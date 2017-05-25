Новости Украины и Новороссии 25 мая 2017

С 1 июля Украина может отменить все пассажирские поезда в Россию

С 1 июля Украина может отменить все пассажирские поезда в Россию

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С 1 июля Украина может полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на свои источники. Грузовые перевозки были отменены на прошлой неделе решением СНБО о введении санкций. Издание отмечает, что планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Но украинские собеседники настаивают, что такое решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий. "Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля",- сообщил источник, близкий к правительству Украины. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка. В "Укрзализныце" не подтвердили, но и не опровергли подготовку запрета. В РЖД заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения. О готовящемся запрете говорит бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава. По его словам, даже после существенного уменьшения пассажиропоток между Россией и Украиной насчитывает почти 2 млн человек в год. "Это очень выгодные для Украины перевозки, ведь они совершаются составами украинского формирования. Цена в четыре раза выше внутриукраинского тарифа. И даже несмотря на неполную загрузку составов, эти перевозки выгодны для "Укрзализныци", – сказал Кава. Он уточнил, что о готовящемся прекращении пассажирских перевозок заговорили сразу после введения санкций на прошлой неделе и прекращения грузовых перевозок.



http://varjag2007su.livejournal.com/1086 014.html – цинк



PS. Такое решение, полностью бы укладывалось в руско текущей итерации политики киевской хунты.

Судя по официальным комментариям, стоит ожидать форсирования сроков строительства железной дороги в обход Украины, которую строят с 2014 года.

UPD: В Киеве заявили, что вопрос полной отмены на официальном уровне пока не рассматривался https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/c ontent/201705251123-dbb5.htm



И еще на тему железных дорог.

1. В Крыму началось строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту – http://trainfanat.livejournal.com/311242.h tml

2. На Яндексе вывесили расписание крымских пригородных поездов – http://trainfanat.livejournal.com/311360.h tml

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Донецк и Луганск приняли гуманитарный конвой из РФ

Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 65-ый по счету, прибыл в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк. Разгрузка идет на двух складах», — сказали в ДНР.

«Автомобили очередного, 65-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка», — отметили в ЛНР.

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Савченко будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году

Надежда Савченко решила участвовать в выборах президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года. Об этом пишет Лайф со ссылкой на Krytyka Polityczna.

«В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Я верю, что эта сила не станет политической партией в классическом понимании. Из одной такой я уже ушла, а в новые вступать не хочу. Я не вижу в них будущего и способности развиваться в верном направлении», — сказала Савченко.

Украинская националистка из карательного батальона «Айдар» Надежда Савченко признана виновной в убийстве сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ростовский суд вынес экстремистке приговор с лишением свободы на 22 года. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

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ВПК Украины: идёт четвертый год войны, а патронного завода нет. И не будет

Если бы у Иосифа Сталина во время Великой Отечественной кто-то рассказывал три года, почему до сих пор не построен патронный завод, он был бы расстрелян. Вернее, не так. Его бы расстреляли уже давно. А у хунты эта эпопея уже длится почти три года. Причем с мертвой, то есть начальной точки, дело пока так и не сдвинулось…

Первый раз разговоры о необходимости его постройки пошли летом 2014 года, когда стало понятно, что единственный в стране завод по производству патронов на Украине, Луганский, вернуть не удастся.

Сначала считалось, что уже в 2015 году он заработает.

Затем сроки перенесли на 2016 год.

Потом на 2017…

Затем с периодичностью в полгода, вновь и вновь всплывала тема «патронного завода». Вернее, чиновники каждый раз объясняли, почему он даже не начинает строиться.

Сегодня на дворе конец мая 2017, а Министр обороны Украины Степан Полторак опять и опять заводит до дыр заезженную пластинку:

Кабинет министров Украины принял государственную программу по производству боеприпасов. На сегодня отрабатывается вопрос, на каких площадях, на каких заводах, финансовый ресурс. Окончательное решение также за правительством. Технология построения такого завода предполагает кооперацию с партнерами. Кто именно будет помогать – это будет определено в ходе переговоров. Я думаю, это будет государственное предприятие, потому что средства будут выделяться государственные. Будет международный контроль, возможно, будут акционеры…

Итак, три года, а в словах генерала и министра сплошь и рядом «будет», «будет», «возможно»… А может не будет, потому, что невозможно? Может пану Полтораку пора признать очевидные вещи? Не будет никакого патронного завода в обозримой перспективе.

Yurasumy

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Гидноносцы. Андрей Ваджра

Очень интересно наблюдать за тем, как маленькая группа слабоумных «ибланов», захватившая власть на Украине, открыто и с удовольствием насилует (во всех смыслах этого слова) миллионы украинских граждан. Феерическое зрелище!

Недоделанные свинопасы и доярки, вылезшие из каких-то социальных щелей подвальных помещений украинского общества, даже не стряхнув с себя налипший на них навоз и солому, с упорством параноиков приспосабливают под свою колхозно-кугутскую сущность огромную страну, превращая её в гигантский свинарник. При этом образованная и интеллигентная часть украинского общества (которая ещё не успела эвакуироваться с осчастливленной украинской территории) либо радостно аплодирует своим недоразвитым собратьям, либо тихо терпит.

Самое замечательное во всём этом даже не сельские ибецилы, возомнившие себя элитой мифической «украинской нации», а их жертвы. Тупое, слабоумное рагульё поставило раком умных, образованных, культурных, интеллигентных, и с наслаждением имеет этих стоических терпил во все их «прыродни отворы». Причём в самых извращённых формах. При этом терпилы не просто позволяют мордатым свинопасам с гиканьем иметь себя неестественным образом, но и делают вид, что это им очень нравится.

Никто из жёстко насилуемых не только не попытался хотя бы пассивно сопротивляться и протестовать, но даже не возмутился. Они готовы терпеть своё затяжное изнасилование во имя Украины, «украинской нации» и борьбы с «российской агрессией». Одна часть терпил публично одобряет всё то, что с ними делают их одноклеточные собраться из прикарпатских аулов и забитых сёл, а другая заявляет о том, что ей «всё равно». Мол, пускай насилуют, нам это нисколько не мешает. Мы даже этого не замечаем.

Хотите запретить фильмы, книги, музыку? Да пожалуйста! Пять раз СУГС! Хотите запретить газеты, журналы, телеканалы? Да никаких проблем! Семь раз СУГС! Хотите запретить социальные сети? ОК! Десять раз СУГС! Хотите на 10, 25, 45, 74, 100 процентов запретить родной для нас русский язык? Давно пора! Мы только за! Пятнадцать раз СУГС! Хотите, чтобы мы отказались от своих родственников в России? Нет проблем! Мы ещё их проклясть можем ради «украинской нации»! Двадцать раз СУГС! Хотите, чтобы мы предали своих дедов, воевавших с фашизмом ради нашей свободы и жизни? Легко! Сто раз СУГС! Мы ведь можем без всего этого прекрасно жить! Ведь насекомые тоже существуют без всяких духовных и ментальных излишеств. Вон навозные мухи всю жизнь жрут дерьмо и абсолютно счастливы! Мы тоже так можем! Ведь это надо ради славы Украины и славы её героев!

Непонятно только, почему украинские терпилы не благодарят нынешнюю власть. Почему публично не лобызают голые зады своего нового панства – свинопасов и доярок из глухих сёл и хуторов. Почему до сих пор они не собираются толпами перед Верховной Радой и резиденцией президента, чтобы встать на колени и дружно в слезах и соплях кричать «дякуемо!»

Спасибо за то, что на Донбассе убиваете людей, спасибо что кидаете в подвалы СБУ несогласных с вами, спасибо что остановили заводы, спасибо что обанкротили государство, спасибо что уничтожили банковскую систему, спасибо что нагло грабите казну и народ, спасибо что подняли до неподъёмных вершин коммунальные тарифы, спасибо что добили систему здравоохранения, спасибо что погрузили страну в криминальный хаос, спасибо что покупаете газ втридорога, спасибо что устроили мор, спасибо что превратили суды в судилища, спасибо что взрастили неонацистов… Ой как много есть ещё всего, за что украинские терпилы могут круглые сутки стоя на коленях дружно орать «дякуемо!»

Невольно вспоминается фильм «Убить дракона». Там был эпизод, когда Дракон воткнул в зад вилку местному интеллигенту Фридрихсену, а тот сделал вид, что ему очень приятно. Дракон вилку глубже всовывает, а интеллигент кряхтит, и, поскуливая, благодарит. Такое ощущение, что образ Фридрихсена списан со среднестатистического «украинца», в неистовом порыве к свободе и счастью отскакавшего на майдане, а теперь наслаждающегося своим эрегированным «достоинством».

Дракон: Фридрихсон, тебе нужна свобода?

Фридрихсон: Мне? Ну что вы. Зачем?

Дракон, обращаясь к супруге учёного: Может быть вам сударыня?

Жена Фридрихсона: Зачем мне свобода? Я замужем.

Дракон, пристально взглянув на их сына: Мальчик, тебе нужна свобода?

Сын Фридрихсона: Не знаю. Может быть и нужна.

Фридрихсон, давая подзатыльник сыну: Что ты мелешь!

Дракон: Но, но, но… Тихо, тихо… Вот дай им свободу, и они передушат друг друга, перегрызут…

И им дали свободу. На время. Чтобы они её убили. Ради свободы и достоинства. Скакали на майдане. Жгли «Беркут». Потом жгли и убивали ни в чём не повинных, безоружных людей. Потом радостно топтали свободу. Сперва чужую. Потом свою. Потому что без чужой свободы своя – невозможна. Ну а после этого отказались и от своего достоинства. Его и до этого у них была капля. А теперь и вовсе нет. Нет ни свободы, ни достоинства. И колбасного рая тоже нет, ради которого они отказались от свободы и достоинства. Потому что тот, кто ради колбасы готов отказаться от свободы и достоинства, не достоин ни свободы, ни достоинства, ни колбасы.

Но что характерно, они теперь всем довольны! Очень довольны! Поэтому ни протестов, ни майданов, ни недовольных реплик неполживым журналистам в телекамеру. Вот она гармония «эвропэйськойи Украйины»!

И опять вспоминается бессмертный фильм «Убить дракона». Очень внимательно посмотрите этот эпизод. Теперь он стал украинской реальностью. Слава Украине! – Фридрихсонам слава!

Им вместо свободы и достоинства медальки дают. И они этому несказанно рады. Гордятся даже. Гидноносцы.

Дракон: Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушней, и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы.

Андрей Ваджра, «Альтернатива»

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Порошенко хочет прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ

Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Киеве.

«Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники «Ъ» настаивают: решение «активно лоббируют» секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко», — отмечается в статье.

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Идея «привлечь РФ к ответственности за Крым» очень непродуктивна — Пушков

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал нынешнюю позицию главы Белого дома Дональда Трампа в отношении России непродуктивной, пишет Лайф.

Тем самым он отреагировал на заявление американского президента о необходимости «привлечения России к ответственности за её действия в Крыму».

«Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея «привлечь Россию к ответственности за Крым» очень непродуктивна. Гарантирует лишь тупик в отношениях», — указал Пушков.

Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея "привлечь Россию к ответ-сти за Крым" очень непродуктивна. Гарантирует лишь тупик в отношениях — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 24, 2017

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Россия отправила на Донбасс 65-й гумконвой

МЧС России направило в четверг утром в Донбасс очередную, 65-ю по счету, автомобильную колонну с гуманитарной помощью.

Об этом пишет со ссылкой на спасательную службу, пишет РИА Новости.

«Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

По его словам, основную массу груза составляют детские продуктовые наборы и медикаменты.

В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев курган», где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Только после этого автомобили МЧС пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.

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Полиция Украины убирает стационарный блокпост на выезде из Славянска

В полиции решили убрать оборудованный стационарный блокпост на выезде из города Славянска (временно оккупированная Киевом территория ДНР).

Об этом сообщила пресс-служба так называемой полиции Донецкой области.

Блок-пост будет заменен на несколько мобильных полицейских точек стоп-контроля. Правоохранители сообщили, что это позволит контролировать все дороги, которые выводят на Харьковскую область.

В полиции также отметили, что за 3 года с момента установки стационарного объекта местные жители и гости региона изучили расположение блокпостов и пути объезда контрольных пунктов, что создает условия для перевоза запрещенных предметов.

“Чтобы эффективно и сбалансировано перераспределять силы и средства полиции при определенных изменениях в оперативной обстановке, было принято решение заменить стационарный блокпост на выезде из Славянска на мобильные “стоп-контроли”, - указано в опубликованном сообщении.

“В свою очередь увеличение количества мобильных групп должно позволить лучше контролировать дороги, пресекать незаконные попытки перевоза оружия, боеприпасов, наркотических веществ и задерживать находящихся в розыске и причастных к деятельности донбасских республик лиц”, – подчеркивают в полиции области.

Группы обеспечены планшетами с необходимым программным обеспечением и имеют прямую связь с ситуационным центром Главного управления полиции области.

Так, сообщается, что за неделю правоохранители в составе мобильных групп изъяли гранату у пассажира междугороднего автобуса, задержали бойца армии Донецкой Народной Республики и восемь поддерживавших связь с ополченцами лиц, а также обнаружили двоих граждан, которые разыскивались за хранение наркотиков и содержание наркопритона.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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ЛНР: Чем грозит «водный геноцид» со стороны Киева? (ВИДЕО)

В случае ухудшения санитарной обстановки в ЛНР из-за прекращение поставок воды с контролируемых киевскими войсками районов последствия неминуемо затронут все сопредельные территории. Об этом «Русской Весне» заявил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. «На территории республики с 2014 года ощущается острый дефицит воды. Это связано с тем, что республика не может получать воду с сопредельных территорий. При этом, если в начале, в 2014–2015 годы, мы хотя бы частично получали воду, то с 5 числа этого месяца, подача воды прекращена полностью. Таким образом, на фоне того дефицита, который и до этого был, сейчас ситуация ещё более усугубляется», — сказал он. «Самыми малообеспеченными водой городами у нас остаются Первомайск, Кировск, Брянка, Стаханов. Недостаточно воды и в самом городе Луганске. В связи с этим вводятся новые графики подачи воды. Вода будет подаваться почасово. Мера является вынужденной, но, тем не менее, мы надеемся, что по мере того, как будут запускаться новые водозаборы, ситуация будет разрешаться в лучшую сторону», — сообщил санврач. По словам Дмитрия Докашенко, перекрытие Украиной подачи воды в ЛНР повышает угрозу здоровью всех жителей республики. «У нас сезонно в летние месяцы повышается уровень заболевания острыми кишечными инфекциями. На сегодняшний момент в виду отсутствия воды люди будут лишены возможности осуществить минимальные санитарно-гигиенические нужды. Нужно помнить, что на этих территориях находятся детские сады, школы, больницы, роддома. Это обычные люди, которые живут обычной жизнью, и они ничего не сделали того, за что могут испытывать сейчас такие трудности», — отметил в политике Киева черты геноцида главный санитарный врач ЛНР. К тому же, по его словам, в случае ухудшения санитарной обстановки последствия — распространение инфекционных заболеваний — будут ощутимы на всех сопредельных территориях. «Мы должны чётко понимать, что мы слишком рядом живём к друг другу», — сказал Докашенко. Он также отметил, что Минздрав ЛНР и санитарные службы прилагают все усилия для того, чтобы в населенных пунктах республики не ухудшилась санитарная обстановка. «На данный момент Министерство здравоохранения и подведомственные ему подразделения делают всё для того, чтобы не допустить подъема инфекционной заболеваемости. Ведётся систематический контроль качества воды…», — сказал Докашенко. Читайте также: «Эпичная битва»: Жестокая драка «воинов АТО» из-за ложки взрывает Сеть (ВИДЕО 18+)

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Межконфессиональный розжиг

Как разжигается то, за что в нормальных государствах дают пожизненное



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Генпрокурор Украины предложил альтернативу «Бессмертному полку»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил проводить 9 мая акцию «Несокрушимая нация» вместо «Бессмертного полка». «Я призываю всех, кто уважает Украину, 8 и 9 мая выходить с портретами и желто-голубыми флагами, портретами наших героев», — сказал он. «Я готов выйти вместе с вами со своими двумя дедами, которые стояли под Рейхстагом, и своим сыном, который стоял под Песками. И мы скажем — это наши герои. Акция называется «Несокрушимая нация», — добавил Луценко.

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Герой харьковского сопротивления получил 6 лет за призывы к защите украинской конституции

Абсурд — именно этим словом можно охарактеризовать ситуацию с правосудием на Украине. Яркий пример — недавние приговоры харьковчанам, не принявшим государственный переворот в 2014 году. Киевский районный суд Харькова 24 мая огласил приговор лидеру движения «Юго-Восток» Юрию Апухтину, который весной 2014 г. был одним из руководителей харьковского «антимайдана». 69-летний кандидат экономических и технических наук, разработчик последних советских танков, бывший ведущий конструктор КБ им. Морозова, профессор танковой академии был приговорен к шести годам тюрьмы. С учетом «закона Савченко» (один к двум) он проведет за решеткой еще более года (чуть менее 14 месяцев). Сам активист не сдается и не раскаивается. В своем последнем слове он заявил, что «волна бесправия, вандализма, лжи и дикой русофобии накрыла нашу землю». Тем не менее Юрий Апухтин уверен — время все расставит по своим местам. «Вся эта наносная пена сойдет, провалятся попытки Запада сделать из нас верных холопов на задворках Европы, мы неизбежно вернемся в свое историческое лоно и совместными усилиями отстоим наше единство. Эта вера непоколебима, за нами историческая правда великого народа, который никогда не смогут победить какие-то упыри», — подчеркнул активист. «Несмотря на давление и потоки лжи в мой адрес, я остался верен своим убеждениям. Стоял, стою и буду стоять до конца за нашу Правду, никто и ничто не сможет меня сломить!» — добавил он. Харьковский общественный деятель Спартак Головачев, против которого сейчас также идет суд, в интервью Ukraina.ru рассказал о ситуации с приговором Юрию Апухтину, о своем судебном разбирательстве, а также о том, как власти давят любую оппозицию в первой столице Украины. © Фото: из личного архива С.Головачева. Харьковский общественный деятель Спартак Головачев — Расскажи, почему 69-летний лидер движения Юрий Апухтин получил такой серьезный срок? Какую опасность он вообще представляет? — При том, что он инвалид второй группы, при том, что у него резко ухудшилось зрение и общее состояние здоровья плохое, и несмотря на то, что в суде зачитывали ввиду свидетельских показаний. Там есть муж-жена, которые написали слово в слово, один к одному показания в отношении Апухтина. И когда им задавали вопрос: «а как же так у вас все с точностью до запятой? Вы, наверное, писали вместе под копирку?», они не восприняли это серьезно и заявили, что якобы писали свои показания в разных комнатах. Явно им дали списать. Плюс один из свидетелей вообще отказался от своих показаний и заявил, что его показания в отношении Апухтина были выбиты насильственным путем. И все равно на суде зачитывали его показания. Смешно: обвиняли Апухтина в том, что он призывал людей не подчиняться тем, кто пришел к власти неконституционным путем. А в украинской конституции не предусмотрена смена власти путем вооруженного переворота. — В деле фигурирует заключение заведующей кафедры русского языка харьковского университета Людмилы Педченко о том, что призывы Апухтина к федерализации и предоставлению русскому языку статуса государственного могут косвенно рассматриваться как призывы к свержению конституционного строя на Украине. Эти, с позволения сказать, «аргументы» тоже принимались судом? — Да, эта «экспертиза» также легла в основу обвинения. Думаю, Педченко и ей подобные еще ответят за свои преступления. — Что будет дальше предпринимать господин Апухтин и его адвокаты? — Будут подавать апелляции и оспаривать приговор первой судебной инстанции. Читайте также: «Все равно умрете»: волонтер «АТО» привез боевикам просроченные лекарства — Спартак, расскажи о ситуации с делом, которое открыли против тебя? — Следствие по моему делу продолжается. Международные правозащитные организации признали пытками мое содержание в одиночной камере на протяжении двух лет. Свидетелей по моему делу у следствия нет. Мне вменяют в вину, что я присутствовал в харьковской обладминистрации на пресс-конференции, и из-за этого на следующий день мог состояться ее штурм — вообще абсурд. — Когда уже наконец состоится суд? — Сегодня должно быть очередное заседание суда по моему делу, но рассмотрения как такового не происходит — постоянные переносы. — Каковы перспективы твоего дела, что говорят адвокаты? — Свидетелей у обвинения нет. Обвинение строится, грубо говоря, на домыслах. Суды переносятся по надуманным причинам. Говорить о законности не приходится. Что будет со мной — не знаю. Вполне могут дать какой-то срок и мне придется снова отправиться в тюрьму. Сейчас я всего лишь выпущен под залог — 208 тыс. гривен. Деньги внесла моя жена — мы ни от кого ничего не получили, ни копейки. Взяли у родственников в долг. Читайте также: Нужно привлечь Россию к ответственности за Крым и Донбасс, — Трамп — 9 мая ты подрался с неонацистами. Были какие-то последствия в связи с этим, возбуждалось ли уголовное дело? — Нет, за этот инцидент никаких обвинений не предъявляли. Меня пытались арестовать за то, что я раздавал ветеранам подарки, диски с песнями 40-50-х годов. На них был изображен орден Великой Отечественной войны и гвоздики, и за это меня пытались арестовать. Но удалось доказать абсурдность этих обвинений. — Какая сейчас общественно-политическая ситуация в Харькове? Возможно ли вести оппозиционную деятельность, нападают ли националисты? — Если смотреть по «Оппозиционному блоку» и организации Медведчука, то да, на них «наезжают». Митинги у нас запрещены, и вопрос уже не в «нациках», этим занимается полиция. Если раньше бесчинствовали радикалы, то сейчас строится тоталитарный полицейский режим. Тем не менее, по всему Харькову можно увидеть надписи «Хунте — смерть!», рисуют красные звезды. На 9 мая по всему Харькову были надписи — поздравления с Днем Победы. Но стоит, образно говоря, собраться вместе больше двух-трех человек, как идут обыски и аресты. Идут аресты модераторов групп в соцсетях, которые власти окрестили «пророссийскими» — людей регулярно арестовывают, допрашивают, запугивают. Аександр Чаленко, Василий Темный Украина.ру

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мосийчук: Убийство Гиви и Моторолы — это возмездие за Бандеру, Дудаева, Литвиненко и Вороненкова

Скандально известный нардеп Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил Москву в убийствах Петлюры, Бандеры, Дудаева, Литвиненко и Вороненкова (беглый депутат Госдумы, застреленный 23 марта в центре Киева) и заявил, что убийство Героев ДНР Моторолы (Арсена Павлова) и Гиви (Михаила Толстых) было «ответными ударами украинцев». Соответствующий пост соратник Ляшко разместил на своей странице в соцсети 23 мая, в годовщину смерти украинского националиста Евгения Коновальца. «23 мая 1938 в Роттердаме был убит председатель ОУН* Евгений Коновалец. Во время встречи в ресторане отеля „Атланта” НКВДшник Павел Судоплатов, выдававший себя за участника подпольной украинской организации в УССР, передал ему, замаскированную под коробку конфет взрывчатку. Ликвидации Коновальца требовал лично Сталин, настаивая на скорейшем ее исполнении в любой подходящий для этого способ. Убийство вождя (Коновальца, — прим. РВ) стало звеном в цепи политических расправ: Троцкий — Петлюра — Коновалец — Ребет — Бандера — Дудаев — Литвиненко — Вороненков. Сначала ВЧК, затем НКВД, МГБ — КГБ — ФСБ … Течет время, меняются названия и имена жертв, а кровавые методы Кремля остаются неизменными. Украинцы начали отсчет ударов в ответ: Моторола, Гиви … Нельзя останавливаться. Перечень имен ликвидированных врагов должен преобладать над перечнем погибших Героев. Ибо только возмездие дает право называть себя достойными потомками славных предков», — пафосно закончил Мосийчук. Читайте также: «Эпичная битва»: Жестокая драка «воинов АТО» из-за ложки взрывает Сеть (ВИДЕО 18+) *Запрещенная на территории РФ экстремистская организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Подсчет потерь

Один из читателей с Украины прислал свои впечатления о последствиях указа о блокировке российских сайтов.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Киев полностью отключил ЛНР воду, зная, что у Республики еще мало своих сеточников

Отключение украинской стороной водоснабжения ЛНР можно расценивать как геноцид населения Республики. Об этом заявил директор ГУП ЛНР «Лугансквода» Александр Авершин.

Киевская власть заявляет, что поставки воды в ЛНР прекращены из-за отсутствия оплаты, но при этом препятствует созданию постоянного механизма расчётов.

«На сегодня отсутствует механизм по оплате. В связи с этим мы не можем своевременно рассчитываться», – заявил он.

При таких условиях, по словам Александра Авершина, «отключение воды, проводимое украинской стороной, может расцениваться как геноцид населения Республики».

Он напомнил, что с 4 мая с территории Украины в ЛНР полностью прекращена подача воды и «на сегодняшний день Республика полностью снабжается водой из собственных источников».

«В связи с прекращением подачи воды наблюдается определенные дефицит в городах Стаханов, Брянка, Первомайск, поэтому в этих городах на сегодняшний день введен график подачи воды», – рассказал Александр Авершин.

По его словам, с наступлением летней жары ситуация будет ухудшаться, потому что существующий дефицит воды пополнять неоткуда.

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Украина требует отмены указа Путина о паспортах ЛДНР

В Минске украинская сторона предложила отменить указ российского президента о признании документов ДНР и ЛНР.

Об этом рассказала пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook.

«Следует вести речь, в частности, об отмене указа президента России о признании документов ОРДЛО, отмене псевдоуказа ОРДО об установлении квазиграницы, отказе от рейдерского захвата украинских и европейских предприятий на территории ОРДЛО», — написала Олифер.

Кроме этого, укранская сторона потребовала отказа от рублевой зоны в ДНР и ЛНР, восстановлении Украиной контроля за границей и создании рабочей подгруппы по границе.

Она отметила, что эти предложения украинская сторона передала в продолжение договоренностей дипломатических советников лидеров стран Нормандской четверки, достигнутых 6 апреля 2017 года.

Напомним, что на прошлых переговорах в Минске две недели назад Россия потребовала особый статус Донбассу.

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