверждающими его львовское происхождение. По словам жителей села, когда водители уезжали, они подожгли часть мусора. Однако, исследовав всего одну кучу отходов, журналисты действительно обнаружили бумаги и предметы из западной столицы — конверты с адресом Львовской области, брошюры из местной районной социальной службы и прочее. Этот мусор завезли под покровом ночи. Сначала два грузовика, потом еще шесть. Свалку в селе построили три года назад — специально выбрали отдаленное место, вырыли котлован. Небольшому населенному пункту ее хватило бы еще на двадцать лет, поэтому «непрошенным гостям» тут не рады. «Здесь дети гуляют, рядом футбольное поле. Только ветер поменяется, и сразу сюда вонь идет, грязь, пакеты летят», — говорит жительница Мологи Елена. При этом глава Мологовского сельсовета Анна Гаврилюк рассказала, что никаких документов о вывозе дополнительного мусора с их селом никто не подписывал. О том, что привезли отходы, чиновница узнала от односельчан. Чтобы предотвратить повторные сбросы отходов, люди дежурят на свалке даже ночью. «Охраняем свалку, дежурим ночью. Свалка предназначена для наших жителей, на сельскую свалку не имеет право никто привозить мусор. Без договоренности, без договора», — говорит Анна Гаврилюк. Читайте также: Львовский мусор добрался до Донбасса (ФОТО) Как рассказал депутат Белгород-Днестровского районного совета Игорь Кожухарь, по договору, львовский мусор должны были выгрузить в селе Софиевка. Там планировали принять более двадцати грузовиков. После того, как местные жители взбунтовались, отходы не привезли. Скорее всего, из-за этого мусор разбросали в ближних селах. «Остальные фуры, которые не довезли, отправили к нам, получается. Каким образом, пока что не знаем. Выясняем. Для нас самое главное, чтоб они больше к нам не ехали», — говорит депутат. Журналисты обратились в Львовскую мэрию. Там сообщили: мусор действительно вывозился в Одесскую область, но только на те полигоны, с которыми была договоренность. Львовский городской голова сетует, что все мусорные полигоны в Украине заблокировали им въезд. Андрей Садовой называет произошедшее провокацией и просит правоохранителей разобраться в этом вопросе. «В том или ином городе обнаруживают несанкционированные выгрузки мусора, рядом с которыми лежат аккуратно сложеные чеки из львовских магазинов. Однако нет ни одного доказанного факта, что к несанкционированным выбросам мусора в разных областях имеют отношение львовские перевозчики», — отметил Андрей Садовой. Тем временем в соцсетях продолжает появляться информация о том, что львовский мусор разбрасывают по всей стране — от Ужгорода до Северодонецка. При этом из-за отсутсвия современных мусороперерабатывающих заводов в каждой области есть еще и свои проблемы со свалками.

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Радикалы готовят против Порошенко крестовый поход (ВИДЕО)

Готовясь принять гостей на «Евровидение», три партии украинских националистов — а это «Правый сектор»*, Свобода»* и «Национальный корпус»*, созданный на базе батальона «Азов», — подписали манифест об объединении усилий и общей платформе. Среди пунктов документа — признание украинского языка как единственного государственного, разрыв дипотношений с Россией, милитаризация Украины и национализация стратегических промышленных объектов страны. Радикалы ведут себя все более нагло и таким образом оттяпывают себе все больше власти. Это означает, что Украина идет к смене режима на еще более националистически строгий, а по отношению к Донбассу и России — более враждебный. Попросту говоря, к власти в Киеве все ближе придвигается партия войны. Она уже столь сильна, что диктует свои условия президенту Порошенко. Три года назад в ходе госпереворота Порошенко использовал националистов-парамилитантов как решающую силу для захвата власти. Теперь эти же они управляют уже самим Порошенко, у которого сил им противостоять нет. Типичная ситуация, когда хвост виляет собакой. Для фактически утратившего реальную власть Порошенко сейчас важно успевать встраиваться, подхватывать инициативы радикалов, даже если их действия откровенно вредят стране. Коли будет сильно запаздывать и тем самым раздражать националистов, то те его просто-напросто прикончат. Как минимум, политически. На прошедшей неделе с точки зрения националистов Порошенко вел себя хорошо. Торопился успеть. Поддержал торговую блокаду Донбасса и согласился с санкциями против дочерних украинских банков с долей российского капитала. И то, и другое окончательно добьет экономику Украины. Но хоть на какое-то время — месяцы или даже недели — продлит уже хоть и бесславное, но все же президентство Порошенко, хотя бы до ближайшего транша МВФ и конкурса «Евровидение», а там хоть потоп. Какова сейчас ситуация в Киеве. Автоматная очередь в воздух как символ бессилья украинских полицейских перед надвигающейся ордой радикалов. Блокпост близ Константиновки. Участники блокады Донбасса ехали через него, чтобы попасть на линию разграничения для контроля движения грузовых поездов. Полицейские пустить отказались. В ответ радикалы сначала распылили баллончик с газом, а затем и вовсе сдвинули с дороги бетонные блоки и полицейскую машину. Такой тон поведения задал один из предводителей блокады, по совместительству народный депутат Владимир Парасюк. Вместе с ним автомобильная колонна радикалов направлялась через Славянск к редуту. Парасюк сначала размахивал депутатским удостоверением, требовал пустить без досмотра не только его, но и всех остальных, а затем набросился на силовиков с кулаками. Дебошира задержали, но на следующий день отпустили.Просить защиты полицейские решили сразу в Верховной Раде. «Вышел народный депутат, с матом, оскорблениями в сторону полицейских — „мрази, чмошники, сепаратисты” — стал самостоятельно прорываться через кордон», — сказал Юрий Голубан, командир роты специального назначения ГУ Национальной полиции в Донецкой области Украины. Полицейские остановить радикалов не в силах. Контроль над ситуацией потерян. Очевидно это и президенту Порошенко, сначала выступавшему против блокады. Однако на заседания СНБО глава Украины решил следовать принципу «возглавлю то, что не могу контролировать» и поддержал блокаду Донбасса на государственном уровне. Запретил перевозить грузы через границу с самопровозглашенными республиками. При этом самоуправство радикалов назвал «махновщиной» и попросил подсчитать убытки от их действий. «То, что действия наших блокадников влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция», — заявил Порошенко. Минфин должен был опубликовать данные еще 16 марта, но результатов до сих пор нет. В начале марта ориентировочные цифры называл премьер-министр Гройсман. «Разговор идет о том, что 75 тысяч людей могут остаться без работы, мы потеряем 3,5 миллиарда долларов. Это негативно повлияет на курс доллара, все будут нести от этого убытки, и за это будут платить рядовые украинские граждане», — подчеркнул Гройсман. На блокпостах теперь дежурят не только шайки радикалов, но и бойцы Нацгвардии. Первые победы — арестовали триста килограммов колбасы. Один из местных жителей вез ее багажнике и салоне личного автомобиля продавать в местный магазин. Из-за блокады населенные пункты близ линии разграничения остались еще и без донецкого угля. То что, поставляет Киев, никуда не годится. Из-за нехватки угля в половину мощности работают и заводы. Сотрудникам сокращают рабочий день, соответственно, и зарплату, или вовсе отправляют в незапланированные отпуска. Славянская ТЭС остановилась в середине февраля — закончился антрацит, который завозили из Донбасса. Пока город без тепла, народное недовольство изо дня в день только растет. «Сегодня задача власти не допустить третьего Майдана — это ключевая задача. Ради этого власть готова абсолютно на все», — считает политолог Руслан Бортник. По всей Украине прокатилась волна массовых протестов. Причина — задержание сорока участников блокады на редуте в Кривом Торце. Обнаружен целый арсенал: ручные гранаты, автоматы, бутылки с зажигательной смесью. На столичном майдане Незалежности собрались около сотни людей. Сначала требовали отставки Порошенко под стенами его администрации. А после отправились к офису украинского олигарха Рената Ахметова. Распаленная безнаказанностью националисты обрушили свою ненависть на филиалы российских банков. Громили, в частности, филиал «Альфа-Банка». Сквозь полицейский кордон пытались прорваться внутрь. Над головами силовиков летели бутылки и тротуарная плитка, под ногами взрывались петарды.

Накануне молодчики из Национального корпуса замуровали вход в головной офис «Сбербанка» в Киеве. Вход в центральный офис заблокирован почти неделю. Протестующие дежурят круглосуточно. Разбили лагерь, поставили палатки. Рядом мягкие кресла. На них по очереди спят ночью. Радикалы объявили: они здесь до последнего, до закрытия последнего российского банка на Украине. В ситуации с банками Порошенко вновь сделал реверанс в сторону радикалов — поручил Нацбанку разработать санкции против финансовых учреждений, в которых есть доля российских государственных. В Нацбанке поначалу заявили: вопросов к российским банкам не имеют. Получается, решение ввести санкции против банков с российским капиталов — исключительно политическое. Санкции — против «Сбербанка», ВТБ, «Банка Москвы», «Проминвестбанка» и «ВиЭс Банка». При этом в банках сосредоточено полтора миллиарда долларов — это деньги украинцев. Только в «Сбербанке» работают две с половиной тысячи граждан Незалежной. Взаимный экономический интерес был главным рычагом сдерживания военного конфликта на юго-востоке Украины. После того как Киев его разрушил, никто не исключают эскалации военных действий. Лидеры запрещенного в России «Правого сектора», организации «Свобода» и «Национального корпуса» подписали совместный манифест — с рядом требований: разрыв экономических связей с Россией, свободного ношения оружия, восстановления ядерного потенциала. Еще одно — импичмент президенту. А его требуют именно те группировки, которые и сотворили «революцию достоинства». «Мы начинаем свой крестовый поход против этой власти, против этой системы — за новую, свою собственную великую Украину», — заявил Андрей Билецкий, лидер партии «Национальный корпус». С националистами такого толка Порошенко вряд ли удастся договориться. Дмитрий Киселёв, Ольга Соловьева *запрещенная в России экстремистская группировка

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Кличко: Ах, если бы сбылась моя мечта… (ВИДЕО)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о своей маленькой мечте: о названной в его честь киевской улице. Улица или проспект имени Кличко должны, по расчетам киевского мэра, появиться уже в 2017 году. — Надеюсь, когда-нибудь это произойдёт, но не за мои спортивные заслуги, а за те изменения, которые произойдут в Киеве. Я очень стараюсь и надеюсь, что у меня получится, — сказал Кличко в эфире украинского телеканала. Кличко не сомневается в том, что места его достижима. «Любая мечта достижима, если ты упорно работаешь», — подытожил градоначальник. Читайте также: Типичная Украина: журналист нецензурно выругался в прямом эфире (ВИДЕО 18+)

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Путин уходит, Янукович приходит

Российские эксперты – о том, что вам было непонятно.

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Социальное видео (их уже пятьсот)

От нормальных людей 500, 501, 502

Исключительно (!) по желанию: Яндекс: 410011924394697, PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

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В Сумской области откроют первый на Украине центр лечения марихуаной

Городской голова (украинский вариант мэра – прим. «Русской Весны») города Глухова Сумской области Мишель Терещенко намерен открыть в населенном пункте первый на Украине центр терапии коноплей. Об этом Терещенко сообщил на своей странице в социальной сети. По его словам, данный центр может появиться в течение трех месяцев во время нового урожая конопли. Терещенко утверждает, что центр поможет не только больным, но и будет пользоваться популярностью у вполне здоровых людей. Как отметил мэр Глухова, каннабиноиды (которые содержатся в конопле) могут помочь в лечении рака. Так, ссылаясь на медицинские исследования, Терещенко написал, что каннабиноиды помогают в лечении рака мозга, молочных желез, легких, простаты, крови, полости рта, печени и поджелудочной железы. Читайте также: В Москве предлагают полякам «забрать Львов» (ФОТО)

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